Pe baricadele credinţei: Pr. Iustin Gârleanu

Crucea şi tricolorul arborate la biserica din Aita Medie

Biserica veche din Aita Mare, refăcută, dar goală

În aşteptarea unei minuni - biserica din Aita

Ana Toma şi Nicolae Florea - doi enoriaşi fideli

Împărtăşirea credincioşilor la praznicul Domnului

Vedere spre sat

Alb, mult alb, vălurit de vânt, gri, negru şters şi, din loc în loc, haşúrile cafenii ale pâlcurilor de papură uscată. Cerul căzut în genunchi pe plaiurile dintre dealuri. Mici volute de ţărână, care anunţă munţii. Printre ele, satele lipite de pământ, într-o linişte încordată, de parcă ar sta la pândă.Fotografia unei zile de iarnă în Covasna. Dacă o priveşti mult, se aco­peră încet, încet, de cea­ţă, ca atunci când lăcrimezi. E aburul ace­la izvorât de din­colo de liniile concrete ale lucrurilor, pe care, într-un târziu, îl poţi numi tristeţe. Şi totuşi, merită să priveşti mai atent. Undeva, într-un colţ al imaginii, vei ob­serva turla unei bi­se­rici, cu o cruce suplă din fier şi un tricolor fluturând deasupra. E atâta dorinţă de viaţă în această pată de cu­loare, încât îţi redă toată speranţa. Acum, mută-ţi privirea mai jos, la intrarea în bi­serică. În pragul ei stă un om care face mi­nuni. Părintele Iustin Gârleanu. Zâmbeşte mereu, tuturor, iar Dum­nezeu, la rându-i, îi zâmbeşte sfinţiei sale. Din acest schimb de surâsuri se hrănesc inimile celor treisprezece familii de români din Aita Mare. Supravieţuitorii. Atâţia au mai rămas din cele câteva sute de familii care locuiau în această comună acum un veac. Martori ai frumuseţii unei lumi româneşti pe cale de dispariţie.Părintele Iustin Gârleanu (34 de ani) este ca argin­tul viu. Senin şi energic, are soluţii pentru orice problemă şi n-ar sta o clipă locului. E bucuros să-mi arate tot ce e de văzut în comuna, destul de mică, aşezată pe malul drept al Oltului ardelean, atestată încă din secolul XIV. Nu sunt multe de vă­zut, în afară de steagurile secuieşti, tot unul la două case. Cenuşiul care m-a însoţit întregul drum, venind dinspre Sfântul Gheorghe, bălteşte aici. Este o zi cu moină. Poarta Mare - aşa cum s-ar tălmăci Aita Mare, după un vechi cuvânt săsesc - nu se des­chide spre nicăieri.Vrednicul părinte Iustin, braşovean de obârşie, şi-a zidit zece ani din viaţă la Aita. N-a fost uşor şi n-a ştiut cum va fi. Dar mai înainte, s-a pregătit temeinic, cât să înţeleagă prin ce va trece: un­spre­zece ani de şcoală teologică, de la seminar la master în Teologie. Pe urmă i-a cerut preaînal­tului Ioan Sălăjan, episcopul de-atunci al Covas­nei şi Harghitei, să-l hirotonească. "Voiam să slujesc la altar. Cea mai mare dorinţă a vieţii me­le". Iar ierarhul l-a trimis la Aita Mare, într-un Ajun de Crăciun.Biserica ortodoxă "Sf. Gheorghe" (1937), din centrul satului, arăta ca după război. Părea şi mai căzută, şi mai părăsită, înconjurată fiind de lăcaşurile de cult ale majoritarilor - unitarieni, calvini şi catolici, care erau în plină înflorire. A mers câteva sute de metri mai încolo, spre ieşirea din sat, în cimitir, unde se afla cea mai veche bise­rică a românilor de aici. De-o frumuseţe simplă, aşa cum numai ţăranii de altădată ştiau să tocmească, micul lăcaş închinat Sfântului Nicolae (1866) era şi el în paragină, purtând semnele obscene ale unor repetate profanări.Dar tânărul părinte nu s-a lăsat. Şi-a pus speranţele în biseri­cuţa ortodoxă din satul ve­cin, Aita Medie, afla­tă tot în parohia sa şi afla­tă tot sub pro­tec­ţia Sfân­tului Gheorghe - Biruitorul (1903). Co­co­ţată pe un delu­şor, aceea era şi mai bol­na­vă, cu un perete alune­cat deja, niţel, în pă­mânt. Cu mânecile su­fle­cate, părintele a pur­ces la treabă. Mai întâi, să-şi cunoască enoriaşii. I-a luat puţin timp, căci şi atunci, în 2007, erau ca şi acum, o mână de oameni: 16 familii şi vreo 50 de cre­dincioşi