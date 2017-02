- Deşi nu sunt considerate boli, jena pe care ne-o provoacă e egală cu suferinţa. Măcinişul scârbos de piele care ne-ncarcă părul şi hainele şi ciorchinii de piele care ne cresc pe degete reprezintă o umilinţă şi creează complexe, oricât te-ai da de viteaz. Sfaturile care urmează, luate de pe raftul cămării, combinate cu tratamentele uzuale pe care le folosiţi, vă vor ajuta să scăpaţi de ocară -Atunci când celulele moarte se desprind de scalp în număr atât de mare încât devin vizibile sub for­ma unor scuame albicioase, depuse pe firele de păr şi pe îmbrăcăminte, avem de-a face cu o afecţiune cutanată, numită în limbajul uzual mătreaţă. Ea se poate asocia şi cu senzaţii de mâncărime. La fel ca acneea, mătreaţa apare deseori în tinereţe, pentru ca mai târziu, în decursul vieţii, să se manifeste cu intensitate variabilă. Persoanele afectate de ea ob­servă adesea că formarea scuame­lor se reduce în sezonul cald.S-ar crede că mătreaţa trebuie să fie o consecinţă a pielii excesiv de us­cate. Dimpotrivă, specialiştii au ajuns la concluzia că ea este provo­cată de o ciupercă, Malassezia ova­lis, căreia îi prieşte în mod special gră­simea. Prin urmare, cu cât aveţi scal­pul mai gras, cu atât creşte pro­babi­litatea să vă apară pe păr şi pe umeri acele scuame inestetice.Din fericire, în cămara şi în fri­gi­derul dvs. se găsesc câteva reme­dii care pot înlătura mătreaţa. Nu­mai că va trebui să aveţi răbdare. În mod nor­mal, celulele cutanate se reîn­no­iesc la 28 de zile, dar în cazul mă­treţei, acest proces se desfăşoară mai rapid. Totuşi va trebui să aşteptaţi minimum două-trei săptămâni până veţi şti cu certitudine dacă un re­me­diu are sau nu succes. Când constataţi că nu aveţi rezultate nici după o lună, există puţine speranţe să se mai schim­be ceva.În cadrul unui studiu realizat în Emiratele Arabe Unite, s-a dovedit că mierea poate înlătura mâncărimile şi formarea de scuame în decurs de o săptămână. Participanţii au diluat mierea pură cu apă călduţă în proporţie de 9 la 1 şi au aplicat-o pe pielea capului din două în două zile, timp de patru săptămâni. După aplicare au executat un masaj uşor al scalpului, au lăsat amestecul să acţioneze trei ore, apoi l-au îndepărtat prin clătire cu apă caldă. Nu numai că simptomele au cedat, dar s-a obţinut şi un beneficiu suplimentar - respectiv, s-a redus căderea părului.Specialiştii au descoperit că deficitul de zinc favorizează mătreaţa. De aceea, n-ar fi rău să in­cludeţi în meniul dvs. alimente care conţin această substanţă, de exemplu arpacaşul de orz şi fasolea roşie.Aducând în echilibru valoarea pH-ului, oţetul de mere ţine sub control formarea scuamelor. Încălzi­ţi-l în cuptorul cu microunde sau într-o crăticioară pe aragaz, în­muiaţi în el un prosop mic şi ţineţi com­presa pe cap o oră. Apoi spălaţi-vă părul cu un şam­pon neagresiv, pe bază de plante.Întindeţi iaurtul pe scalp într-un strat gros, în­făşuraţi-vă capul cu un pro­­sop, iar după 20 de mi­nute spălaţi-vă bine cu apă caldă. Veţi obţine o ame­lio­rare a simpto­melor.Dermatita sebo­rei­că, pro­­vocată de ca­renţa de vitamine B6 şi B12, poate duce şi la apariţia scua­melor. Vă sfătuim să mân­caţi mai mult somon, de ase­menea carne şi ficat de vită, care vă vor furniza vitaminele amintite în can­titate sufi­cientă. În cazul când vă confruntaţi cu probleme cardiovasculare, ar fi de preferat să re­nunţaţi la carne în favoarea somonului. Puteţi opta şi pentru sursele vegetale de vitamină B6, cum sunt legumele din familia verzei şi a spanacului.Uleiul ajută la desprinderea scuamelor. Încălziţi puţin ulei de măsline şi verificaţi-i tem­pe­ratura cu dosul mâinii, deoarece el n-are voie să fie prea fierbinte. Ma­saţi-l, astfel încât să intre în pielea capului şi lăsaţi-l să acţioneze 20 de minute. Periaţi-vă părul cu o perie care nu trebuie să fie exagerat de moale şi după aceea