Mani Neumann şi Ulli Brand

Mani Neumann (vioară, blockflöte) şi Ulli Brand (chitară) sunt membrii fondatori ai trupei Farfarello, înfiinţată în 1982, imediat după destră­marea formaţiei Phoenix. Cei doi nemţi au reuşit ca în 35 de ani de activitate să obţină recunoaşterea europeană şi internaţională, urmând o reţetă simplă, dar care nu le "iese" chiar tuturor: o combinaţie de folclor est-european cu influenţe contemporane de jazz, rock şi muzică clasică, o îmbinare armo­nioasă de sunete arhaice cu unele moderne, dar care cere muzicieni de excepţie. Exact aşa cum sunt.Mani Neumann şi Ulli Brand, care au în spate experienţa a diferite formule muzicale - trio, cvar­tet, sau chiar şi alături de orchestre simfonice. Din 1982 şi până azi, Farfarello a scos nu mai puţin de 18 albume, 4 dvd-uri, susţinând peste 3.500 de concerte în întreaga lume. Printre artiştii de renume care s-au alăturat trupei Farfarello, pentru o peri­oadă mai lungă sau mai scurtă de timp, se numără celebrii toboşari: Mike Barsimanto, Herb Quick şi Chris Thompson (Manfred Mann's Earth Band), basistul Urs Fuchs şi percuţionistul José J. Cortijo, şi, nu în ultimul rând, colegii lui Mani de la Phoenix - Ovidiu Lipan Ţăndărică şi Joschi Kappl (Marele Blond).Anul acesta, Farfarello vine în România ca să prezinte melodiile de pe noul lor album, "ZeitZone", lansat în Germania în 2016, dar şi hit-uri de pe discurile lor mai vechi.Manfred (Mani) Neumann - neamţul cu "suflet de român" - supranumit în Germania Der Teufelsgeiger ("Violonistul Diavolului") - este un maestru al viorii şi al blockflöte-ului. S-a născut pe 14 ianuarie 1958 în Hilden, Germania. ?n adolescenţă, a cochetat cu actoria şi muzica, iar în vara lui 1979, când l-a întâlnit pe Nicu Co­vaci, cânta deja, la violoncel şi la vioară, muzică cu accente folk. S-a alăturat trupei Phoenix în 1979, în plin succes, a cântat la vioară elec­trică şi acus­tică, în trupa alcătuită pe atunci din: Nicu Covaci (chita­ră elec­trică şi acus­tică, voce), Tom Buggie (bas, voce) şi Ovidiu Li­pan Ţăndărică (tobe). A scos împreună cu ei un al­bum - "Transsylvania" (1981). Era al 7-lea al formaţiei Phoe­nix, pri­mul şi ulti­mul scos în Ger­mania după fuga din România co­munistă. Mani s-a potri­vit de minune cu băieţii, căci s-a îndră­gos­tit pe loc de muzica noastră. "Muzica ro­mâ­nească este fantas­tică. Când am auzit-o prima dată am zis: asta e muzica mea. Şi azi e la fel de fasci­nantă pentru mine", se confesa el.?n 1982, după ce Phoenix s-a destră­mat, Mani a pus ba­zele unei trupe noi, alături de priete­nul său, basistul Ulli Brand. Intenţionau să cânte rock acustic, dar cu timpul au îmbrăţişat mai multe genuri muzicale. Primul lor disc s-a intitulat chiar Farfarello (1984).Din 1988 şi până în 2008, Mani s-a reîn­tors ală­turi de Phoenix cu forţe proaspete, având experi­enţe noi, şi a mai scos împreună cu Nicu Covaci patru albume: "SymPhoenix/ Timişoa­ra" (1992), "Aniversare 35" (1997), "În umbra marelui urs" (2000) şi "Baba Novak" (2005). Iar pentru întreaga lui activitate, muzicianul german a fost decorat de Preşedintele României cu ordinul "Meritul cultural" în grad de Cavaler. Dar chiar dacă s-a întors o vreme lângă Phoe­nix, Mani nu a renunţat nici la "copilul" său, la Farfarello, şi a cântat o bună bucată de timp în ambele trupe.Ulli Brand, colegul de trupă al lui Mani, este considerat unul din­tre cei mai buni chi­tarişti din Eu­ropa, fiind recunoscut pen­tru stilul său unic de a in­terpreta muzică la chitară acus­tică cu 6 şi 12 corzi. Mulţumită lui, stilul Far­farello este unic, căci reu­şeşte, cu o sin­gură chitară, să "ţină" atât armonia, cât şi basul. Ulli mai evo­luea­ză şi în trupa Aero­tones, un cvartet de mu­zicuţe, unde cântă şi vocal.?n concertele de la noi, nemţii vor fi acom­pa­niaţi şi de doi muzicieni ro­mâni: Eu­gen Amarandei (bas) şi Gabriel Bălaşa (per­­cuţie).Trupa Farfarello are pro­gramate, până la finalul acestei luni, şapte con­cer­te, dintre care două în Capitală, la Clubul Ţăranului Român, pe 25 şi 26 februarie. o Farfarello va mai urca pe scenă pe 16 februarie la Târgu Jiu, pe 17 februarie la Petro­şani, pe 18 februarie la Târ­govişte, pe 19 februarie la Râmnicu Vâlcea şi pe 24 februarie la Braşov.Biletele la concertul trupei Farfarello costă 30 de lei şi sunt disponibile la intrare, în seara eve­nimentului, dar şi în avans, la Clubul Ţăranului Ro­mân. Se pot face şi rezervări la tel: 021/310.80.48.