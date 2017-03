Nu m-a chemat nimeni, nu m-a plă­tit nimeni, cum spun sărmanii pensionari din faţa Pala­tului Co­troceni, care au o singură obsesie: "Jos Iohannis!". E trea­ba lor, sunt liberi să protesteze, îi respect, sunt ca bu­nicii mei. Dar nu despre dânşii vreau să vorbesc. Vă poves­tesc despre sutele de mii de "colegi" din Piaţa Victoriei. Aici am observat cetăţeni din diverse medii sociale: specialişti care lucrează în IT, în publicitate, în firme/agenţii româneşti sau străine, artişti şi oameni de cultură (actori, cântăreţi, scriitori), familii cu copii, adolescenţi cu părinţii lor, grupuri de toate vârstele, poate erau ceva mai mulţi între 25 şi 45 de ani - ceea ce mi se pare logic, pentru că ei sunt cei mai activi în so­cie­tate. Cum spunea un protestatar, "Te îmbolnăveşti de bun simţ în Piaţa Victoriei". Într-adevăr, era o atmosferă de necrezut: toţi cei cu care am vorbit mi-au zâmbit; alţii îşi cereau scuze dacă te atingeau în trecere, deşi era atât de aglomerat. Băieţi şi fete, am făcut curat după fiecare protest, a rămas Piaţa Victoriei lună! Nimeni nu a fost violent, nimeni nu a instigat la violenţă (s-a scandat FĂRĂ VIOLENŢĂ, atunci cand au venit huli­ga­nii, în prima seară). Precizez că sutele de mii de bucureşteni, la fel ca şi mine, nu am ieşit în stradă de foame sau pentru avantaje personale; am ieşit pentru apărarea principiilor morale, pentru refuzul minciunii şi al hoţiei, pusă la masa legii. Nu s-a simţit nicio forţă ?manipulatoare", nu a plătit nimeni pe cineva să iasă în piaţă; tinerii au ieşit singuri şi s-au organizat atât de bine, datorită, în principal, reţelelor so­ciale. S-au organizat diverse activităţi care au "întreţinut" atmos­fera: s-a oferit ceai cald (aici s-au implicat efectiv oamenii care au hotărât asta în grupuri de discuţii pe Facebook, cei care stăteau în zonă au făcut ceai şi l-au adus apoi în piaţă); au venit grupuri care au cântat; oamenii dansau în jurul lor, în­tre două scandări contra corupţiei şi a hoţiei. Pe cont pro­priu! Nu aveau nevoie de susţinere financiară ca să-şi scoată nişte tarabane la care cântă în mod normal şi să iasă în piaţă cu ele. La fel şi cei care au venit cu aparatură ca să proiecteze scandări şi să cronometreze cât timp a mai rămas până la cântarea imnului. Vorbim despre băieţi şi fete care lucrează în domenii creative şi care pot adăuga aşa ceva la por­tofoliul per­sonal, un astfel de proiect contând pentru viito­rul lor artistic. Extrem de multe mesaje erau foarte inventive, după cum s-a văzut la televizor. Oamenii au fost foarte cre­ativi; discuţiile din jurul meu erau pertinente, corect ex­pri­mate, se simţea că ştiu despre ce vorbesc. S-au documentat, au citit ordonanţa, au citit modificările, au ajuns să citească articole din Constituţie, ca să găsească explicaţii, deşi nu aveau pregătire juridică. Există grupuri pe Facebook unde se discută, şi cititorii chiar analizează situaţia şi nu ies în stradă doar ca să iasă. Lumea a ieşit pentru principii! Tinerii din Piaţa Vic­toriei au fost corecţi, ei ştiu ce înseamnă să lucrezi organizat, să îţi planifici activitatea astfel încât să ai rezultate bune, să o faci corect, fără influenţe şi fără să beneficieze x sau y de munca ta, şi cer acelaşi lucru de la guvern şi de la res­tul oamenilor de la conducerea ţării. Cer respect şi nu au primit; lumea a fost atât de motivată să iasă şi din cauza (cred eu) atitudinii complet arogante a per­so­najelor Drag­nea, Grin­deanu, Tăriceanu, Iordache, Firea, Ol­guţa Va­si­lescu şi alţii. Nimeni nu şi-a recunoscut greşeala şi nimeni nu şi-a cerut scuze sau nu a încercat un dialog cu oamenii din stradă, pentru că nu ar fi făcut faţă (pă­rerea mea); guvernanţii sunt obişnuiţi cu discursul politic clasic (şi de­magogic) şi nu sunt pregătiţi să discute cu oameni educaţi, care le-ar pune întrebări pertinente şi la subiect, despre activitatea lor. Tot ce au făcut a fost să acuze de manipulare, să acuze multinaţionalele (care ne-au dezvol­tat enorm eco­nomia şi oferă locuri de muncă la peste un milion de români), să facă pe victimele şi să spună că nu vor "război civil" ("vi­novatul" Iohannis n-a avut mai mult de 3000 de contestatari, în com­pa­raţie cu sutele de mii de tineri care au contestat gu­vernul). Tinerii au ieşit pentru demnitate, ca să nu le fie ruşine de ţara în care trăiesc, au ieşit pentru co­piii lor, dar şi pentru ei, pentru prezent, pentru că schimbarea se cere ACUM. Ei nu vor să mai accepte hoţia, nesimţirea, nepotismul, abuzurile politi­cie­nilor aflaţi la putere.