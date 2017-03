Înainte de concert

Alături de Gheorghe Zamfir

Împreună cu fiul lui, Sorinel, şi cu Gheorghe Dinică

Din fotografia ştearsă de timp, mă priveşte mândru un bărbat, cu o mustaţă întoarsă în sus şi cu un pumn de medalii prinse la rever. Este Cris­tache Ciolac, cel mai celebru lăutar bucureştean al începu­tului secolului XX, preferatul lui George Enescu. Pe scaun, în faţa mea, stă strănepotul lui Cristache, tot un bărbat masiv, la rândul său lăutar de clasă. George Ciolac, cu nume de scenă "George Ness", a cântat ală­­turi de nume mari ale muzicii lă­u­tăreşti, cu Gheor­ghe Lambru, cu Gheorghe Zamfir, cu Johnny Răducanu şi continuă să facă spectacol muzical la ţambalul la care bate cu câte şase ciocănele sau legat la ochi."Am avut o copilărie foarte fastuoasă, din cau­ză că am avut şase mame, nu una singură. Pe mine m-au crescut bunicii şi ei aveau cinci fete. Ce să vă zic, nu ştiu cum s-au făcut lucrurile atunci, dar în acte mama mea e trecută ca sora mea. De la şase zile, bunica m-a înfiat şi ea a fost mama mea. Eram răsfăţat ca singurul băiat din casă şi nu mi-a lipsit nimic. Nimic în afară de mamă şi de tată, părinţii cei adevăraţi, de asta am eu o repulsie faţă de fa­miliile dezbinate, care-şi lasă copiii pe unde apucă. Şi d-aia îmi dau lăcrimile când îi văd pe copiii ăia de cerşesc pe stradă".- Din tată-n fiu, lăutari din Bucureşti. Tata adevă­rat era Sile Juben, pe nu­mele lui Vasile a lu' Nae Moşu, cânta cu acor­deo­nu' şi cu contrabasu'. Po­recla-i vine pentru că era din Dudeşti, şi acolo ţi­ga­nii ieşeau mereu îm­bră­caţi la patru ace, ca la paradă, se mândreau cu pantofii, care ce pantaloni noi şi-au mai luat. Am avut o relaţie aşa, mai subtilă cu el, pentru că mama nu mă prea lăsa să-l văd. A murit de tânăr. A intrat cineva peste el în casă şi...Vreo două sute şi ceva de împun­sături au fost. Mă rog, Dum­nezeu să-l ierte. Pe bunicu care m-a crescut, tatăl ma­mei, tot Cristache Ciolac îl chema, cânta cu acor­deonu' la restaurantul Unirea, la Sfânta Vineri. Cânta café concert, lăutărească, romanţe. Acum, dacă vrei să mergi la un restaurant să as­culţi aşa ceva, greu găseşti, au mai ră­mas puţini care ştiu să cânte. Bu­nicu' era un om cult, citea mult. Nu era un ţigan lăutar care a învăţat pe prispa casei şi cu care n-ai ce discuta. Nu zic că era Nos­tradamus sau clarvăzător, da' ne zicea de pe atunci lucruri care s-au adeverit. Un lăutar care a ştiut să-şi susţină familia în limita bunului simţ. Nici cu avere, nici sărac. Vă daţi seama, să creşti cinci fete, pe atunci îţi trebuia zestre la nuntă, n-a fost uşor. Îmi amintesc cum îmi spunea tot felul de poveşti, să mă instruiască pentru mai târziu. Din păcate a murit în '77, când eu aveam opt ani.