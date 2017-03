imaginea 1

Instinctiv, majoritatea oamenilor respiră nu­mai din piept. Apăsaţi de stresul vieţii coti­diene, ei nu-şi dau seama că au o respiraţie superficială, în locul uneia profunde, practicate conştient, care i-ar ajuta să reducă stresul şi să obţină un aport de energie proaspătă. Aici, exerci­ţiile de respiraţie pot face minuni. În numai câteva minute, ele elimină stresul, fortificând corpul şi mintea, atât la birou, cât şi pe terenul de sport. Vă venim în întâmpinare cu 11 secrete ale unei respi­raţii corecte. Observaţi-vă propria respiraţie şi în­văţaţi cum o puteţi antrena, pentru a vă relaxa mai uşor.Aşa-numita respiraţie completă realizează o aprovizionare optimă a organismului cu oxigen. Ea se compune din patru faze.este cel mai important exerciţiu de rela­xare. Dia­fragma se deplasează în jos, astfel în­cât plămânii au sufi­cient spaţiu pentru a se extinde. Stând în pi­cioare, în poziţie şezând sau cul­caţi, inspiraţi trimiţând aerul direct în abdomen. Dilatarea pântecu­lui în timpul inspiraţiei vi se va părea foarte neobişnuită la început, însă cu puţină practică, vă veţi deprinde.Control cu ajutorul mâinilor: aşe­zaţi pal­mele pe abdomen, aşa cum se vede în desenul alăturat. Ele se vor ridica la inspiraţie, odată cu abdo­menul, iar la expiraţie vor coborî împreună cu el.Când in­spi­raţi, trimiteţi aerul în coşul piep­tului. Urmăriţi mişcarea coastelor: de extin­dere pe inspiraţie şi de retra­gere pe ex­piraţie. Mâinile sunt plasate pe coastele infe­rioare. Nu ridicaţi umerii în sus.Când inspiraţi direcţionaţi aerul spre plămâni, umplându-i până în vârful lor. Cu mâinile aşe­zate pe piept (ca în figura 3), sim­ţiţi cum se ridică şi coboară cutia toracică.- în­seamnă unirea celor trei tehnici într-o singură respiraţie. Pentru a rea­liza aceasta, lăsaţi aerul să pă­trun­dă mai întâi în abdomen, apoi în zona coastelor şi în final în partea superioară a plămânilor. După aceea, expiraţi, fără a grăbi scur­gerea aerului, până când abdomenul redevine plat. Repetaţi acest exerciţiu ori de câte ori aveţi posi­bilitatea. Relaxează, induce calmul şi oxi­genează creierul, redându-i prospe­ţi­mea de dimineaţă. Efectiv, aveţi senti­men­tul că luaţi ziua de la început.Şi variaţiile respiraţiei, pe care le cunoaş­tem cu toţii (căscatul, oftatul), pot elimina stresul - mai ales dacă veţi prelungi expiraţia. Vă simţiţi câteo­dată depăşiţi de volumul de muncă? Căscaţi de mai multe ori, până vă trosnesc fălcile (aceasta venti­lează plămânii şi astfel oxigenează creierul), sau adulmecaţi intens, ca un câine. O imensă uşu­rare ne aduce şi oftatul adânc. Şi el încetineşte ritmul respi­raţiei, iar enervarea se risipeşte.Exerciţiul de numărare "4-7-8" din yoga are acelaşi efect ca valeriana sau ca un pahar de vin. Metoda constă în a dubla durata expiraţiei în ra­port cu aceea a inspiraţiei. Aceasta linişteşte sis­temul nervos. Pentru început, expiraţi zgomotos pe gură. Apoi închideţi-o şi inspiraţi prin nas, numă­rând până la patru. După aceea reţineţi aerul, în timp ce număraţi până la şapte. Pe urmă ex­piraţi complet pe gură, numă­rând până