Uneori, pentru a putea dormi bine, trebuie să vă schimbaţi cu orice preţ stilul de viaţă. Or, este un fapt dovedit că greutatea în plus vă expune mai tare la bufeurile care creează insomnii. A vă consola de înaintarea în vârstă mâncând nu este o idee prea bună.Dacă încă nu v-aţi hotărât, poate că acum a sosit momentul să vă schimbaţi lenjeria de pat şi să vă alegeţi una nouă, din fibre naturale, bumbac sau in, în care să nu mai transpiraţi. Dacă vă permi­teţi, cumpăraţi şi o saltea cu apă a cărei tempera­tură o puteţi regla cum doriţi.Salvia este o plantă renumită în fitoterapeutica internaţională pentru puterea ei de a opri transpi­raţia. Un ceai călduţ, alternat cu ceai de viţă-de-vie roşie, care este foarte eficient şi în cazul bufeurilor şi al circulaţiei deficitare.Temperatura ideală pentru a dormi bine este de 18 grade celsius. Casele noastre fiind de multe ori prea încălzite, trebuie să aerisim 10 minute înain­te de a ne băga în pat.Făcut chiar înainte de a vă culca, o să vă ofere câteva ore de repaus. Puteţi să îl repetaţi şi după miezul nopţii, dacă vă treziţi transpirate.De curând, au apărut în comerţ pijamale con­cepute pentru femeile care suferă de transpiraţie nocturnă. Sunt făcute dintr-un material special, care limitează absorbţia apei şi creşte tranzitul transpiraţiei către exterior, unde se va evapora mai repede. Dacă nu găsiţi, alegeţi exclusiv cămăşi de noapte sau pijamale din bumbac.Mesele prea copioase, mai ales cele bogate în grăsimi, perturbă somnul. Aşadar, mâncaţi uşor seara, mai nimic. Ali­men­tele săţioase pot să aş­tepte până a doua zi.Indiferent dacă este înghiţită ca atare, dizol­vată într-o cană de apă fierbinte sau o cană de lapte, mierea are efect calmant şi somnifer.Pentru un somn profund şi odihnitor, miş­carea zilnică este obliga­torie. La început, ea limitează frecvenţa şi inten­sitatea bufeurilor, permiţând o mai bună rezistenţă a a organismului la variaţiile bruşte de tem­peratură. Apoi, sportul permite eliminarea stre­sului (produc­ţia de adrenalină scade în timpul efor­tului), iar miş­carea produce o "oboseală sănătoa­să", care favori­zează somnul. Singura condiţie este să facem exer­ci­ţiile fizice înainte de masă.Când somnul devine din ce în ce mai capricios, greşelile costă mai mult. De aceea, atenţie mare la primele semne de adormire. Mergeţi să vă culcaţi fără să mai aşteptaţi sfârşitul filmului de la tele­vizor. De asemeni, încercaţi să adoptaţi ore fixe pentru a mânca şi a vă trezi de dimineaţă, ce con­tribuie mult la reglarea somnului.Odată cu vârsta, somnul se modifică: el devine mai fragil, mai fragmentat şi cantitatea sa totală tinde să scadă. Chiar şi când turbulenţele meno­pau­zei se liniştesc, multe femei nu-şi mai pot re­găsi somnul "de altădată". Dar nu este un capăt de lume. Se poate dormi foarte bine şi pe bucăţi. Dacă vă treziţi după numai câteva ore, puteţi citi dintr-o carte până ce somnul vine din nou.În primul rând, trebuie să diminuaţi tot ceea ce vă poate agita. Cu atât mai mult cu cât s-a dovedit că ceaiul, cafeaua, cola şi tutunul sporesc frec­venţa şi intensitatea bufeurilor.Un ceai de muşeţel, de tei sau de verbină linişteşte după cină. Şi mai radicale încă sunt tincturile de sunătoare, valeriană, roiniţă, lavandă, hamei. Se prepară infu­zii din câte o linguriţă de plantă, opărită cu o cană de apă. Se beau alter­nativ, dimineaţa şi seara.Sunt două terapii al­ternative ex­trem de efi­ciente, în toate neplă­cerile menopauzei. Cu condiţia să găsiţi un te­rapeut cali­ficat în prac­ticarea lor, vă ajută mai mult decât toate medica­mentele.Somnul are nevoie de magneziu. Asiguraţi-vă, deci, un supliment din acest mineral. Cel mai eficient este clasicul magneziu cu vitamina B.* Înfundaţi-vă nara dreaptă cu un tampon de vată şi respiraţi doar prin nara stângă, vreme de 5 minute.* Fierbeţi 50 de grame de mărar într-un litru de vin roşu dulce, vreme de 2 minute. Beţi 50 ml înainte de culcare.Nu vă repeziţi la somnifere. Medicamentele hipnotice induc un somn de calitate mai slabă şi ris­că să creeze dependenţă. Dacă le puteţi evita, cu atât mai bine. De asemenea, lipsa bruscă de estro­geni poate să ducă la o scădere de tonus trecătoare. Şi este normal să vă simţiţi mai obosite de fiecare dată, când organismul trebuie să se adapteze la variaţii importante (de exemplu schimbările de anotimp).Nu neglijati mediul ambiant din dormitor. Som­nul se pregăteşte prin activităţi relaxante, lumini blânde şi o cameră izolată de zgomot. Dacă este necesar, folosiţi chiar dopuri pentru urechi. Dacă vă răsuciţi în pat la fiecare 20 de minute, auzind ticăitul ceasului, este mai bine să vă apucaţi să citiţi o carte, aşteptând să revină somnul.