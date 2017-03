Compatibilităţi zodiacale

În astrologia ezoterică se spune că, pentru a ajunge să se încarneze în zodia Peştilor, sufletul tre­buie să parcurgă experienţele tuturor zodiilor ante­rioare. În Peşti, rolul sufletului este să distileze me­moria tuturor experienţelor parcurse până atunci, iar dacă reuşesc să obţină esenţa, au învăţat tot ce e de învăţat din viaţă ca om, şi nu mai este nevoie să mai treacă prin nicio încarnare. Sună promiţător, dar nu e de loc simplu de făcut.Cei mai mulţi dintre Peşti, în ciuda sensibilităţii lor pronunţate, privesc viaţa cu o anu­­mită blazare, aproape cu dezin­­te­­res. Au aerul ca le-au văzut pe toa­­te. Pentru că le-au şi văzut! Vita­li­tatea şi dragostea de viaţă sunt scă­zute la majoritatea repre­zen­­tan­ţilor celei de-a do­uă­spre­zecea zodii, care sunt cu un picior aici şi cu ce­lălalt în sfere mai rarefiate de exis­tenţă. Cerin­ţele acestei lumi li se par în mare parte brutale şi gro­sie­re, şi atunci încearcă să găsească un refugiu. Cei care merg la minima rezistenţă pot fugi înspre vicii, care să le modifice percepţia asupra realităţii, să o fa­că mai suportabilă pentru ei. Cei care îşi dau sea­ma câte bogăţii au acumulat în suflet pot fi de real ajutor şi inspiraţie celorlalţi, de exemplu prin artă (în special muzică şi balet), prin studiul religiilor (cum a făcut Mircea Eliade) sau prin intuirea unor realităţi superioare (cum a făcut Albert Einstein). Ţinând cont de faptul că în sufletul fiecărui nativ din Peşti par să se învârtejească o sută de mii de amintiri din sute de vieţi, cum să nu ne mirăm cât de numeroase, nuanţate şi schimbătoare sunt stările prin care trec? Aceste trăiri bogate şi adesea tulbu­rătoare fac parte din acel proces de triere care va decide dacă nativul din Peşti va găsi calea către lumile mai subtile sau va trebui să se întoarcă, oftând, în roata vieţii, atât de plictisitoare pentru el.În consecinţă, e greu să descriem un anume tip de emoţionalitate specific Peştilor, pentru că aceştia au acces la toate registrele de emoţionalitate care există pe lumea aceasta şi dansează printre ele cu graţia pe care le-o conferă stăpânul lor, Neptun. Mai uşor este să-i descriem prin negaţie. Peştii NU fac pasiuni înfocate, ci mai degrabă dezvoltă obsesii subtile. Ei NU se definesc în funcţie de partener, ci încearcă să-i ofere acestuia ceea ce cred că vede partenerul în ei. Din acest punct de vedere, pot fi cu adevărat cameleonici, o calitate care îi ajută să fie şi actori foarte buni, pentru că simt ce-şi doreşte publicul şi îi oferă exact ceea ce caută. Ştiu şi să treacă neobservaţi, să se topească în mediu, când nu doresc să fie văzuţi, şi să atragă toate privirile, când urmăresc asta. De multe ori, nici ei nu ştiu în ce rol vor aluneca, pentru că, la un moment dat, le-au jucat pe toate, iar amintirea lor e stocată undeva în inconştientul lor, aşteptând să fie reinterpretată. Retrăind pe repede înainte, pe parcursul unei sin­gure vieţi, acea largă paletă de emoţii de care numai Peştii sunt capabili, ei vor putea face o re­capitulare şi o sortare a amintirilor, care să le ofere, la un mo­ment dat, căpeţelul de sfoară ce-i con­duce spre ieşirea din labirintul vieţilor pe Pământ.Un centru de echilibru. Nativul din Peşti intră în rezonanţă cu ceeace simte partenerul său, dată fiind capacitatea sa empatică deosebită. De multe ori, o persoană străină de propriile-i emoţii îşi poate da seama ce se petrece în sufletul său după reacţia pe care o are faţă de ea cineva din Peşti. De exem­plu, cineva foarte nervos în interiorul său se poate controla impecabil în afară, şi toată lumea îl va crede calm. Dacă are însă de-a