Fete în costume tradiţionale

Putina cu grâu

La bătutul cânepii

Mamă tânără. Tipterii lăsau toţi copiii pe care îi trimitea Dumnezeu

Când s-a născut Joku, fratele meu cel mai mic, pe care îl cheamă cum îl cheamă pe tata, am văzut tot. Mama a născut sus, pe deal, în iarbă. Era la lu­cru, la fân, eu păşteam gâştele şi m-am uitat. Aveam şase ani. Nu e adevărat că pe copii îi aduce barza. Cântasem mereu până atunci: "Barză, bar­ză, dragă barză, adu-mi un frate într-o frunză de varză", dar acum am văzut cu ochii mei pe unde vin copiii. Eram groaznic de curioasă, voiam să văd cât mai mult, şi cu toate că femeile care se aflau în preajmă mă alungau, l-am văzut pe Jokul, cum s-a născut. Îmi mai amintesc cum bunica, după ce l-a cercetat cu multă atenţie ca să vadă dacă totul este în ordine şi nu cumva îi lipseşte ceva, s-a dus la icoană şi s-a rugat. Apoi i-a spus mamei: "Am ştiut că o să fie băiat. De trei ori te-am visat şi pe urmă am visat un vultur. În visul al treilea, vulturul s-a aşezat pe hornul casei şi atunci am ştiut că barza o să aducă un băiat. Şi acum e aici! Slavă Domnului!"."De ce nu mi-ai spus?", a întrebat mama. "M-aş fi bucurat aşa de mult să ştiu că o să nasc un băiat!". "Despre aşa ceva nu e voie să vorbeşti îna­inte, co­pila mea", a zis bunica. "Se poa­te întâm­pla o nenorocire. Niciodată nu e voie să vorbeşti îna­inte despre o naştere. Nu-ţi amin­teşti de vecina noas­tră, Hotzberger Ressku, care a plecat acum un an în oraş? A prezis că va naşte o fetiţă şi Domnul a pedepsit-o: a născut un copil mort".Peste o săptămână, tata a venit acasă de la pă­dure. Când a intrat în curte, noi, fetele, am strigat într-un glas: "Avem un frate! Avem un fra­te!". Tata a întrebat cu voce şoptită: "Unde e?". "În casă! În casă!", am strigat.Mama tocmai îi dădea să sugă lui Joku, când tata a intrat. Nu rosti nicio vorbă, îngenunchie în faţa ei, privi copilul, o mângâie pe mama pe braţul gol, se ridică şi ieşi afară. "Avem un băiat fru­mos", şopti ma­ma, cu o voce alintată. "Da", răs­punse tata. "Sla­vă lui Dumnezeu". Fără să-şi spele mâinile şi obra­zul, se duse direct la cârciuma lui Gold­brunner, unde ceilalţi ţapinari stă­teau cu şnapsul în faţă, deja. Eve­nimentul fu atât de în­delung cele­brat, încât grasa doamnă Şeila Gold­brunner, crâşmăriţa, fu nevoită să târâie fiecare bărbat până în faţa uşii. Bă­trânul Goldbrunner avea hernie şi nu putea să ajute la o muncă atât de grea.Nu mai ştiu când a venit tata în noaptea aceea acasă. Noi, copiii, dormeam, dar a doua zi, era foarte bine dispus. Pe când mama şedea lângă plită şi încălzea laptele, el o mângâia dră­găstos pe păr, iar ea îl privea şi zâmbea mulţumită.Joku a fost ultimul născut în familia noastră, aşa că am rămas cinci copii. În alte familii erau şi opt, şi zece copii, iar o ţipţeră din Valea cu Peşti făcuse douăzeci şi unu de copii; din care au trăit doar şaisprezece.Când Maria a împlinit şapte ani, s-a dus la şcoa­lă. Mama i-a cusut o rochie nouă şi i-a cum­părat panglici albe, pe care i le-a împletit în cozi. Pentru pantofi n-au mai ajuns însă banii, aşa că fata a purtat, ca cei mai mulţi copii din sat, încălţări din lemn; nu erau prea comode, fu­geai greu cu ele, îţi alu­necau din picior, dar ţineau de cald, fiindcă bunicul le căp­tuşise cu o bucată de blăniţă de oaie. Deşi avea cam 45 de ani, acest bunic purta o barbă roşie uriaşă, din care pricină i se spunea