Răspunsul meu este pentru toţi cititorii care suferă de acufene sau tinitus. Ele sunt afecţiuni ale urechii interne. Eu m-am vindecat aproape com­plet cu Lipo-Flavonoid Plus, produs în SUA. Spun aproape complet, căci mai sunt în tratament încă o lună. Acufenele s-au redus foarte mult. Produsul se poate procura la tel. 0726/46.57.32, Bucureşti. Un recipient conţine 100 de bucăţi, la preţ de 89 ron. Se iau 2 bucăţi după masa de prânz şi 2 bucăţi după masa de seară. Perioada de folosinţă este de 3-6 luni. Se poate folosi în continuare Betaserc.Şase motive pentru care trebuie să încercaţi Lipo-Flavonoid Plus: * Nu costă mult. * E recoman­dat de medic. * E 100% natural. * Ameliorează au­zul. * Calmează durerea. * Are rezultate sigure.În anii tinereţii sufeream de afte dureroase la nivelul cavităţii bucale, care apăreau mereu, deşi le tratam. M-am adresat şefului clinicii ORL din Cluj, profesorului dr. Şurtea. Dumnealui mi-a spus că aftele s-ar părea să fie de natură alergică, oferin­du-mi pentru încercare un flacon în care se afla miere de albine cu extract de petale din trandafiri (pri­mit de la catedra de farmacie, pentru experien­ţe), cu care să tamponez rănile. Mi-a recomandat totodată să mă adresez colectivului de cercetători condus de regretatul dr. Goina Teodor (om de ştiin­ţă emerit) şi de conf. dr. Petcu. La sfaturile acestora, am urmărit alimentele consumate după care apă­reau aftele. Am constatat că afumăturile (slănina, mezelurile, laptele crud, alimentele cu conservanţi) erau cele care îmi produceau afte. Dumnealor m-au sfătuit să exclud din alimentaţie sau să reduc pe cât posibil consumul acestora. Conformându-mă indi­caţiilor primite, aftele, în mod treptat, au încetat să mai apară. Ulterior, am aflat că tratamentul cu miere şi petale de trandafir a fost brevetat şi intro­dus în fabricaţie la Fabrica de medicamente "Te­rapia" din Cluj.Respectând regimul alimentar la care m-am referit, am scăpat de afte atât eu, cât şi membrii familiei mele. Astăzi, când mă apropii de 87 de ani, aş fi bucuros să ştiu că sfaturile mele au fost utile.Efectuaţi analizele de laborator pentru vitamina B12, acid folic şi fier. Valorile normale pentru B12: 160-700 ug/l, acid folic 97-570 ug/l, fier (feri­tină) 20-300 ug/l.Articolele specialiştilor menţio­nează faptul că deficitul de B12 (co­lamină) se manifestă prin senzaţia de arsuri la limbă, la gură, oboseală, slă­biciuni la nivelul membrelor, dureri musculare, greutate la mers, depresii, limbă fisurată, modificări ale gustului, probleme cardiace, renale, uro-geni­tale, somnolenţă, pierderea memoriei, tulburări ireversibile neurologice (până la boala Alzheimer, demenţă). Vitamina B12 este considerată "cărămida vieţii", alături de acidul folic acţionează la nivel celular, în sinteza ADN-ului. Carenţele se manifestă după mai bine de cinci ani de la secătuirea rezervelor interne ale organis­mului de B12. Corpul uman nu poate produce B12, această vitamină poate fi luată doar din alimentele de origine animală (ficat, sardele, somon, păstrăv, carne, ouă, brânză, iaurt). Când corpul nu asi­milează această vitamină din alimente şi nici din tablete, singurul tratament eficient este cel injec­tabil, pe baza unei scheme stabilite de către medic. Atenţie deosebită pentru vegetarieni (care mai re­pede sau mai târziu vor avea de suferit) şi pen­tru persoanele vârstei a treia, care se confruntă cu deficit de B12. Acidul folic are rol în producerea aci­zi­lor nu­cleici (ADN şi ARN). Sur­se naturale: avocado, găl­benuş de ou, fasole ver­de, dovleac, pepene galben (sau tablete - farmacie, conform sfatului medicu­lui). Atât B12, cât şi acidul folic şi fierul feresc orga­nis­mul de anemiile grave.