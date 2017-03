Am 60 de ani şi de la vârsta de 45 de ani am făcut tratament cu antidepresive pentru stările pe care le aveam, în general de epuizare, stări de nelinişte, stări datorate unor probleme familiale. Din anul 2015 mi-au apărut stări de rău zilnice, care constau în prurit, umflarea palmelor şi picioa­relor şi dureri la articulaţiile degetelor, dureri de cap violente, valori ale tensiunii arteriale mari - 20/10 mmHg. Am luat hotărârea de a întrerupe tra­tamen­tul, iar stările mi-au dispărut. Am discutat cu me­dicul psihiatru, care nu a fost de acord că medi­ca­mentul utilizat de ani de zile mi-ar da aceste stări (Escitalopram). Am mai încercat să iau şi Anafra­nil, Serlift, Spitomin, iar stările reapăreau. Doresc să ştiu dacă şi alte persoane s-au confruntat cu aceste stări şi ce au făcut. Dacă au făcut investigaţii cu privire la antide­presive, dacă dau alergii? Fără tra­tament antidepresiv nu pot să stau mai mult de 4-5 luni. Ce sfat îmi daţi? Mul­ţumesc anticipat.În urma unei radiografii am fost depistată cu osteofite (ciocuri) pe par­tea stângă a coloanei vertebrale. Vă rog să mă ajutaţi prin colaboratorii dumneavoastră privind indicarea unui tratament medicamentos. De ase­menea, aş dori să aflu şi dacă există remedii na­turiste pentru această afecţiune. Vă mulţumesc şi vă doresc sănătate,Cu un an în urmă mi-a apărut în partea stângă a rădăcinii nasului şi a ochiului o umflătură, la înce­put cât un bob de orez, iar apoi s-a mărit, ajungând în prezent de mărimea unei boabe de fasole. Este moale la atingere, nedureroasă, fără culoare. Consultul la un medic oftalmolog a fost inutil. Rog cititorii care s-au confruntat cu un caz asemănător sau pe cei care cunosc modul de rezol­vare a acestui edem inestetic, să mă ajute cu sfa­turi. Mulţu­mesc tuturor. Mulţumesc şi redacţiei şi o felicit pen­tru modul în care-şi îndeplineşte me­nirea!Vă cer şi eu ajutorul cu mare disperare. De câteva luni, faţa mea este acoperită de o rozacee în stare foarte avansată, pe care nu o pot vindeca cu nimic. Boala a debu­tat acum trei ani: puncte mici, roşii, care apăreau din loc în loc, apoi dis­păreau, şi cărora nu prea le-am dat atenţie. După un timp, au început să apară din ce în ce mai des şi mai vizibil la schimbări de temperatură. Anul trecut mi-au apărut nişte pus­tule roşii - întâi pe pomeţi şi pe băr­bie, apoi mi-au cuprins mare parte din faţă şi frunte. Atunci mi-a fost pus şi diagnosticul şi am început tratamentul cu antibiotice şi cremă Metronidazol. După un timp, nea­vând niciun rezultat, mi-a fost înlo­cuită crema cu o alta, ce conţine acid azelaic. Nici aceasta nu face mare lucru, doar îmi arde faţa şi mai usucă pu­ţin pustulele. Părţile care nu au pustule s-au înroşit şi inflamat. Am mai în­cercat şi alte tratamente: Rubo­ril, cre­me naturale chinezeşti, ceaiuri, acu­punctură, dar nimic nu îm­­bunătăţeşte situaţia. Tre­buie să men­ţio­nez că am un regim de viaţă să­nătos: nu beau alcool, nu mănânc prăjit sau fast-food, nu fumez. Deci s-ar putea pune întrebarea de ce toate acestea? Poate fi o dereglare hormonală? Vă rog să mă ajutaţi, sunt disperată! Cu mulţumiri,De mulţi ani am o tuse seacă de care nu mai scap. Ultimul medica­ment luat a fost Eurospal de 80 mg, 2 pe zi, dimi­neaţa şi seara. Pe mo­ment, am crezut că aceasta este solu­ţia. După termi­na­rea tratamentului, necazul a reve­nit, adică tusea sea­că se manifestă ca înainte. Cine a fost în această situa­ţie, adică a avut tuse seacă şi cu aju­torul unui tratament naturist sau medica­mentos a rezolvat problema, îl rog să-mi transmită şi mie ce anume a luat şi cum a făcut trata­mentul. Numai o per­soană care a avut această suferinţă, tuse seacă ani de zile, mă va înţelege şi mă va ajuta, lucru pentru care îi mul­ţu­mesc foarte mult şi aştept răspunsul în revistă. Am multe probleme de să­nătate şi vreau să elimin câte una. Vă mulţumesc şi aştept răspuns,Vă rog să mă ajutaţi şi pe mine cu un sfat. Acum doi ani, am făcut o colecistectomie, pentru că fierea mea era plină de pietre. De atunci nu m-am mai simţit bine deloc: mă balonez aproape zilnic, de simt că îmi plesnesc intestinele. Nu beau, nu fu­mez, duc o viaţă ordonată. De curând, am fost diag­nos­ticată cu diverti­cu­loză sigmoidiană şi aş dori să ştiu ce se poate face pen­tru ameliorarea sau vinde­carea ei, ce tratament na­tu­rist şi ce regim trebuie să urmez. Cu felicitări pentru calitatea revistei,Am vârsta de 53 de ani şi sufăr de bloc cardiac de ramură stângă, iar colesterolul variază între 260-340 şi trigliceridele între 220-500. Am multe trata­mente alopate, dar nu reu­şesc să scad nivelul ana­lizelor. Poate ci­neva dintre ci­titorii re­vistei cu­noaşte vreo me­todă na­turistă pentru scăde­rea coleste­rolului şi a triglice­ridelor. Vă mulţumesc,În ur­ma unui control medi­cal mi s-a spus că am anemie aplas­tică. Cunoaş­te cineva un trata­ment naturist pentru aceas­tă boa­lă? Vă mulţumesc,