face cu o per­soană din Peşti, acesta va reacţiona la adevărata sa stare, deci va avea un comportament nervos. Din acest motiv, în cazul Peştilor, nu prea funcţionează obişnuita compatibilitate cu celelate semne ale aceluiaşi element, apa: Racul şi Scor­pio­nul. Racul e şi el supus unor stări schim­bătoare, în acord cu fazele Lunii, deci mult mai previzibile. Scorpionul, ca semn fix, e constant în sentimentele sale, dar ele sunt atât de intense încât îl pot da (simbolic, desigur), pe nativul din Peşti de toţi pereţii. Cu toate că există atracţie între cele trei semne de apă, o convieţuire pe termen lung este complicată. Din punct de vedere sen­timental, Peştii se simt cel mai bine înto­vă­răşindu-se cu semnele considerate a se număra prin­tre cele mai constante emoţional din întregul cerc zodiacal: Taurul şi Capricornul, care le conferă Peş­tilor atât un sentiment al propriei identităţi, cât şi starea de siguranţă de care au nevoie. Până şi Peştii neînfricaţi, cei care reflectă mai mult energia ma­relui benefic, Jupiter, decât pe cea a ultrasen­si­bi­lului Neptun, ascund o mare doză de vulnerabilitate şi au nevoie să ştie că partenerul e acolo pentru ei, când se simt răniţi, neînţeleşi sau nesiguri. Trebuie însă spe­cificat un lucru. Stabilitatea şi coerenţa emo­ţională nu sunt de ajuns pentru a-l face pe nativul din Peşti cu adevărat împlinit în relaţie. Pe lângă aceste trăsături indispensabile, el are nevoie să simtă căl­dură din partea partenerului. Pentru că nu poate trăi la nesfârşit într-o relaţie bazată pe nişte principii rezonabile, dar impersonale, nativul din Peşti pre­feră uneori să fugă într-o relaţie mai puţin prin­cipială, mai puţin corectă din punct de vedere mo­ral şi intelectual, chiar dacă este una chi­nuitoare, decât să rămână într-o relaţie rece.Deşi nu se poate stabili o tipologie pro­priu zisă a Peştilor, putem să distin­gem, totuşi, cât de cât, între Peştii influ­en­ţaţi primordial de Neptun şi cei care se găsesc mai degrabă sub influenţa lui Ju­piter. Prima categorie se refu­giază cu uşu­rinţă în rolul de victimă, deci are nevoie de un partener puternic, care să îi spună ce are de făcut, la nevoie chiar cu severitate. Cea de-a doua are ten­dinţa să-şi aleagă un partener pe care să-l salveze din situaţii imposibile sau din ghearele unor vicii. Astfel, aceşti Peşti se salvează de fapt tot pe ei înşişi, pentru că văd în partener propria lor vul­nerabilitate.Fiecare nativ din Peşti aduce o oglindă pentru partenerul său. O oglindă în care acela să poată să vadă lucruri de care până atunci nu şi-a dat seama. Deci îşi poate ajuta partenerul să se cunoască mai bine.Firea empatică a Peştilor îi ajută să vină în întâmpinarea nevoilor emoţionale ale persoanei iubite. Este vorba despre împlinirea unor dorinţe nerostite, care creează o dulce intimitate între cei doi, o intimitate care se poate dispensa de cuvinte. Majoritatea Peştilor tind să-şi plaseze partenerul pe primul plan, mulţumindu-se, ba fiind chiar bucu­roşi, să rămână în planul secund, punându-l în va­loare şi ajutându-l pe cel pe care-l iubesc. Nu cer explicit re­­cunoştinţă pentru ceea ce fac, dar aşteaptă o apreciere. Dacă aceasta nu apare, nativul din Peşti va fi întâi nedumerit, apoi trist şi, în final, se va simţi folosit şi umilit. Odată ajuns în ipostaza de victimă, va ieşi greu din acest rol. Dacă însă supor­tul pe care-l oferă partenerului se bucură de apre­ciere din partea acestuia, Peştii îşi dublează efortul de a-l ajuta să îşi atingă obiectivele.