- Lizeanu - Tei, pe stra­da Pârgari. Acolo, pe colţ cu Niceta, locuiau singu­rele două familii de ţi­gani din zonă, amân­două de lăutari. Am avut prieteni adevăraţi, n-am râs niciodată unii de alţii, că ăla e ţigan, ăla e ţăran, ăla-i român, nu era ura asta de rasă de azi. Mân­cam unii la alţii, dor­meam unii la alţii, intram fără să batem la uşă, ca la noi acasă. O copilărie ba­zată pe prietenie. Visul meu din copilărie era să mă fac fotbalist, nici­decum lăutar. Stăteam la un kilometru jumătate de sta­dio­nul Dinamo, mer­geam pe jos şi săream gar­dul să-i ve­dem pe Ţăl­nar, pe Cornel Dinu, Lu­ces­cu, Che­ran, Dudu Geor­­gescu. Stadionul era arhiplin, stă­teau oamenii pe scări, ce fotbal se juca! Am jucat şi eu la o echipă de juniori, am dat gol în primul meci, dar, când a venit antrenorul acasă să mă le­gi­­timeze, nu m-a lă­sat mamaie. La noi, la lă­u­tari, era impresia asta gre­şită că fotbaliştii-s va­ga­bonzi. De atunci am pus baza pe acest instrument, pe ţambal.- Staţi să vă spun cum a fost. Aveam 4-5 ani, ţin minte aşa, vag, şi am mers în casa lui Toni Ior­dache, că el a fost şi naşul meu, el m-a botezat. Ma­ma mea şi cu soţia lui, Coca, erau su­rori. Şi Toni şi Coca aveau un băiat, Leonard, vărul meu. Când mergeam pe la ei, el cânta la ţambal. Eu nu mai auzisem până atunci, nu ştiam. "Băi, ce sunet e ăsta aşa plăcut? Zici că-i pian". Într-o zi m-am aşe­zat acolo lângă ţambal, să ascult, şi m-a luat somnu'. M-am culcat sub instrument, de dragu' lui, vă rog să mă cre­deţi. Nu mă mai găseau, m-au căutat prin toată casa, eram o mogâldeaţă sub ţambal, nu mă ve­deam. Într-un final, m-au găsit şi m-au lăsat şi pe mine să zdrăngăn cu ciocănelele-n ţambal, fără să ştiu că am să devin ţimbalist. După ce-a murit bunicu', bunica s-a descurcat cum a putut, săraca, aveam nişte camere din paiantă în spatele curţii, şi le închiria unor lingurari din piaţă. Aşa m-a crescut, şi cu ajutorul mamei mele, care a lucrat ca ospătar, şef de sală, şi al soţului ei. Şi tot bunica mi-a cum­părat ţambalul, care costa o avere, cât o maşină. Mi l-a luat ca să mă ţină departe de rele, de un anturaj urât. Mai încolo de noi, spre Lizeanu, trăiau mulţi ţigani cocalari, d-ăia de făceau lucruri urâte şi bu­nica ştia că un copil fără tată, nesupravegheat, ar putea uşor intra sub influenţa lor. Da' mie-mi plă­cea muzica. Noaptea, pe la 11-11.30, când se o­preau tramvaiele, venea ecoul de la nunţi, plo­coa­ne, botezuri, unde se cânta. Bunica, cum auzea mu­zica, venea la mine-n cameră, da' eu eram deja ple­cat, ieşit pe geam, ca să nu trec prin camera dânsei. Mă luam după dâra muzicii şi mergem să ascult. Une­ori, cântau Leo­nard sau naşu' To­ni şi ştiam că am sus­ţinere, are cine să mă adu­că acasă. Da' une­ori, erau alţii şi, când se ter­mina, stăteam şi aş­tep­tam. Eu, copil, să trec noaptea singur, pe în­tu­neric, că erau stinse luminile, pe lângă Cimi­tirul Reîn­vie­rea, vă daţi seama... Şi cine venea să mă ia? Mama venea şi mă ducea acasă, Dumnezeu s-o ierte!