Stimate domn, drept răspuns la întrebarea dvs., vă pot spune DA, se poate vindeca hi­peralgia postzosteriană. De ase­me­nea, răspund şi la întrebarea despre mecanismul de declanşare al zonei zoster (herpes zoster).Zonă zoster este considerată o in­fecţie cutanată, dată de virusul Vari­cela Zoster. Este exact acelaşi virus care este responsabil şi pentru apariţia varicelei ("vărsat de vânt"). Prima infecţie dată de virusul Varicela Zoster duce la varicelă, iar după dis­pariţia ei, urmează un stadiu nou, în care virusul este cantonat în rădăcina nervilor, pentru o perioadă de mulţi ani. Reactivarea virusului, care poate avea loc în caz de sistem imunitar slăbit, produce o erup­ţie cutanată numită zona zoster sau varicela zoster.Factorii de risc par a include vârsta. Durerile post zona zoster par să fie mai frecvente cu cât este mai în vârstă pacientul (la 60 ani, circa 60% din bolnavii de zona zoster au dureri, iar peste 70 ani, 75%), ele manifestându-se rar sub vârsta de 50 ani. În general frecvenţa durerilor tinde să scadă cu timpul, intensitatea cea mai mare fiind în prima lună după apariţia erupţiei. Nu există o predilecţie anume pe sexe.Cel mai frecvent durerile apar după o erupţie de zona zoster, con­sti­tuită din vezicule (mici leziuni pline de lichid), care se află de-a lungul traiectului unui nerv, câteo­dată al mai multor nervi învecinaţi. După dispa­riţia erupţiei, durerile pot continua cel puţin 3 luni. Ele pot avea caracter de junghiuri, înţe­pături, arsuri, usturimi. Există o for­­mă de dureri post zona zoster, care are loc fără o erupţie aparentă, numită zoster sine herpete, având tendinţa de a afecta mai mulţi nervi şi cu dureri mai in­tense.Din punct de vedere al medi­ci­nei alternative, cauzele enume­rate sunt următoarele: prezenţa unui vânt cald patologic care afectează nervii, du­când la erupţia cutanată. Unde pătrunde mai adânc, poate să ducă la blocaje de-a lungul traiectelor ener­getice, cauzând dureri. Vântul este, în medicina orientală, energia legată de ficat, ceea ce ar putea explica de ce stresul psihic şi chiar fizic (supraso­licitarea) duc la slăbirea energiei protectoare a fica­tului şi la po­sibilitatea de invazie cu energie pato­logică.Posibilităţile naturiste de tratare includ:* Atitudinea faţă de viaţă trebuie modificată. Astfel, pot fi de folos tehnicile de vizualizare pozi­tivă, în care omul se vede într-un loc frumos şi li­niştit. Mai mult, problemele care ne "stresează" ar trebui privite într-o manieră mai calmă, ca fiind încercări care vor trece, provocări pe care trebuie să le acceptăm şi să le depăşim şi în urma cărora vom acumula experienţă.* Meditaţia şi alte tehnici de relaxare ajută la eliminarea stresului.* Mişcarea fizică tonifiază organismul, întă­reşte energia de apărare şi dă un tonus pozitiv omului.* Fizioterapia ar putea ajuta acolo unde paci­en­ţii au pareză, din cauza durerii post-zosteriene.* Plante medicinale aplicate sub formă de creme (capsaicina - din ardeiul iute) ajută la dureri. La început, ar putea fi dureri mai mari, apoi zona tra­­tată amorţeşte. Alte preparate cu rezultate bune sunt crema cu gălbenele (Calendula), sunătoare (Hy­pericum), lemnul-dulce (Glycyrrhiza). Pe cale orală, se recomandă ceaiurile de lemn-dulce, sună­toare, valeriană, creţuşcă, salcie.Atenţie la valeriană, să nu se folosească împre­ună cu alte substanţe sedative; creţuşca conţine as­pirină, aten­ţie, deci, pentru cei care reacţionează la aspirină.* Vitaminele cele mai importante: vitamina C, vitaminele B (B1 + B12), precum şi vitamina E.* Dietă bogată în legume şi vegetale, mai ales cele uşor acre şi verzi, vor întări energia ficatului şi vor aduce un aport de vitamine.* Acupunctura - este un tratament de elecţie. Deblochează canalele energetice, reechilibrează energia ficatului şi întăreşte energia de apărare.* Homeopatia - este extrem de eficientă pentru durerile post zona zoster. Între medicamentele utile se numără Arsenicum album, Cantharis, Capsicum, Hypericum, Mezereum, Ranunculus bulbosus, Spigelia anthelmintica.Fiindcă durerile post zona zoster pot semăna cu acelea date de alte boli serioase, cum ar fi in­farctul miocardic, apendicita, chiar accidentul vas­cular cerebral, este foarte important să se con­sulte un medic specialist pentru a avea un diag­nostic bun înainte de a porni la tratament.Vă urez succes!Faringo-adeno-amigdalita este inflamaţia amig­dalelor, a mucoasei faringiene şi a întregului inel limfatic Waldayer (amigdale palatine, tubare, farin­giană şi linguală). Cauzele cele mai frecvente sunt: adenovirusurile, streptococii, stafilococul pa­togen şi haemofilus Influenzae, cu trans­mitere aerogenă, mai rar digestivă şi de contact. Rolul normal, fizio­logic, al inelului Wal­dayer constă în dezvoltarea sistemului de apă­rare imunitară a copilului la in­fec­ţiile repetate ale faringelui. Imu­nologii apre­ciază că este nevoie