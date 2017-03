Dr. Carmen Neagu

Mofetele de la Covasna sunt renumite

Iarnă peste Covasna

- Aici nu prea contează nici se­zo­nul, nici temperatura. Cei mai mulţi oameni nu vin la distracţie în Covasna, ci pentru odihnă şi trata­ment. Din fericire, bene­fi­ciem de numeroşi factori naturali de cură, care compen­sează lipsa de dis­trac­ţie. Iată de ce, spre deosebire de alte staţiuni din ţară (lă­sate în para­gină, care s-au degradat în timp şi unde nu se mai poate face cură bal­nea­ră), cele câteva baze de trata­ment din Covasna sunt solicitate în permanenţă de bolnavi, pe tot parcursul anului.- Principalele recomandări medicale vizează afecţiunile cardiovasculare: arteriopatii (arterio­patia obliterantă a membrelor inferioare - stadiul I şi II, trombangeita Bürger), cardiopatii ischemice cronice (sechele după infarctul miocardic - la mi­nimum 6 luni după episodul acut, fără tulburări de ritm, fără angor instabil, echilibrate din punct de vedere hemodinamic, angină pectorală stabilă şi angină de efort - aflate sub tratament medica­men­tos), hipertensiune arterială stadiul I şi II (sub control medical, fără boli asociate care să excludă tratamentul cu factori naturali), valvulopatii (val­vu­lopatii reumatismale fără tulburări clinice hemo­dinamice, valvulopatii operate - la 3 luni de la efectuarea actului operator, cu avizul medicului cardiolog), tul­bu­rări circulatorii venoase (se­chele după tromboflebite super­ficiale sau profunde), sechele du­pă accidente vasculare cere­brale (numai la bolnavii echili­braţi cardiovascular, cu aviz din par­tea medicului neurolog!), afec­ţiuni reumatice (afecţiuni articulare şi abarti­culare degenerative - tip artroze, afecţiuni degene­ra­tive ale coloanei vertebrale - spondiloze, boli cro­nice inflamatorii articulare sau de coloană verte­brală - numai în sezonul cald, reumatism de focar - după asanarea focarului, osteoporoză), boli endo­crine (hipofuncţionale), afecţiuni metabolice şi de nutriţie (diabet, obezitate, gută), boli ale sistemu­lui nervos periferic (radiculopatii, polinevrite, sechele posttraumatice ale nervilor periferici), afec­ţiuni asociate (nevroză astenică).- Da, una dintre cele mai eficiente metode de cură balneară este mofeta - un loc special amenajat, în care sunt captate gazele rezultate din emanaţiile post-vulcanice. Pe teritoriul Covasnei şi în împreju­rimi, în zona de curbură a arcului Carpatic, ema­naţiile au apărut în mod natural, acum câteva mii de ani, în urma mişcării plăcilor tectonice.Principalul efect terapeutic al mofetei este vaso­dilataţia - atât periferică (vasele mici de sânge - capilare, arterio­le, venule etc.), cât şi sistemică (vasele mari de sânge - artere şi vene). Procedeul ajută la modi­fi­carea calibrului vaselor sanguine, ceea ce duce la îmbunătăţirea cir­culaţiei sângelui în întregul orga­nism. Dacă ajutăm circulaţia peri­ferică, se ameliorează şi circulaţia sistemică, implicit circulaţia cere­brală. Iar un debit sanguin crescut înseamnă, în primul rând, o mai bună irigaţie tisulară cu substanţe esenţiale pentru viaţă, lucru care conduce la îmbunătăţirea func­ţionării tuturor organelor şi sis­temelor corpului. Prin efectul de "recalibrare" a sistemului circu­lator se ameliorează efectele negative ale unor afec­ţiuni cardiovasculare (hipertensiunea arterială în stadiul I şi II, de exemplu, unde curele bianuale dau rezultate de excepţie).- Aşa cum vă spuneam, cele mai bune rezultate se obţin în afecţiunile cardiovasculare. Pe lângă hipertensiunea arterială, gazele de mofetă au efecte benefice în cardiopatiile ischemice compensate, în sechelele după infarct miocardic (obligatoriu la cel puţin trei luni după infarct!), în arteriopatiile ate­rosclerotice, în bolile varicoase (ulcerele vari­coase se vindecă cu acest tratament!) şi în disfunc­ţiile sexuale cauzate de tulburări circulatorii.