Pink Martini este o trupă formată în 1994, de pianistul Thomas Lauderdale, iar anul acesta, ani­ver­sează 20 de ani de la lansarea primului album, "Sympathique" (1997). Concepută ca o orchestră de modă veche, Pink Martini a reuşit să-şi impună formaţia pe plan mondial, cu un sound ce aduce aminte de melodiile cântate în celebrul local cu­banez Buena Vista Social Club, sau peste Ocean, la Paris şi în Londra. Cu timpul, această "mică or­ches­­tră" alcătuită uneori din 12 alteori din 16 mu­zi­cieni a cucerit lumea, insi­nuân­du-se în sufle­tele ascultătorilor cu melodii extrem de armonioase şi pline de farmec.Pink Martini şi-a impresionat me­reu ascultă­torii, mai ales că în tim­pul turneelor prin lume, a preluat deseori melodii locale, adaptându-le şi cântându-le în limba lor de origine. Aşa a câştigat mulţi, mulţi fani. A făcut lucrul acesta şi la noi (şi nu ori­cum) în 2012, când, după mai multe vizite consecutive, a surprins publi­cul bucureştean cu o interpretare spe­cială, plină de patos, a melodiei inega­labilei Maria Tănase, "Până când nu te iu­beam". Solista trupei, Storm Large, a declarat: "Cânt în 14 limbi, dar româna este una dintre cele mai frumoase din câte am au­zit", şi a fost răsplătită pentru inter­pretarea originală cu lungi ropote de aplauze. Melodia a şi fost inclusă pe albumul cu numărul şapte, "Get Happy" (2013), şi a pornit să fie ascultată în lumea largă.Noul album Pink Martini, "Je Dis Oui", lansat pe 18 noiembrie 2016, este cel de-al nouălea disc de studio din istoria formaţiei şi include piese în limba franceză, per­sană, ar­mea­nă, portugheză, arabă, turcă, xhosa (o limbă vorbită în A­frica de sud şi Zimbabwe) şi en­gle­ză - multe din­tre ele originale.Pe acest disc veţi putea as­cul­ta vocile am­be­lor soliste ale tru­­pei, China Forbes şi Storm Large, dar pen­tru concertele din România, la Bu­cureşti va veni doar Storm.Thomas Mack Lau­der­dale este părintele trupei Pink Mar­tini. S-a născut pe 14 iulie 1970, în Oakland, California, şi a fost adoptat după naş­tere de Kerby şi Linda Lauderdale. Ta­tăl lui adoptiv a fost pastor, iar Thomas a învă­ţat să cânte la pian în strana bisericii, repetând imnurile pentru predicile părintelui său. A fost un elev eminent şi a încercat să nu îşi deza­măgească niciodată pă­rin­ţii adoptivi, nici mă­car după ce aceştia au divor­ţat, în 1982.A studiat la Harvard şi este licenţiat în Isto­rie şi Literatură, dar nu a renunţat niciodată la muzică. Cum în tim­pul studiilor şi-a făcut practica în primăria oraşului, ca funcţionar, la un moment dat i-a venit ideea de-a intra în politică şi chiar de-a candida la funcţia de primar în Portland. Totuşi, dragostea pentru muzică a fost mai puternică, aşa că, în 1994, înfiinţează trupa Pink Martini. La Harvard o întâlnise şi pe China Forbes, pe care a con­vins-o să devină solistă a trupei.Thomas a mai cântat ca pianist şi alături de Orchestra Simfonică din Oregon, cea din Seattle şi Filarmonica din Portland.Susan Storm Large este cea de-a doua solistă a trupei Pink Martini. Cântăreaţă, compozi­toa­re şi actriţă, Susan s-a născut pe 25 iunie 1969, într-un mic orăşel din Massachusetts. Muzica a fost pentru ea un fel de terapie, căci a crescut alături de o mamă cu gra­ve probleme psi­hice, pe care le-a şi moştenit şi ea într-o mică mă­sură. A studiat la Academia de arte dra­matice din New York şi a lansat primul ei disc solo - "Big Daddy Large" în 1995, sub pseudonimul FlowerSF. Discul a fost urmat de alte două albume, dar succesul o tot ocolea... ?n 2002, înfiinţează trupa The Balls şi mai lansează încă două albume, care au avut răsunet doar în San Francisco. Storm a devenit cunoscută în lumea muzicală de peste Ocean abia în 2006, după ce a parti­cipat la un show TV al postului CBS- Rock Star: Supernova.A devenit membru al trupei Pink Martini în 2010, atunci când solista formaţiei - China Forbes (46 ani) a suferit o operaţie la corzile vocale. Chiar dacă China şi-a revenit cu bine şi s-a întors pe scenă, Storm a rămas şi ea alături de formaţie. Nu este nici pe departe "rezervă", chiar dacă a pornit la drum din această postură, fiind azi la fel de indispensabilă pentru Pink Martini precum China Forbes.Storm nu a renunţat nici azi la formaţia ei pro­prie, "The Balls", sau la ideea de-a avea şi o carieră solo, aşa că în 2014 a lansat discul "Le Bonheur".(Bilete pentru cele două concerte bucureştene, care vor avea loc pe 20 şi 21 aprilie la Sala Palatului, găsiţi în reţeaua Eventim. Au preţuri cuprinse între 120 lei şi 280 lei - VIP).