- La doi paşi de mine, locuia marele vio­lonist Cleante Bârneaţă, zis Ciorope. Eram pri­eten cu Marian, fiul său, îmi luam ţambalu' şi mă mutam la ei acasă şi studiam împreună de di­mineaţă până seara. La 12 ani, m-a luat Cio­rope cu el să cânt la un plocon, la noi în ţigănie. Aia a fost prima mea leafă. 200 de lei. Îmi mai arătase el cum să cânt, mă bucuram că sunt cu el, dacă eram cu alţii, poate mi-era frică să cânt. De acum, gata, deja luasem gustu' la bani, mai vedeam şi fete frumoase pe acolo, începuse să-mi placă. Când a fost să cânt la prima nuntă, bunica nu m-a lăsat "Georgică, eşti prea mic..." I-am rupt gardu' tre­când ţambalu' pes­te el. Era greu ţambalu', 80 de kile, 100 cu picioare cu tot. M-am dus zilele trecute la spital, m-au în­trebat ăia: "Domne, ce profesie aţi avut, halterofil, prestator servicii?". Uite aşa am coloana. Cât am cărat la ţambal, cât mă rugam de şoferi să mă ia, uneori dădeam bani în plus faţă de ce câştigam. Odată am stat de la cinci di­mineaţă la ora unu să găsesc un şofer să mă ia. Dacă le spui asta copiilor de azi, care au apărut ca ciu­percile după ploaie în muzică şi au tot ce le trebuie, se uită aşa, la tine. Ce spune ăsta aici, basme, poveşti nemuritoare? Da' toate greutăţile astea erau fru­moase, dădeau farmec vieţii, mă simt un om fericit şi împlinit şi pentru că am trecut prin ele.- Am avut norocul să cresc ocrotit de acest om, care, chiar dacă nu era rudă de sânge cu mine, a fost tatăl pe care nu l-am avut niciodată. Un idol pe care-l iubeam şi simţeam că mă iubeşte şi el. Vă daţi seama, la vârsta aia, ce însemna el pentru mine, ce nevoie aveam de un sfat, de un astfel de om. El m-a îndrumat spre calea cea bună, să îmi fac familia mea, casa mea, aragazul meu, şi el mi-a arătat muzica. Eram fericit în casa lui, avea de toate. Când eram mic, stătea în Berceni, mai târziu s-a mutat în centru, la Sfântu Gheorghe. El era mai mereu plecat prin turnee, vărul Leonard, şi el, pe la evenimente, dar rămânea acasă ţambalul la care stu­diam ce-mi mai arătau ei printre picături. Une­ori, Leonard mă lua cu el la evenimente, stăteam lângă el şi furam meseria, îi mulţumesc că m-a ajutat să-mi câştig acum o pâine şi să fiu un lăutar onorabil. Când eram mic, naşu Toni îmi dădea, acolo, 50-100 de lei, şi zicea: "Ia tă­ticule şi bate aici, cu degetele, pe tăblia patului sau pe scaun." Eu nu înţelegeam ce vrea, mă bucu­ram şi îmi luam un suc cu banii ăia, o îngheţată. Mi-a dat mie Dum­nezeu viteza a şap­tea la ţambal, dar poate de acolo am stilul meu de acum, sunt tare-n cio­că­nel, de la bă­tu­tul acela pe tăblia patu­lui.- Când se aşeza la ţambal, devenea alt om. Se transfigura. Mi-a po­ves­tit odată că au venit japonezii la el să vadă dacă nu are curent elec­tric în ţambal, nu le ve­nea să creadă cum bate. Altfel, era liniştit, mo­­­dest, un om care im­pu­nea imediat respect prin fe­­lul de a vorbi. Ştia fran­ceză la perfecţie, se descurca în engleză şi în japoneză. Eu îl ştiam de naşu' Toni, nu-l prea vă­zu­sem cântând, era mult ple­cat din ţară, şi când am mers cu el la o nuntă, pe Du­deşti, efectiv a rupt ţambalul în două. De la el am învăţat să nu fii cu nasu' pe sus, să respecţi şi pe cei mai buni, şi pe cei de nivel de jos.