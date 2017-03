În filmul Fire and Ice: Cronica Dragonilor

În filmul "Restul e tăcere"

- Poate şi pentru că mă cheamă "Ni­culescu", un nume atât de banal! Dacă m-ar fi che­mat măcar... "Iureş". Ha! Ha!. Ai dreptate, nu sunt me­reu pe val, dar eu mă mul­ţu­mesc cu ceea ce am. Sla­vă Dom­nu­lui, joc foarte mult, iar lumea mă cunoaşte su­ficient cât să-mi zâm­beas­că pe stradă, să-mi spună câte o vorbă bună de apreciere. E fabulos când azi, un om oarecare încă îşi adu­ce aminte de rolul meu mic din "Fi­lan­tropica". Sunt mă­gu­lit. Este alegerea mea să nu fac parte din nicio "gaşcă", să nu mă fac cu­noscut cu forţa, prin lucruri care nu ţin de arta mea. Un actor bun este cel care spu­­ne cel mai bine adevărurile. Te an­tre­nezi ani de zile ca să spui, credibil, ade­văruri.- Eu cred că există două categorii de actori: făcuţi şi în­născuţi. Amândouă categoriile dau artişti grozavi, ce pot fi de egală valoare în final. Eu sunt înnăscut. Nu o spun ca pe o laudă, ci pur şi simplu aces­ta e adevărul. Am avut de mic o energie ar­tistică greu de stăpânit, fără să-mi doresc să devin actor, neapărat. Întâlnirea cu actoria a avut loc prin clasa a zecea, când doi prieteni foarte buni m-au dus la un cerc de teatru la Liceul "Mihai Viteazu" din Bucureşti. Ei erau gemenii Mihai şi Liviu Popescu, actualii patroni ai clubului Fratelli, pe care îi tri­mi­teau părinţii, forţat, la activităţi culturale. M-am în­tâlnit cu ei în oraş, când eu mergeam să-mi cumpăr o pereche de tenişi albi, chinezeşti. Din aceia cu talpa verde, care miroseau frumos, de dormeai cu ei în pat, şi pe care dacă-i aveai, erai cel mai şme­cher din cartier. Ei bine, în acea zi am urcat pe scenă şi am recitat şi eu o poezie, iar când s-au aprins reflectoarele acelea pe mine, ceva s-a schim­bat ire­mediabil în interiorul meu. Deci, a existat mo­men­tul despre care mă întrebi, dar nu a fost unul forţat de mine, ci de soarta pe care nu o poţi evita. Mese­riile celor înnăscuţi nu se aleg, ele îi aleg pe oameni. După acel prim contact cu teatrul, m-am molipsit, mergeam ca nebunul la toate piesele. La Bulandra am văzut de peste treizeci de ori "Visul unei nopţi de vară" a lui Ciulei. Până la urmă, pentru că re­gizorul mă ve­dea mereu în public, m-a invitat la un spectacol şi am jucat un elf, pentru că lipsea un actor mărunt. Revenind la întrebarea ta, poate că acea primă poezie a fost momentul de care întrebai, dar eu simt că oamenii pe care i-am cunoscut mai târziu au avut rolul principal. Când Alexandru Repan m-a văzut în primul an de Facultate, la optsprezece ani, jucând la cursuri, şi m-a distribuit la Teatrul Nottara, în rolul Alioşa (din spectacolul "Un­der­ground", după Gorki), a fost un mo­ment crucial. Apoi, tot la Nottara i-am cunoscut pe domnii Dinică, Ior­dache, pe George Constantin, care şi dincolo de scenă, erau nişte oameni de o mare charismă. Marile întâlniri sunt schimbătoare de destine. Nu am fost niciodată un tip calculat, în schimb, sunt perfecţionist şi ţinut în priză non-stop. Acest lucru a contat şi el foarte mult în cariera mea de până acum.- Mama, deşi nu are nicio legătură cu meseria asta, este o mare actriţă din naştere: tonică, veselă, pătimaşă, extrovertită. Ea s-a dus la Institutul de Teatru şi l-a tras de mânecă direct pe Rebengiuc - rector atunci -, să-l întrebe de un meditator bun pen­tru mine. Tata, în schimb, era retras, înţelept, plin de pilde. Evident că el mă tri­mitea să pun burta pe carte, sub ame­ninţarea că aveam să ajung mă­turător de şpan prin vreo fabrică. La mi­ne în familie se crease şi o an­titeză ciu­dată: eu am un frate cu nouă ani mai mare, care este pro­fesor uni­versitar de fizică atomică în Ame­­rica, unde a plecat înainte de revo­luţie. Comparaţia cu el era inevitabilă. Ei, dacă pe fratele meu l-a in­te­resat mecanica cuantică, pe mine m-a inte­resat mecanica sentimentelor umane. Nu am putut fi oprit din pa­siunea mea, la fel cum nu a putut fi oprit nici el. Pe tata l-am pier­dut la optspre­zece ani, a murit de can­cer. Ade­vă­rata relaţie cu el a început după ce nu a mai fost, sfaturile şi înţelepciunea sa mă ghidează şi azi, pentru că sunt sfaturi de viaţă, nu legate de o meserie anume.