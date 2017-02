Maria Pop

Primul fir de păr alb? Nicio tragedie!

- Nu-i niciun secret! Pur şi simplu nu ne temem de bătrâneţe, pentru că înţelegem şi acceptăm îm­bătrânirea, ca pe o lege biologică care guvernează omul şi toate or­ga­nismele vii, încă de la Creaţie! În plus, aş putea spune că bătrâne­ţea nu ţine de vârstă, ci de starea de spirit a omului. Există persoane în vârstă, dar tinere prin modul lor de a fi, după cum există şi tineri îmbătrâniţi înainte de vreme. De­pinde cum alegi să trăieşti, dacă ai bucurie în suflet sau nu! Starea de spirit contează foarte mult. Şi apoi, dacă ne raportăm la învăţăturile biblice şi ac­ceptăm că există o viaţă veşnică, o trecere a omului de la forma materială la cea spirituală, atunci nici moar­tea n-are de ce să ne sperie. Aşadar, este mai important cum trăim, nu cât trăim!- Într-adevăr, erau multe trucuri ţărăneşti de pă­călit bătrâneţea la noi, în Maramureş. Eu le ştiu de la bătrâni, dar nu cred că mai sunt folosite în zilele noastre. De pildă, spălarea pe faţă cu "apă neînce­pută" de la izvor, la prima oră a dimineţii. Femeile care doreau să rămână tinere, frumoase şi dorite, se trezeau dis-de-dimineaţă şi alergau la izvorul din apropiere pe furiş, să nu le vadă vecinele. Se spălau pe faţă, spuneau o rugăciune, apoi umpleau un ul­cior cu apă, pe care îl aduceau acasă şi puneau în el un fir de busuioc. Cu această apă se spălau încă trei zile dimineaţa, înainte să-şi spună rugăciunile. Nu ştergeau apa de pe faţă cu prosopul, ci aşteptau până se evapora natural. Moroşencele erau convinse că spălarea cu apă pură, mai multe zile la rând, le va în­frumuseţa, pentru că apa curată este de la Dum­nezeu! Când erau obosite sau supărate, femeile se spălau dimineaţa cu ceai de sânziene, pentru a avea vitalitate şi frumuseţe. Nu exista gospodărie fără un buchet de flori de sânziene galbene, legate de stâl­pul casei! Femeile cu ten mai gras, pătat sau îmbă­trânit, foloseau Laptele-câinelui (Euphorbia cipa­rissias), din care extrăgeau sucul de culoare albă, pe care îl aplicau pe faţă. A doua zi, tenul se inflama (era o zi grea pentru ele, pentru că nu trebuia să le vadă nimeni!) iar după vreo săptămână, li se deco­jea un strat de epidermă, iar pielea lor rămânea albă, curată şi tânără. Într-adevăr, tenul devenea foarte frumos, dar nu recomand acestă reţetă, pentru că produce durere şi inflamaţie!Pentru frumuseţea părului, pentru strălucire şi elasticitate, după spălare, femeile îl limpezeau cu oţet de mere făcut în casă. Oţetul de mere îl prepa­rau în butoaie de lemn, din cele mai frumoase şi sănătoase mere. Oţetul nu avea mai mult de 2-3 grade şi era considerat un medicament. Dimineaţa, consumau în jur de 200 ml înainte de masă, ca stimulent al digestiei. Chiar şi în timpul zilei, ori de câte ori simţeau că ar avea nevoie de acest medica­ment, se duceau în pivniţă cu un pahar de apă pe care îl puneau în butoi, peste mere, în locul celui pe care îl luau de la robinet. Copiii primeau oţet de mere îndulcit cu miere de albine.Toamna, când se recoltau nucile, femeile folo­seau coaja verde, cărnoasă, pentru prepararea unei soluţii de vopsit părul înălbit sau pentru închiderea lui la culoare. La prepararea soluţiei se mai folosea oţet de mere pădureţe, Drobiţă (Genista tictoria) adusă de pe câmp şi Priboi (Geranium macror­hizum), care creştea pe lângă fântâni. Plantele erau proaspete, verzi, nu uscate!Copiilor şi femeilor bătrâne li se dădea câte un pahar cu lapte călduţ, în fiecare dimineaţă, cum era muls de la vacă, ca întăritor. Calciul natural le ferea pe bătrâne de osteoporoză şi asi­gu­ra dezvoltarea scheletului la copii.