spă­laţi-vă pe cap cu multă apă. Repetaţi procedura de două ori pe săptămână. Unii dermatologi sunt totuşi de părere că periajul scalpului poate accelera reîn­noi­rea celulară. Prin urmare, testaţi metoda o săptă­mâ­nă şi re­nunţaţi la ea, dacă obser­vaţi că vă apar mai multe scuame.Sarea grunjoasă este un leac tradiţional contra mătreţei. Dizolvaţi trei linguri de sare într-o cană de apă caldă, masaţi scalpul cu soluţia salină şi apoi clătiţi-vă abundent cu apă caldă.Stoarceţi o lămâie proaspătă, masaţi-vă pielea capului cu câteva linguri de zeamă de lămâie şi după aceea clătiţi-vă cu multă apă. Repetaţi trata­mentul până la dispariţia scuamelor. Metoda func­ţionează după acelaşi principiu ca oţetul de mere. Scalpul are un pH de aproximativ 5,4, fiind deci uşor acid. Secreţia glandelor sebacee şi produsele pentru îngrijirea părului pot modifica această va­loare spre alcalin. Dacă restabiliţi nivelul normal de aciditate al scalpului, simptomele se vor ame­liora.Încă din anii '60, cercetătorilor britanici le-a atras atenţia faptul că pacienţii cu dermatită sebo­reică consumau în mod evident mai mult zahăr de­cât persoanele cu scalpul sănătos. Eliminaţi aşa­dar zahărul din alimentaţie, ca să vedeţi dacă astfel vă dispare mătreaţa.Deoarece există neîndoielnic o legătură între for­marea de scuame şi scalpul seboreic, reţineţi că tot ceea ce îngraşă pielea capului riscă să agraveze mă­treaţa. Dermatologul new-yorkez David King­sley, specialist în tricologie (patologia părului şi a scal­pului), recomandă evitarea brânzeturilor tari (ex. caşcavalul), a mâncărurilor grase, ca şi a cioco­latei.Uleiul extras din arborele de ceai (tea tree) se utilizează ca remediu natural împotriva celor mai diverse probleme ale pielii. Studiile au demon­strat că el combate micozele cutanate, inclusiv ale scal­pului, precum şi pe cele localizate la unghii (onico­mi­­cozele) aproape la fel de eficient ca me­di­camen­tele alopate. Participanţii la un studiu australian, care s-au spălat zilnic pe cap cu un şampon con­­ţinând ulei de arbore de ceai în concen­tra­ţia de 5%, au înregistrat o reducere cu 41% a for­mării de scua­me (comparativ cu 11% în gru­pul celor trataţi cu un pla­cebo).Amestecaţi câteva picături de ulei de tea tree în şamponul dvs. cu extracte de plante şi spă­laţi-vă pe cap cu el. Atenţie: ule­iul de arbore de ceai (sau alte ule­iuri eterice) nu se administrează in­tern, deoa­rece sunt extrem de con­centrate şi toxice.Unii cred că negii (numiţi şi veruci) n-ar fi mare lucru. Persoanele afectate de ei (7-10 procente din totalul populaţiei) sunt însă de altă părere. Micile protuberanţe rotunde se formează cel mai adesea pe mâini (în acest caz, vorbim de veruci vulgare), la pi­cioare (veruci plantare) sau în zona organelor ge­nitale (veruci anogenitale). Cândva a circulat mitul că negii ar fi transmişi de broaştele râioase, dar în realitate, vina pentru apariţia lor o poartă virusul pa­piloma uman (HPV). Riscul de contami­nare este destul de redus, însă totuşi prezent, în condiţiile unui sistem imunitar slăbit. Infectarea se produce fie prin contact direct, fie prin atingerea unor su­prafeţe care n-au fost curăţate corespunzător, de pil­dă în baie sau în bazinele de înot.Alimentele cu acţiune curativă recomandate în acest capitol nu se ingerează, ci sunt destinate uzu­lui extern - în speranţa că ele vor face negii să dis­pară. În plus, sunt binevenite şi numeroasele remedii care întăresc capacitatea de auto­apărare a organismului, pen­tru prevenirea contaminării iniţiale, precum şi a recidi­velor. Pe primul loc se află, desigur, usturoiul. Dar nu trebuie să uităm nici schin­duful, pepenii galbeni, fruc­tele arbustului camu-camu, curmalele chinezeşti numite jujube, ginsengul, nalba-mare, ovăzul, afinele, ghimbirul, năutul, muşe­ţe­lul, brusturele, curcuma, piperul, păpădia, gălbe­ne­lele, spanacul, cimbrul, ciu­perca shiitake, scorţişoara, strugurii şi cartofii dulci. Plantele care conţin