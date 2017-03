Ca şi mai tânărul lui conaţional Stefan Zweig, Arthur Schnitzler (1862-1931) a con­ti­nuat să fie reeditat, jucat şi ecranizat cu succes până azi (ca să dau doar două exemple de filme celebre - "La ronde" de Max Ophüls din 1950 e adaptarea piesei lui din 1897, "Hora iubi­ri­lor", iar "Cu ochii larg închişi" de Stanley Ku­brik din 1999 e inspirat din "Nuvela visului" pu­blicată în 1926). Deşi s-au schimbat atâtea gene­ra­ţii, eve­­nimente majore au modificat radical lumea, curente literare diverse au trecut prin ae­rul tim­purilor, uite că există scri­itori (şi nu mă refer doar la "clasici") care mai au ceva de spus şi la mulţi ani după moar­te. Aşa se explică interesul pen­tru nuvela inedită, desco­perită la 120 de ani de când a fost scrisă, în ar­hiva lui Schnitzler, şi a cărei ver­­siune românească vi-o re­comand azi. Salvată în 1933 de consulul britanic la Viena (au­torul făcea parte din­tre cei că­rora li se ardeau public cărţile), arhiva a ajuns la Cambridge, iar dactilograma nuvelei (de fapt un scurt roman) scrise în 1894-95 cu titlul "Po­ves­tea unui bătrân poet" a rămas acolo necunoscută până de curând. Că nu a fost publi­cată la vremea ei, există o explicaţie: mai multe personaje descrise deloc flatant ar fi fost recu­nos­cute printre membrii grupării literare Tânăra Vienă din care Schnitzler făcea parte, iar asta putea fi considerat de colegi o trădare. În plus şi tabloul unei societăţi în care nevoia de auten­ti­citate se izbea de echivocurile moralei burgheze ar fi fost neconvenabil cititorilor. Abia câţiva ani mai târziu, medicul practicant şi psihiatrul va avea curajul să-şi scandalizeze publicul cu piese de teatru, romane şi nuvele lipsite de inhibiţii în ceea ce priveşte relaţiile erotice şi falsele coduri de onoare. El însuşi, mereu şi autoironic, se va caracteriza ca un tânăr contradictoriu "pradă neliniştii şi ezitării permanente, un revoluţionar fără curaj, aventuros şi timorat, un egoist plin de atenţie pentru semeni". A fost revoluţionar, no­vator, şi în tehnica narativă, căci nuvela "Sublo­cotenentul Gustl" din 1900 are forma unui lung monolog interior (înainte de Joyce şi Virginia Woolf), bazat pe ideea că în fiecare om există pulsiuni de violenţă mai bine sau mai prost ascunse şi o dorinţă de dominare ce marchează relaţiile sociale, familiale, intime. "Glorie târ­zie" a fost scrisă la 32 de ani, când Schnitzler şi-a dat seama că e un poet ratat şi s-a decis să abandoneze poezia în favoarea prozei şi dra­ma­turgiei. Este povestea unui respectabil funcţionar impe­rial, Eduard Saxberger, căruia într-o bună zi i se transmite, din partea unui cerc de juni literaţi, admiraţia pentru un volum al său de poe­me publicat cu 40 de ani în urmă. Frecventarea aces­tor tineri din grupul "Entuziasmul" trezeşte în bătrânul funcţionar care a renunţat de mult la ambiţii literare nostalgia epocii când se credea poet. Cu o ironie mordantă şi o precizie de chi­rurg al sentimentelor, Schnitzler descrie îndo­ielile şi speranţele lui Saxberger, regretul că şi-a sufocat idealul sub convenienţe dar şi impostura de a poza încă în poet deşi e incapabil să mai scrie. Teribila ironie muşcă deopotrivă din poetul ra­tat cât şi din tinerii artişti care, vrând să "epa­teze burghezul", de fapt nu aspiră decât să facă şi ei parte dintr-o "burghezie literară".Vechea poveste a contestatarilor care vor să îi ia locul celor contestaţi conţine şi o bună doză de autoironie care face subiectul şi mai simpatic. Cu atât mai mult cu cât azi ştim că gruparea Tâ­năra Vienă a transformat în profunzime literatura de limbă germană şi a dat câţiva mari scriitori, printre care Arthur Schnitzler însuşi.