* Glosodinia este o boa­lă care se manifestă la cavitatea bucală, dar care afectează sănătatea întregu­lui organism. Carenţa de B12, acid folic, fier se ma­nifestă prin arsuri la limbă şi poate cuprinde întreaga cavitate bucală.Adresaţi-vă d-lui dr. Ion Melnic, specialist în chirur­gie dento-alveolară, coordonatorul Clinicilor "Dr. Melnic", specialist în tratarea glosodiniei sau a altor afecţiuni ale cavităţii bucale (vezi pe inter­net).M-am confruntat şi eu, ani în şir, cu o ciupercă la unghiile de la picior. S-a extins la călcâi şi la mâini. Am fost la mulţi medici dermatologi, dar nu am avut niciun rezultat. La începutul anului 2016, am citit 4-5 rânduri în "Formula AS", transmise de o cititoare din Galaţi. Citez: "Înăduşiţi-le cu ulei de orice fel, că mor. Săpunul le face bine". Am trecut la atac. În fiecare zi am făcut băi cu apă + bicar­bonat, sau apă + oţet, şi după uscare am uns locul cu ulei de floarea-soarelui. La mâini m-am vindecat definitiv, iar la picioare pe trei sferturi. Mai am puţin şi scap de­finitiv. Menţionez că îmi sângerau căl­câiele, aşa de crăpate erau, oricât le-aş fi îngrijit. Acum s-au vindecat, nu mai am nicio crăpătură. La început, m-am uns în fiecare zi, după un an, o zi da, una nu.Doresc ca prin intermediul acestei reviste să-i mulţumesc din tot sufletul cititoarei din Galaţi pentru sfatul oferit, iar colectivul redacţiei "Formula AS" să fie mereu binecuvântat de Dumne­zeu. Vă mulţumesc că existaţi!Pentru tulburările cardiace care însoţesc nevroza cardiacă, se reco­man­dă un tratament natural cu ceaiuri, le­gume şi cure balneo-climaterice.* Talpa-gâştei - reglează bătăile inimii, scade tensiunea arterială şi are proprietăţi sedative remarcabile. Se fo­loseşte ca infuzie, cu o linguriţă la o cană, din care una seara la culcare.* Păducel - flori, frunze şi fructe - reglează tulburările de natură nervoasă ale inimii. Se fo­loseşte ca infuzie, cu o linguriţă de plantă la o cană cu apă în clocot. Se bea treptat, în cursul unei zile.* Valeriana sau odoleanul - reglează palpi­taţiile inimii şi aduce un somn liniştit. Se foloseşte ca infuzie, cu o linguriţă de plantă la o cană, care se bea treptat în cursul unei zile.* Unguraş - reglează ritmul cardiac. Se ia câte o lingură înainte de mese, dintr-o infuzie, cu o linguriţă de plantă la o cană de apă.* Alimente ce se recomandă a fi consumate: leuştean, salată, spa­ranghel, usturoi.* Tratament balneo-climateric, în staţiuni cu ape carbogazoase: băi, mofete şi cură internă, la Co­vasna, Malnaş, Borsec, Tuşnad. Cea mai bună staţiune de tratament este la Covasna, unde veţi fi con­sultat de medici cardiologi cu ex­perienţă. Vă doresc multă sănătate!Pentru dureri de picioare:* Băi la picioare cu apă în care aţi fiert coji de nucă uscate (2 pumni de coji la 2-3 l apă). Nu aruncaţi apa după prima baie, reîncălziţi-o şi a doua, şi a treia seară. După baie vă puneţi şosete călduroase.* Vă preparaţi în casă, din castane uscate, sare şi petrol, un preparat cu care masaţi zona dureroasă, muşchi, oase, articulaţii, coloana vertebrală, zona subombilicală, în caz de cistită, gâtul în caz de du­reri şi viroze respiratorii, amigdalită, varice, rinite etc. Mod de preparare: într-un borcan de sticlă se pun 1/2-3/4 castane uscate sfărâmate, se adaugă o mână de sare bucătărie, peste care se pune petrol până se umple borcanul. Se închide cu capac cu filet şi se ţine la cald 2-3 săptămâni, după care se poate folosi. Să nu vă sperie mirosul, pentru că dispare foarte repede.Pentru pietre la rinichi:Întrucât nu cunosc natura chimică a calculilor (pietrelor) renali (uraţi, oxalaţi, fosfaţi), vă reco­mand mai multe tratamente:* Tămâie naturală translucidă (nu din cea sin­tetică) de mărimea unui bob (grăunţă) de porumb, 3-5 zile. Se înghite, nu se sparge între dinţi, distruge dantura.* Tămâia poate fi înlocuită cu boabe de răşină de conifere în acelaşi mod ca mai sus.* Boabe de ienupăr pornind de la 5 în prima zi, mergând progresiv până la 15.* Tincturi: de răşină, mesteacăn, ghimpe, ie­nu­păr, merişor.* Ceaiuri (infuzii) din următoarele plante: pir, frunze de păr, troscot, sânziene, frunze de merişor, frunze de mesteacăn, orz, pătrunjel, lemn-dulce, coada-calului, mătase de porumb. Combinaţiile le faceţi în funcţie de posibilităţi. Ceaiurile sunt obli­gatorii (3-4 căni pe zi) pentru curăţarea (antrenarea) depunerilor din rinichi.* Alimentaţia să conţină: mei, hrişcă, mere rase în amestec cu rădăcină de pătrunjel, fructe de me­rişor, stafide, bob, ridiche neagră sau roşie, pepene verde, pere.* Băi de şezut calde, cu ceai de coada-calului.Notă: nu este obligatoriu să folosiţi tot ce v-am recomandat, puteţi să vă vindecaţi şi numai cu două produse (exemplu, tămâie şi ceaiuri).P.S. Toată stima şi consideraţia pentru întreaga echipă a "Formulei AS"!MARGARETA CHELMU - Vaslui