Mama mea a fost diagnosticată, în urma unei ecografii transesofagiene, cu o formaţiune tumo­rală ataşată cuspei coronare stângi a valvei aortice la nivelul feţei aortice, fără răsunet hemodinamic. Medicul curant, în urma consultării unui doctor chi­rurg, ne-a prezentat două variante:* De a ignora tumora şi a o lăsa, însă cu riscul ca aceasta, sau părţi din ea, să se desprindă şi să se localizeze la nivel cerebral, mână, picior, rinichi.* Operaţie pe cord deschis.Având în vedere cele de mai sus, vă rog să mă ajutaţi cu păreri legate de următoarele înt­rebări:* Să ignorăm tumora sau să o operăm?* Ce păreri sunt despre Spitalul Militar Bu­cu­reşti şi ce doctor s-ar recomanda într-o asemenea situaţie? Vă mulţumesc anticipat,Soţia mea are o sănătate afectată de diabet, cardiopatie şi glaucom, care este destul de avansat. Suferă cel mai mult pentru că i-a slăbit vederea. Se sperie foarte uşor şi nu suportă întu­nericul, slă­bindu-i-se şi sistemul ner­vos, mo­tive din cauza cărora nu se poate odihni normal, nu poate dormi mai mult de 2-3 ore pe noapte şi asta îi distruge sănătatea. Glaucomul este tratat cu pi­cături de Pilocarpină la 4 ore. Dacă cine­va o poa­te ajuta cu unele recomandări de ceaiuri sau medi­ca­ţie ca să poată dormi, dar care să nu fie contra­in­di­cate glaucomului (ex. Valeriană etc.), îi mulţu­mesc.Sunt un cititor care apreciază mult revista "For­mula AS" şi o parcurg cu mare interes. Am 64 de ani şi vă rog să mă ajutaţi să găsesc un tratament naturist eficace în vederea reducerii valorilor colesterolului şi în special ale trigliceridelor. Într-o perioadă de 12 ani, am făcut uneori tratament me­dicamentos; de exemplu, trigliceridele le-am avut la valori normale în 6 ani, iar colesterolul nu a fost sub valoarea de 220 mg/dl.Vă mulţumesc şi aştept răspuns. Cu stimă,Sunt o cititoare fidelă a acestei reviste, dar şi a Asului Verde, şi confruntându-mă cu două proble­me, m-am gândit să vă cer sfaturi avizate. Sunt în clasa a XI-a şi am atacuri de panică atunci când trebuie să vorbesc. Am încercat me­tode de curăţare la nivelul gâtului, dar până acum am avut foarte multe situaţii în care nu am putut gestiona emoţiile şi a ră­mas o traumă care mă influenţează negativ în prezent. Cum aş putea să fac faţă atacurilor de panică, emo­ţiilor puternice?Încă un lucru la care aş vrea să mă ajutaţi: am mătreaţă seboreică, am încercat tot felul de re­medii, dar nu m-au ajutat, am fost şi la derma­to­log, am folosit şampon Mediket, dar mătreaţa nu a plecat din viaţa mea. Ce aş putea să mai folosesc?Sunt o mamă care ştie multe dintr-ale vieţii, dar nu ştie dacă fiul ei se va vindeca de o boală psihi­că ce loveşte tot mai des tineretul: schizofrenia. Da­­că există vreo modali­tate de tratare a acestei su­ferinţe discordante sau dacă există cineva care a reuşit să se vindece, îl rog frumos să-mi comunice metoda, plantele, biserica, tămăduitorul care l-a ajutat. Boa­la este la început, în medica­mente cred mai puţin. Mulţumesc!Sufăr de Tinitus: aud vâjâieli, zgo­­mote şi câte altele. Am făcut tot felul de tratamente fără niciun rezultat, la fel a fost şi cu reme­diile naturiste. Eu fără somnifere nu pot să adorm şi, chiar şi aşa, mai mult de 4-5 ore nu dorm, vă rog să mă credeţi, am zilele şi nopţile chi­nuitoare.Am o rugăminte la minunata dvs. revistă: dacă cineva ştie nu­mărul de telefon sau adresa dom­nului doctor Radu Niţeanu, care a prezentat la TV un aparat cu căşti pentru vin­decarea ţiuiturilor şi zgomotelor produse de tinitus. Vă mulţumesc din suflet şi vă doresc multă sănătate!Am o fetiţă în vârstă de 5 ani, pe care am năs­cut-o cu han­dicap: "picior strâmb, congenital bila­teral". A fost operată de două ori la ambele pi­cioare. Medicul ne-a recomandat ghete ortopedice, dar nu ştiu unde se pot face. Vă rog frumos să mă îndrumaţi. Mulţumesc revistei pentru că înlesneşte acest dialog între cititori.Vă fac marea rugăminte de a mă ajuta să găsesc un medic homeopat bun, care să funcţioneze în­tr-unul din oraşele din zona judeţului Botoşani - Iaşi, Suceava, Bacău, Piatra-Neamţ. Vă mulţumesc,Vă rog să mă ajutaţi într-o problemă esenţială pentru viaţa mea. Sufăr de o se­rie de fobii, pe care nu încerc să vi le descriu, pentru că numai ideea de a le numi îmi provoacă sufe­rin­ţă. Nu vă rog decât să-mi suge­raţi un medic psihiatru foar­te bun, care ar putea să mă ajute. Am consultat mai mulţi doctori, dar am primit numai sedative, care nu mi-au ajutat cu nimic. Dimpotrivă, am impresia că, atunci când nu iau pastilele, simp­tomele sunt mai acute. Aş­tept un răspuns, cu sufletul în­cărcat de recunoştinţă.