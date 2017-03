Domnule Oancea, în 14 aprilie 2014, am fost diagnosticat cu TBC pulmonar cazeos cavitar, adică TBC cu cavernă. Plămânii mi-au fost grav afectaţi, cu precădere cel drept. Ştiu ce înseamnă suferinţa şi disperarea. Am trecut prin spitalizare şi tuber­cu­lo­statice timp de 6 luni, deşi iniţial, pentru proble­ma mea erau necesare 9 luni de tuberculostatice. În spital am văzut oameni care erau în al 9-lea an în care TBC-ul recidiva şi făceau acest tratament. Am văzut ravagiile pe care le fac antibioticele de sinte­ză, adică Rifampicina şi Izoniazida asupra corpului, în general, şi a ficatului în particular, şi nu mi-am pus mari speranţe în acest tip de tratament. Deşi l-am urmat, am apelat la medici fitoterapeuţi şi am luat un complex de peste 15 plante medicinale vita­lizante şi unele speciale pentru regenerarea plămâ­nilor, sub formă de pulberi ţinute sub limbă, conco­mitent cu spitalizarea. De asemenea, am luat argint coloidal, conform cu prescripţiile medicale ale unor medici prieteni, care nu sunt "aliniaţi" cu proto­coa­lele medicale destul de rigide prevăzute pentru TBC. Dar cel mai important este că am fost ghidat să studiez cărţile autoarei Hulda Clark, care a in­ven­tat un aparat numit Zapper, care omoară micro­organismele patogene (bacterii, fungi, bacili, inclu­siv bacilul Koch, responsabil de TBC, viruşi etc.) din corpul uman, într-un interval scurt de timp. Eu construiesc aceste aparate, conform cu schiţele şi recomandările autoarei, care sunt expuse pe larg în cartea "Vindecarea tuturor bolilor". Ţin să preci­zez că aceste aparate sunt atestate în Uniunea Eu­ropeană şi clasificate ca aparate medicale care se pot folosi în condiţii casnice, precum sunt, spre exemplu, şi nebulizatoa­rele pentru aerosoli. Eu mi l-am făcut singur, pentru că am pregătire în domeniul electronicii. Zapper-ul face ca prin corpul uman să treacă un cu­rent electric foarte slab, care nu afec­tează deloc organismul, în schimb, omoară microorganismele patogene, adică şi bacilul Koch. Se poate folosi conco­mitent cu tratamentul cu anti­biotic, dar acesta devine inutil din punctul meu de vedere şi din punctul de vedere al autoarei. Sin­gurele contraindicaţii sunt pentru persoanele care poar­tă stimulatoare cardiace şi femeile însărcinate.Revin la povestea mea. Cât am fost în spital, în paralel cu antibioticele am luat plantele medicinale şi argintul coloidal despre care am vorbit mai sus, astfel încât în a 6-a lună am fost declarat "recupe­rat" şi apt din nou de muncă. Am ieşit din spital cu citoliză hepatică, adică ficatul afectat în urma trata­mentului anti-TBC. În spital, am reuşit doar să ci­tesc cărţile autoarei amintite mai sus, iar când am ieşit, mi-am construit rapid aparatul. Am început să-l folosesc şi am constatat la analizele de sânge pe care le fac periodic la recomandarea medicilor, că sângele meu nu mai arată deloc prezenţa infec­ţiilor în organism, în condiţiile în care se spune că TBC-ul nu se poate vindeca, şi de aceea eşti de­clarat doar "recuperat" după o cură de antibiotic, după care te poţi foar­te uşor reinfecta de aceeaşi boală sau de altele, mai ales când vorbim de plămâni. De asemenea, testele mele de spută sunt normale, iar ra­diogra­fia pulmonară arată din ce în ce mai bine. Suntem în 2017 şi fo­lo­sesc în continuare aparatul care îmi atestă pe mine însumi că cerce­tările Hul­dei Clark sunt reale, şi metoda cu Zapper, eficientă. Nu m-am reîm­bol­năvit şi nici nu sunt bolnav de altceva şi am încredere totală în ceea ce mi-a fost dat să descopăr. Sunt încă sensibil la frig şi umidi­tate, dar am întotdeauna la înde­mână metoda cu Zapper, plante me­dicinale şi argint coloidal, pentru a mă face bine, dacă "iau" din zbor vreo bacterie sau virus sau vreun bacil sau ce-o fi. Se