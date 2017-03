"Cum se poate vindeca hipopareza?"

(Răspuns pentru ROBERT - Iaşi, F. AS nr. 1132)

"Am mari probleme cu dinţii"

(Răspuns pentru A., F. AS nr. 1220)

Laringo-traheita recidivantă este o inflamaţie cronică nespecifică, cu evoluţie pre­lungită, la nivelul laringelui şi traheii, care se manifestă cu răguşeală, obo­seala vocii, oboseala vocii la cântat, afonie, tuse seacă, iritativă, parestezii, uneori dispnee (lipsa de aer). Larin­go-traheita cronică/recidivantă este frec­vent întâlnită, în mod deosebit la băr­baţi, care sunt mai expuşi factorilor iritativi favo­rizanţi: fum de ţigară, alcool, noxe profesionale (gaze şi vapori toxici, praf). Alţi fac­tori etiologici sunt: supra­solicitarea cronică a vocii (cântăreţi, profesori, avocaţi, profesionişti vocali), ob­struc­ţia nazală (nas înfun­dat), cu respiraţie pe gură şi gât uscat, infecţiile cronice rino-sinusale, dentare şi bron­ho-pul­monare, boala de reflux gastro-esofagian. Tra­tamentul etiologic al laringo-traheitei recidivante constă în evitarea factorilor iri­tanţi (praf, tutun, alcool, sub­stanţe chimice), tratamentul su­fe­rinţelor rino-sinusale, repaus vocal şi reeducare ulterioară a vocii.Tratamentul local constă în:* Substituţie lichidiană cu ceaiuri din: podbal, plămânărică şi lichen de piatră (se prepară o infuzie dintr-o linguriţă plantă, la 200 ml apă clocotită).* Gargară cu infuzie de muşeţel, salvie, găl­be­nele, arnică şi tătăneasă.* Refacerea troficităţii mu­coasei prin apite­rapie: Proposept (3x1 tablete/zi), miere de albine cristalizată sau fagure de miere căpăcit.* Susţinerea terenului imunologic cu: Imuno­rezistan Forte (extract din echinaceea).* Unde scurte, în doze medii, 10 şedinţe, cu durata de 10-15 minute, regiunea cervicală.* 10 şedinţe aerosoli, cu Dexametazonă sau Flixotide nebules, Gentamicina şi ser fiziologic.* Tratament balneoclimateric cu aerosoli sa­lini, în staţiunea Ocna Sibiului.* "Salină la domiciliu" - o metodă comodă şi eficace cu inhalaţii şi pulverizaţii de "OCNA­SEPT" - aerosol salin cu extract din plante medi­cinale aromatice. ("Ocnasept" poate fi comandat la tel. 0269/21.78.61/ 0733.67.87.85, e-mail: sanmedsb@gmail.com Termenul de hipopareză nu l-am întâlnit până în prezent. Din lectura mesajului dvs. am înţeles că este vorba de o pareză la nivelul maxilarului. Pentru a vă vindeca de această pareză, trebuie să urmaţi următorul tratament naturist.* Alimente recomandate: grâu, orez, supă de fasole cu grăsime, lapte, caimac, legume verzi fier­te, fructe, în special cele dulci-acrişoare, por­tocale, mandarine, struguri, băuturi reci, inclusiv sucuri de fructe, stafide.* Alimente interzise: ceai fier­binte, cafea, alte băuturi fierbinţi, băuturi alcoolice, condimente iuţi inclusiv ardei iute, carne, fasole soia, sare, ulei, oţet, alimente fripte sau prăjite, mâncăruri grele, legume verzi, salată crudă, cartofi, co­nopidă, varză, ciuperci, îngheţată.Alimentele care nu sunt trecute nici în prima, nici în a doua categorie nu trebuie consumate, de­oa­rece fac rău organismului.