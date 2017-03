* Aplicaţi puţin ulei esenţial de cuişoare pe dintele care doare. Cuişoarele au un efect aneste­ziant, datorită conţinutului ridicat de eugenol, o substanţă ce posedă proprietăţi antibacteriene pu­ternice. La începutul secolului 19, medicii şi dentiştii nu se deplasau fără să aibă la ei un flacon de ulei esenţial de cuişoare. Pe mo­ment, acest ulei poate provoca o uşoară senzaţie de arsură, dar sedarea intervine rapid.* Acelaşi efect se obţine şi folosind cuişoare întregi. Introduceţi câteva cui­şoare în gură, lăsaţi-le să se înmoaie şi zdrobiţi-le, apoi, cu molarii să­nătoşi, pentru a scoate uleiul din ele. În continuare, ţineţi cuişoarele lipite de dintele dureros, circa 20-30 de minute.* Dacă nu aveţi cuişoare la-ndemână, preparaţi o pastă din praf de ghimbir şi piper de Cayenne mă­cinat. Puneţi ingredientele într-un bol mic, adăugaţi puţină apă şi amestecaţi până obţineţi o pastă. Luaţi o bucată de vată, înmuiaţi-o în pastă până ce o acoperă bine şi plasaţi-o sub dintele care doare (pasta trebuie să atingă doar din­tele, nu şi gingia pe care o poate irita). Un singur remediu din cele două este suficient. Indiferent care, pentru că ambele calmează durerea.* Clătiţi-vă gura cu tinctură de smirnă. Smirna este astringentă, având ca efect diminuarea infla­maţiei. Şi are, în plus, proprietăţi antibacteriene. Puneţi 1 linguriţă de smirnă (pulbere) în 200 ml de apă, lăsaţi să fiarbă, la foc mic, circa 30 de minute, luaţi decoctul de pe foc, strecuraţi-l şi lăsaţi-l să se răcească. Clătiţi-vă gura, de 5-6 ori pe zi, cu 1 linguriţă de decoct, diluat în 1/2 de ceaşcă de apă.* În afara gustului plăcut, infuzia de mentă are o anumită putere anesteziantă. Puneţi 1 linguriţă de frunze uscate într-o ceaşcă de apă clocotită, lăsaţi să se infuzeze 20 de minute şi strecuraţi. Folosiţi infuzia răcită pentru a vă clăti gura. Apoi scuipaţi-o. Reluaţi pro­cedeul de câte ori doriţi.* Pentru a dezinfecta şi pentru a calma, provi­zoriu, durerea, clătiţi-vă gura cu apă oxige­nată (20 ori), diluată în aceeaşi cantitate de apă. Această baie este recomandată atunci când durerile de dinţi sunt însoţite de febră (semn de infecţie).La fel ca şi în cazul remediilor recomandate anterior, este vorba de un tratament provizoriu, vizita la den­tist fiind indispensabilă. Pentru că originea infecţiei trebuie desco­perită şi tratată corespunzător. Apa oxigenată, chiar şi diluată, nu trebuie înghiţită! Clătiţi-vă gu­ra 20-30 de secunde şi apoi scuipaţi-o.Apa sărată curăţă gingia dimprejurul dintelui şi diminuează puţin inflamaţia, pro­vocând scurgerea unei părţi din lichidul reţi­nut în ţesut.Reluaţi procedeul de câte ori doriţi.* Puneţi o bucăţică de gheaţă într-o pungă de plastic, înveliţi punga într-o bucată de pânză subţire şi apli­caţi-o pe dintele dureros. Lăsaţi să acţio­neze circa 15 minute. Puteţi folosi şi o pungă cu cuburi de gheaţă, pe care s-o lipiţi de obraz, în zona din­telui care vă doare.* Aplicarea unei comprese înmuiate în ceai cald este un remediu tradiţional, ce meri­tă încer­cat. Ceaiul conţine taninuri, a căror as­trin­genţă poate reduce inflamaţia şi poate aduce o ame­liorare temporară.* Un alt remediu al bunicii: aplicarea pe obraz a unei foi de hârtie groasă (de ambalaj), îmbibată cu oţet şi acoperită - pe o parte - cu piper negru. Căldura produsă astfel poate "disimula", pentru moment, senzaţia de du­rere.* Folosiţi o pastă pentru dinţi sensibili. În cazul retracţiei gingiei (datorată acumulării de placă den­tară şi de tartru), aceasta ar putea calma dure­rile, resimţite, de obicei, la ingerarea alimen­telor foarte fierbinţi sau foarte reci. Reculul gingiei aduce după sine dezvelirea părţii inferioare a den­tinei, care nu este acoperită cu smalţ: în acest caz, baza dinţilor este neprotejată şi devine sensibilă la cald, la rece şi la alţi stimuli care provoacă durerea.* Pentru a vă proteja gingiile şi pentru a limita această retracţie, spălaţi-vă pe dinţi cu o periuţă extramoale.* Dacă v-aţi rupt un dinte sau v-a căzut o plom­bă, acoperirea părţii expuse cu o bucată de gumă de mestecat vă va atenua puţin durerile. Această tehnică poate fi folosită până ce ajungeţi la sto­ma­tolog, şi pentru fixarea unei plombe care ameninţă să se desprindă. Pentru a nu agrava situaţia, evitaţi să mestecaţi pe partea dintelui cu probleme, până ce acesta va fi "reparat".* Puteţi, de asemenea, să folosiţi un material de restaurare provizoriu (de tipul Cavit), cumpărat de la farmacie, care vă va proteja dintele, dar şi partea interioară a obrazului, în caz că există mar­gini care agaţă.Pentru a potoli rapid durerea de dinţi, apelaţi la acupresură. Apăsaţi cu degetul mare pe dosul ce­lei­lalte palme, acolo unde se întâlnesc baza dege­tului mare cu cea a arătă­to­ru­lui. Menţi­neţi presiunea circa 2 mi­nute. Această manevră stimulează eliberarea endor­fi­nei, hormonul stării de bine, produs de creier. Specialiştii în acupre­sură reco­man­dă evitarea acestor proceduri de către fe­meile gravide.Durerile de dinţi se datorează adeseori cariilor dentare, care se formează sub ac­ţiunea bacteriilor ce proliferează în res­turile alimentelor dulci, cu mult amidon, lipite de dinţi. Aceste bacterii produc acizi, care atacă dinţii. Şi atunci când este atins un nerv, încep durerile. Dar durerile de dinţi pot avea şi alte cauze: bucăţi de mâncare blocate între doi dinţi, plombe căzute, dinţi crăpaţi, abcese ("pungi" infectate între dinţi şi gingie) sau probleme legate de sinusuri.Consultaţi dentistul cât mai repede posibil, chiar dacă simptomele par să se diminueze. Remediile propuse aici nu pot aduce decât o ameliorare trecătoare. Medicul stoma­tolog este singurul care poate determina cauza durerilor dvs. Probabil că va fi necesar un tra­tament specific. Dacă lăsaţi lucrurile să treneze, situaţia se va înrăutăţi.Conform părerii populare, masarea mâinii cu un cub de gheaţă poate calma durerile de dinţi.Mesajele pe care nervii le transmit cre­ierului pentru a semnala frigul pot inter­fera cu semnalele de durere provenind de la din­te. Înveliţi un cub de gheaţă într-o pânză fină şi treceţi-l peste zona cărnoasă situată între degetul mare şi degetul arătător.