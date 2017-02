În Polonia, mii de fani au cântat "Hallelujah", drept omagiu pentru Leonard Cohen

La fel ca întreaga lui via­ţă, împănată cu întâmplări fabuloase ori stranii, şi moartea lui Cohen a avut partea ei de mister. A fost făcută publică abia trei zile mai târziu, după ce artistul fusese deja înmormântat la Montreal. Conectat mereu la esenţe, Cohen povestea până în ultimele lui zile că aude vocea lui Dumnezeu. "Uneori e ca şi cum mi-ar spune: «Ai slăbit prea mult, Leonard. Eşti pe moarte, dar nu trebuie să cooperezi atât de entuziast cu suferinţa. Forţează-te să mănânci un sandwich». Al­teori, aud vocea aceea zicându-mi: «Ig­no­ră-mă. Ocupă-te de lucrurile pe care le ai de fă­cut». Acum, vocea e plină de compasiune mai mult decât în oricare clipă a vieţii mele. Asta e o uriaşă binecuvântare. Aşa că sunt pregătit să mor, sper doar să nu fie prea inconfortabil".Cohen era deja bol­nav de cancer, dar nu voia să se afle. Avea dureri acute, din cauza unor frac­turi vertebrale. Ca să le atenueze, stătea a­şe­zat tot timpul în­tr-un scaun medical ma­re şi albastru. În acel scaun şi-a în­re­gistrat şi ultimul al­bum, "You want it darker". În sufra­ge­ria lui de acasă, între doar câteva chitare, ce­va echipa­mente de înre­gis­trări şi un key­board. Slăbise enorm, dar îşi păs­trase necio­bite umorul şi autoi­ro­nia. "Era şi o gaz­dă extrem de curte­nitoare, cel mai po­liticos om pe care l-am cunoscut, după mama mea" - spune jurnalistul David Rem­nick, cel căruia legendarul cântăreţ, cu puţin timp înainte de a muri, i-a acordat ultimul său interviu, în zia­rul "The New Yorker". "You want it darker" a fost darul lui Cohen pentru fani, când a împlint 82 de ani, pe 21 septembrie 2016. În piesa cu ace­laşi titlu, cu celebrul său timbru baritonal şi şop­tit, i se adresează direct lui Dumnezeu. Un răs­puns dat, poate, acelei Voci care îl tot umărea. De altfel, Bob Dylan îi spusese cândva lui Cohen că me­lodiile lui sunt ca nişte rugăciuni. Multe din cân­tecele şi versurile lui se trag direct din Psalmi, iar mulţi dintre fani l-au considerat o figură aproa­pe religioasă.Şi cum astfel, când Cohen a strălucit în aproa­pe tot ce a făcut? În Grecia, în anii '60, a locuit şapte ani pe insula Hydra. Rezultatul? Mai multe vo­lume de versuri şi două romane, "Jocul fa­vorit" şi "Frumoşii învinşi". După apariţia lor, zia­rul "Boston Globe" scria: "James Joyce n-a mu­rit! Trăieşte în Montreal şi se numeşte Cohen". Nu mult după asta, cariera lui de tru­badur cu har şi chitară a explodat. Dar lui Cohen îi era foarte greu să cânte pe scenă. Era paralizat de trac. "Mă simt ca un papagal în lanţuri", spu­nea. Ca să-şi adoarmă tracul, ajunsese să bea pe scenă chiar şi trei sticle de vin. Vinul era Cha­teaux Latour. Se po­trivea cel mai bine cu muzica lui, spunea cântă­re­ţul. Apoi, vre­mea a trecut, şi lui Cohen i s-au topit tracul şi tinereţea.Doar forţa lui de cre­aţie ră­mă­sese ne­schim­bată. În ulti­mii patru ani de viaţă, a scos trei al­bume. Cu ele, pe o ca­le incre­di­bilă, Co­hen s-a rein­ventat. Şi pâ­­nă în ul­tima zi, a lu­crat dez­lănţuit. Scria, înre­gistra piese, ter­mina poezii vechi. "Dacă scriu destule versuri şi las la o par­te cli­şeele, chiar şi pe cele la modă, chiar şi pe cele sub­tile, abia a­tunci va apărea ceva! Îmi pla­ce să duc lu­crurile la bun sfârşit. Dacă o faci, îţi oferă foarte multă sigu­ranţă, cu avantaje incal­cu­la­bile. Sunt foarte mul­te mate­ria­le noi, prin care încă nu am apu­cat să trec, 50 sau 60 de poezii neterminate, me­lodii bune, gata doar pe jumătate. Iată una: «Pri­veşte pasărea colibri/ Ale cărei aripi nu le vezi/ Priveşte pasărea co­libri/ Pe mine să nu mă crezi./ Priveşte fluturele/ Care are doar trei zile de trăit/ Priveşte la flu­ture,/ Nu la ce am eu de grăit./ Priveşte la mintea lui Dumnezeu/ Care nu e constrânsă de fiinţă/ Priveşte la mintea lui Dumnezeu/ Nu la a mea şti­inţă». Nu cred că o să mai pot termina", spu­nea cu suverană tristeţe. El, cel care va rămâne în inimile noastre o baladă dulce şi tristă, fără de sfârşit.