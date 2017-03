Tensiunea şi energia lunii sunt un prilej de-a vă estima deciziile curajoase luate din martie anul trecut şi până acum şi a reveni asupra celor care par nepotrivite. E bine să faceţi aceste ajustări până în ziua de echinocţiu, intervalul optim fiind 14-20. E important să treceţi prin acest proces de triere a deci­zii­lor şi examinare a motivaţiilor dvs. acum, deoarece Marte va reveni în postura de guvernator al anului de abia în 2023. Atunci, el va verifica în ce măsură aţi reuşit să finalizaţi iniţiativele începute acum.Venus, patroana banilor, se găseşte şi ea în sem­nul dvs., pe lângă Marte (până în 10), Mercur (din 14), Soare (din 20) şi Uranus. Asta înseamnă că aveţi multe de făcut în asocierile dvs. cu caracter lucrativ. Din 5, când Venus e retrogradă, puteţi revizui raporturi de asociere, iar modificările sau no­i­le contracte ar fi bine să fie con­semnate în acte în a doua parte a lunii.Pot exista persoane care îi montează pe şefi împotriva dvs. Aceste uneltiri pot fi virulente, mai ales până pe 13. Nu vă destăinuiţi secretele şi nu vă alăturaţi bârfelor.Sunt tare multe porniri contra­dic­torii în sufletul dvs., iar o metodă bună de a vă lămuri e să discutaţi cu partenerul despre trecut, mai ales între 14 şi 20.Lăsaţi-vă timp pen­tru odihnă şi fe­riţi-vă de persoane cu boli in­fec­ţioase, mai ales în a doua parte a lunii.Vă vine destul de greu să descifraţi anumite lucruri care se petrec în viaţa dvs., în primul rând, pentru că, despre multe dintre ele nu aveţi cunoştinţă. Per­soa­ne pe care le credeaţi prietene vă pot face surprize neplăcute sau pot lucra chiar activ împotriva dvs. Când vă daţi seama despre ce este vorba, vă vi­ne greu să contracaraţi. Pentru a pre­veni asemenea situaţii, evitaţi să faceţi confesiuni celor pe care-i credeţi prie­teni, mai ales dacă sunt colegi de serviciu. Gândiţi-vă la avantajul pe ter­men lung, în sensul că veţi scăpa de persoane neloiale. Marte în semnul dvs. din 10 încolo, vă dă forţa necesară să separaţi grâul de neghină.Sub nicio formă să nu faceţi lucruri pe sub mână, deoarece după 5, aceste şiretlicuri pot fi dezvăluite. "Nimeni n-a murit de câştig puţin" e o deviză potrivită.Atenţia la amănunte e esenţială, ca să vă daţi seama dacă echipa dvs. funcţionează cu adevărat bine şi dacă obiectivele pe care vi le-aţi propus sunt suficient de realiste.După 10, Marte vă face mai exigenţi faţă de partener, iar dacă există un fond de nemulţumire, pot apărea şi certuri, dar certuri lămuritoare, în registru minor.Insomnii, probleme ale aparatului respi­ra­tor (din 14), un ficat trândav şi aritmii car­diace (din 20) vă pot necăji luna asta.Observaţi cu grijă lucrurile care se petrec în casa şi fa­milia dvs. E foarte probabil ca spre mijlocul lunii să se întâmple anu­mite evenimente menite să des­câl­cească o situaţie familială sau casnică, ce persistă de circa un an şi jumătate. Ar fi însă bine să fiţi atenţi ca o persoană care nu se implică direct, să nu încerce să ma­nipuleze, la un moment dat, lucrurile, în defavoarea dvs. Riscul de reuşită e mic, dar exis­tă. Anumite dezvăluiri surprin­zătoare vă pot da peste cap viaţa socială. Vă puteţi da seama că în cercurile pe care le frecventaţi sunteţi văzuţi cu alţi ochi decât credeaţi.Aceste vânzoleli sociale pot antrena şi nişte pro­bleme băneşti. Se poate să doriţi să vă distanţaţi de aşa-zişi prieteni care vă tot îndemnau către speculaţii sau jocuri de noroc.Pe la mijlocul lunii puteţi dejuca planu­rile unui competitor prea laş ca să se confrunte direct cu dvs. Ziua optimă e 13. Atenţie însă la co­mu­ni­carea cu şefii, după această dată.Parteneriatele stabile merg în continuare bine, încrederea re­ci­procă e mare şi roman­tis­mul poate fi reactivat. Re­laţiile de iubire pot fi însă puse la în­cer­care, mai