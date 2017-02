Timişoara

Timp de mai bine de o săptămână, sute de mii de români au ieşit în stradă, zi de zi, pe ger şi ninsoare, în ceea ce avea să fie cel mai frumos şi mai mare protest de după de­cembrie 1989. Manifestaţia a fost paşnică. Cei care au umplut pieţele oraşelor ţării au venit cu copiii de mână, iar ceea ce a impresionat cel mai mult a fost că această maree emoţională a cuprins şi localităţi în care nu s-a ieşit în stradă, nici măcar la revoluţie. Peste toate, merită remarcat faptul că miza protes­telor nu a fost una materială, ci strict morală - românii nu mai vor corupţi în fruntea ţării şi au toleranţă zero pentru astfel de fapte penale. Sunt convins că asta a fost doleanţa lor dintot­deau­na, iar acum, ea a reuşit să se coaguleze, culmea!, datorită unei încercări de a legaliza hoţia. După cum spunea o pancartă, lungă de 30 de metri, afişată în Piaţa Victoriei - "Aţi reuşit! Ne-aţi unit!"În toiul acestei lupte inegale, care se schimbă de la o zi la alta pentru că guvernul nu are demnitatea să facă un pas decisiv înapoi, recunoscându-şi şi îndreptându-şi greşeala, se cuvine să facem un bi­lanţ. Să vedem ce-am câştigat şi ce-am pierdut prin uriaşele manifestaţii de stradă şi ce e de făcut în vii­tor pentru ca să trăim într-o ţară care respectă demo­craţia şi legile. L-am ales ca interlocutor pe Li­viu Avram, redactor şef ad­junct la "Adevărul", unul din­tre puţinii jurnalişti ne­afiliaţi politic, care a avut o mare contribuţie în lim­pe­zirea conţinutului sul­fu­ros al ordonanţei 13, emi­să în marţea neagră.- Am câştigat un lucru extrem de important: faptul că, măcar pentru o perioadă, politicienii vor fi extrem de reţinuţi în a manipula procesul legis­la­tiv, spre a implementa legi destinate unor interese înguste. Un alt câştig, pe care eu îl socotesc mult mai important, este faptul că oamenii au înţeles exact ceea ce li se pregăteşte şi au reacţionat în con­secinţă. Vedeţi, tragedia de la Colectiv, care a scos de asemenea lumea în stradă, avea o încăr­cătură umană şi emoţională cu totul deosebită: moartea a 64 de tineri. A fost, pe undeva, firesc ca lumea să reacţioneze într-o asemenea anvergură. De data asta însă, litigiul dintre societate şi elita politică era mult mai abstract, mult mai confuz pentru omul simplu sau pentru cei nefamiliarizaţi cu ştiinţa dreptului, mult mai dificil, chiar şi pentru presă, de a dibui mecanismele intime ale ticăloşiei care era pe cale să se săvârşească. Adevăratele pericole din or­do­nanţa 13 erau bine mascate într-un limbaj pseudo- legalist, menit să amorţească şi să înşele vigilenţa oricui. Şi totuşi, graţie unei părţi a presei foarte active, ba chiar în pofida unei alte părţi a pre­sei, ex­trem de manipulatoare în favoarea com­plo­tiş­tilor, opinia publică a înţeles foarte corect ce se pune la cale şi a ripostat în consecinţă. Asta mi se pare admirabil.- Din păcate, întotdeauna trebuie să ne fie frică de PSD, pentru că a dovedit, în cel puţin trei rân­duri, că nu are nicio sfială să manipuleze în folos pro­­priu procedurile de adoptare a actelor normative. A făcut-o în vara anului 2012, atunci când Guvernul Ponta a adoptat ordonanţele de urgenţă nocturne prin care a abrogat cvorumul de participare la re­fe­rendum, după ce pro­ce­dura de sus­pen­dare şi de demitere a preşedintelui fusese deja declanşată. A­tunci, Curtea Cons­ti­tuţională a fost cea care a curmat acest abuz. S-a întâmplat apoi pe 10 decem­brie 2013, tot într-o noapte, când co­mi­sia juridică din Ca­me­ra Deputaţilor a adoptat un întreg pachet de legi me­nite a slăbi com­ba­te­rea corupţiei şi a­si­­gurarea inte­gri­tăţii publice. De da­ta as­ta, presa, iniţial, şi Curtea Consti­tu­ţio­nală, ulterior, au