În ceea ce priveşte reuşita lor profesională şi socială, Peştii nu se numără printre zodiile ambi­ţioase. Acest lucru poate fi un handicap pentru nu­meroşii Peşti înzestraţi cu haruri artistice deosebite. Aceştia se pot descuraja uşor, dacă nu sunt susţinuţi de un partener (şef) care să le insufle încredere în capacităţile lor. În acest caz, rolurile se inversează, iar nativul din Peşti este cel care poate să ajungă chiar să depindă de sprijinul partenerului.O calitate deosebită a nativului din Peşti este capacitatea de a visa, în sensul de a evada din co­tidian. El va şti să aducă în cuplu elemente de ma­gie, folosindu-se de trucuri foarte simple. Poate trans­forma, de exemplu, sufrageria într-un local ară­besc, servind un ceai de iasomie pe un fond de mu­zică orientală şi adăugând vestimentaţiei sale accente orientale. Această mică magie poate să-l transforme pe partenerul care a venit de la serviciu amărât, în urma unei dispute cu şeful, într-un prinţ arab răsfăţat. Nu oricine poate jongla cu com­po­nentele prozaice ale vieţii de zi cu zi, pentru a da naştere unor momente de feerie.Un alt dar pe care îl aduce cu sine nativul din Peşti într-o relaţie este delicateţea. Peştii vulgari sunt o rară excepţie sau nu-şi cunosc bine ziua de naştere. Această delicateţe le permite să aştepte mo­mentul potrivit pentru a pune o întrebare sau a ri­dica o problemă. Aceeaşi însuşire este instru­mentul prin care reuşesc să dezamorseze o situaţie încăr­ca­tă sau să transmită un adevăr neplăcut, fără a leza sentimentele partenerului de cuplu.El o susţine şi o încurajează în planurile ei am­bi­­ţioase şi ştie să fie alături de ea în rarele ei mo­mente de slăbiciune. Îi respectă deciziile chiar şi atunci când nu îi convin neapărat, dar se bosumflă. Ideal e să se inspire din vitalitatea şi pofta ei de viaţă.Acesta este un cuplu clasic, în care bărbatul este foarte masculin, iar femeia, cât se poate de femi­ni­nă. El poate avea momente în care rămâne perplex în faţa câte unei izbucniri emoţionale pe care nu o în­ţe­lege, ea poate fi uneori speriată de forţa atitu­di­nilor lui.Aceasta este o uniune armonioasă, în care ei îi re­vine în mod natural rolul de organizator şi, în ma­re măsură, de factor de decizie. Lui îi revine, într-o ma­nieră la fel de naturală, rolul de a o face să se simtă iubită şi apreciată. De obicei, e o relaţie de lungă durată.Şi aici se întâlnesc două temperamente com­pa­tibile, dulci. Ocazionalele asperităţi pot să apa­ră atunci când el are una dintre crizele sale de în­căpăţânare sau când ea îl deru­tează prin stări con­flic­tuale, pe care el nu reuşeşte să le înţeleagă.Ceea ce-i poate uni este mobilitatea socială şi nevoia de interacţiune cu lume multă şi diversă. Sentimental, vor avea însă pro­bleme semnificative în a se pune de acord, deoa­rece el e o fire pronunţat emoţională, iar ea pune accentul pe raţionalitate.Ea încearcă să se facă înţeleasă prin intermediul sentimentelor, în timp ce el e cel ce vine cu latura rezonabilă. Există şi posibilitatea să se completeze, dacă el este un Geamăn mai sensibil şi ea înoată mai puţin prin oceanul emoţiilor, dar efortul e mare.Intră uşor în rezonanţă şi le vine uşor să îşi manifeste afecţiunea reciproc. Dar este posibil ca el să dorească de la ea mai mult o căldură de tip matern, iar ea se poate simţi frustrată că nu se simte suficient de iubită de el şi pentru că afecţiunea lui este intermitentă.Lui îi place feminitatea şi dulceaţa ei, nu are mari probleme nici cu nenumăratele ei stări de spi­rit, căci le cunoaşte şi el. Tocmai pentru că le cu­noaş­te pe pielea lui, ştie şi cum să se po­zi­ţioneze fa­ţă de ele, doar că ea are ne­voie de cineva mai ferm.Ea ştie ce vrea, e ambi­ţioa­să şi se străduieşte, ade­sea cu succes, să se facă re­mar­cată. E ordonată şi orga­nizată. El e un artist, al cărui farmec atrage cu minim efort lumina reflectoarelor, ceea ce pe ea s-ar putea s-o de­ranjaze. La fel ca şi tendinţa lui de-a evita con­frun­tări.El emană acea putere şi consecvenţa de care ea are nevoie. E însă greu de presupus că va fi mereu răbdător cu felul ei de-a fi, caz în care ea se poate refugia într-o atitudine de victimă. În cazul în care ea e motivată să-l ajute să se afirme, relaţia poate funcţiona.