ştie că, statistic vorbind, o per­soană din trei a intrat în contact cu bacilul Koch, în întreaga lume, însă până să te îmbolnăveşti de TBC, trebuie mai întâi să-ţi scadă imunitatea la ma­ximum. De aceea, orice îmbolnăvire ar trebui eli­minată în primul rând cu creşterea imunităţii. Acest aparat creşte imunitatea corpului, prin distru­gerea paraziţilor. Din iarna lui 2014, am dat acest aparat şi la bolnavi de diabet şi la bolnavi de cancer, la bol­navi de parodontoză, la un bolnav de TBC, la un bolnav de SIDA şi la mulţi alţii care îl folosesc, unii dintre ei doar în scop preventiv. Toţi mi-au confirmat eficienţa lui, inclusiv cu analize de sânge sau alte tipuri de analize. Să vă mai explic un pic despre punctul de vedere al inventatoarei Hulda Clark (care a fost un biolog de excepţie) cu privire la cauzele bolilor. Din punct de vedere biologic, bolile au două cauze majore: prima cauză sunt microorga­nis­mele patogene, adică vietăţi foarte mici, microscopice, care parazitează corpul uman, cu precădere anumite organe. A­ceste vietăţi sunt bacteriile, viruşii, fun­gii, bacilii (în cazul TBC-ului bacilul Koch este responsabil de boală) etc. Un exemplu este că toţi bolnavii de diabet prezintă în pancreas o bacterie numită eurytema pancreaticum, care, în termeni populari, se numeşte gălbează pancreatică. Această bac­terie parazitează pancreasul, făcându-l inefi­cient în producerea insulinei, ceea ce duce ulterior la diabet. A doua cauză majoră a bolilor o constituie substanţele chimice sau elementele chimice dău­nă­toare (cum ar fi spre exemplu metalele grele) care se pot forma sau intra în corpul uman prin alimen­ta­ţie, aerul respirat, poluare. Zapper-ul rezolvă doar prima cauză, adică ucide bacteriile, viruşii, fungii etc., dar nu elimină metalele grele sau alte intoxi­caţii cauzate de diverse substanţe chimice. De ase­menea, Zapper-ul nu reface un organ afectat sau dis­trus de boală. Totuşi, prin faptul că elimină microorganismele patogene, inclusiv bacilul Koch, face ca tratamentul cu antibiotice în cazul TBC-ului, sau chimioterapie, în cazul cancerului, să fie inu­tile. Acesta este punctul de vedere al autoarei şi acum este şi punctul meu de ve­de­re. Pentru a doua cauză, şi anu­me eliminarea substanţelor toxice din corp, sunt eficiente plantele me­dicinale, o alimentaţie sănă­toa­să, odihnă etc. De asemenea, pentru refacerea unui organ afec­tat e bine să-i dăm corpului plan­te care au substanţele nece­sare refacerii acelui organ. Spre exem­plu, pentru plămâni e nece­sar siliciul organic, pe care îl gă­sim în plantele coada-calului şi pod­bal. Alt exemplu: pentru ficat e bună silimarina, pe care o gă­sim în seminţele de armurariu. Vă spun toate acestea pentru a vă face o viziune asupra felului în care înţeleg eu problemele de să­nă­tate, în general, şi TBC-ul în particular, şi care este rolul Zapper-ului în toată această chestiune.În final, pentru că depăşesc cadrul unui simplu răspuns către un cititor al revistei "Formula AS", vă las numărul meu de telefon, atât dumneavoastră, domnule Oancea, cât şi tuturor celor care vor să vor­bească cu mine şi să-mi ceară detalii cu privire la ceea ce am expus mai sus. Sper să vă fie de folos răspunsul meu.Cu bunăvoinţă şi respect,Referifor la testiculul umflat, boala s-ar putea să fie o inflamaţie a epididimului (epididimită). Se tratează cu antibioticul CIFRAN (ciproflo­xa­mină) 500 mg, 2 pastile la 12 ore, timp de 5-7 zile. Trata­mentul costă în jur de 20-25 de lei.Pentru diagnosticul dvs. de gonartroză vă reco­mand un tratament cu injecţii Alflutop - XX fiole, 1 pe zi, şi se repetă la 6 luni.De asemenea, se administrează tablete Flexi­mobil (1 pe zi, timp de 2 luni). După acest trata­ment am folosit produsul Joint Protex Forte, cu rezultate foarte bune (distribuit de firma "Cali Vita International"). Vă doresc multă sănătate!