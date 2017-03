Foto: Dreamstime - 4

Sute de femei râşnesc manual arganul

Marocancele folosesc uleiul de argan şi la gătit

Până acum zece ani, numele de argan era destul de puţin cunoscut la noi în ţară şi în lume. A fost de ajuns ca dermatologii să facă doar câteva teste cu uleiul obţinut din această plantă, pentru ca notorietatea arganului să explo­deze în lumea cosmeticii, dermatologiei şi a me­di­cinei, în general. Secretul său? O uimitoare capa­citate de a proteja pielea, de a stimula refacerea şi întinerirea tenului, combinat cu efecte interne de-a dreptul spectacu­loase asupra aparatului cardiovas­cular şi a pancreasului.Arganul este un arbust spinos, umil ca înfăţişare, care creşte în zo­nele semideşertice din sud-vestul Marocului. Vreme de secole a fost sursa de subzistenţă a uneia dintre cele mai sărace populaţii din Africa, uleiul produs din fructele tari şi bo­gate în grăsimi ale arganului fiind deopotrivă aliment, medicament şi monedă de schimb. Arganul este în momentul de faţă una dintre cele mai valoroase plante din lume, pentru că are o creştere extrem de lentă, fiind necesare decenii până poate rodi. Apoi, deşi rezistă la vânturile aspre ale deşertului şi la ucigătorul soare african, arborele de argan este foarte pretenţios, crescând deocamdată în­tr-o singură zonă geografică din lu­me. Nu în ultimul rând, această plantă este sursa de trai pentru aproape două milioane de oameni. Din aceste mo­tive, uleiul de argan a mai fost numit şi ulei preţios, calităţile sale terapeu­tice, raritatea şi, nu în ultimul rând, preţul său, încadrându-l în această categorie. Printr-o ironie a sorţii, cel mai preţios ulei din lume creşte într-una din cele mai sărace zone din Africa, o comoară ce creşte printre nisipuri.În terapie se folosesc aşa-numitele uleiuri extra­virgine de argan, preparate prin presare la rece, care sunt mai scumpe şi mai greu de produs decât cele obţinute prin extracţie cu solvenţi, dar au maximul puterii curative. Din punct de vedere chimic, uleiul de argan este foarte asemănător cu cel de măsline, cu diferenţa că vărul african este mult mai fin, cu un conţinut mai mare de vitamine şi mult mai uşor de absorbit de piele decât cel de măsline. Iată, în continuare, câteva indicaţii despre folosirea acestui ulei în terapie:Uleiul de argan se aplică pe pielea proaspăt cu­ră­ţată cu apă (cât mai puţin dură) şi, eventual, să­pun. Dacă pielea este foarte uscată, atunci este con­tra­indicată folosirea săpunurilor, curăţarea făcându-se doar cu apă şi soluţii naturale uşor acide (suc de lămâie, oţet de mere, oţet de struguri). După curăţare, ule­iul de argan se aplică cu o pipetă pe zona vizată (ochi, gât etc.), iar apoi se masează uşor pielea cu degetele mâinilor. În câteva zeci de secunde, cu condiţia să fie autentic, uleiul va intra în piele şi va crea o peliculă fină şi catifelată, fără a lăsa câtuşi de puţin senzaţie de uleios.Pentru tratarea afecţiunilor dermatologice, uleiul de argan se aplică în peliculă ceva mai groasă, pie­lea trebuind saturată. Pentru vindecarea unor afec­ţiuni, mai frecvent sunt folosite, aşa cum vom ve­dea, combinaţiile arganului cu uleiuri volatile (cele două tipuri de uleiuri fiind perfect solubile), având efecte antibiotice, antifungice, antiinflamatoare sau antialergice.De la bun început trebuie precizat că tratamen­tele cu argan sunt foarte eficiente, iar rezultatele apar în unele ca­zuri instantaneu (da­că vorbim de îngrijirea tenului, de exemplu), în timp ce în alte si­tu­aţii (cum ar şi tra­tarea pielii îm­bătrânite) este ne­ce­­sară o cură înde­lungată pentru ca efectele să apa­ră. Însă, principala condiţie pentru ca uleiul de ar­gan să funcţioneze este ca el să fie pur, adică ne-com­binat cu uleiuri inferioare, şi obţinut prin pre­sare la rece.- uleiul de argan aplicat pe piele în sezonul rece este un ade­vărat elixir. Acest remediu nutritiv este absorbit aproa­pe instantaneu de porii pielii, creând o peliculă foarte fină, care menţine hidratarea epidermei şi o protejează de acţiunea nocivă a vântului şi a frigu­lui. Aplicaţiile cu ulei de argan se fac înainte de a ieşi din casă şi au ca efect prevenirea uscării exce­sive a pielii, prevenirea apariţiei crăpăturilor sau a aşa-numitei alergii la frig.