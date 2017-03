Vă scriu în legătură cu tatăl meu, care are 70 de ani şi este insulino-dependent. Acum 9 luni a suferit un AVC serios (al doilea ca mărime) şi nu a reuşit să se mai ridice din pat. Acum 5 luni a ajuns la spital din cauza cangrenei de la cele două degete de la piciorul drept. Sfatul medicului a fost amputarea piciorului deasupra genunchiului. Operaţia a decurs bine, însă în spital a mai făcut o rană la celălalt călcâi. Rana a fost tratată cu tot felul de unguente, ceaiuri, pansamente speciale cu ioni de argint, însă fără rezultat. Vă rog din suflet să-mi recomandaţi un tratament naturist pentru aceasta. (Tatăl meu, din cauza vârstei îna­intate şi a complicaţiilor diabetului, nu mai poate suferi altă intervenţie chirurgicală). Vă mulţu­mesc din su­flet!Dragă "Formula AS", în primul rând vă mulţumesc pentru această minunată revistă pe care ne-o oferiţi în fiecare săptămână. Aş vrea să-i rog pe cititorii revistei "Formula AS" care s-au confruntat cu necazul pe care l-am păţit eu, să-mi dea un sfat; eu le mulţumesc din tot sufletul, anticipat.Am numai 37 de ani, dar în urmă cu câteva luni, am rămas fără vedere la ochiul drept. Bineînţeles, am fost imediat la medicul oftalmolog, ba chiar la mai mulţi, şi mi s-a pus diag­nosticul decolare de epiteliu pigmen­tar retinian, corioretinită seroasă cen­trală. Am urmat mai multe tratamen­te, dar vederea nu s-a îmbunătăţit.Cu mult respect,Am efectuat analiza sângelui şi a reieşit că am nivelul de serotonină 40. Limitele sunt între 80 şi 400ug/l. Vă rog să îmi spuneţi ce aş putea face pentru a-l creşte - ce părere aveţi de sunătoare şi ce soluţii ar mai exista? Am şi o tulburare ob­sesiv-compulsivă, am citit că apare din cauza lipsei de serotonină. Mă simt destul de rău. Me­dicul psihiatru mi-a prescris două medicamente antidepresive, dar mi-au dat asemenea stări de agitaţie, încât mă mişcam de colo-colo şi nu puteam să stau nemişcată sau aşezată.Vă mulţumesc,Am 76 de ani. Solicit îndrumări de la cititori şi sfaturi medicale care m-ar putea ajuta, deoarece medicamentele recomandate au avut efecte doar pe termen scurt. Problemele mele sunt mul­tiple şi, chiar dacă am urmat tratamentele pre­scrise de doctori, simptomele bolilor au dispărut doar tem­porar, fără vindecare definitivă. Pentru neuropatie, am luat Thios­sen şi Gabaran. Colonul iritabil îl tratez cu Me­drol şi Imuran. Am şi dia­bet tip 2 pe care îl tratez cu Le­vemir şi No­vorapid. Ce mă deran­jează tare e o roşeaţă care apare pe faţă, băr­bie, între ochi şi la baza na­sului şi une­ori pe obraji. Der­mato­logii mi-au pre­scris Nizoral şi Sal-Ekar­zin, apoi Omicral şi Advan­tan. De­gea­ba, ro­şeaţa reapare. Alţi spe­cialişti mi-au reco­mandat şampon şi unguent Du­cray. Şi acestea au avut efect de scur­tă durată. V-am scris tot "po­mel­nicul" de medicamente pe care le-am luat, ca să nu-mi mai fie recomandate, pen­tru că în cazul meu nu au avut efectul dorit. Astfel că vă rog, dacă cineva a reuşit să scape de această roşeaţă cu orice alt fel de tratament, îl rog să-mi răspundă în revistă. Mulţumesc!Am 67 de ani, şi în urma unei răceli, am rămas cu nişte probleme care au ajuns de nesuportat: când merg pe stradă, zgomotele stradale - de exemplu maşinile, le aud foarte puternic. Am ajuns că mi-e frică să mai ies din casă, din cauza zgo­motelor îngrozitoare. Diagnosticul pus de medici este acufene, iar tra­tamentele urmate nu m-au ajutat. Îi rog pe specialiştii revistei sau pe cititorii dvs. să mă ajute cu un sfat, cu orice care ar duce la ameliorarea sau vindecarea bolii mele.Vă mulţumesc,Ştie cineva cum se poate trata sindromul de fibre lungi? Am fost diag­nosticată cu această afecţiune în urmă cu doi ani. Vă rog foarte mult să mă ajutaţi, pentru că nu mai pot suporta dure­rile! Am nervii iritaţi de la bazin până în vârful degetelor de la picioare, fapt care mă împiedică şi la mers. Cu mulţumiri,Stimată redacţie a revistei "Formula AS",În ultimul număr apărut pe piaţă în februarie 2017, am găsit un articol foarte interesant despre uleiul de argan, scris de d-l Ilie Tudor. Se face referire, pe lângă toate beneficiile acestui ulei, la folosirea uleiului de argan pur extravirgin, prepa­rat prin presare la rece. Deoarece nu l-am găsit la niciun magazin "Plafar" sau farmacie, apelez la dvs., cu rugămintea de a-mi indica unde se poate găsi.În speranţa că voi afla în numerele viitoare ale revistei adresa de unde îl pot procura, vă mulţu­mesc anticipat.Cu dragoste,