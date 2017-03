Dragă redacţie a revistei "Formula AS" şiMult stimată d-nă director Sânziana Pop,Mă numesc Cozmin Lenuţa Ramona şi doresc să trimit toate gândurile mele bune către dvs. şi către persoanele care ne-au sărit în ajutor. Nu pot găsi cuvintele potrivite, sunt blocată, nu se poate descrie tot ceea ce aţi făcut pentru noi, pentru copiii noştri. Aţi lansat o chemare, iar o mulţime de oa­meni ne-au sărit în ajutor. Acest lucru nu se putea întâmpla fără dvs. Nu credeam şi nu mă gândeam că atâta omenire ne va ajuta. Copiii mei au simţit căl­dura în această iarnă, le-am luat hăinuţe şi încăl­ţări, hrană bună, mai ales pentru fetiţă, deoarece necesită un regim strict pentru diagnosticul crud pe care îl are. Am cumpărat şi două injecţii pe care urmează să le facem, aşteptăm programarea. Mi-aş dori din suflet să strâng în braţe fiecare persoană, începând de la dvs., d-nă directoare Sânziana Pop, şi până la ultimul om care a sărit să-mi sprijine fetiţa şi pe noi. Vă mulţumesc din suflet pentru tot sprijinul acor­dat, vă iubesc pe toţi, şi ca semn de recu­noş­tinţă, mă voi ruga seara, împreună cu copiii mei, pentru fiecare din dvs.Doresc să ataşez numele şi pre­nu­mele celor mai fru­moase suflete ome­neşti care au fost lângă noi, la mare cum­pănă.Mă plec în faţa tuturor! Peride Lu­cia, Petcu Dan, Păcală Ruxandra, Iliescu Fl. Brânduşa, Filimon Necu­lai, Freni Floare, Mutsson Sebastian, Năstasă Valentina, Nemoianu Vasile, Badea Maria Elena, Simion P-va, Stănescu Viorica, Antonescu Elena, Gheor­ghe Elvira, Bochiş Rodica, Ţiu­gan Ga­briela, Negulescu Carmen, Albiţa Cristina, Petruţ Virgil, Dinu Cons­tantin, Butan Nicolae, Udrea Ana, Lidia Chirilă, Borza Cornel, Floare Viorel, Cioroianu Maria.Pentru "Formula AS" tot binele din lume, să­nătate, împliniri pe toate planurile şi să o ţineţi tot aşa. Cu stimă şi apreciere,Dragă revistă "Formula AS",Din suflet vă mulţumim pentru ceea ce aţi făcut pentru noi. Am primit bani de la oameni cu suflet mare. Am luat lemne, că nu aveam, şi restul de bani îi păstrăm pentru repararea casei, atunci când va veni vremea mai bună.Am primit de la un domn din Bucureşti, pe nu­me Marius (a venit special la Brăila), cu două sacoşe cu alimente, dulciuri şi fructe. Am plâns de bucurie şi de emoţie. Şi în ziua de Sfântul Niculae am plâns când am primit mandat de bani. Ţin să le mul­ţu­mim oamenilor cu suflet mare şi să le dea Dum­nezeu multă sănătate.Lista cu oamenii buni care ne-au ajutat: Iliescu Brânduşa (100 ron) - Bucureşti, Vişan Evdochia (300 ron) - Suceava, Strajac Iordache (150 ron) - Timişoara, Dăn­cio­iu Ion (100 ron) - Sla­tina, Olt, Gheor­ghe Nicolae (200 ron) - Timişoara, Du­­mitrescu Flo­res­cu (30 ron) - Pan­telimon-Bucu­reşti, Neagu Mimi (100 ron) - Bucu­reşti, Scutea Jana (50 ron) - Sibiu, Dinu Cons­tan­tin (50 ron) - Bucureşti, Lăzărescu Valentina (100 ron) - Bucureşti, Tiugan Gabriela (30 ron) - Bă­lesa-Gorj, Grigoriţă Viorica (100 ron) - Buzău, Ior­ga Gheorghe (100 ron) - Pantelimon, Bucu­reşti, Badea Alexandra (10 ron) - Bucureşti, Zgâr­dan Emilia (100 ron) - Brăila, Maftei Elena (150 ron) - Suceava, Daneaşa Livia (150 ron) - Arad, Isărescu Florian (200 ron) - Mediaş-Sibiu, Petriş Irina (500 ron) - Cluj-Napoca, Pâclea Ruxandra (50 ron) - Sibiu, Ardelean Ion (100 ron) - Arad, Stoica Cătălina (100 ron) - Piatra-Neamţ, Zulecu Gabriel (100 ron) - Sighişoara, Mureş, Ionescu Elena (30 ron) - Bucureşti, Negre Vasile (50 ron) - Oneşti, Maramureş, Scrisoare anonimă (50 ron) - Cluj, "Formula AS" - 2000 ron.Încă o dată vă dorim multă sănătate tuturor,D-nă director Sânziana Pop,Sunt Piciorea Dorina-Corina, din ora­şul Comarnic, str. Ghioşeşti nr. 298 A, judeţul Pra­hova, cod 105700. Doresc să vă trans­mit pe această cale că generozitatea dvs. s-a transformat în lacrimi de bucurie şi speranţă de reuşită a tratamentului pentru fetiţa mea, Iulia Maria. Ajutorul bănesc pe care l-am pri­mit şi de care aveam mare nevoie a venit într-un moment în care nu mai speram să-mi pot ajuta fetiţa. Totodată, pe această cale, mulţu­mesc tuturor oamenilor de bine, inimoşi şi cu suflet mare, care din puţinul lor au alinat suferinţa din casa noastră. Să vă ajute bunul Dumnezeu, să vă dea sănătate şi să vă ocrotească familia şi pe cei dragi dvs.Cu stimă şi deosebit respect,Stimată doamnă directoare,Eu vă mulţumesc din tot sufletul pentru banii pe care mi i-aţi trimis prin Fundaţia "Formula AS". Le mulţumesc din tot sufletul meu şi oamenilor cu suflet bun, pentru sprijinul dat. Mila dvs. mi-a dat răgaz de trăit şi fata mea a putut să meargă mai de­parte la şcoală. Pentru noi, ajutorul dvs. a fost o mi­nu­ne. Dumnezeu să vă răsplătească pe toţi. Vă mul­ţumesc frumos!