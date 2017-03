Foto: Dreamstime - 3

Una dintre cauzele mai puţin discutate ale pirozisului este starea psihică şi mentală a omului. Studii recente arată că boala afectează cu precădere persoanele expuse stresului cotidian de intensitate majoră, atunci când ne sim­ţim depăşiţi de viaţă şi nu ne sare nimeni în ajutor. La nivel psihologic, pirozisul este provocat şi de frică, de ameninţări, de panică. Arsuri stomacale pot provoca şi unele medicamente pentru osteopo­roză, antibiotice, antinevralgice, reglatori de tensiu­ne, folosite fără respectarea modului de adminis­trare. Alţi factori ce pot provoca refluxul esofagian sunt mesele neregulate, cinele copioase luate înain­te de culcare, un efort fizic exagerat imediat după masă, infestarea cu bacteria Helicobacter pylori, fumatul sau consumul băuturilor alcoolice. Reflu­xul gastric ne poate indica prezenţa anumitor afec­ţiuni în organism, cum ar fi gastrita, ulcerul sto­macal sau duodenal, colecistita, pancreatita, cance­rul organelor digestive, litiaza biliară. Persoanele care suferă de astm bronşic, obezitate, eroziune dentară (pierderea smalţului dentar), femeile însăr­cinate suferă mai des de reflux gastric. La o per­soană sănătoasă, arsurile la stomac apar, de obicei, atunci când consumă anumite alimente grase, afumate, băuturi carbogazoase, ceapă, usturoi, ci­trice, roşii, cafea, ciocolată, uneori chiar un ceai de mentă.Cumpăraţi de la plafar făină de hrişcă, şi prăjiţi, fără grăsime, pe tigaie sau în cuptor, 3 linguri de pulbere. Se con­sumă câte jumătate de linguriţă, de 3 ori pe zi, cu 15 minute înainte de masă.Dacă senzaţiile neplăcute apar imediat după masă, se recomandă să luaţi câte o lingură.ras se ţine în gură, cel puţin 3 minute.- Se pun în termos 2 linguri de ovăz râşnit, se opăreşte cu 350 ml apă clo­cotită şi se in­fu­zează timp de 5 ore. Se stre­coară lichidul şi se beau câte 50 ml, cu 20 de minute înainte de fie­care masă şi seara, înainte de cul­care.- se opă­resc sâmburi de migdale cu apă fier­binte, pentru decojire uşoară. Meste­carea sâmburilor de migdale neu­tra­­lizează aciditatea sucului gastric şi diminuează senzaţia de arsură. Un efect similar se obţine dacă mestecăm boabe de mazăre uscată, ovăz sau secară, înghi­ţându-le cu salivă.Spălaţi bine câteva ouă de găină sau de prepeliţă cu bicarbonat de sodiu, clătiţi-le bine şi fierbeţi-le tari. Coaja se curăţă, se râşneşte fin şi se consumă timp de 3 zile, de 3 ori pe zi, înainte de masă, eventual şi în amestec cu pulbere de hrişcă.obţinut din rădăcină de ghimbir rasă, infuzată în 200 ml de apă clocotită, vreme de 3 ore. Se beau câte 3 linguri de in­fuzie, în caz de pirozis, senzaţie de vomă şi apăsare în zona sto­ma­cului.O linguriţă de ră­dă­cină de ghimbir rasă pe răzătoarea cu orificii mici se amestecă cu 50-70 ml suc de varză albă sau apă în care s-a fiert orez (dar fără sare!). Preparatul înlătură arsurile în câteva minute., sau în niciun caz pră­jite, sunt un re­me­diu de prim ajutor împotriva durerilor, care ne poate însoţi oriunde. Dimineaţa se con­sumă 20 de seminţe de dovleac sau aceeaşi cantitate de floarea-soarelui. În timpul zilei se mănâncă aceeaşi cantitate, dacă apare senzaţie de arsură în esofag., mestecate pe îndelete, potolesc, de asemenea, durerile.crud, mâncat la apariţia pri­melor semne de arsuri stoma­cale, poate opri criza.se pune pe vârful limbii şi se lasă până se dizolvă.Dacă pirozisul vă chinuie di­mi­neaţa, luaţi pe nemâncate o linguriţă de miere de tei, ţineţi-o în gură cât puteţi, apoi înghiţiţi, dar fără apă.Se pune pe foc un vas emailat, cu un litru de apă şi 5 linguri pline de flori de muşeţel. Se aduce apa până la fierbere, se lasă vasul acoperit încă 15 minute pe un foc mic. Vasul se înveleşte într-o pătură şi se lasă 2 ore la infu­zat. Se strecoară, se păstrează la rece şi se consumă puţin încălzit, câte 150 ml, de 3 ori pe zi, înainte de masă. O cură durează 3 săptămâni, la necesitate se repetă.O bucăţică de rădăcină de obli­geană se mestecă bine şi se înghite cu puţină apă. Se poate înghiţi 1/4 de linguriţă de pulbere fină, obţinută din rădăcină uscată, cu ceai sau apă caldă. Rezultatul apare în 30 de minute.O lingură de se­minţe de in se mestecă încet şi se înghi­te. Remediul se practică între mese. Pentru pansament gastric - 3 linguriţe de in râşnit se opă­resc seara cu 200 ml de apă fierbinte. A doua zi se consumă din soluţia vâs­coasă câte o lingură, îna­in­te şi după masă, iar cantitatea rămasă se bea seara, înainte de culcare.Remediile cu seminţe de in sunt contraindicate persoanelor cu diaree cronică, colecistită acută şi cornee inflamată.Câte o lingură din fiecare ingredient se pun în ter­mos, se opăresc cu 250 ml de apă clocotită şi se infu­zează 5-6 ore. Se bea câte o linguriţă, la fiecare 3-5 minute, până la dispariţia senzaţiei de arsură. Remediul se foloseşte maximum 14 zile.Se râşnesc toate părţile plantei şi se păs­trează în borcănel cu filet. Se infuzează jumătate de linguriţă de pulbere, în 200 ml de apă clocotită, timp de 20 de minute. Se bea de 2-3 ori pe zi.La pri­mele semne de apariţie a disconfor­tului, este suficientă administrarea a 2-3 pas­tile de căr­bune medicinal pisate cu puţină apă. Pen­tru mărirea efectului, 10 pastile pisate se ames­tecă cu 150 ml de lapte şi se bea toată cantitatea. Persoanele la care suferinţa e veche, pot prepara un remediu din 50 g de cărbune sau cenuşă de mestea­căn şi 20 g pulbere din rădăcină de obligeană sau de busuioc. Se consumă câte o linguriţă, de 3 ori pe zi, între mese, cu o ceaşcă de apă.