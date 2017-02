Fotografie de nuntă

- Uneori a fost şi greu, dar me­reu a fost frumos. Eu am ajuns în televiziune din întâm­pla­re. Iniţial, mi-am dorit să de­vin profesoară de română sau psiholog. De altfel, în Ga­laţiul natal, am şi urmat liceul pedagogic, iar apoi am dat ad­mi­tere la Facultatea de Filo­lo­gie. În anul I, cum aveam de ales între a face practică într-o televiziune lo­cală sau a merge în licee şi a preda, pri­ma va­rian­tă mi s-a părut mai intere­santă, eram curioasă să văd ce se întâmplă în "bucătăria" unei tele­vi­ziuni. Experimentul a fost de suc­ces: o săptămână am mers pe teren şi am făcut re­portaje. În prima zi, am făcut un material la grădina zoolo­gi­că din Galaţi, în­soţită de un co­leg, iar de a doua zi m-au tri­mis deja singură. Erau foarte în­crezători c-am să mă des­curc. Şi aşa a şi fost. În ur­mă­toarele zile am con­tinuat în acelaşi ritm, am învă­ţat cum să-mi editez ştirea, cum să in­tru cu ea în montaj... După acea săptă­mâ­nă de prac­tică, deşi eu credeam că totul s-a terminat, am fost rechemată şi întrebată dacă nu vreau să mă angajez la ei, la "Ex­press TV", pe post de reporter. Am acceptat, deşi aceea a fost o pe­rioadă destul de grea: munca în televiziune îmi consuma mult timp şi energie, iar eu voiam să-mi duc şi şcoala la aceleaşi standarde ca înainte. În plus, colaboram şi cu o revistă stu­den­ţească! Eram ca un titirez, aş fi vrut să pot să dilat timpul. Anii aceia mi-au pus baza în materie de profesie şi nu regret nici o se­cun­dă zbaterea şi lipsa de somn.- Căutând nişte informaţii într-o zi, am ajuns pe site-ul TVR, acolo unde am descoperit un anunţ: se făceau angajări, pentru TVR Bucureşti, actualul TVR 3, care atunci se lansa. Am venit la probe, am dat nenumărate teste elimi­na­torii şi, dintre su­tele de candidaţi, a fost aleasă echipa viito­ru­lui post, din care făceam parte şi eu. Aşa că, mi-am luat inima-n dinţi, m-am mutat în capi­tală, inclusiv cu facultatea, am dat li­cenţa aici... A fost o întreagă aventură! La în­ceput, pe TVR 3, am prezentat o emisiune tip magazin, după vreo jumătate de an mi s-a oferit să prezint şti­rile la Telesport, unde am stat trei ani, după care m-am mutat, tot pe ştiri sportive, la GSP TV.- Da, foarte tare! Jucasem handbal în şcoala generală şi în liceu şi, în ge­neral, urmăream orice fel de trans­mi­siuni sportive, eram la curent cu toate evenimentele din domeniu, citeam mult pe tema asta... Eram chiar bine pregătită! În plus, am acceptat oferta de a trece pe sport şi ca o provocare. La momentul acela, femeile nu erau prea dorite în jurnalismul sportiv şi eu am vrut să demons­trez că se poate. Cred că mi-am onorat pro­misiunea: nu m-am rezumat doar la a citi nişte ştiri de pe prompter, ci am făcut şi emi­siuni, am moderat dez­bateri în direct, cu invitaţi din diverse arii sportive... Apoi, în 2013, m-am întors în TVR. Am prezentat Jur­nalul de la ora 18, apoi am trecut la Tele­jurnalul de week­end, unde, mai bine de trei ani, am făcut echi­pă cu Mir­cea Radu, care e o per­soană extraor­dinară şi un om de televiziune fără cusur! După care am intrat pe Mati­nalul de la TVR 1. Şi după un an, am trecut la Te­le­jurnalul de weekend, unde sunt şi azi.- Peste tot, indiferent de zonă sau de televiziune, eu am lucrat la fel de serios, la fel de riguros şi cu la fel de multă responsabilitate. Şi-apoi - ştii! - ăsta a fost cursul pe care mi l-a oferit viaţa şi era de datoria mea să-l folo­sesc. Plus că am avut noroc de nişte echipe extraor­dinare, alcătuite din pro­fe­sio­nişti unul şi unul!- Da. Suntem o familie extrem de unită - mama, care a lucrat în domeniul sănătăţii, tata, care, având o formaţie tehnică, a fost angajat la Nuclearmontaj în Cernavodă, şi noi, cei patru copii, două fete şi doi băieţi, eu fiind a doua, în ordinea vârstei. Ne iubim mult şi întotdeauna am fost unul pentru altul. Tata nu mi-a impus niciodată nimic, iar mama chiar m-a impulsionat. Ea a fost cea care m-a îndemnat să mă mut în Bucureşti, în ultimul an de facultate. Amândoi au fost de părere că trebuie să-şi lase copiii să se desprindă de cuib şi să-şi deschidă ari­pile către orizontul care îi atrage. Aşa se face că azi sora mea mai mare şi unul dintre fraţii mai mici sunt în Galaţi, eu şi celălalt frate suntem în Bucureşti, iar părinţii s-au mutat în Italia.