Mă numesc Alexandru Ileana şi sunt mama ti­nerei Alexandru Oana, în vârstă de 19 ani, diag­nosticată cu distrofie musculară progresivă. Este încadrată în grad de handicap grav, iar eu sunt asistentul personal, întrucât fiica mea este de­pendentă de mine în totalitate. Este al doilea copil al meu, pe care mi l-am dorit enorm. Până la vârsta de 11 luni, totul a decurs normal, deşi Oana mergea numai pe lângă obiecte, se sprijinea de pereţi, însă niciodată nu mergea prin mijlocul încăperilor. Pentru mine, ca mamă, aceste lucruri au început să îmi pună diverse semne de întrebare. Au urmat numeroase investigaţii, iar doctorii m-au asigurat că fata îşi va reveni. La recomandarea lor, Oana a început gimnastica medicală şi cure lunare bazate pe vitamina B. Nu s-au văzut îmbunătăţiri, din con­tră, Oana nu putea urca scările, nu se putea ridica din poziţia de ghemuit, nu putea să alerge. A urmat biopsia musculară, iar la vârsta de 3 ani, a fost diagnosticată cu distrofie musculară cu lipsă de Gama Sarcoglican. O perioadă de 14 ani, Oana a în­ceput tratament cu apiterapie, care i-a adus bene­ficii (creşterea imunităţii, a masei musculare şi scăderea valorii ASLO de la 800 la sub 200). La vârsta de 8 ani, a intrat însă în comă de gradul IV, şi a ajuns la Spitalul "Grigore Alexandrescu". Se­cre­ţiile i-au astupat căile respiratorii, au detubat-o de 8 ori, au intubat-o la loc. Într-un final, prin multă rugăciune la Bunul Dumnezeu, Oana a revenit la viaţă. I-am mulţumit Domnului că nu ne-a lăsat să ne pierdem nădejdea. A revenit acasă şi am început şedinţele de kinetoterapie, cu mult efort financiar. Soţul meu şi tatăl Oanei a părăsit domiciliul din 2009. De altfel, nu ne ajută financiar în nici un fel. Nu am divorţat, pentru că Oana ţine foarte mult la el şi divorţul ar fi afectat-o emoţional foarte mult. Odată cu intrarea la liceu, starea medicală s-a deteriorat: dureri de cap şi de burtă extrem de puternice, stare de slăbiciune. Pentru că îşi dorea să mear­gă în con­ti­nuare la şcoală, am făcut un alt efort financiar ma­re - am făcut un împrumut timp de 5 ani de zile, astfel încât să o pot duce şi aduce cu o maşină de la şcoală acasă.A fost nevoie de încă o internare în spital pentru intubare. Şi-a revenit din nou, cu greu, şi medicii au spus că este nevoie să aibă traheostomă, pentru a fi ventilată mecanic şi să se poată hrăni natural. Era nevoie şi este în continuare să îi asigur con­su­mabile medicale: sonde, pansamente sterile, cir­cuite pentru ventilaţie, apă pentru preparate injec­tabile, necesară la umidificator, filtre, betadină.În prezent, Oana este imobilizată la pat, co­nectată la aparatul de oxigen, vorbeşte cu greutate. Ne este foarte greu să ne descurcăm financiar, dat fiind faptul că venitul nostru este de 1386 lei. Rămânem tot timpul cu facturile de lumină şi gaze în urmă, iar acest lucru o afectează pe Oana enorm. Fără curent, aparatul de oxigen la care este conec­tată nu funcţionează, iar pentru ea, este extrem de riscant.Apelăm la ajutorul dvs. pentru a ne putea susţine în achitarea facturii de curent în valoare de 858,38 lei.Vă mulţumim foarte mult!Stimată doamnă directoare Sânziana Pop,Mă numesc Pancu Elena şi am 72 de ani. Mă aflu într-o situaţie disperată şi vă rog să mă ajutaţi şi pe