inu­lină - şi vom aminti aici an­ghi­­narea, barba-caprei, iarba-mare, andivele, brus­turele, păpădia şi topi­namburul - consolidează de asemenea sistemul imu­nitar prin acţiunea lor pro­biotică. Întrucât stre­sul sabotează buna funcţionare a sistemului imun, să ne gândim şi la plantele medicinale care favori­zează relaxarea: valeriana, hameiul, sunătoarea, lavanda, muşeţelul, roiniţa, passiflora, lemnul-dulce, gura-lupului, kava-kava (piperul halucino­gen) şi, fireşte, macul.Medicina alopată are şi ea în arsenalul ei o serie de mijloace - printre altele, tratamentele cu laser, in­troducerea unor substanţe în interiorul negilor prin injectare sau crioterapia (aplicarea de zăpadă carbonică). La celălalt capăt al spectrului se află nenumăratele leacuri tradiţionale. Între cei doi poli, vă stau la dispoziţie alimentele pe care vi le pre­zentăm mai jos. Dar vestea cu adevărat cea mai bună este aceea că unii negi dispar de la sine.Verucile primesc o dublă lovitură din partea usturoiului: el nu numai că omoară viruşii, dar şi îm­piedică proliferarea celulelor infectate. Cercetă­torii iranieni au oferit dovezi greu de contestat. Ei au tratat cu extract de usturoi 23 de pacienţi, care aveau între doi şi 96 de negi. După o săptămână sau două, toate formaţiunile cutanate dispăruseră.Dacă v-aţi hotărât să daţi o şansă terapiei cu usturoi, curăţaţi atâţia căţei proaspeţi câţi vă fac tre­buinţă, iar apoi zdrobiţi-i sau tăiaţi-i în mici rondele. Puneţi usturoiul direct pe veruci, evitând contactul cu pielea dimprejur. Bandajaţi locul respectiv, lăsaţi remediul să acţioneze peste noapte şi, în dimineaţa următoare, spălaţi porţiunea de piele cu multă apă. Este posibil să se formeze băşici, totuşi aplicaţi tratamentul cu consecvenţă în continuare, până la dispariţia negilor.Procedura de mai sus nu se poate folosi în cazul copiilor, cu atât mai puţin a bebeluşilor. Usturoiul va provoca arsuri grave pe pielea lor delicată.Gustul şi consistenţa smochinelor proaspete sunt incomparabile. Însă, dacă doriţi să scăpaţi de veruci, nu vă veţi delecta gustând fructele. Terapeuţii din Iran obişnuiesc să trateze negii tamponându-i cu sucul lăptos ce se scurge din codiţa smochinelor. Pentru a confirma această metodă, specialiştii iranieni au efectuat un experiment cu 25 de per­soane infectate cu virusul HPV, cărora le-au cerut să-şi trateze verucile de pe jumătate de corp cu lapte de smochine, în timp ce pe cealaltă jumătate s-a întrebuinţat zăpada carbonică. Autorii studiului au constatat că sucul de smochine avusese efecte comparabile cu crioterapia. Ei presupun că aceasta s-ar datora acţiunii proteolitice a enzimelor con­ţinute în el.În cazul când doriţi să încercaţi procedura, ar trebui să vă tamponaţi negii o dată pe zi, timp de cinci până la şapte zile, cu sucul alb, picurat din codiţa smochinelor proaspete.Curcuminul, principala substanţă activă din curcuma, acţionează contra virusului HPV, acesta fiind un fapt deja confirmat ştiin­ţific. Însă rizomul de curcu­ma conţine încă alţi zece com­puşi care produc efecte antivira­le, iar medicina populară îl între­buinţează de multă vreme ca leac pentru negi. Dacă vă tentea­ză să încercaţi, trebuie să ştiţi că există un singur inconvenient: pulberea de un galben intens poate să vă lase urme pe haine, în cazul când nu este mânuită cu destulă prudenţă.Acest ulei parfumat, foarte îndrăgit în Extremul Orient, se obţine prin presarea micuţelor seminţe de susan. În legătură cu eficienţa lui în tratamentul ve­rucilor, s-a păstrat o poveste amuzantă - şi strict autentică. În anii '80, cercetătorii testau bleomicina, un medicament care se injecta direct în negi. La subiecţii din grupul de control s-a întrebuinţat ca placebo ulei de susan. În final, specialiştii au avut o surpriză de proporţii: numărul negilor se mic­şorase la 46% dintre cei ce primiseră ulei de susan, în vreme ce la participanţii trataţi cu bleomicină procentul nu depăşea 18%.Un alt procedeu