- Mofeta noastră e construită într-un spaţiu special amenajat, la demisolul hotelului, chiar dea­supra unei emanaţii de gaze. Factorul terapeutic utilizat este dioxidul de carbon, care are o concen­traţie de 95-98%. Pentru că are densitate mai mare decât aerul, se acumulează în partea de jos a mofe­tei şi formează un strat compact, invizibil. Nivelul dioxidului de carbon este controlat la fiecare jumă­tate de oră cu ajutorul unui chibrit aprins, care este coborât uşor în mofetă, până când acesta se stinge. Se marchează nivelul (vedeţi această panglică ro­şie), iar pacienţii trebuie să stea în picioare, în ema­naţia de gaz, unde se exercită acţiunea benefică, până la ombilic - nivelul maxim admis, pentru a nu se produce intoxicaţii accidentale. Mofeta induce o senzaţie plăcută: moleculele de gaz acţionează aproa­pe instantaneu, trec prin hainele şi prin pielea bolnavului, iar dilatarea vaselor capilare conduce la încălzirea extremităţilor. Concentraţia scăzută de bioxid de carbon din straturile superioare ale gaze­lor de mofetă stimulează respiraţia şi transportul oxigenului către organe şi ţesuturi, inclusiv către creier, ceea ce ajută la creşterea performanţelor in­telectuale!În caz de disconfort (tahicardie, transpiraţie, ame­ţeală), tratamentul se întrerupe imediat.Emanaţia mofetariană mai conţine şi alte gaze de origine vulcanică: sulf, amoniac, magneziu, so­diu, cantităţi mici de heliu şi radon, care cresc pute­rea de pătrundere a dioxidului de carbon în tegu­mente.- Ideal ar fi ca tratamentul să dureze 10-12 zile, dar cum nu toată lumea îşi permite să stea atât în sta­ţiune, e nevoie de măcar 5-6 zile, pentru ca efec­tul să se facă simţit. Şi asta, deoarece în primele zile se produce adaptarea organismului - la climă, la aerul puternic ionizat, la procedurile terapeutice. Să nu uităm că, la începutul tratamentului, orice afec­ţiune e "răscolită" de gazele de mofetă, motiv pen­tru care şi expunerea se face gradat: se începe cu 5 minute în prima zi, apoi creştem gradual durata de tratament, până ajungem la 20 de minute. Se pot face şi două mofete zilnic - în funcţie de patologie, desigur! Dacă bolnavul optează pentru o cură de 6 zile, sunt necesare două cure pe an, la o distanţă de şase luni între ele. Rezultatele apar la 2-3 săptămâni după terminarea curei şi durează circa şase luni - mo­tiv pentru care şi recomandăm cele două cure anual.Efectele tratamentului mofetic sunt benefice pentru pacienţi: presiunea arterială este ţinută mai bine sub control, încep să reducă dozele de me­dicamente (la recomandarea medicului cardiolog, desigur!) şi nu le mai apar alte afecţiuni asociate, ceea ce este mare lucru! Mă refer aici în special la diabet, care are efect negativ asupra micro­circu­laţiei, prin apariţia de arteriopatii. Ei bine, după cura mofetică se dezvoltă circulaţia colaterală, iar arte­riopatiile se ameliorează semnificativ şi nu se mai refac atât de repede. Avem pacienţi care vin de peste 10 ani la tratament şi spun că nu pot trăi fără cura balneară la Covasna. Oameni care au grijă de sănă­tatea lor şi, în ciuda vârstei destul de înaintate, se simt foarte bine, au un tonus psihic nemaipomenit şi o veselie molipsitoare.