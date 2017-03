"Prietenii din paradis"

Mai întâi îmi leg părul strâns la spate, ca să nu mă încurce. Abia apoi mă apuc de lucru. De când l-am născut pe cel de-al doilea copil, lucrez acasă, fac biju­terii, obiecte decorative, mici accesorii de vesti­mentaţie, eşarfe, cravate, cordoane şi curele, pe care le vând prin­tr-un magazin de specialitate din Bucu­reşti. Ceea ce-mi rămâne, după ce trag impo­zitele şi alte taxe, nu este prea mult, dar asigură o parte din chel­tu­­ielile casei. De obicei, lucrez la masa din bucă­tă­rie, în timp ce copiii dorm. Aşa pot să supra­ve­ghez şi oala de mâncare, dar şi ma­şina de spălat rufe. Am învăţat să-mi programez cât mai judicios orele zilei şi să exploatez astfel cât se poate fiecare minut. Uneori am impresia că mă port ca un robot programat dinainte. Nu este uşor să trăieşti mereu pen­tru alţii, adică să te laşi me­reu pe planul al doilea, să-ţi laşi la o parte pro­priile dorinţe, pentru a face ceea ce trebuie şi nu ceea ce ai vrea. Şi e şi mai greu când îmi dau seama că, de fapt, tot mai des mă simt furată, înşelată în pro­priile aşteptări despre ceea ce înseamnă familie. De mul­te ori simt că sunt depăşită de tot ce se întâmplă în jurul meu şi am ajuns să nu-mi doresc pentru mine nimic altceva decât să vină seara şi să mă pot întinde în pat, cu speranţa că ziua care va veni va fi mai bună decât cea care a trecut. Poate că am obosit, dar cui să-i spun asta? Cum să spun cuiva că am obosit în rolul de mamă, chiar da­că asta este realitatea, deşi n-au trecut decât patru ani de când mi-au pus în braţe primul năs­cut. Cum m-ar judeca cei de pe margine, care sunt întotdeauna tare ştiutori în a vedea paiul din ochii celorlalţi, dacă ar afla că m-am săturat să las mereu de la mine pentru a le fi bine altora? Oare nu sunt destul de matură pentru anii pe care-i am, oare nu cumva am făcut prea re­pede aceşti copii? Ce-mi lipseşte ca să fiu împăcată cu viaţa de acum? De ce nu sunt atât de fericită pe cât visam înainte? De ce-mi vine să urlu şi să rup toate hainele bărba­tului meu, pe care le găsesc arun­cate la întâmplare peste tot? Şi, mai ales, de ce nu-i spun acest lucru, de ce evit o discuţie cu el le­gată de situaţia aceasta, deşi înainte, până să avem copii, era destul să ne privim ca să înţe­legem ce se întâmplă cu noi.Trăiesc ca şi cum aş juca un joc cu reguli in­vizibile pentru alţii. Ce să vă spun oare despre mi­ne, ca să mă înţelegeţi şi să vedeţi în această scri­soare, pe care o trimit pentru publicare revistei mele dragi, o cerere de ajutor, un apel la cei care pot să-mi spună mai mult decât: "Ai răbdare, va tre­ce totul, va fi bine!" Vreau să aflu de la femeile care au trecut ca şi mine prin ace­leaşi momente de cum­pănă, cum au rezolvat ele frustrările imense apărute după naşterea co­piilor. N-aş vrea să mă înţelegeţi greşit, sper că nu e vorba aici de ceea ce se cheamă în lim­bajul doctorilor depresie post-partum. Mi-am dorit mult aceşti copii, îi iubesc până în ultima fibră a trupului meu, mi se pare chiar deplasat să vor­besc despre dragostea pentru ei, căci este un sentiment care, cred eu, nu tre­buie jus­tificat şi nici explicat. Asta pe de-o parte, pe de alta însă, nu pot să ascund faptul că acele trans­formări din viaţa mea pe care le cre­deam doar tem­po­rare au devenit acum definitive şi asta mă sperie. Am fost luată cumva pe nepre­gătite şi văd că re­ac­ţionez oare­cum sub pre­siu­nea timpului care trece. Mă simt trăită de viaţa de acum, văd că nu pot doar eu decide în ceea ce mi se întâmplă şi nu văd ni­­căieri o portiţă de scăpare. N-aş vrea ca rân­durile mele să provoace reacţia unor cititoare care nu vor înceta să-mi spună cât este de înălţător şi de minu­nat rolul de mamă. Nu de asta am nevoie. Nu sunt atât de ză­păcită, încât să nu rea­lizez ceea ce înseamnă să ai copii. Mai ales că aceşti co­pii au venit pentru că aşa am vrut. Tocmai pentru că mi-am asumat conştient acest lucru, vreau să în­ţeleg cât mai bine ceea ce se întâmplă cu mine. Sunt o fiinţă res­pon­sa­bilă şi nu vreau ca peste ani, atunci când îşi vor da sea­ma de multe lu­cruri, copiii mei să aibă în faţa lor o epa­vă, o fe­meie obosită de viaţă, ajun­să la