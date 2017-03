În spectacolul "Fă-mi loc!"

- Da. Familia e, într-adevăr, pe primul loc şi e mo­torul care mă împinge înainte. Probabil că am înscrisă în fiinţa mea îm­plinirea asta, deşi nu o con­ştientizasem pe deplin înainte de apariţia băieţilor. În fond, copilăria mea a fost marcată de existenţa ce­lor două surori şi a unei familii extrem de unite. Fa­milia, ca valoare funda­men­­tală, e ceva ce am de­prins încă de la vârsta cea mai fragedă. Sunt convinsă acum că, în absenţa copiilor mei, aş fi fost o fiinţă... cumva dezechili­bra­tă. A şi existat un moment, în tre­cut, când mi-am dat seama că lucram enorm în teatru, dar munca aceea nu era atât o bucurie, cât, mai mult, un refugiu. Atât doar că, la 30 de ani, astfel de clipe de criză le resimţi mai puţin acut. În schimb, pe la patruzeci de ani, realizezi că viaţa ta merge într-o direcţie sigură (spre care mergem toţi, numai că la 30 de ani n-o vedem), că profesia ta, pentru care sa­crifici aproape tot, poate să se mai fragilizeze, mai ales în cazul unei actriţe. Într-un astfel de moment am început să simt profund nevoia împlinirii prin familie, nevoia unei iubiri fără margini.- Iubirea publicului se cuantifică în succesul pe care-l ai, într-o perioadă sau alta, iar valoarea ta ca actor, în proiectele care-ţi sunt oferite, însă situaţia asta e foarte vulnerabilă şi te vulnera­bi­lizează şi pe tine. Pe când iubirea dintr-o familie nu se poate cuantifica în nimic, e iubirea pe care nu o dai ca să primeşti ceva în schimb şi nu o primeşti ca să dai ceva la rândul tău. Iubirea dintr-o familie e sau nu e. Şi tocmai de-asta, când ea există, reprezintă o va­loare mai solidă decât un dia­mant, e mai cinstită, mai profundă şi mai ade­vărată decât orice succes pro­fesional. Uite-aşa a apărut familia mea: se fac aproa­pe zece ani de când sunt cu George (n. red. soţul Medeei, ope­ratorul de film George Dăscă­les­cu), apoi a venit Luca, care are acum 7 ani şi ju­mă­tate, şi anul trecut a mai sosit şi Filip, care abia ce a împlinit 7 luni. Iar peste toate astea s-a mai pe­trecut ceva minunat: copiii m-au echilibrat în raport cu actoria! Nu experienţa, nu notorietatea şi nu capitalul profesional au izbutit asta, ci copiii! Am căpătat o mai mare relaxare în actorie şi asta mi se pare fantastic.- Cu o dragoste imensă! Cumva, el a fost cel care a mişcat serios lucrurile înspre venirea pe lume a lui Filip. Ne-a cerut mie şi lui George, cât se poate de insistent, un frate sau o soră, neştiind că un copil se naşte mic şi nu poţi să te joci cu el de la început. (râde) Dar şi noi ni l-am dorit pe Filip foarte mult: întâi că amândoi visam să avem mai mulţi copii şi apoi ne-am dat seama că, pentru un copil, e mult mai bine să crească într-o familie cu mai mulţi omuleţi. Nu mi-am găsit puterea fizică să mai fac un copil imediat după Luca, dar am ştiut sigur că el va veni la un moment dat. Dovadă că am păstrat o grămadă de hăinuţe de la Luca, o grămadă de jucării, pătuţul... Undeva, într-un ungher al minţii şi al sufletului, în toţi aceşti şapte ani, am păstrat "setarea" asta, certitudinea neargumentată că voi mai avea un copil. Şi, când Filip a apărut, m-am simţit foarte mândră. Deşi ştiu că am surprins multă lume făcând încă un copil şi făcându-l la 42 de ani. Dar simt că experienţa asta, contrar aştep­tă­rilor, m-a întinerit. Cu toate că un bebeluş înseamnă un efort fizic uriaş, eu mă simt plină de o energie luminoasă şi de speranţă şi de încredere în bine şi în frumos. Şi-apoi, se spune că un copil vine cu o pâi­ne în traistă: ei, la două luni după ce l-am născut pe Luca, am plecat să fac un film în Franţa, iar acum, că l-am născut pe Filip, iară nu mă pot plânge pe tărâm pro­fesional.