Violoncelistul Adrian Naidin şi toboşarul Ionuţ Micu fac echipă bună de mai bine de 5 ani. "Prac­ticanţi" talentaţi de muzică clasică, ei "îndrăznesc" să cânte şi jazz combinat cu folclor stilizat şi rock. Rezultatul s-a văzut în succesul concertelor din seria "Tari ca piatra".Adrian Naidin (42 de ani) - Născut şi crescut în Ardeal, din tatăl oltean şi mamă basarabeancă, el a ieşit "150% ro­mân", după cum îi place să glu­meas­că. A fost şcolit la Cluj în ar­tele muzicii clasice şi a debutat în 1998, ca artist instru­mentist la Ope­ra Maghiară din acelaşi oraş. Din 2001, devine membru al Orchestrei Naţionale Radio din Capitală, iar între anii 2000 şi 2003, colaborează cu Tea­trul Naţional Bucureşti, reali­zând muzică de teatru. A cântat pe numeroase scene din ţară şi străinătate şi are o mulţime de premii, printre care şi "Premiul II pentru Muzică de Cameră", la Concursul In­ternaţional de la Reichenau, Austria (1997).?n anul 2012, Adrian a fost invitat să cânte ală­turi de legendara trupă Phoenix, ocazie cu care îl întâlneşte şi pe Ionuţ - pe-atunci toboşarul for­ma­ţiei.Ionuţ Micu (38 ani) urmează Şcoala de Arte în Constanţa, la clasa de acordeon, dar se simte atras mai degrabă de percuţie. Buni­cul a fost cel care i-a înţeles pa­siunea şi i-a confecţionat prima tobă - dintr-un ciur de făină. ?n 1994, în­cepe să cânte împreună cu Interitus Dei, formaţie alături de care a scos şi două discuri, iar în 1998 îl cunoaş­te pe Ovidiu Li­pan Ţăndărică, care i-a devenit mentor şi de la care a "furat me­serie" cu adevărat. Din 2008 şi până în 2012, Ionuţ a cântat alături de Ţăndărică, în cadrul mai multor concerte organizate de acesta împreună cu Fanfara 10 Prăjini şi Stelu Enache.Datorită talentului său remarcabil, Ionuţ (pore­clit de prieteni John) a fost, pe perioade mai lungi sau mai scurte de timp, "disputat" de tru­pe renumite, precum: Talis­man, Phoenix, Krypton şi Com­pact.Începând cu 2013, A­dri­an Naidin şi Ionuţ Micu au făcut adeseori echipă, orga­ni­zând o serie de concerte inti­tulate "Tari ca piatra", în care şi-au promovat muzica pro­prie, o combinaţie de ritmuri arhaice româneşti, în acorduri de violoncel şi de tobă.The dAdA şi Accuarella, celelalte formaţii pe care le puteţi asculta de Dragobete, alături de cei doi, sunt două trupe tinere ce nu şi-au pus încă bine amprenta în decorul muzical românesc, dar care promit multe surprize plăcute.(Concertul are loc la Club Quantic, vineri, 24 fe­bruarie, la ora 21. Biletele pentru concert se gă­sesc în reţeaua iabilet.ro şi costă 35 de lei.)Tot de Dragobete, în cadrul princiar al Palatului Bragadiru, vă dă întâlnire, pentru o repriza de swing, un mare artist român - Marius Mihalache (42 de ani), pe care l-aţi găsit adesea în paginile revistei noastre. Este un adevărat virtuoz al ţambalului, afirmat încă de la vârsta de 4 ani. La 17 ani, ajunsese să interpreteze pe scena celebrei opere Scala din Mi­lano arii celebre, compuse de Rahma­ninov, Chopin, Schuman, Schubert sau Mozart.Marius a fost invitat să cânte în deschiderea concertelor unor le­gen­de ale pop-ului şi jazz-ului, precum Gloria Gaynor sau Nina Simone şi a colaborat cu Chick Corea, alături de care a sus­ţinut o serie de repre­zen­taţii prin lume. A fost atât de fascinat de Corea, încât a cotit-o şi el, uşor, spre jazz. De-a lungul timpului, Marius Mihalache a îmbrăţişat mai multe genuri muzicale, pe care le-a interpretat la ţambal în maniera sa: jazz, jazz-rock (alături de Ovidiu Lipan Ţăndărică), etno-jazz româ­nesc, folclor, muzică clasică etc.În 1998, artistul îşi lansează primul disc, "Eclipse", care s-a bucurat de un succes nebun, urmat mai apoi de alte 5 albume, care mai de care mai râvnit de iubi­torii muzicii bune. Ultima apariţie se numeşte "World Symphony" şi a fost lansată în 2007.De doi ani, Marius Mihalache s-a stabilit cu familia în Statele Unite ale Americii, aşa că spectacolele oferite în România au devenit o raritate. De aceea, nu ar trebui să rataţi "Back to Swing", un spectacol ce marchează întoar­cerea artistului către muzica anilor '20-'40, către o perioadă a bunei dispoziţii, a swing-ului plin de viaţă şi a pantofilor rupţi pe ringul de dans. Este o poveste plină de spirit şi improvizaţie, presărată cu strălucirea sunetului ţambalului. Alături de Marius Mihalache (ţam­bal), vor mai urca pe scenă: Arabe­la Nicolau (voce), Lorin Mihalache (fiul său, cu care se mândreşte tare mult, la tobe) Nicu Bâran (bas), iar invitat este Emil Bîzgă.(Biletele pentru concert se găsesc în reţeaua iabilet.ro şi costă 30 de lei.)