- se aplică de trei ori pe zi uleiul de argan pe zona de piele pe care vrem să o reîntinerim. Acest remediu stimulează refacerea hidratării normale a pielii, o ca­tifelează şi o face mai strălucitoare. Dar cel mai important efect, demonstrat prin studii făcute în cli­nicile de înfrumuseţare, este acela că măreşte elas­ticitatea pielii, făcând-o să pară (şi să fie) mai puţin ridată, mai fermă şi, implicit, mai tânără. Efectele cele mai bune apar după 21 de zile de aplicaţii fă­cute constant, iar pentru menţinerea efectelor, uleiul de argan trebuie aplicat după fiecare baie, atunci când ieşim afară în frig sau vânt.- aplica­rea unei pelicule subţiri de ulei de argan nu joacă rol de filtru UV, ca în cazul majorităţii cosmetica­lelor considerate anti-cancer, ci acţionează direct la nivel celular, în sensul blocării proliferării celulelor pielii (melanocite) care au suferit mutaţii cance­roa­se. Pentru efectul protector, uleiul de argan se aplică măcar o dată pe săptămână pe zonele (cu aluniţe, tulburări de pigmentaţie) susceptibile să se îmbol­năvească. Suplimentar, uleiul de argan se aplică pe zonele expuse când ieşim la soare, dar şi pe pielea expusă la vânt care antrenează praf şi pulberi (încăr­cate de noxe) din mediul urban.- simpla folosire a uleiului de argan, în locul cremelor obişnuite sau chiar a celor consi­derate anti-acneice, poate rezolva de la sine această problemă dermatologică spinoasă. Studiile arată că arganul este cel mai bun reglator al secreţiei de se­bum, prevenind în acelaşi timp blocarea şi infecta­rea glandelor sebacee. Uleiul de argan se aplică pe faţă şi pe porţiunile de piele afectată, după spălarea acesteia cu apă şi, even­tual, după îndepărtarea peliculei de grăsime cu suc de lămâie sau oţet. În cazurile în care ac­neea este asociată cu o infecţie bacteriană (even­tual rezis­tentă la antibiotice), se pre­pară o solu­ţie din 5 părţi de ulei de argan, ames­tecate cu 1 parte ulei de arbore de ceai (tea tree), care se aplică dimineaţa şi seara pe zona afectată.- formarea lor este înce­tinită şi pot fi chiar estompate, dacă uleiul de argan se aplică pe zonele afec­tate, de două ori pe zi. Dimineaţa şi sea­ra, pe pielea proaspăt curăţată, se pun 3-5 pi­cături de argan, care apoi se întind uşor, cu ajutorul degetelor, făcând un masaj blând. Dacă pielea este foarte us­cată sau expusă intemperiilor, cantitatea de ulei se poate dubla sau chiar tripla, indicatorul cel mai bun pentru doza ideală fiind chiar capacitatea pielii de a absorbi acest remediu.- beneficiază din plin de tratamentul cu ulei de argan. Acest produs natural îmbunătăţeşte elasticitatea părului, previne căderea şi stimulează formarea de noi foliculi piloşi. De asemenea, redă strălucirea părului, are efect de creştere a rezistenţei firelor, previne inflamarea scal­­pului şi formarea mătreţii. Există mai multe me­tode de aplicare a uleiului de argan pentru îngrijirea pă­ru­lui. Cel mai frecvent, uleiul este aplicat cu o pi­pe­tă la rădăcina părului, după care se masează ră­dă­cinile şi se întinde apoi remediul, cu ajutorul de­ge­telor, spre capătul firelor de păr. După aplicarea ar­ganului, se stă 60 de minute cu părul acoperit, după care se va face o spălare uşoară, cu un şampon care nu usucă excesiv sau, cel mai bine, cu o soluţie din gălbenuş de ou şi tinctură de urzică. Persoanelor cu părul foarte uscat, degradat de la folosirea vop­se­lelor, sau expus la vânt, apă de mare etc., li se re­comandă aplicarea câtorva picături de argan şi după baie, când părul este semi-ud.- seara, după spălarea atentă a mâinilor, se aplică pe o dischetă dema­chiantă 10-20 de picături de ulei de argan. Apoi, cu ajutorul dischetei, se va face un masaj blând al fiecărui deget, insistând pe zona unghiei. Pielea se înmoaie, iar unghiile se fac mai rezistente; este sti­mulată refacerea lor, după contactul cu ojele, ge­lurile sau detergenţii. De ase­menea, ule­iul de argan înmoaie şi reduce inflamaţia cuticulelor, preve­nind infectarea acestora.