care trăiau singuri. As­tăzi, sunt mai puţini cu cinci familii şi vreo 20 de "singuratici". În rit­mul ăsta, curând, nu mai ră­mâne picior de ro­­mân ortodox în Aita.Pasul următor a fost să înveţe zidărie şi dul­gherie. Şi a început să facă singur reparaţii la bise­rica din centrul comunei. Îmi arată, nu fără oare­care mândrie, ca orice gospodar ardelean, fotogra­fiile care îl înfăţişează în haine de lucru, dând pe­reţii cu glet, ori săpând la temelia bisericii, pentru a o izola... În paralel, a strigat după sprijin pe in­ter­net, vorbind despre nevoile bise­ricilor din Aita. A făcut un blog şi o pagină de Facebook pentru parohie, prin care ţinea legătura cu români din toată ţara şi din toată lumea. Şi mulţi i-au oferit ajutor, după posibilităţi. Părintele vede în aceste gesturi voinţa lui Dumnezeu însuşi. Fără El, n-ar fi izbutit, căci contribu­ţiile enoriaşilor nu acoperă nici pe departe cheltuielile minime de funcţionare ale bisericilor. De aceea, îi place să spună: "La Aita Mare s-au făcut mari minuni".Cu toate acestea, cei zece ani scurşi au fost mai ales de zbu­cium sufletesc, de efort şi de privaţiuni pentru el şi familia lui. La capătul lor, însă, bisericile din Aita Mare şi Aita Medie te întâmpină astăzi zdravene, frumoase, gătite de sărbătoare. Numai credincioşii care să le încălzească lipsesc. Dar părintele Iustin nu deznădăjduieşte: "Are Dumnezeu un plan, nu m-a pus să muncesc atâta pentru ca bisericile să rămână goale". "Zece ani am ridicat ziduri, de-acum, măcar încă zece, vreau să zidesc oameni întregi întru Hristos", mărturiseşte.Totuşi, e multă smerenie în ce spune, căci părin­tele cel ager şi tânăr s-a ocupat şi de oameni, din toate puterile lui. A convertit la ortodoxie mai mulţi maghiari de alte credinţe şi le-a câştigat dragostea pentru Hristos unor români care ocoleau biserica. Cu "exemplele" m-am întâlnit chiar în faţa altaru­lui: Ana Toma şi Nicolae Florea. Oameni deja în vârstă, care l-au descoperit pe Mântuitorul abia de câţiva ani, datorită părintelui Iustin."Eu am fost crescută la casa de copii şi n-am ştiut nici în ce credinţă sunt, nici de ce etnie. Când am revenit aici, în satul natal, sora mea, singura mea rudă de sânge, mi-a spus că suntem unitariene şi maghiare. Dar nu m-am dus la biserică. Îmi era frică, simţeam ca un duh rău, aşa. Dar de când l-am cunoscut pe părintele Iustin, am simţit nevoia să vin mereu să mă rog", spune Ana cu glas şoptit."Eu sunt român ortodox, dar nu aveam obiceiul să particip la slujbe. Părintele mi-a descoperit ce important este să ştii să-i ceri lui Dumnezeu ce ai nevoie. Şi-am văzut că El îmi dă. Înainte de toate: o mare linişte şi o mare stăpânire de sine. Uite, am reuşit să mă las şi de fumat, iar la mine asta a fost patimă mare, nu glumă", mărturiseşte, la rândul său, Nicolae.Ce simt în biserica aproape goală, la Liturghie? "Pe Dumnezeu. E viu, între noi", răspund aproape în cor. Cum "viu"? "Păi, când iau împărtăşania, mă cuprinde o mare fericire", spune Nicolae, cu ochii miraţi şi-o bucurie ciudată, de parcă ar par­ticipa la minuni."Pe mine, rugăciunea şi împărtăşania m-au vindecat. Tare am fost bolnavă, dar Hristos te cu­răţă de toate. Am şi acasă un colţ cu icoane, unde mă rog fierbinte. Şi tot ce am avut nevoie mi-a dat bunul Dumnezeu", spune Ana.Se spovedesc la fiecare trei săptămâni, ca toţi ceilalţi enoriaşi, şi se împărtăşesc duminică de du­mi­nică. "Împărtăşania este putere, nu răsplată. Nu pentru vrednicia noastră ni se dă, ci pentru vinde­carea sufletească. Tot ce trebuie să facem este să ne curăţim înainte prin mărturisire şi puţină înfrâ­nare" - îmi explică părintele.Revin la cei doi credincioşi, cu o întrebare care nu-mi dă pace: cum îi privesc pe românii ortodocşi majoritarii maghiari şi heterodocşi?"Ne împăcăm bine, ne ajutăm la muncă şi nu prea vorbim