fost factorii care au făcut ca tentativa să eşue­ze. Iar acum, tot noap­tea, a venit or­do­nanţa 13. Şi până ca alte instituţii să poate face ceva, a­ceastă formidabilă alianţă între presa onestă şi responsabilă şi opinia publică a reuşit să stopeze abuzul. Privind retrospectiv, cred că acesta a fost cel mai periculos moment, pentru că, spre deosebire de 2012 şi 2013, PSD domină mult mai autoritar şi Parlamentul, şi Guvernul, şi nimic nu părea, în aceste circumstanţe, să-i poată sta în cale. Aşteptăm acum să vedem cum vor reacţiona şi alte instituţii, cum ar fi Curtea Constituţională sau ins­tanţele unde a fost atacată ordonanţa 13.- Noi, pe plan intern, ne putem acomoda cu trauma pe care am trăit-o, pentru că n-am trăit-o pentru prima oară. Dar îmi este aproape imposibil să-mi imaginez cum ar mai putea funcţiona aproape patru ani acest guvern, care şi-a ruinat în câteva zile toată încrederea de care orice guvern are nevoie. Mintea mea nu poate pricepe cum ar putea func­ţiona normal o ţară în care cetăţenii avizaţi şi infor­maţi ar fi siliţi să se uite în fiecare dimineaţă în Monitorul Oficial, ca să vadă ce trăsnăi a mai făcut Guvernul peste noapte. Într-o ţară normală, o ase­menea criză se rezolvă, clar, prin alegeri anticipate. La noi, însă, mecanismul constituţional este atât de complicat şi de îndelungat, încât e mai bine să aban­­donăm, deocamdată, această idee. O reşapare ma­sivă a cabinetului ar fi, poate, necesară. Dar în orice caz, indiferent de dimensiunea remanierii, guvernul trebuie să-şi ia un angajament limpede, scris, că ase­menea lucruri nu se vor mai repeta. O soluţie ar fi, spre exemplu, să iniţieze prin proprie voinţă un proiect de lege, aprobat apoi de Parlament, prin care să-şi limiteze dreptul de a mai emite ordonanţe care au ca efect aplicarea legii penale celei mai fa­vorabile - adică să-şi interzică pe viitor avantajele de care a încercat să profite prin emiterea ordo­nanţei 13. Ar fi un gest absolut minimal de a re­câş­tiga cât de cât încrederea opiniei publice. Lucrurile stau însă mult mai grav, pe plan extern. Acolo nu merge să fii prins cu minciuna, să ceri scuze şi să mergi mai departe, cum o putem face noi între noi, ro­mânii. Acolo, dacă ai minţit o dată, rămâi min­ci­nos şi partenerii mai lucrează cu tine doar ceea ce este strict şi minim necesar. De aceea, sunt extrem de surprins că un diplomat cu experienţa domnului Teodor Meleşcanu, ministrul de Externe, s-a dus la Bruxelles şi a prezentat Comisiei Europene o ver­siu­ne extrem de distorsionată, mincinoasă chiar, asupra evenimentelor de la Bucureşti, atât în ceea ce priveşte raţiunile pentru care s-au emis ordo­nan­ţele, cât şi în ce priveşte motivaţia oamenilor care au protestat. În această relaţie, prejudiciile nu sunt doar uriaşe, dar şi imposibil de estimat. Pentru că partenerii noştri nu vor spune niciodată vreunui ofi­cial de la Bucureşti că este un mincinos, ci doar vor avea rezerve să mai colaboreze cu el. Şi cum să mă­sori aşa ceva? Şi ştiţi ce mă doare cel mai tare? Că aco­lo n-a minţit Meleşcanu, acolo a minţit România.- Eu sunt de când mă ştiu ziarist de presă scrisă, cu apariţii absolut episodice la televiziune. Ziariştii de televiziune, mai cu seamă vedetele, probabil că pă­ţesc des lucruri din astea şi sunt, probabil, obiş­nuiţi. Am apucat să ajung şi eu într-una din seri în Piaţa Victoriei. Şi, mărturisesc că a fost pentru mine extrem de flatant, extrem de încântător, să văd că au fost oameni care m-au recunoscut, mi-au întins mâna sau m-au bătut pe umăr şi mi-au mulţumit pentru că i-am ajutat să înţeleagă mai bine ceea ce li se pregăteşte de fapt. Nu există satisfacţie mai mare pentru un ziarist de presă scrisă. Chiar am avut sentimentul că mi-am făcut bine treaba faţă de concetăţenii mei.