şi "Sepi cel roşu", dar numele său adevărat era Josef. În prima zi de şcoală, el îi dărui Mariei o păpuşă cioplită din lemn. A fost prima şi unica ei jucărie. N-a mai primit nicio­dată alt dar. Păpuşa primi nu­mele de Marişca, şi Maria s-a jucat şi a dormit cu ea până a împlinit paisprezeze ani. Din resturi de stofă, mama ei cusu o bluziţă, un dindel, iar din­tr-o bucăţică frumoasă de piele, o pereche de pan­tofi de oraş, cum purta numai doamna Pelger, soţia şefului Ocolului silvic."Atunci am cunoscut un bărbat. Pe Franz War­hanyov­ski l-am văzut prima dată într-o duminică din mai. Toată valea era înflorită, soarele ardea foarte puternic şi oamenii aveau priviri vesele. Fu­sesem la biserică cu prietena mea, Mili, şi când am trecut pe Strada Mare, Franz stătea sprijinit de un gard. A spus un lucru pe care l-am găsit foarte ca­ra­­ghios şi am râs amândouă. I-am răspuns la fel şi atunci a râs şi el, foarte tare. Am mai ţinut-o aşa, câtva timp, tot pe glumă, şi pe urmă m-a întrebat: «Nu eşti Maria lui Kraftschik Joku?». «Ba da», am zis, şi m-am gândit că poate ştie că tata o bate pe mama, uneori. Dar după cât se părea, nu ştia ni­mic, fiindcă mă privea atât de galeş, încât m-a apu­cat fierbinţeala. «Te-ai înroşit!», spuse, brusc, gâsca proastă de Mili şi râse.Şi Mili avea paişpe ani, dar ea umbla deja cu băieţi şi ştia cum să se ferească de vreun prunc nedorit, deşi n-am vorbit cu ea nimic despre asta, în amănunt. Pe urmă m-am în­tâlnit cu Franzi, dar doar dumineca, fiindcă în timpul săptămânii mun­cea în pădure şi nu co­bora în sat. Avea opt­spre­zece ani pe atunci, cres­cuse înalt, era blond şi purta o mustaţă mică, ca toţi tinerii. Într-o du­­mini­că, Franzi a zis să mer­gem sus, în Po­ia­na Soa­relui. Ne-am trântit sub un ulm, şi Franzi a cântat frumos dintr-un fir de iarbă. Eu mă uitam în nori. «Acolo sus este Dom­nul, mi-am spus, şi îl vede pe Franzi şi pe mine». Şi eram atât de bucuroasă!Ne mai sărutasem de câteva ori până a­tunci şi ne-am sărutat şi acum, în poiană... Franz mi-a deschis bluziţa la piept şi şi-a băgat o mână sub ea. Am crezut că-mi pierd minţile. «Odată şi-oda­tă tot trebuie să se în­tâmple», mi-am spus. «Dacă asta mi-e scris, să fie Franzi măcar». Sim­ţeam că mi-e drag...În seara aceea, am pus păpuşa de lemn în du­lap, fiindcă devenisem fe­meie. Mama a văzut, dar n-a zis ni­mic. Dar după câtva timp, am ob­ser­vat că seara aceea din poiană nu rămăsese fără urmări. M-am înspăi­mântat şi am mers întâi la biserică. Acolo am implorat-o pe Maica Domnului să mă ajute. Când, după două săptămâni, nu se întâmplă ni­mic, am mers la Dragana, o ruteancă bătrână, despre care se zicea că este vrăjitoare şi se ocupă cu tot felul de minuni. Femeia mi-a dat să beau un lichid care puţea atât de îngrozitor, încât am vo­mitat imediat. După aceea, de frică, am golit totuşi sticluţa cu «elixirul» ei, dar starea mea nu s-a schimbat cu nimic.Într-o zi, mama îmi ceru socoteală. I-am po­ves­tit totul, imediat. Îmi arse două palme atât de puter­nice, încât crezusem că o să-mi sară ochii din cap. Apoi m-a ameninţat: «Dacă tata observă, te omoară, şi eu nu pot să te ajut».