despre credinţa sau neamul fiecăruia. Şi când ne mai certăm din diferite alte motive, căutăm să nu rămânem certaţi până când vine duminica şi trebuie să mergem la biserică", spune Ana. Îi întristează că sunt atât de puţini credincioşi în jurul unui asemenea părinte tânăr şi luminos? "Nu suntem puţini, domnule dragă, toţi îngerii şi sfinţii îs cu noi. Abia aşteptăm să venim duminica la biserică. E bucuria noastră de fiecare săptă­mână", spune Nicolae.Sunt aşa de cuminţi, cu mâinile strânse dinainte, una în alta, cu zâmbete mici şi rostind cuvintele aproape în şoaptă. Se uită cu mare drag la părintele lor, deşi mă asigură că ar continua să vină la bise­rică şi dacă el ar fi mutat în altă parte. "Ne-ar durea inima de dor, dar ne-am întâlni în rugăciune, în faţa lui Hristos, chiar dacă ne-ar despărţi sute de kilometri".- Parohia aceasta n-a fost una oarecare. Vedeţi, deşi mult timp românii n-au avut voie să-şi ridice biserici de zid, aici există biserica Sf. Nicolae, de la 1866, cu cimitirul ei plin de morminte de români, numai de români, chiar dacă au numele maghia­rizate. Dovadă că au fost numeroşi românii noştri pe aceste meleaguri! De asemenea, la 1903, s-a făcut din bârne biserica din Aita Medie, pe teme­liile unor biserici mai vechi, una din anul 1710, peste care se construise o alta, în 1820. Asta spune ceva despre continuitatea şi forţa românilor de aici, despre încăpăţânarea lor de a rămâne ortodocşi. Mai mult, în 1937, a fost construită şi biserica nouă din Aita Mare, tot cu hramul Sf. Gheorghe, ca ur­mare a unui plan mai larg al autorităţilor româneşti de după Marea Unire de a întări românismul în zonă, cu ajutorul Bisericii Ortodoxe. În acei ani s-au construit multe biserici în Transilvania. Căci, până la 1918, românii trecuseră printr-un proces de maghiarizare forţată şi trebuia recuperat acest han­dicap. După ocuparea unei părţi a Ardealului, în 1940, horthyştii au vrut să demoleze, printre altele, şi această biserică. Atunci au distrus 33 de biserici ortodoxe în zona asta. Număr simbolic! Dar bise­rica noastră a scăpat, datorită unui sătean care a traversat Oltul înot şi a anuţat trupele române de la Apaţa, care au tras o săptămână cu artileria în preaj­ma satului, de nu i-au lăsat pe unguri să se des­făşoare. În fine, acest patrimoniu era sortit piei­rii dacă nu ne ajuta Dumnezeu să obţinem sponso­rizări de la românii din Braşov ori din alte părţi ale ţării şi de peste graniţă.Am primit bani din multe locuri, din Norvegia, din SUA şi Canada, din Spa­nia... Şi am dat socoteală pentru fiecare leuţ chel­tuit, imediat ce izbuteam să mai reparăm sau să cumpărăm ceva. Şi transparenţa a adus după ea în­credere şi noi ajutoare. Am primit ajutor inclusiv în mână de lucru. Sunt o seamă de tineri, adunaţi într-o organizaţie din Braşov, numită "Frăţia Sf. Mare Mucenic Gheorghe", care au venit şi au lucrat cot la cot cu mine pentru renovarea bisericii. Alt­minteri, deşi enoriaşii noştri îşi plătesc contri­buţia la biserică foarte corect, aceasta este modestă şi nu aveam alte resurse.- Păi, întâi că toate sunt casele Domnului, nu puteam face diferenţă şi nici să asist la prăbuşirea vreuneia nu mă lăsa sufletul. Apoi, mi-ar fi fost ru­şine să slujesc în condiţii improprii, cu infiltraţii de apă în pereţi, cu duşumelele putrezite, cu încălzire precară ori cu acoperişul spart. În fine, câţi credin­cioşi vin e mai puţin important, contează că au unde să vină şi că vin cu plăcere. Şi-apoi e şi mândria noastră de români: ce, noi nu suntem în stare? Ce dacă nu sunt români aici? Sunt în tot restul Româ­niei şi în toată lumea, iar bisericile de aici sunt şi "steagurile" lor. Trebuie reţinut că tonul l-a dat Înal­tul Ioan, care atunci era ierahul nostru şi pe a cărui cheltuială a fost pictată bisericuţa din Aita Medie.