utilizat de adepţii medicinei complementare constă în frecarea verucilor cu par­tea interioară a unei coji de banană. Puteţi aplica această metodă de trei-patru ori zilnic, timp de cinci până la şapte zile. Este foarte posibil să ajungeţi la rezultatele dorite, după cum ne încredinţează un studiu publicat tot în anii '80, în paginile revistei "Journal of Reconstructive Surgery".Un lucru e sigur: oamenii cu sistemul imunitar slăbit riscă să capituleze mai lesne în faţa negilor, iar zincul influenţează în modul cel mai benefic funcţionarea mecanismelor proprii de apărare ale organismului. De aceea, el este inclus în proto­coa­lele de tratament ale multor afecţiuni dermatolo­gice. Pe tema care ne interesează, se poate cita un studiu efectuat de cercetătorii ira­kieni, cu concluzii mai mult decât în­curajatoare. 90% dintre partici­panţii cărora li se administrase zil­nic un preparat cu zinc (în do­za de 10 miligrame per kilo­gram/corp) consta­taseră dispariţia verucilor în decurs de două luni.Dacă vă sâcâie cumva un neg re­bel, vă sfătuim să mân­caţi cantităţi mai mari de spanac, pătrunjel, varză de iarnă, varză de Bru­xelles şi castraveţi, întrucât toate aceste legume vă asi­gură un aport ma­siv de zinc."Plants Used against Cancer" de Jonathan Hartwell este un amplu tratat de fitoterapie, compus din 11 volume, care face referire la mai mult de 3.000 de plante cu utilizare consacrată în medicina populară. Lucrarea menţionează sute de plante întrebuinţate ca remedii împotriva negilor. Zeama de lămâie, de pildă, se regăseşte atât pe continentul australian, cât şi în statele americane Illinois şi Kentucky.Dacă sunteţi dispuşi să priviţi lucrurile din pers­pectiva "Nu strică să încerc", vă recomandăm să aplicaţi o metodă foarte simplă. Tamponaţi-vă negii cu zeamă de lămâie şi prelungiţi tratamentul până când acidul conţinut în ea îi va face să dispară.Există alimente şi băuturi care nu vă sunt de ajutor, ci dimpotrivă. Pe cele de mai jos vă îndem­năm să le evitaţi.- Specialiştii presupun existenţa unei legături între consumul de alcool şi verucile anogenitale, provocate - ca toate celelalte tipuri de negi - de virusul papiloma uman (HPV). Un grup de cercetători din Seattle a stabilit o conexiune certă între consumul a două până la patru porţii de băuturi alcoolice pe săptămână şi dublarea riscului de apa­riţie a verucilor anogenitale. Suplimentarea numă­rului de băuturi la cinci sau mai multe a avut drept urmare creşterea simultană a riscului amintit. Oa­me­nii de ştiinţă nu dispun deocamdată de o expli­caţie detaliată a acestui fenomen, dar în opinia lor este vorba, cel mai probabil, de efectul alcoolului asupra activităţii sistemului imunitar.- Cu prilejul unui studiu, cercetătorii germani au observat că verucile ano­genitale ale unui pacient tânăr au dispărut atunci când el a fost tratat cu preparatul antiviral interferon gamma şi în acelaşi timp a renunţat să mai mănânce fripturi din carne de porc. Specialiştii nu pot decât să conchidă că există o legătură cauzală între apa­riţia afecţiunii declanşate de virusul HPV şi con­sumul permanent de carne de porc.Micile flori galbene şi frunzele de rostopască sunt cunoscute încă din antichitate pentru virtuţile lor tă­măduitoare. Planta face parte din flora Europei şi a Asiei, dar de o bună bucată de vreme şi-a extins area­lul şi pe continentul nord-american.Dacă aveţi posibilitatea să vă procuraţi rostopască proaspătă, stoarceţi puţin suc din tulpini şi picuraţi-l direct pe veruci, o dată sau de două ori pe zi, timp de cinci până la şapte zile. În cazul când folosiţi plan­ta uscată, va trebui să pregătiţi un decoct concentrat, cu care să vă tamponaţi negii.Şi paiele de ovăz tocate (Avenae stramentum) conţin, printre alte principii active, nu mai puţin de şapte compuşi cu acţiune antivirală. Aceasta ne per­mite să presupunem că ar putea fi întrebuinţate cu succes (tot sub formă de decoct) contra virusului (HPV). Merită o încercare.