În teorie, ar trebui să se completeze, în practică însă asta se întâmplă destul de rar. Ea are un simţ critic foarte pronunţat, în timp ce el se poate auto­depăşi, dar numai dacă este încurajat. Lui îi vine greu să se obişnuiască cu temperamentul ei nervos şi gândirea ei pragmantică.Realismul care-l caracterizează pe el poate să o ajute pe ea să fie cu picioarele pe pământ. Dar dacă el începe să-i demonteze visele, e greu de presupus că ea va rezista prea mult. În schimb, dacă-i permite să-l ducă în lumea ei, s-ar putea să descopere că-i place.Deşi e o asociere mai neobişnuită, există un li­ant capabil să-i unească pe aceştia doi: rafina­men­tul. Amândoi se simt bine doar înconjuraţi de lucruri fru­moase. Fineţea lui vine din emoţii, a ei din discernământ mental, deci se pot completa.Aceştia doi pot avea nevoie de ci­neva din afară care să-i ajute să ia decizii. Fiecare dintre ei are ten­dinţa de a se baza pe altcineva, pentru a lua o ho­tărâre. Vor fi momen­te în care ea îl va percepe ca fiind rece, şi momente când el o va considera nerezonabilă.Între aceştia doi, atracţia poate fi instantanee. El e cum nu se poate mai receptiv faţă de magnetismul ei, dar emoţiile ei intense îl pot speria uneori. Ea poate fi încântată de felul în care el răspunde la orice nuanţă sentimentală, dar şi-ar dori uneori să fie mai consecvent.Pasiunea şi tandreţea se împletesc într-o ase­me­nea relaţie, din care nu lipsesc însă nici momentele dramatice. El se bucură să aibă alături o fiinţă dulce şi caldă, dar care să fie capabilă să-i ţină piept, în anumite momente, ceea ce ea se cam teme să facă.Se pot simpatiza, pot flirta, şi în final se pot îm­prieteni la cataramă, dacă el nu e prea sensibil la remarcile ei directe, iar pe ea n-o intimidează dis­creţia şi rafinamentul lui. Un cuplu marital se în­cheagă mai greu, pentru că ea e indepen­den­tă, iar el cam timid.Două scenarii sunt posibile: fie se măr­gi­nesc la o amiciţie superficială, fie devin apro­­piaţi. Acest al doilea scenariu se în­tâm­plă atunci când descoperă că împărăşesc ace­­leaşi idealuri de credinţă şi că pot râde îm­­preună ca doi copii.Una dintre cele mai reuşite combinaţii. Ea e bine ancorată în lumea reală, unde ştie prea bine că o atitudine emoţională nu-i e de prea mare folos. Dar pe fond e o sentimentală, şi în prezenţa lui, nu-i vine greu să-şi arate simţămintele. El se bazează pe se­rio­zitatea şi devotamentul ei.El îşi ia în serios angajamentele, iar în spatele unui exterior sever se ascunde o mare putere de iubire. E precaut şi n-o arată oricui, dar simte (şi nu se înşeală) că ea nu i-ar înşela aşteptările. La rândul ei, ea se simte acceptată şi protejată.Cei doi sunt complet diferiţi. Pentru el, e la fel de greu să fie obiectiv, pe cât îi e ei să fie subiectivă. El simte lumea, ea o gândeşte. Dar, dacă fiecare dintre ei îşi dă seama de limitele percepţiei sale, celălalt devine o completare binevenită.Deşi nu e o combinaţie frecventă şi nici aco­mo­darea nu se face uşor, odată ce cei doi îşi înţeleg ro­lul în cuplu, acesta poate funcţiona bine. El poate învăţa de la ea să devină mai înţe­le­gător faţă de slăbiciunile omeneşti, ea, să fie mai exigentă.Pentru că fiecare dintre ei are nevoie de un par­tener cu o structură a personalităţii foarte clar de­finită, care să le dea un etalon clar despre relaţie, ei au puţine şanse de-a forma un parteneriat stabil. Dat fiind că limitele lor sunt atât de fluide, le-ar fi greu să-şi definească cuplul.