- Pe lângă efectele benefice incontestabile, ga­zele de mofetă pot face şi rău în unele cazuri. Con­traindicaţiile generale se adresează în primul rând femeilor însărcinate (cu sarcină normală de peste 3 luni) şi persoanelor care au afecţiuni acute febrile, hemoragii de orice natură, boli infecţioase, epilep­sie, boli neoplazice, boli digestive, insuficienţă cardiacă, renală sau hepatică, boli sistemice, psi­hopatii cronice manifeste, boli respiratorii cronice cu disfuncţii ventilatorii. Contraindicaţiile specifice se referă la afec­ţiu­nile cardiovascu­lare. Nu pot urma cura cu gaze de mofetă pa­cienţii cu infarct de miocard cu evoluţie severă, în faza acută, sau după un infarct miocardic recent, cu deficit motor major, cei cu cardiopatie is­chemică nedureroa­să, cei cu tulburări majore de ritm car­diac. De asemenea, mofeta este contrain­dicată în insuficienţa cardiacă, în hipertensiunea arterială stadiul III sau cu complicaţii, în stenoza mitrală sau aortică, în valvulopatiile cu fenomene de insuficienţă cardiacă sau accidente trombotice recente, în ateroscleroza cerebrală cu tulburări psi­hice sau de comportament, în accidentele trombo­tice cerebrale cu sechele neurologice importante, în insuficienţele venoase stadiul II şi III.Iată de ce pacienţii trebuie să fie investigaţi cu maximă atenţie înainte de tratament, inclusiv în privinţa bolilor asociate, iar dacă au contraindicaţii li se atrage atenţia asupra riscurilor, deoarece unii bolnavi sunt tentaţi să meargă la mofetele în aer liber din zonă, fără să ştie la ce pericol se expun. Pun accent pe faptul că tratamentul se face numai la recomandarea medicului balneolog şi sub atenta lui observaţie!- Nu ştiu dacă mai sunt chiar 1000 de izvoare în Covasna, însă efectul terapeutic al apelor mine­rale naturale e la fel de important. Practic, vorbim aici despre un efect cumulativ, ţinând cont de faptul că apele carbogazoase sunt utilizate pentru băi cu bioxid de carbon, deoarece au un conţinut ridicat de gaz carbonic, compus din acid carbonic dizolvat şi bule de CO2. Băile cu apă minerală combină fac­torul termic cu cel chimic şi presiunea hidrostatică exercitată de apă. Bioxidul de carbon formează o peliculă de bule la suprafaţa pielii, care penetrează bariera tegumentară, apoi, prin stimularea micro­tactilă a ţesuturilor aflate în imersie, exercită un fenomen de vasodilataţie locală până la nivel mus­cular, prin eliberarea de substanţe vasoactive capi­lare. Băile se fac la temperatura de 33-34°C, cu corpul în imersie generală sau parţială, timp de cel mult 15 minute.În combinaţie, factorii terapeutici ai mofetei şi ai băilor cu ape minerale realizează o vasodilataţie lentă şi sănătoasă, care, pe lângă efectul benefic direct asupra afecţiunilor cardiovasculare, are ca scop şi îmbunătăţirea transportului substanţelor hrănitoare către celule şi ţesuturi, dar şi preluarea mai rapidă a deşeurilor metabolice şi transportul lor la organele specializate, pentru a fi prelucrate şi eli­minate. Astfel, procesele inflamatoare din corp sunt reduse, iar procesele metabolice de la nivelul or­ganelor interne, ţesuturilor şi celulelor sunt norma­lizate.La Centrul de Sănătate Clermont mai avem echi­pamente de electroterapie computerizate (cu­renţi de înaltă, medie şi joasă frecvenţă), dar şi aparate de magnetoterapie, destinate tratamentului afecţiunilor care se manifestă prin durere (spon­diloze, reumatism cronic etc.). De asemenea, dis­punem şi de un laser terapeutic, aparatură pentru aerosoli, săli de masaj, jacuzzi, saună şi piscină acoperită, astfel încât să le asigurăm clienţilor noştri toate facilităţile pentru recuperare. În sala de gimnastică medicală se poate face kinetoterapie cu aparate moderne, pentru recuperarea funcţiilor motorii diminuate sau pierdute în urma anumitor boli. Kinetoterapeutul stabileşte planul de exerciţii individual, în funcţie de patologia cu care vine bolnavul. De exemplu, un antre­na­ment de efort pentru un pacient cu infarct miocardic este foarte important în recu­perare. Nu mai vor­besc de exerciţiile de recuperare după acci­dente vasculare cere­brale, prin care se pot recâştiga numeroase funcţii motorii pier­dute!