capătul pu­te­rilor.Poate că aţi băgat de sea­mă că până în acest mo­ment nu am pomenit nimic de bărbatul meu. Nu sunt prea multe de spus. Îl iubesc şi îl respect, îl ad­mir pen­tru ceea ce face în domeniul în care lu­crează. Atâta doar că serviciul îi fură multe ceasuri în care ar trebui să fie lângă mine şi lângă copii. Nu ar fi putut ajunge ce este astăzi dacă nu ar fi fă­cut acest sacrificiu. Nu pot să fiu egoistă şi să-i spun că aş fi mult mai fericită dacă am renunţa la ceea ce avem şi ne-am întoarce la o viaţă mult mai sim­plă, eventual chiar să plecăm din oraş undeva de­parte, într-un sat izolat, în care să trăim mai aproa­pe de natură. Dar din ce să trăim acolo? Hai să zic că eu aş putea lucra şi acolo aşa cum fac acu­ma, dar el ce să facă? Nu-l văd săpând ogorul ca să pună cartofi şi nici tăind lemne ca să ne încălzim. Nu putem alege un drum pentru care nu am fost făcuţi. Pe de altă parte, nu cred că el ar vrea sau ar putea să abandoneze ceea ce a cons­truit până acum cu atâta efort, fără să-i pară apoi rău. Până una alta, de banii lui depindem, şi eu, şi copiii, şi nu ne pu­tem permite să renunţăm la ceea ce avem. Şi-atunci, ce-i de făcut?Îmi amintesc că în copilărie, obişnuiam, ade­sea, să dorm, la sfârşit de săptămână, la o mătuşă care avea două fete, una mai mare decât mine şi una de aceeaşi vârstă. Am crescut cu ve­rişoarele mele şi am împărtăşit cu ele multe dintre necu­nos­cutele şi tulburările copilăriei. Cred că aveam vreo nouă, zece ani, când mi-am dat seama că Li­dia, verişoara care era de aceeaşi vârstă cu mine, avea ceva în plus, era şi se purta mult mai altfel decât mine. Poa­te învăţase de la sora ei mai mare, ori de la mama ei, poate aşa era ea făcută, nu ştiam cum să explic faptul că am observat că ea are cumva mult mai bine clarificate acele trăsă­turi, însuşiri care pot de­fini o domnişoară. Câtă vreme eu păream răţuşca cea urâtă, ea avea deja o atitudine diferită, de învin­gă­­toare, cumva, ceea ce mie îmi lipsea cu desă­vârşire. Uitându-mă la verişoarele mele, imitându-le pe cât am putut şi pe cât m-am priceput, m-am străduit să învăţ să fiu eu, să mă construiesc cumva din acele detalii care mă fascinau la ele. Ţin minte, de exemplu, cum sunau brăţările verişoarei mele, care gesti­cu­la odată, povestind ceva amuzant. Pă­rea că ofi­ciază cine ştie ce ritual straniu. Altă­dată, m-a sur­prins prin felul în care îşi arunca pe umăr colţul eşarfei ori prin felul în care-şi închidea ghioz­danul. Mult mai târziu, peste ani, am realizat că verişoarele mele erau conştiente cumva de femi­nitatea lor, că se treziseră şi că îşi controlau nu nu­mai propriile emoţii, ci erau capabile să le trans­­mită şi celor din jur. Pe lângă ele, păream o îna­po­iată, nici cal, nici măgar, cum se spune, nesigură pe mine, la o vârstă incomodă.Starea de frustrare de atunci mi se pare vecină cu ceea ce trăiesc acum. Încerc să-mi joc cât mai bine rolul de mamă şi de soţie, învăţând de la o zi la alta, fără să ştiu dinainte nimic precis. Învăţ să mă construiesc de la o zi la alta, în acord cu înzestrările pe care le am, să mă reinventez ca să pot face faţă la toate câte apar, şi îmi dau seama că tot ceea ce este în jurul meu se schimbă cu o viteză greu de ţinut în frâu. Sunt obligată să fiu mereu pe fază, să fiu în priză, cum se spune, să reacţionez la ţanc, fără întârziere, ca şi cum ar trebui să fac tot ce pot ca să nu pierd un tren care m-ar duce spre o destinaţie mai sigură.Trec zilele, trec săptămânile şi mă trezesc tot mai nemulţumită de ceea ce mi se întâmplă. Nu mai pot să mă bucur de nimic din ceea ce fac, mi-am îm­părţit ceasurile zilelor strict, muncesc ca un ro­bot, în aşa fel încât să duc la capăt, mulţumitor mă­car, dacă nu bine, corvoada fiecărei zile. Din mo­mentul în care îmi leg dimineaţa părul, ca să nu mă încurce la lucru, şi până seara, târziu, când mă aşez obosită, în pat, se întinde arcul nepu­tin­ţelor şi frus­trărilor mele. Cu doi copii frumoşi şi sănătoşi, cu un bărbat muncitor lângă mine, sunt, totuşi, o fe­me­ie nefericită şi nu ştiu unde am greşit, dacă am gre­şit ceva, şi mult mai grav este că nu ştiu ce să fac ca să pot merge mai departe, alt­fel decât până acum. Cum să scap de această ne­fe­ricire pe care nici măcar nu o pot defini?