ales la început de lună.Durerile de cap sau puseurile de tensiu­ne îşi pot face apariţia începând din data de 10.Mulţi dintre dvs. sunt tare preocupaţi de imaginea lor publică, probabil ca urmare a unor studii sau călătorii în străi­nă­tate. Eclipsa de Soare de la finele lunii trecute vă face să doriţi să schimbaţi ceva în sen­sul acesta. Cele mai nu­me­roase şanse se vor pre­zen­ta până pe 13, când, dacă vă lăsaţi timiditatea la o parte, puteţi face o figură bună, dacă vă adresaţi publicului, dacă aveţi exa­me­ne sau dacă interacţionaţi cu per­soane de peste hotare. Zilele în care ar fi însă de dorit să fiţi o pre­zen­ţă dis­cretă sunt 13 şi 18. Viaţa dvs. so­cială se înviorează din 10 încolo, când veţi primi invitaţii din partea prietenilor dvs. bărbaţi. E vorba pro­babil de distracţii mai energice, cum ar fi mersul la sală, bowlingul, dan­sul, etc. E bine să menţineţi o oare­care distanţă faţă de rudele prin ali­anţă care vă tot cer câte ceva.Toate activităţile pe care le faceţi ca să vă crească prestigiul pot duce, destul de ra­pid, către profituri băneşti.Aşteptaţi cu răbdare ca şe­fii sau autorităţile să se lă­mu­rească între ei şi nu luaţi par­tea niciunuia, în special până pe 10. Nu vă bazaţi pe ami­ciţia şefelor, după 5.S-ar putea să vă vi­nă greu să vă abţi­neţi de la o aventură, începând cu data de 10.Afecţiunile dvs. cronice, în special ce­le privind oasele, pielea şi dinţii, continuă să se amelioreze, dar pe 12 şi 18 se pot acutiza.Cu cât evitaţi mai mult ex­pu­ne­rea la lumina rampelor, până la echinocţiul de primăvară (oricât de tentant ar fi şi oricât de mult ar insista prietenii dvs. să ieşiţi în faţă), cu atât vi se vor recu­noaş­te adevăratele me­­ri­te, căci pe 21, exact de echi­nocţiu, în­cepe anul gu­ver­nat de Soare, protectorul dvs. Pen­tru a vă intra atunci în rol e bine să aveţi distanţă faţă de toa­te situaţiile turbulente din jurul dvs. Încep să fie puse în valoare calităţile dvs. ma­na­ge­riale. De abia de atunci anturajul îşi dă seama că dvs. deţineţi soluţia unor probleme încurcate şi se va pu­tea gru­pa în jurul dvs. Dar, dacă vă arun­caţi intempestiv în situaţiile ne­cla­rificate, nu se va întâmpla aşa. Până la echi­noc­ţiul din 2018, sta­bilitatea, onoarea şi demnitatea dvs. vor putea fi un etalon pentru ceilalţi.Şi din acest punct de ve­dere începe să vă meargă bine, ba chiar pe 13 şi 14 nu veţi face "13-14", ci vă veţi putea umple contu­rile. Fără să faceţi vreun efort deo­sebit.Ambiţia vă apucă din 11 şi nu va fi trecută cu vede­rea, ci apreciată de şefi.Cu excepţia zilelor de 13 şi 18, atmosfera este senină şi plăcută în relaţiile de iubire. De îndată ce Soarele îşi intră în drep­turi, viaţa dvs. amoroasă devine mai pal­pitantă.Feriţi-vă cu stricteţe de infecţii, în special până pe 10. Ar fi o idee bună să vă în­tăriţi sistemul imunitar.Destinul continuă să joace un rol important în viaţa dvs., mai ales la mijlocul acestei luni. For­ţele speciale ale sorţii vă pot fi de mare folos în special pe 13 şi pe 14, când, probabil cu ajutorul unui băr­bat, reuşiţi să-i convingeţi pe cei din jur că aţi avut dreptate asupra unui subiect care înseamnă mult pentru dvs. Sau s-ar putea să cadă nişte o­prelişti care înainte nu vă permi­teau să întreprindeţi o călătorie lun­gă sau nişte studii.La capitolul acesta, ar trebui să aveţi mare grijă întreaga lună, îndeosebi până pe 10. Puteţi primi infor­ma­ţii con­tra­dictorii sau de-a dreptul false sau s-ar putea ca nişte bani, pe care urma să-i pri­miţi, să întârzie să so­­seas­că. De asemenea, nu vă apucaţi să chel­tuiţi bani pe care nu-i aveţi încă.Poate ar fi o idee bună să reînnodaţi relaţiile de prietenie cu oameni cu care aţi avut asocieri profesionale. Ideal este să-i contactaţi înainte de data de 14.Aceia dintre dvs. care nu au jucat co­rect pot fi surprinşi de partenerul le­gi­tim "în ofsaid". Riscul