- În Covasna, factorul climateric e cu totul spe­cial. Aflată la o altitudine medie de 568 de metri, la contactul versantului estic al Munţilor Vrancei cu De­presiunea Bârsei, staţiunea e înconjurată de pă­duri nesfârşite, de foioase şi conifere. Aerul blând, ozonat, foarte bogat în ioni negativi, are o importan­ţă majoră în cura balneară, fiind benefic pentru pacienţii cu boli cardiovasculare, deoarece induce o stare de relaxare şi înlătură efectele stresului.M-am plimbat şi eu pe drumurile Covasnei, spre pădurile acoperite de nea. Pe drum, m-am întâlnit cu câţiva oameni ieşiţi la plimbare şi i-am întrebat dacă se simt mai bine în urma tratamentelor bal­neare pe care le urmează.D-l George (68 ani) e din Suceava şi a venit în staţiune împreună cu soţia sa, Maria. "Noi urmăm în fiecare an două cure de tratament - una la Spita­lul de Cardiologie Covasna, cu trimitere de la me­di­cul de familie, şi una la privat, pe unde găsim locuri şi ne permitem preţul, că suntem pensionari amândoi. Eu am fost operat pe cord deschis acum 12 ani, aveam toate vasele de sânge înfundate. Mi-au schimbat medicii de la Târgu-Mureş aorta, valvele inimii şi o parte din carotidă, pentru că sân­gele nu mai avea pe unde să circule. La doi ani după operaţie, mi s-a recomandat cura balneară la Covasna, iar diferenţa s-a simţit imediat. Înainte, nu puteam să merg mai mult de un kilometru pe zi, cu toate că mi-era indicat, pentru că oboseam groaz­nic, nu mai aveam aer şi mă apucau palpita­ţiile. După primele două cure, cu totul alta a fost situaţia! M-am simţit din ce în ce mai bine de la an la an, doctorul meu cardiolog mi-a mai redus din medicamente, iar de atunci venim mereu, că doar nimic nu-i mai de preţ ca sănătatea. Soţia mea e hipertensivă, avea 2-3 crize pe săptămână, dar de când face mofetă şi băi cu ape minerale la Covasna a scăpat de chinuri! A uitat de tahicardie şi de jun­ghiu­rile în piept, e mai activă şi mai veselă, nu mai stă toată ziua în fotoliu, de frica palpitaţiilor. Sun­tem foarte mulţumiţi de rezultate! Medicii de aici sunt foarte serioşi, profesionişti adevăraţi, care-şi dau toată silinţa să ne facă bine, deci suntem pe mâini bune!"D-na Eleonora e din Brăila şi vine la Covasna de 7 ani. "Nu credeam c-o să scap de problemele pe care le aveam cu inima! M-am născut într-o fa­mi­lie de cardiaci - şi mama, şi tatăl meu au decedat în urma infarctului de miocard. Ştiam că am moşte­nit boala şi m-am îngrijit încă din tinereţe, însă la 52 de ani, după moartea soţului meu, am suferit şi eu un infarct destul de grav. Am stat mult prin spi­tale, am urmat fel de fel de tratamente, dar cu nimic nu mă simţeam bine. Aveam mereu o gheară în piept, iar inima mi-o lua razna, la cel mai mic efort. Auzi­sem de Covasna, dar niciun medic nu mi-a reco­man­dat să vin aici la tratament. M-a încurajat un vecin cu acelaşi diagnostic, care făcea de câţiva ani cură în staţiune şi spunea că se simte extraordinar. Mi-am luat o trimitere şi am ajuns pentru prima dată la Spitalul de Cardiologie din Covasna, în 2010. Am fost consultată minuţios şi mi s-au reco­mandat doar băi cu ape minerale, în primul an, abia apoi am făcut mofetă şi gimnastică medicală de recuperare. Mă simt foarte bine de când urmez cura balneară, n-aş întrerupe-o nici dacă aş ră­mâne fără bani de mâncare! Nu mai am simptomele neplăcute de odinioară şi nu mai iau atât de multe medicamente. În plus, de-a lungul vremii m-am împrietenit cu mulţi dintre cei care vin la cură şi ne planificăm venirea ca să ne bucurăm împreună de frumuseţile locului. Recomand staţiunea Covasna tuturor celor care pot urma tratamentul, pentru că le aduce beneficii imense! Să-i transmiteţi salutări d-nei Sânziana Pop. Vă citesc revista din 1994, când am descoperit-o prima dată la chioşcuri! Să fiţi cu toţii sănătoşi şi inspiraţi, că multe lucruri bune am învăţat din ce scrieţi dvs. acolo!"