Foto: Mircea Struţeanu

"Guvernul social-democrat din România s-a confruntat cu manifestaţii de o rară amploare în întreaga ţară, unde sute de mii de persoane au de­nun­ţat decizia sa de a relaxa legislaţia anticorupţie, iniţiativă criticată, de asemenea, în străinătate. Po­trivit EFE (importantă agenţie spaniolă), vreo 300.000 de persoane au înfruntat temperaturile negative în Piaţa Victoriei din capitală, în faţa se­diului guvernului, strigând, printre altele, "Hoţii!", "Ruşine!", "Demisia!". "A fost cea mai masivă ma­­nifestaţie din Bucu­reşti, din ultimii 25 de ani, după reveni­rea la democraţie". "Ma­jo­ritatea protes­ta­ta­rilor sunt tineri, iar manifestaţiile s-au des­făşurat paş­nic"."Guvernul de la Bucureşti nu ar fi dat înapoi în privinţa ordonanţei de urgen­ţă, fără presiunea stră­zii. Este cea mai mare demonstraţie din ţară de la pră­bu­şirea regimului co­mu­nist"."Sute de mii de oameni au ieşit în stra­dă, împotriva or­donanţei care slă­beş­te legislaţia anticorupţie. Ordonanţa a fost abro­ga­tă, amendamentele sunt deja istorie, dar protes­ta­tarii continuă să nu aibă încredere în prim-mi­nis­trul Sorin Grindeanu"."După modelul liderilor ultraconservatori un­guri şi polonezi, acest politician de stânga (Liviu Dragnea), afiliat Socialiştilor europeni, a profitat pentru a-şi acuza opozanţii că sunt manipulaţi de miliardarul american de origine ungară George So­ros, care finanţează organizaţii ale societăţii civile din Europa de Est prin fundaţia sa. Şi nu ezită să joa­ce cartea naţionalismului, plângându-se de in­fluenţa Bruxelles-ului sau companiilor străine, ceea ce este rar într-o ţară proeuropeană"."Ordonanţele de urgenţă, menite să graţieze o mul­ţime de oficiali condamnaţi şi să dezincrimi­neze abuzul în serviciu de nivel scăzut, pe care pro­teste în masă au obligat Guvernul să le retragă, au fost o trădare a poporului român de către con­ducă­torii săi".Notăm alte jurnale şi posturi de televiziune care şi-au trimis reporterii la Bucureşti: CNN, Euro­news, The Guardian, Al Jazzera, postul german ARD, N1 (Serbia), China Nouă, Reuters, AFP, CNN Balcani, pos­turi din Rusia, din Bulgaria, jur­nalişti indepen­denţi, canalul TV Telesur (din Ame­rica de Sud), canale din SUA, Marea Britanie etc. Milioane de te­lespectatori din întreaga lume au urmărit "protes­tul luminii" din Piaţa Victoriei, cât şi drapelul tricolor.Şi de-a lungul Balcanilor, oamenii şi-au arătat solidaritatea cu românii. Cei mai activi s-au dovedit albanezii. Liderul opoziţiei, Lulzim Basha, a scris pe Facebook: "Iată un exemplu de curaj al cetăţe­nilor români! De aceea, începând cu 18 februarie, le vom ţine companie românilor." Un grup de pro­tes­tatari a avut curajul să apară în faţa ambasadei României din Sofia, cu următoarele anunţuri: "Ro­mânia, Bulgaria vă sprijină" şi "Uniţi împotriva co­rupţiei". Au fost mitinguri şi în Serbia, Bosnia şi Mun­tenegru. La Podgorica, liderul opoziţiei, Ne­bojsa Medojevic, a afirmat că "românii au arătat un nivel mai înalt al culturii politice decât muntene­gre­nii; ei au dorinţa de a apăra interesul public, ară­tând că protestul în masă, pe care noi îl promovăm de vreo doi ani, este unica politică efectivă împo­triva hoţilor de la putere". La Belgrad, portalul "Njuz.net" a publicat un articol ironic, afirmând: "Cei mai mulţi cetăţeni ai Serbiei, ameţiţi de încă o noapte de nesomn, au trimis un protest românilor, rugându-i să protesteze cu mai puţin zgomot, din cauză că ei nu pot dormi"."Mii de protestatari sfidează zăpada şi gerul în capitala României, pentru a demonstra împotriva guvernului care a încercat să slăbească legile anti-corupţie. Adunaţi în Piaţa Victoriei, unde au făcut un om de zăpadă, tinerii au strigat sfidând iarna cea aspră: «Vom rezista!», «Nu vom pleca!»".Cunoscutul ziar american, The New York Times, a publicat, în semn de respect pentru protestatarii din România, o pagină în limba română. Este pen­tru prima dată în istoria sa când celebrul jurnal pu­blică o pagină în această limbă! Românii sunt încu­rajaţi să povestească fapte de corupţie la care au luat parte. Iată câteva fraze puse la vedere de im­portantul ziar: "Ţara noastră se luptă cu corupţia de zeci de ani. Când eram copil, credeam că politicie­nii sunt atotputernici; legea părea să nu li se aplice. Asta m-a deranjat dintotdeauna, pe mine şi pe toţi cunoscuţii mei, chiar şi pe susţinătorii PSD-ului" (Ioan Radu Tănăsescu). "Am fost forţată să pără­sesc ţara de multe ori, din cauza corupţiei teribile" (Monica Vlad). "Într-o comună mică, ca aceea în care am crescut, nepotismul e la fel de obişnuit ca o moştenire de la părinţi, ca mersul la biserică du­minica sau ca trecerea anotimpurilor: e ceva în tra­diţia noastră, ceva acceptat pur şi simplu. (Tamas Hunor Kecskes). "Când creşti în România, eşti înconjurat de corupţie. Îţi auzi părinţii vorbind des­pre cutare politician care a făcut avere folo­sin­du-şi puterea. La televi­zor se discută numai despre asta. Când devii adult, per­cepi corupţia ca pe o parte activă a societăţii" (Rareş Petru Achiriloaie). Impresionat de noua mentalitate a gene­ra­­ţiei tinere ro­mâ­neşti, The New York Times, publi­caţia ca­re a scris de zeci de ori despre Româ­nia comunistă şi chiar despre cea ca­pitalistă, în va­ri­an­ta ei sălbatică, oma­giază noua ge­ne­ra­ţie de la Bucu­reşti, Timişoara, Cluj-Na­poca, Sibiu, Iaşi, Bacău, Galaţi, Cra­iova, Baia Mare. Într-un fel, numele său celebru poate fi transformat, peste noapte, cu mult res­pect, în... "Roma­nia Times".