- Asta nu! Am jertfit mult, dar am făcut-o pentru Hristos şi pentru sufletul nostru. Până la urmă, e tot ce contează. Însă, desi­gur, m-am gândit de mul­­te ori că prea mi-am chinuit familia şi m-am întrebat care este rostul acestui efort de atâţia ani? Adică, bun, termin de aranjat toate, şi pe ur­mă? Cine sunt cei care se vor bucura? Pentru că, să ştiţi, asimilarea româ­ni­lor de către ma­ghiari aici continuă. Nu prin forţă, ci lent, prin­tr-un proces de encultu­raţie, prin pre­luarea u­nui model cultu­ral, ca­re duce la un mod de viaţă.- O mulţumire este că am arătat că totul e po­sibil, cu ajutorul lui Dumnezeu. Braţele ne-ar fi fost neputincioase fără rugăciune. Doar ru­gă­ciu­nea, pe care am păzit-o ca pe-o flacără vie, nici­când stinsă, a făcut să coboare şi peste noi mila Domnului. Pe urmă, încă mai sper că oamenii, indiferent de etnie, vor veni unde spo­reşte lucrarea Domnului. Şi au venit deja, dar încă prea puţini. Poate şi pentru că atâta amar de vreme m-am mun­cit mai mult cu zidurile. De-acum, însă, vreau să mă dedic în întregime zidirii oame­nilor, căci asta e datoria preotului. Aici, dacă aşa e voia lui Dumne­zeu, sau mai aproape de Braşov, de unde mă trag, dacă va îngădui El. Oricum, am convertit câţiva maghiari şi mi i-am făcut prieteni. Asta iar nu-i puţin lucru.- Ei m-au căutat, să-i ascult, să le dau un sfat, să le fac şi câte o rugăciune. Iar eu i-am primit cu drag, ca pe orice om necăjit. Şi ei sunt fiii lui Dum­nezeu. Şi lor suntem chemaţi să le împărtăşim fru­museţea credinţei ortodoxe.- Nu, ar fi şi cam greu, pentru că ei văd Bi­serica Ortodoxă ca pe o expresie a românităţii. Or, în gene­ral, au o re­zer­vă, când nu de-a drep­tul un dispreţ su­veran, pentru tot ce e românesc. Au moştenit de la părin­ţii şi bunicii lor mentali­tatea că românul e slugă, e cetăţean de cate­goria a doua, şi tot ce vine de la el trebuie respins; să nu se amestece cu noi, că e ruşine. Cu atât mai mult valorează convertirile fă­cute, pentru că în­seam­­nă că oamenii aceia chiar au reuşit să-l vadă pe Hristos în ortodoxie. Bineînţeles că acum nu botez niciun matur fără o catehizare foarte seri­oasă, ca să înţeleagă unde vine. Pentru că am avut şi eşecuri cu unii, pe care i-am tre­cut la ortodoxie fără o cate­hizare adâncă, şi pe ur­mă am avut sur­prize, că au făcut pă­ca­te mari. Aşa că nu mai grăbesc lucrurile.- Probabil că da. Am observat că aceia care sunt sută la sută români sunt mai prezenţi la biserică decât cei din familiile mixte. Dar noi nu facem po­litică în biserică, ci încercăm să-i vindecăm sufle­teşte, să-i ţinem pe calea mântuirii... De altfel, din fericire, aici, la Aita Mare, n-au mai fost tensiuni interetnice, din perioa­da interbelică. La începutul anilor 1990, a fost ci­neva, care acum e cleric ma­ghiar, care a profanat biserica Sf. Nicolae de pe deal. Însă românii l-au lăsat în plata Domnului, nu s-au răzbunat şi nici nu-l duşmănesc. De altfel, oa­menii de aici, indiferent de etnie, sunt paşnici şi se înţeleg între ei. Iar admi­nistraţia, care e aproape sută la sută maghiară (în consiliul local avem un singur român, şi acela dintr-o familie mixtă), nu este provocatoare, ca prin alte părţi. Veţi vedea stea­guri secuieşti pe case parti­culare, nu însă şi pe insti­tuţii.- Cel mai greu este să rezişti la maghiarizare, pentru că la asta duce sentimentul de abandon, de înstrăinare, pe care îl au mulţi dintre românii din Covasna şi Harghita. În plus, când vezi că toţi din jurul tău fac lucrurile într-un fel, eşti tentat să co­piezi... Biserica îi ajută în această rezistenţă, dar şi mândria de a fi român.- Mă întreb şi eu. Uneori mă cert cu Dumnezeu: "Doamne, care este planul tău, de m-ai adus şi m-ai muncit atâta aici?". Şi încă nu am un răspuns. Dar îl aştept cu speranţă şi cu grija de a da eu mai întâi răspuns bun aşteptărilor lui Dumnezeu.