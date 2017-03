În a­proa­pe trei decenii de discuţii pu­blice s-au făcut praf orice credibilitate, orice măsură şi orice ade­văr. Nici o instituţie nu mai stă în pi­cioa­re, doar faţadele mai sunt sprijinite dindărăt de către nume numai bune de înjurat. La răs­tim­puri, cad şi frontoanele. În ceaţa crea­tă, se descur­că fiecare cum poate. Cei mai mulţi se prind de poalele pri­mului fals profet mai gu­raliv pe care-l întâlnesc. Nu pentru că lipsesc re­pe­rele, ci din neputinţa de a le re­cu­noaşte.Mentalitatea egalitaristă, moştenită din co­munism şi potenţată în de­mo­cra­ţia ori­ginală, a dus la o demo­cra­tizare ab­surdă a dis­cursului public. Fe­no­menul este exact ex­pri­mat în două ziceri popu­lare: "nu-şi cu­noaş­te lungul nasului" şi "vor­beşte şi Ion, că şi el e om". Cores­pon­dente acestora, do­uă sunt sursele de alimentare a pro­ce­sului. Pri­ma: "de­mi­tizarea" elitei in­te­lec­tuale (de toate orien­tările, nu doar a "boierilor minţii"), ca­re a însemnat, de fapt, ar­derea ei în efigie, cu un patos invers pro­porţional cu nivelul de edu­caţie al celor care au practicat-o. Act con­comitent cu abolirea exerci­ţiu­lui de ad­mi­raţie. A doua: accesul ne­filtrat al oricui la tri­bună. Dezvoltarea reţe­lelor sociale virtuale a dus la eliminarea ori­cărei grile de selecţie a "vec­torilor de opi­nie". Deja mass media co­bo­râseră enorm ştacheta, din nevoi co­mer­ciale. Era de ajuns că te-miri-cine avea acces să-şi exprime părerile în tipă­rituri sau emi­siuni radio şi tv. Dar internetul a dus dezba­te­rile publice în subsol. Noul zeu al co­­mu­nicării face vedete şi lideri de opi­nie din per­so­naje dintre cele mai stu­pide şi primej­dioa­se, dar care au trecere la un au­ditoriu care le seamănă. În acest con­text, orice subiect in­trat pe agenda pu­blică devine obiect de hâr­joa­nă între dile­tanţi. Specialiştii, dacă îndrăz­nesc să se pronunţe, sunt trataţi în rând cu toţi ceilalţi. Recursul la autoritate este ilar. Mul­ţimea stabileşte cine deţine autorita­tea la un moment dat. Evident, nu pe cri­terii ra­ţio­nale, ci pe zvâcniri emo­ţionale. Cutare ali­men­tează anu­mite frici şi ca­pătă vânt la pu­pa, prin apla­uzele celor bântuiţi de spaimele cu pricina. Cutare gâdilă orgoliul unor cate­go­rii, mai largi sau mai restrânse, de băgători de seamă şi este promovat de la statutul de re­petent la sta­tura de academician. Mulţimea îl urmează. Preţ de o clipă, dar destul pen­tru ca scă­­rii de valori să i se rupă definiv fuş­teii. Chiar dacă ma­sele sunt în general capri­cioa­se, se întâm­plă şi să rămână o vreme în trena câte vreunui vorbete rupt de realitate sau care aduce la moa­ră făina măcinată de alţii. Dar îl vor părăsi imediat ce va apărea un altul, care le va folosi mai bine tarele în contra lor.Nu doar mulţimile amorfe sunt duse astfel de nas, precum ursul de bel­­ciug, ci, deseori, şi oameni cu pre­ten­ţii. Aceştia însă nu se lasă seduşi de­cât de nume. No­torietatea ţine loc de bun simţ. Inte­re­sele străvezii, ca­rac­­terul urât, trecutul dubios sunt mi­nima­lizate cu non­şa­lanţă, când nu ig­norate pur şi simplu. Sub cu­vânt că nu contează bio­grafia şi psihologia, ci teza. De parcă un escroc ar putea fi de încre­de­re, ori un mitoman ar pu­tea spune ade­vărul. Las că teza este pre­lua­tă necritic, exact pe te­meiul că a spus-o cutare. În dezbaterile po­litice, astfel de înşelătorii de bâlci sunt la or­dinea zilei. Ar fi amu­zan­te, dacă n-ar afec­ta destine. Ma­nipula­rea ţine la omul neşcolit, ne­in­format sau fără discer­nă­mânt. El nu deo­sebeşte au­ten­ticul de fals, valoarea de kitsch, exper­tiza de impostură ş.a.m.d. Soluţia rezidă într-un efort de pe­dagogie na­ţio­nală pen­tru reaşezarea în ros­turile şi demnităţile lor a profesiilor şi po­zi­ţiilor sociale. Altfel spus, trebuie reînvăţate mai întâi ierarhia şi sme­renia. Abia după aceea am avea premisele unei educaţii mai profunde, care să ne ajute să nu mai orbe­căim. Câtă vreme elevul îşi dis­preţuieşte das­călul, pentru că nu-i recunoaşte funcţia şi cali­tatea, nu va învăţa nimic. Cât timp in­com­petenţa şi corupţia vor dicta or­dinea, ne paşte anarhia. Câtă vreme nimeni nu are ne­voie de călăuză, vom rătăci. Până când vom fi o armată de "generali" fără nici un sol­dat, nu vom mai câştiga nici un război.Aşadar, înapoi la repere! Oameni, cărţi, tradiţie.