- Important este să se ştie că putem să amânăm procesul de îm­bă­trânire prin alimentaţie, dân­du-i organismului acele sub­stanţe acti­ve pe care nu le mai poate sin­tetiza după o vreme. Ştim că or­ganismul uman e for­mat din ce­lule care se reînnoiesc conti­nuu. Pe măsură ce unele ce­lule mor, se formează al­tele noi. A­cest echi­libru celular poa­te fi dereglat genetic sau prin lipsa de acizi nucleici (ADN şi ARN), amino­acizi graşi esenţiali, enzime, vitamine şi minerale. Uneori sunt necesare suplimente alimentare care să ne furnizeze substanţe de bază, pe care nu le mai gă­sim în ali­mente. Lipsa acestor substanţe la nivel ce­lular afec­tează funcţionarea normală a organis­mu­­lui, ceea ce duce la apariţia unor boli degenerative.- Una dintre substanţele de care avem mare ne­voie odată cu trecerea timpului este acidul hialu­ronic - un produs natural, sintetizat din plin de către organism, până la o anumită vârstă. După 40 ani, acidul hialuronic este produs în cantitate din ce în ce mai mică. Dacă reuşim să acoperim necesarul de acid hialuronic, putem să ne păstrăm nealterate anu­mite funcţii ale corpului. Acidul hialuronic este sub­stanţa naturală care uneşte celulele pielii cu fibrele de colagen şi elastină. Deficienţa de acid hialuronic face ca celulele epidermei, colagenul şi elastina să se dezintegreze, ceea ce duce la pierde­rea elastici­tăţii şi la apariţia ridurilor. Deci, putem estompa ridurile, aplicând pe faţă şi pe decolteu, creme cu acid hialuronic.Acidul hialuronic este principalul component al lichidului sinovial, care lubrifiază articulaţiile, reduce frecarea şi îmbunătăţeşte mobilitatea, deci putem evita sclerozarea articulaţiilor prin consumul de Acid hialuronic - capsule, în combinaţie cu Fructoborat de calciu - un alt produs natural care conţine calciu, bor şi glucoză, util în menţinerea densităţii osoase şi prevenirea osteoporozei. Fructo­boratul de calciu se extrage din plante, fructe şi legume, este un puternic antiin­flamator şi combate durerile reumatice, întâlnite frecvent la persoanele vârstnice.În cazul tumorilor, Fructo­bo­ratul de calciu declanşează apoptoza celulară (moartea pro­­gramată a celulelor, pentru a le lua locul alte celule noi). Tumora este o aglomerare de celule care se înmulţesc la ne­sfârşit. Inducerea echilibrului de moarte şi regenerare a ce­lulelor poate fi o alternativă a prevenţiei sau chiar a vinde­cării cancerului! Ceaiul din iarbă-de-fier, potrivit unor cer­cetători din Elveţia, poate să prevină apariţia tumorilor, prin puterea sa antioxidantă, dar şi să crească potenţa şi longevi­tatea vârstnicilor.Colagenul este o proteină din piele, tendoane, ligamente şi cartilaje, care dispare, şi el, încet-încet. Colagenul natural, folosit ca ingredient în cremele de faţă, asigură hidratarea normală a te­nului, iar consumul pe cale internă îmbunătăţeşte mo­bilitatea şi flexibilitatea articulaţiilor. Prin apor­tul de colagen putem corecta două aspecte ale pro­cesului de îmbătrânire: deshidratarea tenului şi rigi­ditatea mişcării. Iar dacă vrem să refacem carti­la­jele care acoperă capetele osoase ale articulaţiilor tre­­buie să luăm suplimente naturale cu glucozamină şi condroitin fosfat. Natural, colagenul este prezent în supa de oase (rasol, pui) din copilărie. Să ştiţi că este foarte sănătoasă şi conţine atât colagen, cât şi acid hialuronic natural (nu este recomandată bolna­vilor de gută, care au nivelul de acid uric crescut!).Acidifierea sângelui este o altă cauză a îmbă­trânirii, care duce la deficit de calciu în oase şi apariţia osteoporozei. Se poate corecta prin alcalini­zarea sângelui cu fructe şi legume proaspete, uleiuri presate la rece, nuci, alune şi peşte, care vor regla pH-ul sanguin. Consumarea în fiecare dimineaţă a unui pahar cu apă, în care am stors o jumătate de lă­mâie şi punem puţin bicarbonat de sodiu, ne poate asigura menţinerea pH-ului în limite normale.O dietă cu multe proteine animale şi puţine fibre vegetale duce la scăderea densităţii osoase şi mus­cu­lare. De aceea se recomandă ca proteinele ani­male din carne, lapte şi ouă să nu depăşească 10% din cantitatea de alimente ingerate.