În vremea asta, Franzi nu mai fu de văzut. Între timp se împrietenise cu Mili, şi probabil că mer­gea acum cu ea, în Poiana Soarelui. Dar Domnul le orândui astfel că într-o zi tot ne-am întâlnit. Şi atunci i-am spus tot. Privea în altă parte şi se purta de parcă ce ziceam n-ar fi avut nicio legătură cu el. «Putea să fie şi altul», a spus. «Care altul, Franzi, doar cu tine am fost sus, în poiană!». A trebuit să mă crea­dă. «Te iau», a spus, «dar şi Mili îmi place. Nu pot să renunţ la ea». «Ia-mă», m-am rugat. «Nu mai pot trăi de ru­şine, iar tata o să mă omoare». «Bine, Maria, te iau, dar să nu deschizi gura, că mă duc şi la Mili». Am spus da, fiindcă voiam să mă mărit repede, să scap de ruşinea care mă aştepta. A fost o nuntă frumoasă, şi eram atât de bucuroasă, fiind­că Franzi era acum al meu. Bineînţeles că Mili a fost şi ea invitată. Cred că atunci, chiar în noaptea aia, m-a înşelat cu ea. După şapte luni, s-a născut primul nostru copil. A fost băiat şi l-am botezat Franz, după numele lui, şi după bunicul meu, Josef. Aşa că s-a numit Franz Josef.Franz al meu era un bărbat bun, harnic, adu­nă­­tor, aducea toţi banii acasă, nu bea şi, cel puţin în pri­mii doi ani, nu m-a bătut. Singurul lucru care mă deranja era Mili. Nu-şi găsise alt bărbat şi Franz pleca adeseori de-acasă, sâmbătă seara, şi atunci ştiam că se întâlneşte cu »persoana» aia ne­trebnică.""Sufeream şi tăceam. Am tăcut doi ani şi mi-am înăbuşit suferinţa în mine. Pe urmă, într-o seară, când s-a întors acasă şi mirosea a parfum rusesc, l-am întrebat: «Ce te faci dacă târfa îţi leagă de gât un bastard?». Franz n-a răspuns. A ridicat doar mâna şi m-a lovit atât de crunt, că după aceea am zăcut două zile în pat şi a trebuit să se ocupe mama de copil."După prima băiate, Maria a făcut un lucru pe care după aceea l-a regretat amarnic. S-a dus la un­guroaica din Rona de Sus, care făcea farmece. Pentru asta trebuia să plăteşti o sumă de bani: dacă farmecele nu aveau urmările dorite, primeai o parte din bani înapoi, dacă aveau, nu primeai."Întâi i-am spus lui Ana-Neni să facă în aşa fel, încât Mili să nu mai aibă nicio plă­cere când se iubeşte cu Franz. «Asta nu pot s-o fac», a spus Ana, e prea simplu; trebuie să ceri altceva, fiindcă alt­minteri nici nu pot primi de la tine bani. Şi-atunci au ieşit nişte vorbe din mine, la care nu m-am gândit nicio­dată: «Mili să fie atât de bolnavă, încât să nu mai poată umbla cu bărbaţi. Şi să nu mai poată naşte copii», am zis. «Asta da», a zis Ana-Neni, «o ase­menea boală există: sunt fe­meile care nu mai suportă băr­baţii din pricina mirosu­lui»".Mai târziu, Maria a avut remuşcări. De fapt, tot­dea­una dorise ca fosta ei prie­tenă să se mărite şi să aibă şi ea copii. N-a avut. Că la mijloc a fost mâna destinului sau mâna lui Ana-Neni n-a aflat niciodată. Cert este că după trei săptămâni, Maria a primit de la vrăjitoare cam a treia parte din bani îna­poi. Aşteptările ei se împliniseră doar în parte. Mai avea încă de suferit."Când a venit acasă, în sâmbăta de după prima bătaie, Franzi s-a spălat, s-a schimbat şi a dispărut fără o vorbă. Am plâns puţin, dar pe urmă m-am luat cu treburile gospo­dăriei. A venit acasă abia du­minică dimineaţă şi n-a zis nimic când a intrat în bucătărie. Nici eu n-am zis nimic şi aşa am tăcut amândoi. Deodată, a dat cu pum­nul în masă şi a ţipat la mine: «De ce nu spui ni­mic?». Am răs­puns: «Fiind­că n-am ni­mic de zis». Asta l-a înfuriat atât de tare, în­cât m-a bătut iarăşi în­grozitor. Eu zăceam pe podea, micu­ţul plângea. Franz s-a spălat pe faţă, ca şi când nimic nu s-ar fi întâmplat, s-a piep­tănat cu grijă şi-a ple­cat. În du­minica aceea, nu m-am