- Galaţi-ul pe care-l văd cu ochii minţii are încă frânturi din atmosfera interbelică, mai adie prin el obiceiurile şi parfumul epocii cosmopolite de odi­nioară. De pildă, din copilăria foarte mică, îmi aduc aminte că familia mea încă mai păstra obişnuinţa ca, măcar o dată pe săptămână, să facă o plimbare pe faleza Dunării, care pe atunci era umbrită de arbori bătrâni, dintre care unii erau salcâmi, aşa că primăvara parfumul fluviului se împletea cu acela al florilor. Iar plimbarea se încheia întotdeauna într-o cofetărie, cochetă încă, unde mâncam nişte pră­jituri delicioase. Apoi îmi aduc aminte prima întâlnire directă cu Dunărea: eram prin clasa a VIII-a şi ai mei au închiriat o bărcuţă, cu care am ieşit pe apă. Am avut un sentiment indescriptibil: dintr-o dată percepeam întinderea aceea lichidă într-un mod cu totul diferit! Dacă până atunci Dunărea mi se păruse mare, acum mi se părea imensă! Şi co­pleşitoare! În suflet mi s-a lăsat o pace profundă. Şi ce culori avea Dunărea! O combinaţie magnifică de nuanţe pastelate de verde şi albastru! Nu în ulti­mul rând, în amintire îmi revine zona gării, unde existau case foarte vechi şi pe unde mă preumblam aproape în fiecare zi: pe vremea aia nu exista acces la In­ternet sau la alte surse de informare alternative, aşa că, după ce ieşeam de la şcoală, o porneam către bi­blioteca aflată în cartierul acesta, care se mai păstra atunci, neschimbat probabil de peste o sută de ani. Îmi plăcea mult incursiunea asta zilnică pe care o făceam pe acele străzi: mergeam agale, ad­miram arhitectura fiecărei case şi-mi imaginam ce poveşti văzuseră, auziseră şi trăiseră acele ziduri, alături de familiile care locuiseră acolo de-a lungul anilor. Mi-a plăcut totdeauna să croiesc poveşti. Croiam po­veşti care mă transportau instan­taneu în alte tim­puri... Şi ce bine era!- Deloc. Aşezarea şi rostul omenesc de atunci s-au pierdut peste tot. Lumea s-a transformat într-un carusel. Nici o zi nu seamănă cu alta. Iar schim­bă­rile se simt puternic şi în jurnalism, şi nu întot­dea­una în mod pozitiv. De pildă, la capitolul schimbări pozitive trec faptul că aici, în TVR, am devenit mai conectaţi la ceea ce se întâmplă în lume şi în ţară. La capitolul schimbări negative, trec fuga asta după senzaţional, care se înregistrează în jurnalismul global. Deseori se depăşeşte o limită a normalului şi a bunului simţ, în materie de informaţie. Iar în Ro­­­mânia... ce să mai spun?! Mi se pare că jurna­lis­mul tabloid a căpătat o formă de-a dreptul mons­truoasă! Totuşi, nu-mi pierd speranţa. Nu mi-o pierd, pentru că eu sunt o natură optimistă, dar şi pen­tru că lucrez într-o televiziune în care se face jur­nalism de calitate. Şi mai cred în ceva: în faptul că inclusiv publicul care s-a rătăcit pe parcurs va re­veni "la matcă", va reuşi din ce în ce mai bine să facă diferenţa între presa de calitate şi cea tabloidă şi, evident, o va alege pe prima. Cred că, până la ur­mă, toţi oamenii se vor sătura de senzaţionalul ieftin care domină acum. Bunul gust va învinge.- Aşa e! Eu consum multă energie, dar şi do­bân­desc multă energie din meseria mea. E un schimb reciproc avantajos. (râde) Nu m-am tocit, nu m-am blazat... După treisprezece ani de presă, mă con­sider încă abia la început.- Pe primul loc e familia: soţul meu, Cosmin, părinţii, fraţii şi, nu în ultimul rând, pisicuţa pe care am adoptat-o de curând. Ei sunt cei mai importanţi pentru mine şi cea mai solidă sursă de energie şi de entuziasm. Apoi, o sursă de inspiraţie sunt şi pro­iectele pe care le materializez deja de câţiva ani, împreună cu prietena mea, Ramona Ulici. E vorba de nişte conferinţe dedicate femeilor, unde se pre­zintă şi se dezbat subiecte din domeniul sănătăţii, al frumuseţii, carierei etc. Altele sunt mai tehnice, abordând zone precum marketingul, IT-ul, antre­prenoriatul etc. Cred foarte mult în proiectele astea, pentru că văd cât de mulţi oameni sunt inte­resaţi de ele, cât de benefice sunt la nivel de socie­tate. Şi, nu în ultimul rând, o doză sănătoasă de energie mi-o iau din călătorii. Iar în Cosmin am găsit partenerul ideal şi la capitolul cutreierat lu­mea. Investim mulţi bani în aventurile astea, dar considerăm că ei nu sunt nici pe departe irosiţi - că­lătoriile, atunci când sunt făcute cu cap, îţi lărgesc orizontul, au puterea să-ţi hrănească spiritul, inima şi inteligenţa.- E un om grozav, absolut senzaţional. Ne-am întâlnit acum foarte mulţi ani, am fost colegi de fa­cultate, aşa că am crescut împreună, am ajuns să ne cunoaştem şi să ne înţelegem foarte bine unul pe celălalt. De fapt, uneori cred că soţul meu mă în­ţelege mai bine decât mă înţeleg eu însămi. (râde) E un tip răbdător şi de la el am învăţat să-mi mai tem­­­perez şi eu comportamentul, pentru că eram des­­tul de "scăpărătoare". Are un simţ al umorului ex­traordinar, ceea ce iarăşi cred că ne-a ajutat foarte mult în relaţie. Ce mai! Chiar cred că sunt o noro­coasă că-l am alături de mine. Şi uite, suntem de paisprezece ani împreună!