- se face o soluţie din 6 părţi ulei de argan, 1 parte ulei vo­latil de cimbru roşu şi 1 parte ulei de tea tree (arbore de ceai). Re­mediul se aplică de două ori pe zi pe zona afec­tată, până la com­pleta vinde­care. În com­binaţie cu aceste două uleiuri volatile, arganul devine capabil să combată ori­ce infecţii cu bacterii sau fungi, asigurând, în acelaşi timp, şi o nutriţie adec­vată pielii.Doza zilnică de argan ne­ce­sară pentru a obţine efecte terapeutice este de 15 ml pe zi - destul de mult pentru un ulei atât de scump, motiv pentru care acest remediu este folosit mai rar pentru uz intern. To­tuşi, uleiul de argan extravir­gin me­rită atenţia şi ca medi­ca­ment, fiind un adevărat agent de curăţare pentru ar­tere şi cele­lalte vase sanguine, în calitate de adevărat inamic al coleste­rolului rău. Uleiul de argan extravirgin este un adevărat eli­xir în bolile car­dio-vasculare.- doar trei linguri de ulei de argan, con­su­mate zilnic, au efecte spec­ta­cu­loase asupra nivelului de grăsimi şi colesterol rău (HDL) din sânge. Conform studiilor, după două luni de ingerare zilnică a aces­tui tip de grăsime, colesterolul rău scade cu peste 10%, iar triglice­ridele cu peste 15%.- depunerea plăcilor de aterom pe artere este stopată de un tratament cu ulei de argan, corelat cu eliminarea grăsimilor nesănă­toase din alimentaţie (margarină, uleiuri modifi­cate, grăsimi animale). Uleiul de argan împiedică oxidarea colesterolului, creşte elasticitatea şi per­meabilitatea vaselor de sânge.- acest produs natural nu are un efect direct de scădere a glicemiei, dar are o altă proprie­tate extrem de importantă: măreşte receptivitatea organismului la insulină. Renunţarea la grăsimile consumate în mod nor­mal şi înlocuirea lor cu ulei de argan conduce, în câteva săptămâni, la o creştere a sensibilităţii la hormonul care reglează glicemia. Rezultatul - can­titatea de zahăr din sânge va fi reglată fără eforturi foarte mari ale pancreasului, variaţiile glicemiei vor fi mai mici, în timp ce afectarea va­selor de sânge, a siste­mu­­lui nervos şi a celui reno-urinar, specifice dia­­betului, va fi mai re­dusă.- se ştiu foarte puţine elemente despre cum acţionează uleiul de argan contra cancerului, dar este o certitudine că acest remediu, folosit intern şi extern, inhibă diviziunea celulelor canceroase şi răspândirea cancerului în organism. Iniţial, s-a speculat faptul că arganul împiedică evoluţia tu­morilor maligne, prin acţiunea sa la nivel hormonal. Şi, într-adevăr, acest ulei blochează dezvoltarea cancerului la prostată, la ovare şi sân, cu determinare hormo­nală. Date ulterioare au arătat însă că arganul este eficient şi în prevenirea şi combaterea can­cerului de colon, a celui rectal, la pancreas sau de piele.La ora actuală, probabil nu există substanţă naturală mai contrafăcută decât uleiul de argan. Explicaţia este simplă: uleiul are o popularitate uriaşă, este foarte scump, iar sursele pentru procurare sunt extrem de limitate. În plus, foarte puţini dintre noi ştiu cum ar trebui să arate cu adevărat acest ulei. Ei bine, testul cel mai simplu pen­tru a afla care este adevăratul ulei de argan extravirgin este următorul: se aplică 5-6 pică­turi pe piele, după care se în­tind cu un masaj uşor. Arganul adevărat va intra aproape instantaneu în piele, lăsând o senzaţie de catifelare, dar nu uleioasă. Uleiurile contrafă­cute intră mult mai greu în piele, lasă pelicule grase şi nu îşi exercită efectele de protecţie.În afara uleiurilor contra­fă­cute, mai există sute de creme, loţiuni sau şampoane pretinse a conţine ulei de argan. Ceea ce uită însă producătorii să ne spu­nă este cât ulei de argan con­ţin acestea, de regulă cantităţile fiind infime şi, ca atare, efectele terapeutice - inexistente. Cea mai bună soluţie pentru evalua­rea eficienţei produselor "cu argan" este să folosiţi uleiul extravirgin de argan şi apoi să com­paraţi acţiunea acestui remediu cu cea a cos­meticelor pretinse că l-ar conţine.Deşi e un remediu atât de puternic, arganul este aproape lipsit de reacţii adverse. Singurele proble­me care s-au constatat, foarte rar, sunt legate de alergia la această plantă. Din acest motiv, folosirea uleiului de argan va începe cu doze foarte mici, în primele trei zile, pentru a ne asigura că nu apar simp­tomele specifice alergiei.