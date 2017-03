Ţărani din Vaideeni

Din isterie politică, expresia "tehnocraţi" a de­venit o jignire adusă unora dintre cei mai buni specialişti europeni care au con­dus România după 1989, împreună cu prim-mi­nis­trul Dacian Cioloş. Numirea inginerului Achim Iri­mescu la Agricultură a însemnat un mare pas îna­inte, deoarece era un profesionist cu calificare, avu­sese funcţii importante la Bruxelles, unde a re­pre­zentat statul român, şi avea cunoştinţe la zi, în do­me­niul agrar. Dar în ciuda denigrărilor perma­nente, a falsei acuze de "gaură" la buget, în mass-me­dia românească apar tot mai multe trimiteri "de sal­vare" la "tehnocraţi". Pentru că guvernul Cioloş a stat doar un an la putere, lăsând, totuşi, iniţiative importante, am considerat că o reluare şi detaliere a lor ar fi de ma­re folos, pentru a înţelege care ar tre­bui să fie drumul adevărat de dezvoltare a ţării, mai ales când e vorba de agricultură, "meseria" ma­­jorităţii româ­ni­lor.- M-am născut într-un sat de munte din Vâlcea, cu oameni temeinici şi gospodari, Vaideeni, prima comună din România cu sală de sport modernă şi asfalt, făcute pe banii sătenilor, majoritatea lor cres­­cători de oi, încă de la începutul anilor '70. Chiar da­că părinţii mei au avut serviciu (mai întâi tata, ulterior şi mama), am avut şi noi pământ şi am fost legaţi de el, co­muna nefiind coo­pe­ra­tivizată. Te­re­nul nu era prea productiv, mai mult pentru fâ­neţe, pă­şuni şi pomi fructiferi, dar prin muncă neîn­tre­ruptă şi cu cum­pă­ta­re mare, mulţi săteni aveau un trai decent la vreme aceea, de pe ur­ma ani­ma­le­lor pe care le creşteau. În plus, a­veau ambiţia să-şi lu­mi­neze copiii, să-i trimită să înveţe carte, să ajungă prin facultăţi. Ca urmare, datorez şi eu mult sa­tu­lui şi educaţiei din familie şi din şcoală (am avut dascăli cu mare har). Cinstea, corectitudinea, dra­gostea de muncă şi de carte, ambiţia de a face bine ce faci, dar şi înţelepciunea de a accepta o anu­mită predestinare au fost elemente de bază ale edu­caţiei primite în familie, în şcoală şi de la pre­oţi cu har. Am stat în satul meu natal până la ter­minarea li­ceului. Nu pot să nu amintesc faptul că dascălii din sat treceau pe fiecare trimestru pe la fiecare casă a elevilor, pentru a vedea cum îşi pre­gătesc lecţiile. Se făceau meditaţii în afara orelor de program, fără nicio plată...- Absolut toate marile realizări sunt posibile, tocmai datorită faptului că realizatorii lor cred în şansa reuşitei. De fapt, într-o ana­liză a succesului, a rezultat că, în general, cei care au succes sunt oamenii care atunci când au idei în care cred, le duc la bun sfârşit. Este adevărat că trebuie să ai ho­tărâre şi energie pentru a găsi soluţii, de câte ori apar blocaje, mai ales introduse de cei care, din prin­cipiu sau din invidie, se opun la orice! Mai mult, consider că un ministru sau un secretar de stat are obligaţia şi chiar rolul istoric să lase ceva în ur­mă, din perioada cât a deţinut funcţia... De aceea, angajamentul meu profesional a fost să las ceva în urmă, care să aducă un pic mai bine pentru so­cie­tate, să fac bine şi, mai presus de orice, să nu fac rău! Desigur, a face rău nu înseamnă să nu-l pe­dep­seşti pe cel care nu îşi face datoria...- Agricultura românească a fost mult în urma celei europene, până la aderare, dar, după 2007, a evoluat enorm datorită subvenţiilor foarte impor­tante. Numai în 2016, am reuşit să plătim 3,3 mi­liarde de euro din fonduri europene pentru agri­cultură, de circa 10 ori mai mult decât bugetul Mi­nisterului Agriculturii înainte de aderarea la UE. Din păcate, se menţine încă un decalaj important în ce priveşte infrastructura rurală şi bunăstarea multor locuitori ai satelor româneşti, faţă de cei din statele dezvoltate din vest.- Ca ministru, mi-am propus trei obiective mari: 1. Accelerarea absorbţiei fondurilor euro­pe­ne (şi aici trebuia recuperată întârzierea la efec­tuarea plăţilor către fermieri). Am efectuat plăţile în noul termen stabilit de Comisia Europeană, am plătit peste 875 milioane euro ca avansuri (faţă de circa 360 milioane de euro în alţi ani) şi am început plăţile normale de la 1 decembrie (peste 195 mi­lioa­ne euro) pentru pri­ma oară în România, după ade­rare. 2. Reducerea birocraţiei şi sim­plifi­ca­rea pro­cedurilor pentru acce­sa­rea fondurilor eu­ropene - spre exem­plu, do­sarul de apli­caţie pen­tru plăţile di­recte s-a re­dus de 8 - 9 ori ca vo­lum, am renunţat la mul­te cerinţe depăşite sau chiar absurde (ade­ve­rinţă de la veterinari, că nu este nevoie de... ade­verinţă, co­pie legalizată etc.). 