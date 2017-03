"Fiica mea are sarcom epiteloid la mâna dreaptă"

(Răspuns pentru ION TOADER MĂNĂILĂ - Galaţi, F. AS nr. 1237)

"Cum îmi pot creşte nivelul de progesteron?"

(Răspuns pentru ANDRA - Bucureşti, F. AS nr 1244)



"Caut tratament pentru rinită alergică"

(Răspuns pentru SILVIA T. - Râmnicu Sărat,F. AS nr. 1238)

"Unde pot extirpa un lipom?"

(Răspuns pentru MARIA - Ploieşti, F. AS nr. 1238)

Atât cancerul hepatic primar cât şi cel secundar sunt, de obicei, condiţii patologice grave, chiar dacă detectarea în faze precoce oferă cele mai bune şanse pen­tru un tratament eficient. În acest context, opţiunea chirurgicală repre­zintă cea mai bună abordare pentru cancerul hepatic primar, în măsura în care formaţiunea tumorală este sufi­cient de mică şi permite înlăturarea sa cu succes. Pentru un grup limitat de persoane, care îndeplinesc anumite criterii de sănătate, şi un transplant hepatic poate fi o opţiune de luat în calcul.Alte tipuri de tratamente pentru cancerul hepa­tic, care nu sunt neapărat curative, dar pot să ame­lioreze semnele şi simptomele bolii, includ:* Embolizarea - implică blo­ca­rea aportului san­guin la nivelul tumorii, prin clamparea chirur­gicală a arterei care irigă masa tu­mo­rală sau prin injectarea de ma­­teriale care obstruează arte­ra (chemoembolizare). Această pro­­­cedură presupune blocarea aportului de sânge la tumoră şi instilarea şi unui medicament chi­mioterapic în artera în­chisă.* Ablaţia cu etanol - implică injectarea de alcool concentrat în masa tumorală, cu scopul de a distruge celulele canceroase.* Criochirurgia - presupune distrugerea masei tumorale prin îngheţare.* Ablaţia cu radiofrecvenţă - implică bombardarea tumorii cu energie provenită de la unde radio de înaltă frecvenţă.* Chimioterapia tradiţională cât şi radio­te­rapia pot mic­şora tumora hepatică malignă, dar nu îmbunătăţesc rata de supravieţuire. Aşa stând lucru­rile, adminis­trarea medicamentului Nexavar repre­zintă, practic, o opţiune terapeutică salvatoare. Ne­xavarul este primul medicament oral autorizat de Comisia Euro­peană, comercializat pentru tratarea cancerului he­patic, şi care provoacă, în mod selec­tiv, moartea celulelor canceroase (apoptoză), îm­piedică dezvol­tarea vaselor sanguine necesare dez­vol­tării masei tumorale, mărind rata de supravie­ţuire a pacienţilor suferinzi de cancer hepatic cu aproximativ 45%.În privinţa tratamentului naturist (comple­men­tar) al cancerului hepatic, trebuie ştiut că aceas­tă abordare va include obligatoriu următoarele remedii:* Cimişirul - gemoderivatul obţinut din mlă­diţele de cimişir are o puternică acţiune inhibitoare asupra celulelor canceroase, datorită alcaloidului buxenină 2, fiind indicat în diverse patologii tu­morale, printre care şi cancerul hepatic sau gastric. Se adminstrează 50 de picături (diluate în 100 ml de apă) de 3 ori pe zi, înaintea meselor principale.* Armurariul-silimarina, complexul vegetal prin­cipal conţinut în armurariu este arma "numărul unu" în scopul susţinerii funcţiei hepatice, atât în medicina naturistă, cât şi în cea alopată. Are acţiune antitumorală, hepatoprotectoare, regenerativă şi antihepatotoxică, fiind un bun protector împotriva efectelor adverse ale chimioterapiei.