- Fiecare rol cere altceva, fiecare per­so­naj este mai mult sau mai puţin decât eşti tu, ca per­soană. Nu vreau să intru în detalii tehnice de studiu, dar, uite, eu am obiceiul de a mă plimba fără scop prin Piaţa Obor. Studiez oamenii, privirile lor, postura, vorbele... Pasiunea mea nu sunt locurile, deşi viaţa mi-a oferit şansa să văd destul de mult din lumea asta. Pasiunea mea sunt oamenii. Oa­menii ade­vă­raţi. Îi studiez, sunt mereu în mijlocul lor, poate că nu pot ghici exact cum sunt, dar îţi garantez că dintr-o privire îţi pot spune ce gândesc ei, cum se simt în momentul în care eu îi pândesc. Am un fel de RMN în privire, pe care mi l-am dez­voltat de mic. Poate că am pasiunea asta şi pentru că sunt oră­şean pursânge, crescut printre oa­meni de toate spe­ţele. Bucureştean get-beget. Băiat din ma­halaua Văcăreşti. Nici bunici nu am avut la ţară, am văzut o vacă prima oară la paisprezece ani. Şi acum, dacă merg la munte sau la ţară, după trei zile înne­bunesc: vreau zgomote de tramvaie, vreau cla­xoane şi aglomeraţie.- În primul rând, aş vrea să spun că pe acest disc apare şi o melodie bonus, cântată de Ana Maria Irimia, o tânără ex­trem de talentată, pe care vreau să o ajut să devină cunoscută. Cartea nu o consider de poezii, ci de cântece, pentru că aşa s-au născut ele în mintea mea. De cântat, eu am cântat mereu, am crescut în cântat: mama cânta, bunica, bunicul îmi făcea microfon din ştecherul de la priză. Mahalaua Văcă­reşti cânta. Dar pentru că eu cred că fie­care trebuie să facă ce ştie, pentru că eu sunt lăutar după ureche, nu am studii, nu citesc partituri, nu m-am băgat niciodată în seamă muzical, deşi am cântat mereu, zilnic. Doar împrietenesc cu chitara poe­ziile pe care le scriu. Însă îmi place enorm, iar lumea din jurul meu a insistat să scot acest album. El este o nouă în­cercare a mea de a rămâne sincer cu mine însumi, aşa cum m-a învăţat tata. Urmând acest sfat din co­pi­lărie, am ajuns odios de sincer, nu pot ţine în mine ceea ce simt. Spun direct totul oamenilor, aşa am pierdut mulţi prieteni, multe femei, dar m-am câştigat pe mine însumi. Cât am mai suferit, cât de profund mă îndrăgostesc de fiecare dată, dar tot nu-mi pot masca sinceritatea. Cu aceeaşi sinceritate îţi spun că nu mă consider poet, cântăreţ, nici măcar actor, ci mai degrabă "ex­primeur", menestrel. Am fost mereu un extravertit, dar şi un mare timid. Un visător într-o lume de rate bancare, un inadaptat la viaţa modernă. Sistemul meu de autoapărare m-a făcut să devin ceea ce sunt azi: un înger bun cu codiţă de drac. Aceasta şi este, după părerea mea, definiţia derbedeului.- De la părinţi vine totul. Eu cred că oamenii sunt suma celor mai bune lucruri din părinţii lor. Aşa sunt şi copiii mei, aşa sunt şi eu faţă de părinţii mei. Profunzimea tatei şi exuberanţa mamei au creat această energie în mine. O altă sursă de ener­gie sunt copiii mei, Petru şi Meteea, care-mi sunt cei mai buni prieteni. Cu mama lui Petru am fost căsătorit, cu mama Meteei, nu, dar cu amândouă am rămas foarte bun prieten, chiar şi acum, când sunt căsătorit a doua oară.- Mai degrabă sinceritatea lui. Iubesc femeile foarte mult. Iubesc, în continuare, toate femeile din viaţa mea, pentru că eu cred că ceasurile mor, nu dragostea. Odată ce ai apucat să iubeşti pe cineva, sentimentul rămâne acolo. Sunt bărbatul clasic, pe cale de dispariţie. Iubesc, sufăr, iau totul personal, dar sunt năvalnic, şi atunci cam greu de suportat. Am avut şansa să iubesc nişte femei fascinante, dea­supra tuturor fiind Anca, soţia mea de acum. Ciudat, o femeie total diferită de ce întâlnisem până atunci, chiar şi prin simplul fapt că e blondă. Când iubesc, mă "bat" pentru fiecare gest, mă bat pentru iubire, sunt foarte pătimaş. Bărbaţii şi femeile sunt legaţi indestructibil şi uimitor de asemănători. Nu cred în diferenţele dintre sexe. Fiecare iubire e ca o treaptă şi trebuie să o alegi în aşa fel ca ea să te înalţe sufleteşte mai mult.- Probabil că oamenii nu recunosc cine sunt cu adevărat şi de aceea nu sunt fericiţi. Vor să pară altcineva. Joacă pe alţii. Se străduiesc să pară în­dră­gostiţi, când de fapt se iubesc doar pe sine. Oa­menii suferă în momentul în care mint structural. Una este să minţi că eşti acasă, când de fapt bei o bere cu băieţii, şi cu totul alta când te minţi în struc­tura ta. Adică, să te prezinţi într-un fel unui om, el să te iubească pentru acea prezentare, iar tu să fii alt­fel. Eu am o vorbă şi un drum al meu: încerc să tră­­iesc păstrându-mi sufletul uşor. Adică, păstrân­du-mă în linia adevărului. Doar aşa poţi ajunge la inima oamenilor.- Mă bucur că mă întrebi, pentru că în spatele ei e o poveste haioasă. În liceu, profesoara de en­gle­ză ne-a propus să ne gândim la un nume în en­gleză, un personaj, care să devină porecla noastră la ora de engleză. Eu m-am gândit la Mowgli, iu­bitul erou al lui Kipling, din Cărţile Junglei. Nu era el nume englezesc, dar nu conta. Ei bine, vreo doi co­legi mai tuciurii din clasă nu ştiau de acest per­sonaj şi au început: "Cum ai zis, bre? Mangă? Mo­glă? Manglo?". Şi în urma râsetelor, Manglo am rămas. Până azi.