există de la în­ceputul lunii, dar creşte din 5. Va fi imposibil să dregeţi lucrurile.Zona capului e foarte vulnerabilă la început de lună, iar insomniile pot persista până către finele lui martie.Stând aşa şi analizând cam ce-aţi făcut pen­tru cei dragi din septembrie 2016 încoace şi ce au făcut ei în schimb, se prea poate să vă apu­ce nemulţumirea. Cu majoritatea dintre ei puteţi pune lucrurile la punct paşnic, dar unii s-au obiş­nuit prea mult cu binele şi aceştia s-ar putea să-şi arate destul de vehement nemulţumirea, până cam pe 10. Cu prilejul Lunii pline din 12, ar putea ieşi la iveală cine din familie a încercat să bage zâzanie între dvs. şi alte rude sau persoane apro­piate. Sau veţi afla cine v-a apărat în faţa celor ce încer­cau să vă pone­grească.Fie apare o propunere de afacere de la cineva energic şi hotărât, după 10, fie vă mo­bilizaţi să puneţi pe picioare o investiţie stag­nan­tă sau neglijată de cei responsabili.După eclipsa de Soare din 26 februarie e de presupus că ra­por­tu­rile de muncă se reaşează. Nu e cazul să vă lansaţi în proiecte noi.Multe depind de felul în care par­tenerul de cuplu va şti să com­pen­seze gafele produse, probabil, la finele lui februarie şi până pe 10 martie. Arătaţi fermitate cu privire la ceea ce nu mai acceptaţi.Nu e deloc exclus ca spre mij­locul lunii să descoperiţi vreun leac la una dintre multele probleme mici care vă deranjea­ză.Marte, cel ce-a domnit de la echinocţiul de primă­va­ră trecut până acum. este unul din­tre guvernatorii zodiei dvs., iar până pe 20, vă mai puteţi suci, mai ales în privinţa vieţii pro­fe­sio­nale. Ar fi bine să fiţi sută la sută siguri pe deciziile dvs. pe termen lung, căci hotărâri de o asemenea importanţă cu privire la direcţia generală a vieţii dvs. vor redeveni posibile de abia în 2023. Unii din­tre dvs. au motive să se răzgândească asupra unor pro­iec­te legate de caritate, alţii, asupra unei căi spi­ri­tuale. Nu e obligatoriu să abandonaţi ce-aţi în­ceput în septembrie anul trecut, ci să aflaţi lucruri ca­re vă fac să vedeţi lumea într-o lumină mai rea­lis­tă.În ultimele luni, situaţia dvs. financiară s-a stabilizat. Creşteri spectaculoase nu sunt de aşteptat, dar o uşoară accelerare a ritmului de creştere e posibilă.Dacă ştiţi să vă ţineţi nervii în frâu până pe 10 şi sunteţi împăciuitori cu colaboratorii dvs. mai lenţi, puteţi ieşi în faţă cu ceva nou după Luna nouă din 28.Viaţa de cuplu poate deveni pa­sională la mijlocul lunii, uşor ten­sionată către sfârşit. Poveştile amoroase pot fi teri­bil de complicate.Migrenele şi tensiunea arterială pot fi o problemă până pe 10, apoi funcţiile organismului se pot încetini. Pericol de îngrăşare.Mulţi dintre dvs. s-au lămurit despre ce NU mai vor să facă în viaţă. Dar nu vă năpustiţi la orice variantă nouă care vă iese în cale. Lăsaţi-vă timp să vă gândiţi cine doriţi să deveniţi. Uitaţi-vă la prietenii dvs., ca să vă orien­taţi. Cei care au succes în lume sunt oare cei mai fericiţi? Iar cei ce sunt fericiţi, de ce sunt aşa? Vedeţi apoi ce experienţă vi s-ar potrivi acum. Con­sultaţi-vă şi cu ei, cereţi-le să vă spu­nă în ce ipostază v-ar vedea pe viitor. Cei care şi-au des­coperit un talent n-ar trebui să creadă că îl pot fruc­tifica imediat. Aşteptaţi măcar până în iunie - şi perfecţionaţi-l.Pierderile financiare suferite, dacă vă lăsaţi în voia jocurilor de noroc, pot fi semnificative. Luna aceasta ar trebui să fiţi ex­trem de cumpătaţi în prima jumătate şi prudenţi în cea de-a a doua.La mijlocul lunii, în special pe 13 şi 14, se pot întruni anumite con­diţii care să vă permită saltul profesional la care lucraţi de mai bine de un an.În cuplurile consacrate domneşte echilibrul, dacă nu şi căldura. În poveştile de amor, situaţia se poate schimba în mod neaşteptat şi exploziv, de la o zi la alta, până pe 10 sau, mai blând, mai încolo.Ochii, nasul sinusurile sau ten­siunea vă pot provoca dureri de cap, la propriu, după data de 10.