- Îmbătrânirea creierului face parte din acelaşi proces degenerativ general, dar poate fi estompată sau evitată prin respectarea câtorva reguli de bază.* Odihnă nocturnă obligatorie - în jur de 8 ore. - Punerea creierului în activitate prin învăţarea de lucruri noi, citit, scris, pentru formarea de noi co­nexiuni neuronale, care protejează memoria şi pre­vin apariţia bolii Alzheimer. * Alimentaţie sănă­toasă, bogată în antioxidanţi naturali, din fructe şi legume. * Stăpânirea stresului emoţional excesiv. * Comunicarea cu cei din jur (familie, vecini, prie­teni). * Ţinerea sub control a afecţiunilor care apar odată cu înaintarea în vârstă: hipertensiune arterială, diabet zaharat etc. * Evitarea sedentarismului şi a obezităţii. * Eliminarea unor obiceiuri nocive, ca fu­matul şi consumul de alcool. * Detoxifierea organis­mului cu produse naturale şi plante medicinale, pentru eliminarea metaboliţilor acumulaţi.- Pentru o detoxifiere eficientă, trebuie urmaţi anumiţi paşi: se începe cu detoxifierea colonului, apoi a ficatului şi a sângelui.Detoxifierea colonului se face cu seminţe de Psyllium, seminţe de in, fructe şi plante bogate în vita­minele C, A şi E. Conţinutul mare de fibre al se­minţelor îmbunătăţeşte digestia, aju­tă la eliminarea toxinelor şi cu­răţă vasele de sânge de colesterol, fiind conside­rate statine naturale. Conţinutul în mu­cilagii reglează tran­zitul intestinal. De­toxifierea colonului întăreşte imu­ni­tatea şi are proprietăţi antiîmbătrânire.Detoxifierea ficatului se face cu păpădie, armurariu, anghinare, mă­ceşe, betaină din sfeclă. Astfel, se asigură detoxi­fierea celulei he­pa­tice şi se re­ge­nerează hepatoci­tele. Detoxi­fierea ficatului normali­zează transami­nazele şi secreţia de fermenţi care îm­bunătăţesc me­ta­bolismul lipidic şi glu­cidic.Detoxifierea sângelui se fa­ce cu plante diuretice şi depu­rative: cozi de cireşe, coada-calului, mă­ta­se de porumb, trei-fraţi-pătaţi, brusture.- Desigur, atunci când am elaborat reţetele după care ne realizăm produsele, ne-am gândit şi la nu­me­­roase aspecte legate de îmbătrânire. Vi le înşir pe primele care îmi vin în minte.* Capsulele Hyper Anti-aging ajută vârstnicii să îşi regenereze organismul şi să-şi încetinească ritmul îmbătrânirii. Hyper Anti-aging întăreşte imu­nitatea, reduce sindromul oboselii cronice, creşte energia fizică şi intelectuală.este rea­lizată din compuşi naturali antiîmbătrânire şi acid hialuronic. Combate ridurile, hidratează, deto­xi­fică şi întinereşte celulele pielii. Poate să inver­seze semnele de îmbătrânire, care la multe persoane apar timpuriu, din cauza stilului de viaţă stresant.nu conţine parabeni şi asigură o hidratare de lungă du­rată, estompează ridurile, redă elasticitatea şi fermitatea pielii.previne şi atenuează sem­nele îmbătrânirii pielii mâinilor, cele mai afec­tate de trecerea timpului. Nu conţine parabeni.ajută la prevenirea, stoparea şi chiar inversarea semnelor de îmbătrânire. Ex­trac­tul de Goji, fiind un puternic antioxidant natural, reface ţesuturile epiteliale şi accelerează producţia de colagen. Nu conţine parabeni.ajută la menţinerea flexibilităţii articulaţiilor. Stimulează sinteza osoa­să, încetineşte procesul de reducere a masei osoase, stimulează regenerarea ţesutului cartilaginos, îmbu­nătăţeşte mobilitatea. De asemenea, contribuie la menţinerea sănătăţii pielii, a părului şi a unghiilor.este un produs natural care pre­vine îmbătrânirea şi măreşte longevitatea. Are rol de protecţie a inimii şi a vaselor de sânge, reduce ischemiile cardiace şi stopează depunerea de coles­terol pe vasele de sânge. Stimulează circulaţia peri­ferică la nivelul inimii şi a creierului, împiedică instalarea bolilor neurovegetative ca Parkinson şi Alzheimer.