* În aceeaşi categorie se înscriu şi Agaricus blazei (Cordyceps), ciuperci antitumorale şi puter­nic imu­nostimulante, care determină apoptoza ce­lulelor tumorale şi potenţează acţiunea unor agenţi imu­nitari importanţi (limfocite B, interleukina IL18, celule T supresoare etc.)* Cartilajul de rechin, Spirulina, extractul de pe­lin dulce (Artemisinin), vitamina B17 (amigda­lina), Seleniul organic, Avemar - sunt remedii in­dis­pen­sabile în tratamentul patologiilor neoplazice, atât prin împiedicarea formării reţelei vasculare peri­tu­morale, cât şi prin blocarea metaloprotei­nazelor, enzime care înlesnesc formarea metasta­zelor.Bineînţeles, aceste remedii se vor utiliza în func­­ţie de particularităţile fiecărui caz, ţinându-se cont de starea generală a pacientului în stadiul evo­lutiv al bolii şi posibilele interferenţe cu medicaţiile administrate în mod curent.Să auzim numai de bine!Cu un prognostic deosebit de grav, datorită me­tastazelor ganglionare şi viscerale (ficat, plă­mân, creier etc.) şi a răspunsului nefavorabil, în general, la tratamentele alopate sau naturiste, sarcomul epiteloid (tumoră malignă de origine mezenchi­mală), apare la nivelul pielii ca o tumoră fibro­matoasă - nodul - dezvoltat ini­ţial "intradermal", apoi rădăci­nile dezvoltându-se în profun­zime în ţesuturile moi.Nodulul poate avea culoa­rea roz, roz-roşie sau roşu-violaceu, cu contur neregulat, consistenţă dură, multiboselat.* Tratamentul alopat cu rezul­tate foarte bune se face în faza ini­ţială prin extirparea chirur­gi­cală largă ce va depăşi cu 3 cen­timetri mar­ginile tumorii, şi în profun­zime, cât este posibil, ur­mată de grefe, radioterapie, chi­mio­terapie sau electrocoagulare.Vă rog să mă sunaţi şi să-mi trans­miteţi anul apariţiei cance­rului cutanat şi dacă s-a încercat distru­gerea tumorii şi prin alte metode: diatermocoagulare, roentgen-tera­pie, izo­topi radioactivi etc.Vă rog să-mi trimiteţi câteva poze clare (la zi), cu aspectul tumo­rii sau să vă prezentaţi la Spitalul "Victor Babeş", secţia dermatologie (unde sunt me­dici cu mare experienţă), pentru o nouă evaluare.* Tratament - după elimi­na­rea tumorii prin metoda aleasă de medic (inclusiv laserotera­pie/ crio­terapie), se va iniţia şi tratamen­tul naturist adecvat, menit să sto­peze multiplicarea celu­lelor tumo­rale maligne şi invadarea ganglio­nilor.Dacă tumora a ajuns aproa­pe de os sau tendoane, se poate face elec­trocoa­gulare plan cu plan, eli­mi­nând uşor straturile ne­crozate. După evaluarea sta­diului de dezvoltare a tu­morii şi observaţii asupra ganglio­nilor regionali, tera­peutul va elabora o schemă de tratament ce va cuprinde: dietă nutri­ţională, Trioncolinat 1 şi 2, AHCC - 60 capsule, Agaricus Milena, Super Coriolus, Cordyceps, Ceai Super Tum, Ceai mărul-lupului + tătăneasă, tinctură Tuya, cremă specială anticancer, Bitter suedez, Alga Afa celule stem, Shiitake Forte.Multă sănătate!Nodulii fibrochistici mamari se datorează unor dezechilibre hormonale mai complexe. Unul dintre vinovaţi este estrogenul, care oxidează şi devine agresiv, stimulând în exces receptorii hormonali. Acest lucru conduce la acumularea de secreţii intra­celulare, mărind foarte mult în dimensiune celulele mamare. Acumularea de citoplasmă intracelulară permite unei cantităţi mai mari de radicali liberi şi toxine să se depoziteze, totodată crescând riscul de agresiune asupra nucleului celular. Această agre­siune aspura nucleului conduce la