putut duce la bi­seri­că. Veci­nii au obser­vat, şi a doua zi, bătrâna doamnă Kreiter m-a întrebat de ce n-am fost la slujbă. I-am zis că mi-a fost rău. «Ai să te obiş­nuieşti», mi-a răs­puns. «Eşti încă tâ­nără, Maria». Aveam şai­spre­­zece ani pe atunci.Când am împlinit şap­te­sprezece ani a ve­nit pe lume cel de al doilea co­pil, Emu. L-am botezat Em­me­rich. Franzi tot mai mer­gea la Mili, dar n-au făcut co­pil împreună. Eram foarte bucuroasă şi mă ru­gam tot tim­pul ca târfa aia să nu-i atârne de gât un bastard.O dată pe săptămâ­nă, cel mai ades sâm­bă­tă seara, îmi primeam bătaia. Iarna mă bă­tea şi în celelalte zile, dar nu­mai atunci când mer­gea la Mili. Franz bea puţin, crucea asta nu trebuia s-o port, şi se juca bucu­ros cu co­piii. De fapt, toate erau în ordine în familia noastră, dacă nu ar fi fost blestemata de Mili şi bătăile. Cu bă­tăi­le mă învăţasem deja, mi se părea că fac par­te din căsnicie. Cel mai tare sufeream din cauza lui Mili. După ce le încasam, îmi spălam loviturile cu spirt şi mă apucam iar de treburi, în vreme ce Franz mer­gea cu copiii la plim­bare. La câteva ore după ce mă bătea devenea foarte tandru, mă strângea în braţe, şi ca şi când ăsta ar fi fost un lucru firesc, ne prăvăleam în pat.""Aveam deja două­zeci de ani şi Franz îm­plinise două­zeci şi patru când l-au adus aca­să, de sus, din pă­dure, pe-un cărucior de lemn. Tocmai spălam rufele şi fier­beam leşia, când doi tovarăşi de muncă de-ai lui Franz au des­chis poarta curţii şi unul a strigat: «Maria, fii tare!». Mi-am dat seama imediat că s-a întâmplat ceva groaznic. «L-a prins dedesubt», au mai zis şi mi s-a făcut atât de rău, încât am leşinat. L-au pus în casă, pe masă, şi au plecat înapoi, în pă­dure. Pe urmă, câteva femei l-au spălat, l-au ras şi l-au pregătit, pentru că eu nu pu­team să fac ni­mic. Eram prea moale. La înmor­mân­tare a ve­nit şi Mili. A plâns foarte tare şi m-am gân­dit: «Plângi, femeie bles­temată, plângi, că un bărbat ca ăsta n-o să mai găseşti nici tu»".În timp ce sicriul lui Franz era cobo­rât în groa­pă, o pa­săre al­bă a venit, brusc, din pădurea apro­pia­tă, şi s-a aşe­zat pe un copac din preajma mor­­mân­tu­lui: era su­fletul lui Franz, trans­format în pasăre (după credin­ţele vechi, ţipţereşti, ase­mă­nătoare cu acelea ale românilor, sufletul om­ului care moare în condiţii neobişnuite se trans­­formă în pasăre albă. Acest suflet-pasăre ve­ghea­ză apoi mormântul, până când sufletul mor­tului poate să intre în lumea de dincolo).Toţi oamenii care au participat la înmormân­tare au văzut sufletul-pasăre. Cinci zile a stat aco­lo, neclintită. Între timp, a mai murit o bătrână din sat, şi când au îngropat-o, pasărea mai era încă pe mormântul lui Franz. Pe urmă, într-o zi, o vecină a bătut la uşa casei şi-a zis: "Maria, sufletul-pasăre a dispărut. Domnul l-a luat la el pe Franz. Amin!"."De bucurie, am început să plâng. Dacă Dum­nezeu îl luase pe Franzi la el, însemna că-i iertase păcatele, bătăile şi trădarea. De altfel, la scurtă vreme, un alt zvon se răspândi ca un fulger prin sat: Mili se spânzurase în grajdul vacilor. Oficial, s-a spus că fusese bolnavă de pântece. Oare des­cân­tecul lui Ana-Neni se împlinise? Am rugat o vecină să-i ducă banii pe blestem înapoi, zicând că-i o da­torie mai veche. S-a întors cu batista în care-i lega­sem, nedesfăcută. Ana-Neni fusese trăs­­nită de un fulger, în timp ce cosea.