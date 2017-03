A dat un ger de tremurau şi stelele de pe cer de frig. Apoi a început să ningă cu fulgi mari, legănaţi. Şi-a nins, şi-a nins, zile în şir, ca într-un basm. To­tul era alb, pufos, inducând o stare de bea­ti­tudine. Numai că splendoarea albă astupa căile de acces şi trebuia să ne luptăm cu ea din răsputeri, ieşind cu lopeţile la deszăpezit din oră-n oră. Nămeţii depăşeau un metru. Crengile pomilor erau atât de grele, că ajungeau jos şi se rupeau. Ningea, ningea des, cu spor, fără înce­tare. În jur nu se mai vedea nimic. Cerul se pră­buşise peste lume. Eram izolaţi şi puteam fi aco­periţi cu totul, sufocaţi. Aveam senzaţia că nici strigătele nu s-ar fi auzit dacă am fi vrut să cerem ajutor, că ar fi fost înăbuşite ca într-o imensă pernă. "Doamne, unde sunt păsările, ce fac bie­tele păsări fără aco­periş? Vor muri toate", am început să mă lamentez. Într-un târziu, cerul şi-a golit sita gigantică, a ieşit soarele, dar nu se ve­dea nici urmă de pasăre. Am mai aşteptat o zi-două. Nimic. A treia zi a apă­rut o vrăbiuţă zgri­bulită şi s-a aşezat pe marginea pris­­pei. I-am dus nişte fi­rimituri. Le-a mân­cat, a ciripit, şi în câteva minute au mai venit vreo două-trei. De data aceasta, le-am dus un pumn de grâu. Ime­diat s-au adunat câ­teva zeci. De unde ve­niseră, Doam­ne?! Ţopăiau de bucu­rie pe grindă, în­foiate şi gureşe. Le-am pus cam un kilogram de boabe, lă­sându-le să se ospăteze şi admirându-le pe geam, din bucătărie. Se adunaseră multe, un stol, şi poate şi-ar fi adus tot neamul cu ele dacă nu s-ar fi înserat. Mă gândeam că le voi hrăni şi a doua zi, nu mi-ar fi părut rău să le dau jumătate din grâul de pâine, dacă a doua zi n-aş fi găsit întreaga prispă aco­pe­rită de "mul­ţumirile" lor."Închidem cantina", mi-am zis înciudată, fiind­că era prima zi a Anului Nou, şi eu trebuia să curăţ duşumeaua murdară de găinaţ. După câteva ore, supărarea mi-a mai trecut şi m-am gândit că poate ar fi trebuit să le fac nişte căsuţe agăţate în copaci, dar asta cerea pricepere şi efort. Am găsit o altă metodă mai la îndemână. După ce găinile din ogradă îşi ciuguleau po­rumbul, aruncam şi o căniţă de grâu, pentru mi­cile păsări ale cerului. Veneau doar câteva. Nicio­dată într-o formaţie numeroasă, nu­mai ele ştiau de ce. Mirarea mea a fost de ne­descris când am constatat că vrăbiile au o memorie uimitoare şi că percep cu exactitate trecerea tim­pului.Anul următor, exact în ziua de Anul Nou, pri­veam pe geam zăpada strălucitoare care aco­perise grădina. Era soare şi ger. Apoi, ochii mi-au căzut pe acoperişul grajdului din faţa casei.Am văzut întâi o vra­bie, apoi încă două-trei, apoi adunându-se tot mai multe, aşezându-se li­pit una de alta, ti­ghe­lind toată coa­ma aco­perişului. Stăteau ne­miş­cate şi priveau către casă. Priveau locul fes­ti­nului de anul trecut. După o vreme, una a zburat către prispă, ca cercetaş. Am des­chis fereastra să mă vadă că sunt acolo şi vrăbiuţa a în­ţeles. Reîntoarsă în front, printre suratele ei de pe acoperiş, le-a dat semn că există speranţă şi a ră­mas tot stolul acolo, în nemişcare, până ce am ieşit în prag cu ul­cica de grâu. Ce-a urmat e deja o po­veste ştiută. Ospăţul vrăbiilor s-a transformat într-un zâmbet care mi-a luminat toată ziua pri­mului an din mileniul trei.