În familia dvs. se pot petrece multe schimbări surprinzătoare, în special la în­ceputul lunii, schimbări care vă solicită multă ener­gie şi răbdare. Problema e că schimbările bruş­te care s-au tot petrecut în viaţa dvs. de vreo şase ani încoace v-au consumat o bună parte din energia şi răbdarea de care, iată, aveţi nevoie din nou. Ati­tu­­dinea dvs., care oricum nu sunteţi amatori de sur­prize şi schimbări abrupte de direcţie, poate fi una de refuz, şi în privinţa transformărilor pozitive. Da­că lucraţi aici, vă va veni mult mai uşor să pre­luaţi situaţia din mers şi s-o direcţionaţi.Mai sunt trei luni şi ceva, timp în care puteţi interveni asupra neajunsurilor pe care le-aţi observat după 11 februarie. Cei din familie, care s-au obişnuit să îi tot ajutaţi, ar trebui să pri­mească o lecţie, după 5.Toată agitaţia asta cu famila şi aca­returile de tot felul vă împiedică să faceţi progresul către care aspiraţi. Deocamdată, propuneţi-vă obiective modeste.O nouă poveste de dragoste poate să înceapă, în forţă, după data de 10. Şi poate fi vorba chiar de ceva de durată, mai ales dacă vă cunoaşteţi în împrejurări neobişnuite.Oboseala cronică nu dispare, dar vă vine mai uşor să trăiţi cu ea. Tra­taţi-vă conştiincios problemele osoase şi dinţii.Şi dacă ziua ar avea 48 de ore, tot nu v-ar ajunge ca să faceţi tot ce v-aţi dori. Prieteni noi vă cer să vă întâlniţi cu ei, prieteni vechi doresc să vă revadă, programul vi se poate schimba de la o clipă la alta, dar, categoric, simţiţi că trăiţi din plin. În toată această agitaţie, pot apărea destule momente de neatenţie. E important să nu le aveţi în trafic. Un maximum de prudenţă vă recomandăm până pe 10, dar riscurile revin, într-o formă atenuată, e drept, în ultima săptămână a lunii. Ar fi de dorit să nu lăsaţi discuţiile animate să se înfierbânte.O perioadă oportună pentru semnarea contractelor de serviciu e până pe 13. O afacere ori o investiţie poate fi finalizată cu bine până pe 12, când e Lună plină.Ştiţi probabil deja că personaje destul de puternice vă lucrează din culise, dar cea mai mare greşeală pe care o puteţi face, în prima parte a lunii şi în jurul datei de 27, ar fi să vă apăraţi cu vehemenţă.Cuplurile consacrate trec printr-un proces de reajustare, care mai du­rează trei luni şi ceva. Evitaţi rutina, ca să vă daţi seama cum stau lucrurile de fapt între voi.Sistemul imunitar are în con­tinuare nevoie de ajutor, mai ales dacă in­fec­ţiile care apar vizează aparatul uro-genital.Sunteţi în revenire după puternica eclipsă de Soa­re din 26 februarie, care s-a petrecut în semnul dvs. Acesta nu este un lucru rău, dim­potrivă, acum puteţi să faceţi mai multă ordine în planurile dvs. Dar pentru asta trebuie să faceţi o distincţie clară între ceea ce puteţi face cu ade­vărat, cu credinţă şi pasiune, şi ceea ce vă ima­ginaţi că aţi putea face. Cinci luni durează pro­cesul lămu­ritor, iar la mijlocul lunii, un amic, o rudă sau un vecin, v-ar putea ajuta să faceţi aces­te distincţii. Unii dintre dvs. pot fi tentaţi să se apuce să înveţe ceva nou şi incitant.De astă dată nu e bine să vă luaţi după sfaturile prietenilor dvs, nici măcar să le cereţi sau să le daţi bani împrumut. Cu cât sunteţi mai cumpătaţi şi mai conservatori, cu atât mai bine.Discuţiile cu şefii pot fi destul de tensionate, între 10 şi 13. Nu e cazul să le cereţi mai mult, mai ales că de abia aţi început să fiţi priviţi cu mai multă îngăduinţă. Noua dvs. reputaţie mai trebuie consolidată o vreme, înainte să vă luaţi avânt.Ceva pus la cale de destin vine să armonizeze relaţia de cuplu, către mijlocul lunii. Luaţi-vă timp pentru partener, mai ales pe 13 şi 14.Deşi s-ar putea să nu aveţi pro­bleme serioase, fiţi atenţi la felul în care vi se comportă stomacul, inima şi coloana şi luaţi măsuri de îndată ce apare ceva.