- Şi când te gândeşti că Meryl Streep, ca să iau un exemplu, are o căsnicie de patruzeci de ani şi pa­tru copii! Şi a jucat dragostea cu nenumăraţi bărbaţi pe ecran şi pe scenă! Da, mulţi oameni cad în aceas­tă capcană: confundă personajul cu actorul. Sau, şi mai exact, se implică atât de mult în poveste, încât ajung să asimileze actorul şi personajul. Uite, ţin min­te că jucam "Egoistul", cu Radu Beligan. Perso­najul meu era o actriţă ratată, amanta unui dra­maturg celebru, aflat la o vârstă înaintată, căruia îi reproşa lipsa ei de succes, invocându-şi dragostea aşa-zis sinceră. În timpul monologului meu, care era absolut fulminant (personajul meu împroşca tot veninul adunat de-a lungul relaţiei), am auzit, de mai multe ori, din sală, nişte femei care probabil se con­fruntaseră cu o situaţie si­milară şi care, pur şi sim­plu, nu se puteau abţine şi co­mentau cu voce tare, bla­mându-mă de mama focului. Am auzit inclusiv replici ca "Ui­te ce nenorocită e!". (râ­de) Femeile acelea erau atât de absorbite de poveste, în­cât uitaseră că erau la teatru, nu o mai vedeau pe Medeea Marinescu, ci doar pe Jo­sephine. Şi-apoi mai există şi perspectiva aceea că ac­torii sunt nişte boemi care trăiesc în voia vieţii, care nu sunt capabili de fide­litate etc. Sincer, nu ştiu de unde s-a iscat şi cum de s-a împământenit percepţia asta. Adevărul e că ac­torii sunt la fel ca restul oamenilor, pro­fesia nu îi gre­vează în materie de viaţă per­sonală. Fiecare alege să trăiască aşa cum îl duce min­tea şi carac­terul. E adevărat că există şi actori aşa-zis boemi, care schimbă partenerele (sau vice­versa: actriţe care schimbă partenerii) cât ai clipi, crezând că asta înseamnă libertatea interioară, ori actori care beau sau se droghează căutând sensul profund al vieţii, al personajului etc. Dar astfel de oameni există destui şi dincolo de lumea actoriei, au alte profesii, însă descrierea anterioară li se potriveşte perfect. Din contră, eu cred că actorul are o nevoie uriaşă de familie. Fiindcă după ce se încheie un spectacol sau lucrul la un film - eu am trăit senzaţia asta în Franţa, rămâi un cu gol imens, şi golul ăla, dacă nu-l umpli cu ceva real şi leal, din afara profesiei, eşti pierdut, şi ca om, şi ca actor. Aşadar, familia şi cariera se împacă foarte bine împreună, chiar şi în cazul unui actor, cu condiţia ca actorul să aibă dorinţa asta: de a avea şi o casă, de a avea şi o viaţă de familie armonioasă şi solidă.- Ai spus bine "uneori", pentru că pălirea asta nu e obligatorie. Ştiu actriţe care, din contră, de-abia de pe la 40 de ani încolo au ajuns la adevărata lor strălucire. În ceea ce mă priveşte, simt că, sincer, conturul meu e mai clar acum decât era la 30 de ani. Chiar şi fizicul meu mi se pare mai definit acum decât la 27-30 de ani. Altceva am simţit eu că s-a schimbat după ce am împlinit 40 de ani: am devenit mai conştientă de mine în lumea asta, de mine în contextul în care mă aflu. Mi-a dispărut un anume jemanfişism sau