* Automasaj. Pentru a vă putea trimite instrucţiunile pentru masaj, tabelul cu zonele de masat, durata masajului şi planşele aferente, vă rog să-mi comunicaţi adresa dvs. la tel: 0723/74.23.98 (orele 20-22).* Administrarea de Apisan-Forte - veţi lua zilnic o lingură de Apisan-Forte, timp de 6 luni.* Terapia cu apă. Pe perioada tratamentului se recomandă în loc de apă obişnuită, apă de izvor, apă minerală plată sau apă distilată. Cantitatea totală de apă distilată ce trebuie consumată este de maximum 90 de litri. Această cantitate se bea în funcţie de necesităţile organismului, ne­im­punându-se anumite canti­tăţi zilnice. Pe perioada când consumaţi apă distilată, se recomandă să nu beţi altă apă. Consumul de apă distilată are o contribuţie substanţială la vindecarea bolii dumnea­voas­tră.Reţete naturiste:1. Tinctură de saschiu (Vinca Minor). Se umple o sticlă pe trei sferturi cu plante, peste care se toarnă alcool de 40 grade. Se lasă la macerat 14 zile, la temperatura camerei. Se filtrează şi se îmbuteliază în sticle mai mici, de culoare închisă. Se iau 3 linguriţe de tinctură, de 3 ori pe zi, în puţină apă, înainte de mesele principale cu 15 minute. Primele semne ale eficienţei apar între 3 şi 6 săptămâni. Nu se recomandă persoa­nelor cu ulcer gastric şi duo­denal din cauza alcoolului conţinut în tinctură.2. Ceai de saschiu (Vin­ca Minor) - se beau 2 căni pe zi. Se face infuzie din­tr-o linguriţă de plantă la 250 ml apă. Se lasă 20 de mi­nute, apoi se strecoară.3. Vin de saschiu: 100 g saschiu zdrobit se ma­cerează 8 zile, într-un litru de vin alb, sec. Se filtrează. Se iau 4 linguri pe zi, înainte de mese cu 15 minute.Notă: Reţetele se fac pe rând, nu concomitent.Vă doresc multă sănătate!În problema de sănătate semnalată de dum­nea­voastră este de mare ajutor să aveţi în vedere ur­mătoarele recomandări:* Să aveţi o igienă corespunzătoare a gurii şi să vă curăţaţi dinţii după cele 3 mese principale.* Schimbaţi pasta de dinţi după o lună de utilizare.* Folosiţi o periuţă de dinţi adecvată, special creată pentru a pătrunde şi în zone mai greu acce­sibile unde periuţele normale nu străbat. Orien­taţi-vă în alegerea periuţei de dinţi, după preţul acesteia, care ar trebui să fie în jurul valorii de 15-20 lei.* Schimbaţi periuţa de dinţi după fiecare lună.* Periaţi bine dantura, cu mişcări circulare şi mişcări sus-jos, preţ de 3-4 minute.* Este de ajutor să folosiţi şi apă de gură pe bază de plante sau apă de gură pe bază de argint coloidal.* Folosiţi de două ori pe săptămână spălatul dinţilor cu bicarbonat de sodiu şi zeamă de lămâie.* Evitaţi sau eliminaţi din dietă zahărul alb şi brun, precum şi alimentele care-l conţin, înlocuin­du-l cu miere crudă, melasă lichidă, siropul de ştevie şi siropul de arţar.* Consumaţi cantităţi mari de vitamina C şi zinc, care ajută foarte mult în această problemă de sănătate.* Faceţi o cură de 2 luni cu clorofilă lichidă, pe care să o consumaţi dimineaţa pe stomacul gol.* Luaţi calciu şi magneziu din surse organice, pentru a stimula minera­lizarea smalţului. De un real folos este şi Extractul din muguri de brad.* Expuneţi-vă la soare dimineaţa sau spre seară, pentru sintetizarea vita­minei D3, cu rol im­por­tant în asimilarea elemen­telor.Multă sănătate!