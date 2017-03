Mi se pare frumos ca şi prie­te­nii noştri necuvântători, care ne oferă atâtea bucurii, să aibă parte de puţină atenţie şi să se facă auziţi în lumea întreagă. Sunt mulţi cei care râd de sentimentele noastre pentru animale şi care nu pot înţelege ce ne determină să acordăm atâta aten­ţie unor sărmane fiinţe. Îmi pare sincer rău pentru ei. Nu ştiu ce pierd! Poate că aş fi fost şi eu ca ei, dacă într-o bună zi, o prietenă de-a bu­nicii mele nu mi-ar fi spus că pisica ei tocmai făcuse pui. M-a in­vitat să trec pe la ea, să îi văd şi să aleg dacă îmi pla­ce vreunul. Zis şi făcut. Într-o cutie mare de car­ton, stăteau liniştiţi doi motănei, două ghemotoace mici şi pufoase, unul tărcat şi celălalt alb cu negru. Cel tărcat, cum a simţit că are vizitatori, a început să se agite şi să încerce să se caţere pe pereţii cutiei, ca să ajungă la mine. Pe el l-am ales. L-am luat aca­să, în blocul unde lo­cu­iam. La început, ca în majoritatea ca­zurilor, a fost primit cu titlul de chiriaş provizoriu, dar nu a trecut mult timp pâ­nă când a devenit mem­bru cu drepturi de­pli­ne al familiei, sub nu­mele oficial de Bebiţă Bo­bocel.Timp de aproape 7 ani, a făcut parte din via­ţa noastră şi ne-a adus multe bucu­rii. Când era fericit, sărea în toate păr­ţile şi ne delecta cu dansul lui pisicesc, in­vi­tându-ne să îl privim. Când în casă intrau iubitori de animale, îi întâmpina cu bucurie, îi însoţea şi se alinta, iar când veneau în vizită oameni mai puţin iubitori, le sărea la picioare şi îi atenţiona că acela este teritoriul lui, să nu încerce să îl deranjeze... Avea până şi o prietenă, pe Miţa de la etajul 1, cu care urca şi cobora scările blocului în fiecare zi, fă­cându-i parte şi ei din mâncarea lui. Când era fru­mos afară, stătea în grădina din spate, tolănit, şi adul­meca frunzele şi iarba. Seara, moţăia cu noi la te­levizor, culcat pe picioarele noastre, şi când ple­cam de acasă, ne urmărea cu privirea de la geam. Când ne întorceam, ne aştepta tot la geam, ştia ora la care venim şi era prezent la apel.Când a împlinit vreo 3-4 ani, s-a îmbolnăvit, a fă­cut pietre la rinichi (eterna boală motănească) şi l-am dus la un doctor care, fără să se gândească mult, l-a chinuit câteva zile şi apoi ne-a zis că nu mai are şanse. (Nu recomand nimănui clinica de la Ilioara.) Ca să nu îl mai vedem cum se chinuie, l-am încredinţat unei doamne, care, din fericire, l-a vindecat miraculos. Nu voi uita niciodată ziua în care ne-am dus să-l luăm acasă. L-am strigat din ca­pul uşii, iar el a coborât ca un fulger de pe du­la­pul unde se refugiase şi de unde nu cobora decât noap­tea, ca să mănânce. Am ştiut atunci că în trup­şorul acela al lui, slăbit de boală, se as­cunde o forţă nebănuită şi o inimă şi mai mare. Am avut cu toţii grijă de el şi, în scurt timp, a devenit acelaşi pisoi sănătos ca şi înainte. Doar că a început să iasă mai mult pe afară. Hălăduia cu ceilalţi pisoi din bloc, dispărea uneori cu săptămânile, dar se întorcea de fiecare dată acasă. Râdeam şi îl numeam Bebiţă cel tâ­năr şi neli­niştit. De aceea, când, la începutul anu­lui 2003, nu a mai venit câteva zile, am spus că îşi urmează prietenii pisoi în altă escapadă şi l-am aşteptat liniştiţi.Dar Bebiţă nu a mai venit. Am aflat mai apoi că el, împreună cu alţi pisoi din bloc, au avut aceeaşi soartă: nişte vecini, pe care nu îi pot numi oameni, deranjaţi de prezenţa lor, i-au omo­rât. Asemenea întâmplări sunt fără cuvinte şi nu vreau să spun mai multe.Acum, când după atâta timp, primăvara vine fără Bebiţă, am vrut să scriu câteva vorbe care sper să ajungă la cei care iubesc animalele şi mă în­ţeleg. Şi să declar că îi voi fi mereu recu­noscătoare pentru momentele atât de fru­moase pe care ni le-a dăruit. Aveţi grijă de animale şi bucuraţi-vă de ele, aşa cum şi noi ne-am bucurat de Bebiţă Bobocel.