un fel de avânt donquijotesc, şi în loc, am dobândit mai multă raţiune, care vede cu mai multă luciditate ce e în jur. Azi, la 42 de ani, văd mai limpede ce nu-mi place şi nu consider că mai trebuie să fac eforturi ca să acomodez aceste lucruri care nu-mi plac. La 30 de ani, jucam Irina, din "Trei Surori", care spunea "Să muncim, să mun­cim... Nu cal de povară, chiar bou să fii, numai să munceşti!". Monologul ăsta al ei e cât se poate de realist: aşa vorbeşte orice tânăr la 30 de ani. La 40 de ani, în schimb, nu mai pot şi nici nu mai vreau s-o joc pe Irina, pentru că nu mai judec aşa viaţa. Vezi, modificările astea de perspectivă mă repo­ziţio­nează inclusiv profesional. Chiar dacă fizicul m-ar mai ajuta să interpretez fetişcane, sunt con­ştientă că n-aş mai putea să le joc sincer, pentru că, interior şi intelectual, am depăşit etapa aceea. De-asta am şi început să operez o tranziţie către roluri de femei mature, de mame... Am devenit un om, nu doar un actor, mai tranşant, care spune lucrurile mai fără ocoliş, fiindcă nu mă mai tem să deranjez, care începe să refuze, asumându-şi aceste refuzuri.- În nici un caz! Am aflat încă din copilărie că timpul trece şi-n toată viaţa mea de până acum, am tot fost avertizată - de oameni, de lecturi, de ex­perienţe de viaţă - că omul îmbătrâneşte. Mai mult, am văzut nenumărate persoane, şi în special femei, lup­tându-se acerb cu timpul, dar pe nici una n-am vă­zut-o învingătoare. Deci problema nu e că îm­bătrâneşti, ci cum îmbătrâneşti. Şi, pentru că eu vreau să îmbătrânesc frumos, m-am decis să mă împrietenesc cu bătrâneţea: o anticipez mental, ca la momentul întâlnirii noastre s-o accept mai uşor. Vom fi deja prietene! Vom fi stabilit deja între noi o relaţie de tandreţe!- Filmele astea pe care le-am făcut în Franţa, şi mai ales "Je vous trouve très beau", au avut un succes enorm acolo. Uite, chiar duminică seara (n. red. pe 29 ianuarie 2017), "Je vous trouve très beau" s-a dat, pentru a nu ştiu câta oară, pe France 2, cel mai mare canal francez de televiziune, şi domnul ambasador al Franţei a avut amabilitatea să mă anunţe duminică dimineaţă, iar ulterior am pri­mit o grămadă de mesaje pe Facebook de la tele­spectatori francezi, care mă felicitau pentru jocul meu, îmi mulţumeau, îmi spuneau tot felul de cuvinte măgulitoare... Şi, într-adevăr, cum spuneai şi tu, au trecut nişte ani de când am făcut filmele astea. De la "Je vous trouve très beau" au trecut 11 ani! De ce a prins aşa de mult filmul la oameni, cum de s-a transformat el într-o peliculă clasică, într-o peliculă-reper? Habar nu am! Rămâne un mister şi pentru mine: probabil s-a născut într-o zodie fe­ricită! Iar eu nu pot decât să mulţumesc Cerului. În orice caz, succesul ăsta m-a plasat într-un colţişor al inimilor francezilor şi legătura mea cu ei s-a cultivat în continuare, inclusiv prin colaborările cu comunitatea franceză din România. Ultima dintre aceste colaborări fiind numirea mea în calitatea de Ambasador "Paris Climat 2015" pentru România, anul acesta fiind declarat de ONU "Anul Dedicat Schimbărilor Climatice". Francezii au fost un fel de vârf de lance al tuturor acţiunilor demarate în acest sens şi au desemnat mai mulţi ambasadori, oameni care să meargă, să vorbească despre problemele de mediu în diverse comunităţi şi să îndemne la gesturi concrete, nu doar declarative. La Paris, Ambasador pentru