mine, acum, când puterile m-au lăsat şi nu mai pot ieşi din situaţia în care mă aflu. Am boli care mă macină, şi grija zilei de mâine mă doboară şi mai mult. Trăiesc dintr-o pensie de 600 de lei. Sufăr de dia­bet, angină pectorală de efort, hipertensiune ar­terială gr. 3. Soţul a decedat acum zece ani, după o boală incurabilă. Fac economie la sânge, dar nu îmi rămân bani pentru medicamente, minimum de hrană şi lemne pentru încălzire. Mi-aş dori mult să am o sobă caldă, dar nu-mi ajung banii. Artroza îmi dă şi ea mari suferinţe. Apartamentul în care locu­iesc este la parter, subsolul blocului este plin de apă, iar igrasie am peste tot. Dumnezeu nu mi-a dat copii şi am rămas singură, la anii grei ai bătrâneţii. Sunt zile în şir când nu-mi intră nimeni în casă şi sin­gurătatea mă apasă. Măicuţa Domnului din perete îmi dă putere să sper că nu m-a părăsit, şi un miracol mă va scoate şi pe mine din situaţia grea în care mă aflu. Deşi am făcut cunoscută situaţia mea, autorităţile locale nu s-au implicat în nici un fel.Vă rog ajutaţi-mă şi pe mine! Simt că mă pră­buşesc şi psihic, cu fiecare zi ce trece. Vă doresc sănătate dvs. şi cititorilor revistei!Vă mulţumesc din suflet,Mă numesc Costache Maria, am 27 de ani şi sunt din Bucureşti. Am ataxie Friedrich, de la vârsta de 14 ani, şi de 18 ani sunt ţintuită într-un scaun cu rotile, iar medicina alopată nu-mi dă nici o şansă, fiind o boală incurabilă. În 2011 am plecat în India pentru un tratament naturist numit Panchakarma, cu ajutorul unei emisiuni de la TVR1. După o lună de tratament, mer­geam câţiva paşi, ajutată de cadru. Doctorul de acolo m-a sfătuit să fac acest tratament cel puţin trei luni, însă atunci nu am avut suficienţi bani, şi nu am stat decât o lună. Ştiind ce rezultate bune am avut, aş dori să continui acel tratament, dar, din păcate, nu dispun de bani. Eu am o pensie de handicap de 300 de lei, ma­ma are o pensie de bătrâneţe de 410 lei, iar tatăl meu e decedat de aproape 14 ani. Şi mie îmi tre­bu­iesc 2500 de euro pe lună, fără bilete de avion, vize şi alte costuri. Vă rog din tot sufletul să nu-mi oco­liţi me­sajul pentru că am ajuns deja la capătul pute­rilor. Mănânc ajutată de mama, de abia mai vorbesc şi mă dor foarte rău muşchii. Vă ataşez analiza ge­netică care confirmă Ataxia, cupoanele de pensie, al meu şi al mamei, şi o foaie de internare din India, 2011. Din păcate, fără siguranţă materială, nu îl pot deranja pe doctorul din India, spunându-i că e posibil să ajung anul ăsta. Preţurile sunt aceleaşi şi dacă vă ajută vă pot trimite e-mail-urile din 2011. De asemenea, dacă vă ajută, vă pot trimite nişte poze din India după tratament, cât şi de acum. Mai jos vă las contul care e pe numele mamei. Dacă mai aveţi nevoie de ceva, vă rog să-mi spuneţi.Vă mulţumesc.Am deschis cont în lei, la ALPHA Bank, IBAN RO46BUCU1351038017634RON, titular Costa­che Silvia, Sucursala Pallady, BucureştiAş dori să donez o orteză fixă de gleznă pentru adult, mărimea M. Este realizată din material uşor, căptuşit cu perne de aer ce se pot umfla şi modela cu ajutorul unei pompiţe. Este ideală pentru frac­turile de gleznă, luxaţiile de gleznă, fracturi de deget de la picior, precum şi pentru problemele la talpă. Producător: Benefoot (Benecare medical), Anglia.