la opt. Ritmul în trei timpi se repetă de patru ori. Cei ce practică exerciţiul de două ori pe zi obţin rezultate foarte bune, reuşind să-şi recapete rapid calmul.Combinaţi respiraţia cu mişcări ale în­tregului corp, de exemplu înainte sau după ce aţi participat la o şedinţă plicticoasă. Iată cum vă puteţi încărca bateriile. Staţi în pi­cioare, cu spatele drept şi tălpile pa­rale­le pe podea, depărtate la distanţa ume­ri­lor. Lăsaţi braţele să atârne şi inspi­raţi profund. Pe expiraţie, legă­naţi-vă tot corpul, într-o parte şi în alta. Legă­narea trebuie să fie lină, să nu forţeze genunchii. Executaţi câteva repetări.Expirând energic de câteva ori (aşa cum fac caii când nechează), veţi elimina sur­plusul de energie. De exem­plu, dacă vă aflaţi la volan: în­dreptaţi spatele şi in­spiraţi profund. Apoi daţi afară aerul, cu un sunet puternic din gâtlej: "Hă!!!". Totodată, împingeţi braţele înainte, ca şi cum ar trebui să vă apă­raţi de ceva.Acest exerciţiu stimulează concentrarea la fel de bine ca o ceaşcă de cafea. Yoghinii cred că el are şi puterea de a sincroniza emisferele cerebrale. Respiraţi alternativ, lăsând aerul să intre printr-o nară şi să iasă prin cealaltă. Procedaţi în felul următor: la inspiraţie, astupaţi nara stângă cu vârful degetului mare al mâinii stângi. Inspiraţi pe nara dreaptă, apoi îndepărtaţi degetul. Închideţi nara dreaptă, de astă dată servindu-vă de degetul inelar. Expiraţi şi apoi inspiraţi pe nara stângă. Schimbaţi nara. Expiraţi şi inspiraţi pe dreapta. Veţi obţine un efect mai puternic, dacă închideţi ochii şi vă con­centraţi, pentru a percepe fluxul de aer la vârful nasului şi în interiorul nărilor. Repetaţi de câteva ori."Burduful" este unul din exerciţiile clasice din yoga. El mobilizează organele din cavitatea abdo­minală, precum şi ceafa.Inspiraţi scurt şi rapid, apoi expiraţi în acelaşi mod, dar în forţă - numai pe nas. Încercaţi să faceţi două-trei inspiraţii şi expiraţii pe secundă. Simţiţi cu mâna efortul muşchilor abdominali, care acţio­nează ca o pompă. Începeţi cu 15 secunde, pentru ca mai târziu să prelungiţi durata exerciţiului până la un minut.Apropiaţi buzele, fără a le presa. Inspiraţi pe nas, apoi expiraţi pe gură, provocând o uşoară rezistenţă la trecerea aerului, ca atunci când suflaţi pentru a stinge o lumânare (ve­deţi imaginea de alături). În felul acesta, obligaţi aerul să iasă lent.Efortul fizic este mai uşor de susţinut atunci când respirăm profund, ţinând coloana dreaptă - poziţie care creează mai mult spaţiu în cutia tora­cică - în loc să ne crispăm, reţinând aerul în plămâni. Important: puneţi în acord mişcarea cu ritmul respiraţiei. Urcaţi scările, atât pe inspiraţie, cât şi pe expiraţie. Însă la expiraţie luaţi una sau două trepte în plus faţă de inspiraţie. Şi aici este valabil principiul: cine expiră lent are un suflu mai bun.Respiraţia corectă vă dă forţă. Poziţionaţi-vă cu picioarele depărtate, cât mai aproape posibil de ladă. Îndoiţi genunchii, în vreme ce expiraţi lent. Apoi, pe inspiraţie, puneţi ambele mâini pe ladă. Opintiţi-vă din picioare şi ridicaţi obiectul, în acest timp frânând expiraţia cu buzele. Iar când veţi readuce lada pe podea, expiraţi la fel de lent.