de aproxi­mativ 60 de rino-adeno-fa­rin­gite până la vârsta de10-12 ani, când sistemul imunitar al co­pi­lului poate fi comparat cu cel al adul­tu­lui. Cunoaşterea acestui fapt este utilă atât medicului de fami­lie, cât şi părinţilor, care au ten­din­ţa să folosească abuziv anti­biotice, cu consecinţe nega­tive în dezvol­ta­rea mecanis­mu­lui imuni­tar al co­pilu­lui. Antibioterapia este reco­­man­dată doar în cazurile grave, de angine bacte­riene.O problemă dificilă de diagnos­tic o reprezintă etichetarea amigda­le­lor bolnave drept "focar de in­fecţie" (pe baza unor criterii clinice şi paracli­nice), responsabile de une­le complicaţii la distanţă: reu­ma­tism articular acut, glomerulo­ne­frită, deter­mi­nări cardiace etc. în acest caz, indicaţia opera­torie (amig­dalectomia), ca mijloc de tratament în "amig­da­lita cronică - focar de infecţie", se va pune cu mult dis­cernământ, prin colaborarea medicului spe­­cia­list ORL cu medicul pediatru. În unele ca­zuri, se va proceda iniţial la adenoidectomie (extir­parea "poli­pilor"), care determină diminuarea se­cun­dară în volum a amigdalelor palatine şi dispa­riţia recu­ren­ţelor. În cazul copilului dvs., vă reco­mand co­rec­tarea limfantismului, a carenţelor de vi­tamine şi imunitate. Se va utiliza cura helio­ma­rină şi crenote­rapia, după următoarea schemă de tratament:* Dezobstrucţie nazo-faringiană, cu instilaţii nazale (reţeta magistrală proprie, individualizată).* Hidratare corespunzătoare şi gargară cu ceai călduţ, combinat din: muşeţel, salvie, gălbenele şi tătăneasă.* Badijonaj local cu glicerină boraxată, cu pro­polis sau soluţii iodurate (atenţie la alergia la pro­polis sau iod!).* Apiterapie (miere de albine cristalizată şi fagure de miere căpăcit).* Susţinerea terenului imunologic cu Sirop Imunitate sau ceai pentru imunitate Fares.* Tonsilotren (homeopat) - 3x1 tabletă/zi.* Decasept (conţine ulei de eucalipt, cedru, cimbru şi menta) - 2x1 tabletă/zi.* Administrarea a 10-15 şedinţe de aerosoli salini, în staţiunile Ocna Sibiului, Govora, Bazna sau "salina la domiciliu cu Ocnasept-spray" (ae­rosol salin natural cu extract din plante medi­cinale aromatice-poate fi comandat la tel.: 0269/21.78.61, 0733/67.87.85, e-mail: sanmedsb@gmail.com * Repetarea exudatului faringian şi a secreţiei na­zale, cu examenul bacteriologic în antibiogramă, atât la copil, cât şi la părinţi (pentru depistarea unui eventual purtător sănătos de Streptococ/ Stafilococ patogen).Pentru viermi intestinali, există un tratament naturist care este alcătuit din:Dietă:Alimente recomandate: grâu, porumb, orez, orz, fasole, legume fierte cu condimente şi ghimbir, us­turoi, băuturi alcoolice, ceai negru, cafea fără zahăr şi lapte, apă fiartă fierbinte, brânză, ardei iute, piper negru, ghimbir, papaia, banană, castravete, măr.Alimente interzise: fructe acre sau dulci, carne, peşte, produse lactate (excepţie brânză), zahăr, melasă, cartofi, alimente grase, nuci, biscuiţi, apă nefiartă, lichide.Observaţie: Cu o oră înainte de culcare, se bea o cană de ceai de cimbrişor şi se consumă 50 de se­minţe crude de dovleac. Porţia pentru copii de 1-4 ani = 10-12 seminţe, porţia pentru adulţi şi copii de 5-10 ani = 30 de seminţe.Strict interzis a se mânca prea mult.Mâncărurile se vor con­dimenta cu cimbru, co­rian­dru, anason, afin şi pelin.Reţetă naturistă* Durează 14 zile, iar cantitatea totală de semin­ţe de dovleac este de 1,4 kg. * 100 g seminţe de dovleac pisate cu coajă cu tot, se acoperă cu o infuzie preparată din 2 linguriţe de seminţe de anason sau flori de cimbru (alternativ) opă­rite cu 250-300 ml apă fierbinte. Se lasă o noapte, apoi se trece pasta formată printr-un tifon. Se amestecă din nou cu lichidul strecurat şi se îm­parte în trei porţii şi se ia dimi­neaţa, la prânz şi seara, cu o jumătate de oră înainte de masă.Vă doresc multă sănătate!Cele mai importante cauze pentru care apare balonarea sunt: deficitul enzimatic, dezechilibrul florei intestinale, pancreas exocrin cu deficienţe, vezică biliară leneşă etc.Ce este de făcut în aceste condiţii?În primul rând, este nevoie de o dietă echilibrată şi variată, care să aibă în vedere o combinaţie co­res­punzătoare a ali­mentelor. Se va evita consumul fruc­telor pe stomacul gol. Apa se consumă la dis­­tanţă de cam o oră înainte şi după masă. Se înlătură din con­sum carbogazoasele, zahă­rul alb, pâinea albă. De asemenea, este foarte important a se efec­tua câteva investigaţii care să releve nivelul de tole­rabilitate la gluten şi lactoză.Principalele remedii care se pot administra sunt: enzime digestive (amilază, lipază, protează), pro­bio­tice şi prebiotice (oligozaharide), condimente (chi­­men, coriandru, fenicul), aloe vera etc. De ase­me­nea, înaintea începerii luării acestor remedii, de mare folos ar fi administrarea unui curăţitor, care să conţină fibre, plante cu efect antiparazitar şi probiotice.