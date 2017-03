Stimată d-nă Sânziana Pop,Această filă galbenă s-ar putea să vă surprindă, însă este o reţetă pe care am primit-o în mod mira­culos, în anul 1964, când am fost greu încercată de o he­patită epidemică, pe care am contactat-o în luna a noua de sarcină. Am născut la termen, însă fetiţa mea nu a mai putut fi salvată şi după trei zile de la naştere a murit. Eu am scăpat ca prin minune, dar după cum slă­bisem arătam înfiorător, de la 63 de kilograme înain­te de sarcină - la 48 de kilograme, după ieşirea din spital. Însă Dumnezeu mi l-a trimis întâmplător pe d-l director al Grădinii Botanice din Bucureşti (la vre­mea aceea), d-l Teodor Tarnovschi, care mi-a recoman­dat o reţetă, spunând că ar fi primit-o de la cineva din Bulgaria pentru soţia lui, care cu acest preparat a scăpat de "icter negru". Şi eu am scăpat, tot datorită lui, şi după aceea am mai născut trei băieţi, care mul­ţu­mită lui Dumnezeu sunt sănătoşi, iar eu mă simt bine. Am dat reţeta multor bolnavi de hepatită şi s-au simţit foarte, foarte bine. Pentru cei care beau, condiţia este să se păzească de băutură după ce se fac bine. Dacă aveţi încredere în ce v-am scris, v-aş ruga să pu­bli­caţi reţeta deoarece în ultima vreme hepatitele fac ravagii. Vă rog să-mi trimiteţi documentul înapoi, de­oa­rece pentru mine este nepreţuit.Planta se culege când este în floa­re. Se usucă în casă, la umbră. Us­cată, să cântărească, fără am­­balaj, cinci grame pe cântarul far­ma­ceu­tic. Între timp se pune la fiert un litru de apă. După câteva clo­co­­te se ia de pe foc şi se pune pe masă la ră­­corit pen­tru exact zece minute (aco­pe­rit). După zece mi­nute se in­tro­duce planta tocată şi se lasă să se infu­zeze 12 ore. După aceea se strecoară, se ames­tecă cu 200 g miere, se pune într-o sticlă şi se păs­trează la rece şi întuneric. Se consumă imediat şi anume: de 12 ori pe zi câte o lin­gură de supă, din oră în oră, indi­fe­rent dacă ai mân­cat sau nu, de eşti înain­te de masă sau după masă. Ora şi lingura. Cura pentru un copil durează 5 zile, iar pen­tru un adult - 7-10 zile. Întrucât o sticlă de un litru ajunge numai pen­tru 5 zile, pentru un adult se va mai prepara o porţie. În timpul hepatitelor acute (chiar icter negru), pe lân­gă această cură obligatorie se vor administra bol­na­vului, după prescripţia medi­cului, şi vitamina C şi glu­coză - adică me­dicamentele obişnu­ite nu de­ran­jează această cură.Vă transmit o reţetă puţin costisi­toare, de vindecare a infecţiilor vagi­na­le, mult folosită pe vremuri: un tampon de vată îmbibat cu iaurt natural (de la ţărani şi care să nu fie pasteurizat) se in­troduce în vagin, seara la culcare. Da­torită conţinutului său în mono­carpină, iaurtul vindecă Trichomonas vagi­nalis. Tratamentul este sigur şi durează şase zile.Se fierbe o linguriţă de seminţe de ridichi şi o lingură de miere într-o ju­mătate de ceaşcă de oţet. Adăugaţi apa până ce tăria oţetului devine supor­ta­bilă şi faceţi gargară de mai multe ori pe zi. Seminţele de ridichi conţin uleiuri eterice, bogate în sulf, şi acţionează ca un antibiotic natural.Faceţi o cură de mere crude, de două-trei zile pe săptămână, în care mâncaţi 0,500-1 kilogram de mere rase cu coajă cu tot. În tot timpul dietei speciale, nu mâncaţi ni­mic altceva.Se curăţă cinci cepe mari, se taie felii subţiri şi se pun într-un castron, cu opt linguri de miere. Se lasă o zi şi o noap­te, amestecând cât se poate de des. Se lasă un sirop care se strecoară, se pune într-o sticlă cu dop şi se ţine la fri­gider. Doza: câte o linguriţă, de trei-pa­tru ori pe zi.Compoziţie: 60 ml apă (două linguri de supă), o lingură de mălai cernut