3. Des­chiderea pie­ţelor: des­chi­derea pieţei europene pen­tru carnea de porc, a pieţei Turciei pentru bovine şi carne de vită (urmează şi pentru ovine în scurt timp), inclusiv pentru tranzitul prin această ţară; deschiderea pie­ţe­lor arabe pentru ovi­ne; adoptarea legislaţiei pen­tru trimiterea ata­şa­ţilor agricoli în 12 state (rămâne doar ca MADR să organizeze concursul pen­tru tri­miterea la post); de­mersuri în SUA, ţări arabe etc., pentru promovarea produselor româ­neşti.- Dintre proiectele mari începute, care necesită continuarea, amintesc: 1. Simplificarea şi redu­ce­rea bi­rocraţiei; 2. Legea fondului mutual: chiar dacă nu este foarte dorit de mulţi, reprezintă una din­tre pu­ţinele soluţii de susţinere a producătorilor în situaţiile de criză din sector, cauzate de schim­bările climatice, de volatilitatea pieţelor şi preţu­rilor. 3. Legea restruc­tu­rării cercetării. Să nu uităm că doar cercetarea mai poa­te asigura creşterea com­petitivităţii fermierilor ro­mâni care, pe medie, sunt încă sub media euro­peană ca performanţe; 4. Tri­miterea la post a ata­şa­ţilor agricoli, care pot spri­jini foarte mult exportul şi promovarea pro­duselor româneşti peste hotare. Cât să mai aştep­tăm ca ţara noastră să redevină un stat exportator de produse agro-alimentare?- Atmosfera colegială. Disponibilitatea de-a ajuta. Aş menţiona aici sprijinul important obţinut din par­tea ministrului Finanţelor (fără disponi­bili­za­rea su­melor necesare, nu aş fi reuşit efectuarea plă­ţi­lor-re­cord) şi al justiţiei! Perioada cât am fost şeful MADR a fost extrem de intensă şi plină de reuşite, dar şi cu multe dezamăgiri, legate de neîn­ţelegerea mul­­­tora a obligativităţii respectării preve­derilor lega­le.- Agricultura României este o agricultură cu do­uă viteze: pe de o parte, un număr relativ redus de fer­­mieri medii şi mari, care reuşesc să producă mo­dern şi competitiv; pe de altă parte, un număr foarte ma­re de mici producători de semi şi sub­zis­tenţă, ca­re, lipsiţi de mijloacele necesare, nu pot fa­ce faţă con­­curenţei de pe piaţa internă a UE. Ca ur­mare, Ministerul Agriculturii (MADR) trebuie să acorde atenţie egală ambelor categorii de produ­cători, pen­tru că cei mari asigură aprovizionarea pieţei cu pro­duse la preţuri competitive, iar cei mici menţin viu satul românesc!- Într-o lume în plină schimbare, o naţiune trebuie să-şi păstreze totuşi rădăcinile cu valoare de referinţă! În România, veşnicia s-a născut la sat, spunea Lucian Blaga. Satul românesc reprezintă un unicat la nivel european şi trebuie să-şi menţină identitatea şi valorile tradiţionale. Chiar dacă carul cu boi şi sania trasă de cai vor fi înlocuite de mij­loa­ce moderne de transport, credinţa în valorile sa­tului trebuie menţinută. Cel mai grav pentru sătea­nul desprins de sat este, în mod cert, pierderea valo­rilor de bază, în care a fost educat: să creadă în Dum­nezeu, munca cinstită şi în învăţătură.- Având în vedere că Polonia are peste 2,5 milioane de producători agricoli, cel mai simplu este să ne comparăm cu agricultura din acest stat, numai că organizarea producătorilor polonezi este mult evo­luată faţă de aceea a românilor. Pe o piaţă euro­pea­nă cuplată la cea mondială este foarte greu să faci faţă concurenţei dacă nu te asociezi, iar fer­mierii po­lo­nezi, spre deosebire de cei români, au înţeles foar­te bine acest lucru. Aş exemplifica cu sectorul ovi­nelor din România, unde sunt 4 mari confederaţii care nu reuşesc să se unească, deşi au mari probleme cu comercializarea produselor.- Ţăranii din satele noastre de munte au o mândrie aparte, dată de lupta cu dificultăţile natu­rii, şi sunt de obicei deasupra chestiunilor legate de originea lor rurală. În fond, munca şi ambiţia fac ca cei de la ţară să nu fie cu nimic mai prejos de­cât cei de la oraş! De fapt, din multe puncte de ve­­dere, cei de la ţară sunt mai avantajaţi (cum spu­nea un înţe­lept): cei de la oraş cumpără ali­mentele din magazin, cei de la ţară şi le produc ei, proaspete şi bio! Cei de la oraş au apă la robinet, cei de la ţară iau apă proas­pătă, curată, netratată, de la izvor! Cei de la oraş privesc pe geam şi văd noap­tea un petic de cer, aproa­pe lipsit de stele, cei de la ţară au tot universul!