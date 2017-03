Dacă nu ştiaţi deja, George Banu e azi o per­sonalitate de referinţă în lumea teatrului de pre­tutindeni, doctor honoris causa al mai multor universităţi mari, preşedinte de onoare al Aso­ciaţiei Internaţionale a Criticilor de Teatru, autor multipremiat pentru cărţile sale de teatrologie. Pot să-mi închipui cât de sărăcit i-ar fi fost CV-ul dacă în 1973, la 30 de ani, n-ar fi avut curajul să rămână la Paris, asumându-şi condiţia de emigrant. Acum, după mai mult de patru decenii în capitala Franţei, unde a făcut o carieră strălucită (profesor universitar la Sorbona, director al unei reviste de teatru, coordonator al colecţiei de dramaturgie la o prestigioasă editură, între altele), la îndemnul şi cu sprijinul unor prieteni din ţară, a scris în româneşte trilogia "Parisul personal", ilustrată de ar­tista-fotograf Mihaela Marin. În ori­gi­nalele volume cu text autobiografic şi fotografii, teatrologul pune în scenă un superb spectacol al privirii, memoriei şi imaginaţiei, având ca temă dubla lui condiţie de român emigrat şi francez integrat. Reperele pariziene de pe trasee de pre­dilecţie corespondează cu îndrăgite locuri bucu­reştene sau din Buzăul natal, un peisaj urban învie în memorie un altul, ca instantanee ale unui aici şi acolo interşanjabile. Există în fran­ceză un substantiv, l'entre-deux, ce îi defineşte demersul ca "relaţie între două entităţi autonome care, graţie acestui dialog, îşi relativizează singurătatea şi reuşesc să comunice". Legăturile afective cu străzi, parcuri, poduri, teatre şi cafenele pariziene (fixate în pagină de ochiul muzical al Mihaelei Marin) ne sunt povestite la intersecţia dintre realitate şi reflexul ei lăuntric, unde se conservă întâlniri, convorbiri, scene, chi­puri (unele de celebrităţi, evocate dintr-o caldă apropiere - Cioran, Peter Brook, Gro­towski, Antoine Vitez, Claude Roy ş.a.). So­cia­bil, cu vocaţia prieteniei, cu o nesecată capa­ci­tate de a admira şi a se bucura de reuşitele alto­ra, George Banu are şi voluptatea solitu­di­nii, propice reveriei sau concentrării intelec­tuale. Erudiţia îi hrăneşte imaginaţia cu întruchipări şi trăiri compensatorii şi asta se poate vedea-citi cel mai bine în volumul "Fa­milia din Rivoli 18". Aparta­mentul în care locuieşte de mult împreună cu soţia lui, Monique Borie, adevărat refugiu din agitaţia cotidiană, adăposteşte o extinsă familie ima­ginară adunată în timp din talciocuri, anticariate şi târguri de pe multe meridiane. Colecţia de portrete pictate, vechi de secole sau mai noi - în care fie­cărui personaj i s-a dat un nume, i s-a închipuit o bio­grafie şi legături de rudenie - alcătuieşte un arbore genealogic fictiv. Cel ce le-a adus împreună poartă cu fiecare, în intimitate, dialoguri, îi face părtaşi la exis­tenţa lui cotidiană, le ascultă cum "vorbesc" între ele. Bogăţia men­ta­lă, sen­sibilitatea, îndelun­ga­ta relaţie cu toate formele de artă, "îmi permite să trăiesc, ipotetic, o altă via­ţă, complementară" - scrie George Banu. Pe lângă "familia ima­ginară", în spaţiul devenit acasă sunt păstrate şi daruri de la prie­teni, iar aceste obiecte per­so­nalizate păstrează în ele fiinţa celor ce i le-au dăruit şi "îmi permit să re­constitui scene din memorie. Obiecte ce poar­tă semnătura unei pre­zenţe şi prezervă acum, în timp, nostalgia unei absenţe, a unor dispariţii sau tăceri de­finitive". Mai mult, regăsirea oamenilor în darurile lor îi dă "o vi­ziune ameliorată a umanităţii pe care am cunoscut-o şi frecventat-o". Efect be­ne­fic pe care îl are şi Parisul personal al lui George Banu.