- De pe la 13-14 ani am cântat în ansamblu' UTC-ului, timp de vreo 20 de ani. Eram nişte copii drăcoşi care cântam, zic eu, mai bine ca celebru' an­samblu Ciocârlia. Primul restaurant adevărat în care am cân­tat a fost Jariştea. M-a sunat să mă invite nea Vasile Năsturică, Dumnezeu să-l ierte! Zic: "Vin, nea Vasile, da' cine a cântat acolo înainte la ţam­bal?"." Ion Miu". "A, hai domne', că nu vin". Eram co­pil, da aveam mintea coaptă, mă gândeam cum să merg eu, un mucos, să cânt după un aşa ţimbalist? M-a convins după 2-3 zile, cu condiţia să-mi arate zi de zi câte o piesă de café concert. E greu să cânţi în formulă de trei, vioară, ţambal, acordeon. Pe­rioa­da aceea cred că a fost cea în care am cântat eu cel mai bine. De opt ani în­coa­ce, viaţa mea s-a schimbat, a ajuns la un alt nivel, de când sunt şef de formaţie la Hanul Vo­ie­vo­zilor. Facem un show pe care unii îl percep ca...circ, e o nebunie, dar oamenii lasă fur­culiţele din mâini, scot nasurile din farfurii şi cântă cu noi, aplaudă, participă. Trebuie să le oferi ceva nou, altfel, oricât de bine am cânta noi, ar mânca, ar vorbi sau s-ar duce la Operetă să asculte liniştiţi.Vreo zece ani, între 1995-2005, George Ciolac a renunţat la ţambal. Muzica lăutărească nu mai era la putere, n-o mai cerea nimeni. Se trăsese linie. Venise vremea manelelor. Ca să pună o pâine pe masa co­pii­lor a făcut taximetrie ilegal, l-a prins poliţia, i-a dat drumu', şi n-a mai făcut. Uitat de oameni, de pri­e­tenii pe care îi ajutase, şi-a găsit salvarea şi sprijinul în so­ţia sa. "Vali este lumina şi puterea mea. Ne-am căsă­torit la 17 ani. A fost dra­goste la prima vedere. Am văzut-o într-o patiserie la Sfânta Vineri, era cu o pri­etenă de-a ei şi vor­beau aşa, mai vulgar. M-am întors şi am văzut o fată frumoasă, cu siluetă de că­pri­oară. Nu-i ţi­gancă, e româncă. Suntem de 31 de ani îm­pre­ună, şi avem trei copii".- M-a luat prietenul meu, Costel Nichita, la Or­ches­tra Naţională condusă de maestru' Gheor­ghe Zam­fir. Nu-mi imaginam că va fi atât de greu să re­vin la ţambal. Nu se mai înţelegea stânga cu dreap­ta. "Mă, ce e asta, nu mai ştiu să cânt?". Şi am luat ţam­­balu' la studiat, n-am studiat în viaţa mea ca a­tunci. Aveam un sentiment de bucurie şi de trac, ca în co­pilărie, înainte de un spectacol la Casa Pio­nie­rilor. Trebuia să dau ce am mai bun în faţa ma­estrului Zamfir. Acest om inspiră ceva. Îţi dă sentimentul ăsta unic în viaţă că ai şansa să colaborezi cu un titan al muzicii.- A murit ca un ţigan sărac, vai de el. Fusese bo­gat, avea case, vile. Şi s-a dus Jenica, fata lui, la Pa­ris, şi a pierdut totul la ruletă. Măcar cu o cameră de la o vilă să ne fi ales şi noi. Dar ştiţi ceva? Eu mă con­sider un om foarte foarte foarte bogat. Datorită so­ţi­ei şi copiilor mei şi datorită ţambalului, prin care pot să transmit oamenilor nebunia asta frumoasă a mea.