Probleme Climatice a fost desemnată cu­noscuta actriţă Marion Cotillard, iar în România, pen­tru că aveau nevoie de o persoană care să fie re­pre­zentativă atât pentru Franţa, cât şi pentru Ro­mânia şi, dat fiind şi interesul meu real pentru pro­blemele de mediu, li s-a părut că eu aş fi alegerea perfectă. Timp de un an de zile am muncit intens - nu intru în detalii, că ar trebui să facem o discuţie întreagă numai pe tema asta - şi ulterior am fost recompensată cu acest titlu. Iar Marion Cotillard l-a primit şi ea, doar că la Paris. (râde) Ideea e, de fapt, că în acest an, am simţit că, în sfârşit, fac ceva mai mult şi mai important pentru lumea asta, pe care cu toţii ar trebui s-o pre­ţuim şi s-o protejăm. Nici înainte nu eram pasivă - reciclam ma­te­riale etc. -, dar acum am avut posibi­li­tatea "să reciclez şi minţi", adică să con­ving nişte oameni - ca mine, ca tine, ca doam­na care trece acum pe stradă - că tre­buie să se implice şi ei în mod activ, că pla­neta chiar are nevoie de această reconversie de perspectivă a noastră. Şi am simţit că, în sfârşit, mi-am folosit notorietatea într-un scop dincolo de per­soana mea, într-un scop care să însemne ceva real. Am simţit că de-abia acum noto­rietatea mea a căpătat va­loa­re şi însem­nătate, că altfel ea rămâne doar o mân­gâiere pentru ego şi, eventual, un dosar cu tăieturi laudative din ziare, niş­te diplome şi nişte fotografii flatante, deci nimic.- Foarte mult! Chiar la sfârşitul anului trecut am mai dat o probă pentru un film în Franţa şi n-am luat-o! (râde) E clar: trebuie o altă aliniere de astre! Până atunci, însă, nu sufăr: am treabă aici din belşug. Joc foarte mult şi lucrurile îmi merg foarte bine profesional. Dar ce-mi doresc cu adevărat în momentul acesta este întâlnirea cu nişte regizori pe care îi admir şi cu care visez de vreo douăzeci de ani să lucrez. Dintre toţi aceşti regizori, doar cu unul am reuşit să mă întâlnesc profesional: cu Radu Afrim. Radu e un regizor care vine cu o lume. E un regizor pe care unii îl urăsc, alţii îl iu­besc, dar nu e un regizor călduţ şi asta e ceea ce-mi place la nebunie la el. Mi-aş dori mult să mai lucrez cu el. Aşa cum, continui să sper, voi avea la un moment dat şansa să mă întâlnesc pro­fesional cu Alexandru Dabija ori cu Alexandru Darie ori... Simt nevoia acută să lucrez cu regizori maturi sau tineri, nu contează, dar care să vină să-mi propună o lume şi să aibă curajul să-şi asume acea lume! Pen­­tru că am văzut prea mulţi regizori care, pă­trunşi într-un teatru, sunt cu­prinşi de teamă şi-şi lasă lumea la uşă, devin nişte simpli executanţi, ti­mizi, şi parcă neştiind ce vor să spu­nă cu textul care, de ce­le mai multe ori, li se dă, nu e pro­punerea lor. Şi vreau un regizor care să scoa­tă la iveală din mine ceea ce nici măcar eu nu ştiu că pot! Ăsta e oful meu, ca actriţă!- Am reînceput să cânt odată cu spectacolul "Jazz/Swing de Paris", pe care îl facem la Teatrul Naţional eu şi Emy Drăgoi. Sau, uite, am cântat de curând la Timişoara. Asociaţia "Art Media" - a doamnei Doina Popa, o doamnă care iubeşte foarte mult actorii, căci toată viaţa a trăit în teatru, viaţa ei e teatrul - a împlinit anul ăsta 25 de ani şi întru ce­lebrarea acestui sfert de secol de existenţă, a iniţiat o serie de spectacole-recital, cu actori apro­piaţi acestei instituţii culturale. Eu am fost invitată alături de Marius Manole