modificări în celulă şi se măreşte riscul apariţiei celulelor tumo­rale. Progesteronul, al cărui rol este de a contra-balansa eliminarea secreţiilor, fiind scăzut cantita­tiv, nu îşi mai exercită această funcţie. Astfel, de la un ciclu menstrual la altul, apar aceste ţesuturi fibro­chistice ce sunt şi dureroase, şi riscante. Inter­venţia chirurgicală este necesară, după părerea mea, doar când se epuizează celelalte soluţii de reglare hormonală, pentru că este destul de agresivă şi nu rezolvă cauza.Am avut rezultate de fiecare dată, cu două su­plimente alimentare de o ca­li­tate şi complexitate de excepţie; unul pe bază de crucifere, care conţine sul­forafan, indol-carbinol, genesteina şi alte sub­stanţe ce au puterea de a neu­tra­liza estrogenii oxi­daţi. Al doilea pro­dus este formulat pe baza unor extracte din 10 plan­te medicinale, cum sunt: dis­coreea villosa, melaria, vitex agnus castus, ange­lica, salvie, scuttelaria lateriflora etc. Acesta are capacitatea de a stimula secreţia de progesteron.Aceste două suplimente dau rezultate remarca­bile în maximum 45 de zile, rezultate ce pot fi ob­servate chiar şi la ecografie.Dacă doriţi, puteţi să adăugaţi programe de pre­ven­ţie naturale anti-oncologice. Eu vă recomand două dintre acestea, şi anume: programul de creş­tere a imunităţii şi programul de scădere a inflama­ţiilor.Cel mai bine este să aveţi în prealabil un consult medical, pentru a putea fi personalizată recoman­darea şi totodată să fie monitorizată evoluţia.Mă puteţi contacta telefonic pentru programări, la numărul de telefon 0723/51.07.37.Stimată doamnă, şi eu am suferit de o astfel de rinită alergică, încă de când eram mic, de care am reuşit să scap abia recent, cu ajutorul unguentului POCO, pe care-l recomand şi băiatului dvs.Cu ajutorul unui beţişor cu vată la capete, care se găseşte în farmacii, luaţi puţin unguent şi printr-o uşoară rotire aplicaţi-l în nările băiatului, pe o adâncime nu mai mare de 1,5 cm.La început, băiatul ar putea avea uşoare usturimi şi ar putea chiar strănuta. Nu trebuie să vă speriaţi, după câteva minute acestea vor dispărea şi în conti­nuare unguentul va fi bine suportat.Această operaţie o veţi face de 2 ori pe zi, dimi­neaţa şi seara, cel puţin 20 de zile şi, la nevoie, chiar mai mult, până ce curgerile din nas vor înceta. Un­guentul întăreşte rezistenţa nasului la alergenii care-l fac să curgă şi, încet-încet, curgerile din nas se vor reduce până ce vor dispărea.Extirparea lipomului se poate face mult mai uşor cu ajutorul unguentului POCO. Dacă lipomul nu se află la marginea pleoapei, puteţi aplica pe el puţin unguent POCO cu ajutorul unui beţişor cu vată la capăt sau cu ajutorul degetului mic, cu aten­ţie, astfel ca unguentul să nu pătrundă în ochi. Dacă totuşi puţin unguent va pătrunde în ochi, nu vă speriaţi, usturimea va dispărea după câteva minute, timp în care veţi ţine ochiul închis.Această ungere o veţi face în fiecare seară. Du­pă câteva zile, veţi vedea cum lipomul începe să se micşoreze, iar după 20 de zile, va dispărea complet. Şi eu am avut un lipom mare la cot, de care am scăpat fără nicio operaţie.POCO este un medicament cu utilizări univer­sa­le, brevetat ca invenţie, care a dat rezultate spec­ta­culoase în numeroase cazuri în care alte trata­mente au dat greş.POCO poate fi procurat la tel. 0264/58.11.36, 0744/91.02.93 sau e-mail: mirceapocanschi@yahoo.com