foar­te fin, o lingură de miere de albine nefalsificată. Se pune apa la fiert în­tr-un ibric, se pune făina de mălai şi se frea­că la foc mic circa un minut. Se ia de pe foc, se adaugă mierea de albine şi se amestecă până ce se obţine o pastă per­fect omogenă. Se consumă călduţă, dimi­neaţa, pe stomacul gol. Efectul tra­tamentului se simte după consumarea a circa 400 g miere de al­bine. În timpul tratamentului, nu se consumă bău­turi alcoolice.Am suferit multă vreme cu căile respiratorii, trecând din răceală-n ră­ceală, cu probleme de sufocare şi pier­dere a vocii. Din fericire, un apicul­tor mi-a recomandat un mod de folosire a pro­polisului, care m-a salvat: se cum­pără de la piaţă un bastonaş de propolis solid, din care se ia o fă­râmă cât o gă­mălie de chibrit, care se lipeşte în adân­citura dintre măsele, seara, la culcare. Propo­lisul se dizolvă lent, este preluat de salivă şi astfel se face ungerea în­tregii zone afectate. Am reco­man­dat pro­cedeul multor persoane care mi-au mul­ţumit, altele nu l-au suportat din cauza mirosului de răşină şi a faptului că irită puţin mucoasa cavităţii bucale (dar tot el o şi vindecă). Dar persoa­nele care au într-adevăr probleme de sănă­tate nu ţin seama de aceste mici neplă­ceri.Vă propun un tratament de vindecare a bronşitei astmatice pe care tatăl meu l-a urmat cu mult suc­ces. Grav bolnav, a fost constrâns să se pensioneze pen­tru că tratamentele medicale urmate nu au dat ran­dament. După luarea tratamentului naturist a trăit până la 90 de ani, fără să mai aibă probleme cu bronşita.Reţeta: se iau un kg morcovi (raşi pe răză­toarea mare), un kg zahăr, puţină drojdie şi 2 1/2 - 3 l apă. Se pun toate într-un borcan, se amestecă până se to­peşte zahărul şi se aşază aproape de o sur­să de căldură. Se lasă trei săptămâni aco­perit cu o hârtie la gură, ca să nu intre praful. (Com­poziţia nu se mai amestecă.) În timpul macerării, morcovii se mişcă prin borcan în sus şi-n jos, iar când medi­ca­men­tul este gata, se aşază pe fundul borcanului. Lichidul se limpezeşte. Se strecoară cu grijă şi se trage în sticle. Se ia de trei ori pe zi, înain­te de mesele principale, câte un păhărel de ra­chiu. După ce lichidul se termină, tratamentul se poa­te repeta la interval de două-trei săptămâni. Doresc să le fie de folos tuturor celor ce au nevoie.Stimată redacţie,Citesc cu foarte multă plăcere şi interes revista dvs. încă de la apariţie. Pagina "Cititorii întreabă... Citi­torii răspund" o urmăresc cu multă atenţie pen­tru că de aici poţi afla multe reţete pentru diferite boli. Am folosit şi eu, pentru fratele meu care a avut ciroză, tra­tamentul cu tescovină şi cu cea­pă, publi­cat în revista dvs. Înainte de a afla acest tra­ta­ment, o bătrână mi-a dat o reţetă cu pelin uscat care ajută la eliminarea li­chi­dului în ciroza umedă şi pe care i-am aplicat-o fra­telui meu. În urma acestor trata­mente, el şi-a refăcut sănătatea şi acum a început să muncească.Pentru a ajuta şi alţi bolnavi care suferă de această cumplită boală, vă redau mai jos această reţetă: se cu­lege pelin şi se usucă bine sau se cum­pără de la Plafar gata uscat. Se freacă, se aruncă beţele şi se cer­ne prin sită. Din acest praf se ia câte o linguriţă cu o oră înainte de masă, dimineaţa, la prânz şi seara - în prima săptămână, după care se bea ceai îndulcit (de preferinţă cu miere) sau com­pot. A doua săptă­mână, se iau două linguriţe de pelin, tot dimineaţa, la prânz şi seara, iar a treia săptămână câte trei linguriţe - dimi­nea­ţa, la prânz şi seara, tot înainte de masă. În aceas­tă peri­oadă nu se beau nici un fel de băuturi al­coolice, aci­dulate sau sucuri din comerţ. În urma aces­tui tra­tament se elimină pe nesimţite tot lichidul acu­mulat.