şi Maia Mor­genstern, în spectacolul "Trei M", fiecare trebuind să facă un recital de 30-45 de minute, dar nu un recital în sen­sul clasic, ci un recital care să aibă o tuşă personală, să poarte amprenta omului, nu doar a actorului. Sincer îţi spun, am fost terorizată de proiectul ăsta: săptămâni întregi n-am dormit nopţile, frământându-mă, între­bându-mă cum să alcătuiesc recitalul, cum să ies în faţa oamenilor... Şi aşa am realizat, în nop­ţile alea albe, că, mai mult chiar decât textele pe care le-am interpretat pe scenă, pe mine mă repre­zintă muzi­ca. Prin urmare, am ieşit pe scena super­bului teatru din Timişoara şi mi-am început recitalul cântând la pian. De la pian, m-am ridicat şi am spus "Sunt aşa cum sunt", poezia lui Prévert, pe care îl ador: "Sunt făcută-aşa/ Când îmi e de râs/ Râd în hohot, da./ Drag mi-e cui sunt dragă/ E din vina mea/ Dacă nu-i acelaşi?/ Dacă ba e unul/ Ba-i altci­neva./ Sunt aşa cum sunt./ N-am ce să vă fac/ Nu mă pot schimba." Apoi m-am întors la pian şi iar am cântat... Am cântat mult: de la jazz până la Scriabin şi Chopin. Şi m-am simţit fantastic! Dacă atunci când am păşit pe scenă nici nu puteam să înghit, de emoţii ce aveam, cum m-am aşezat la pian şi am cântat vreo două minute, m-am calmat şi totul a mers strună, mi-am dat seama că despre asta era vorba: ceea ce făceam eu acolo era o schiţă de auto­portret. Şi nu mă puteam speria că-mi greşeam autoportretul, că nu pot să fiu decât aşa cum mă văd eu: sunt aşa cum sunt! Nici nu mi-am dat seama când a trecut o oră şi douăzeci de minute - timp în care a intervenit şi Marius Manole. A trebuit să-mi facă el semn să închei. Iar publicul a răspuns incredibil la acea confesiune a mea muzical-rostită! Dar încă tot nu cânt pe cât de mult aş simţi, pe măsura preaplinului din sufletul meu. E şi greu: alerg la spectacole, în turnee, după Luca, după Filip... Ştii, se spune că muzica te linişteşte, dar ca să faci muzică, trebuie să ai deja o anume linişte în suflet. Totuşi, simt că muzica îmi dă din ce în ce mai mult târcoale, o să mă adun... Trebuie! Pentru că, din neglijenţă, fără să vreau, cu ani în urmă, am trădat muzica. Or, simt că ăsta e un moment de cotitură în viaţa mea, un moment care o să mă readucă spre muzică - nu în sensul de a face o carieră în muzică, ci în sensul de a-mi alcătui un autoportret muzical, în adevăratul înţeles al cuvântului. Îl simt ca o nevoie şi visez deja la el de ceva timp.- Mă implic în frământările care au ca ţel binele nostru, al tuturor. Trăiesc direct caruselul emoţiilor, iar, cel puţin în ultima vreme, am trecut de la deznădejde la furie, de la speranţă la bucurie. Tot ce s-a întâmplat de la aşa-zisa "marţea neagră" m-a afectat profund. Am stat în Piaţa Victoriei seri la rând şi am aprins şi eu una dintre acele luminiţe care au compus imaginea nădejdii. Şi-am mers acolo nu pentru că am fost "plătită" sau "ma­nipulată", ci pentru că încă mai cred că principiile şi valorile cu care am crescut merită să fie apărate. Şi, după cum s-a văzut, nu sunt singura care mai crede asta. E adevărat că un actor nu trebuie să aibă culoare politică, însă eu n-am ieşit în stradă în calitate de actriţă, ci în calitate de om care trăieşte în ţara asta şi care are obligaţii, aşteptări şi drepturi. Am considerat că e responsa­bilitatea mea de cetă­ţean să apăr ceea ce eu consider sincer a fi binele ţării mele. Atât!