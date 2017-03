Stimată doamnă, nu doar medicamentele ajută; abordaţi planul spiritual. Eu am avut rezultate bune rugându-mă la Sfântul Anton. Nu contează dacă sunteţi ortodoxă sau catolică, el ajută pe toţi. În orice biserică catolică, în hol, se află statuia Sfân­tului Anton cu Iisus în braţe. 7 zile mergeţi şi cereţi vindecarea băiatului, 7 zile mergeţi şi mulţumiţi pentru vindecare, în total 14 zile. La sfârşit, trebuie să-i promiteţi şi dvs. ceva. Trebuie să vă gândiţi bine, pentru că aceste promisiuni trebuie ţinute, cu sfinţii nu ne jucăm.Mergeţi la un magazin de cărţi bisericeşti şi cumpăraţi o cărticică cu rugăciuni ale Sfântului Anton, întrebaţi vânzătoarea, ea ştie despre ce e vorba. În carte găsiţi 13 rugăciuni şi una finală, pe care le citiţi câte una în fiecare zi. În 10 ani, eu am fost de trei ori la Sfântul Anton şi m-a ajutat de trei ori. Să puneţi mult suflet în ceea ce faceţi, dar asta este normal, pentru că suntem mame şi am face orice pentru copiii noştri. Rugăciunile mamei sunt cele mai puternice.Vreau să mă alătur cititorilor care au mulţumit că existaţi, stimată "Formula AS", cea mai frumoa­să revistă, care ne învaţă, ne educă, ne vindecă, ne destinde. Să vă ajute Dumnezeu să existaţi mereu.Indiferent de tratamentul ales, acesta trebuie urmat de întreaga familie, iar animalele vor fi depa­ra­zitate obligatoriu, conform indicaţiilor d-lui doc­tor veterinar.După 10 zile, se fac analize de laborator. În caz de eşec, se continuă tratamentul. Păs­traţi o igienă riguroasă. Luaţi legătura cu d-l dr. de familie, pentru a preveni complicaţiile care afectează tot or­ganismul.În perioada tratamentului nu con­su­maţi carne, lapte, zahăr.* Un tratament foarte eficient, Tinctură din coajă de nucă neagră/ Dr. Hulda Clark (plus capsule cu pelin, capsule cu cuişoare). Solicitaţi pros­pectul, modul de folosire. Telefon 0748/03.02.16, 0730/51.47.69. Pro­dusul este din America, costă aproximativ 85 ron/ persoană, pentru 18 zile (vezi internet).* Zentel (farmacie), vezi prospectul.* Tratamentul cu orez crud, 45 de zile (dr. Breuss): patru linguri cu orez crud se înmoaie cu pu­ţină apă şi se consumă dimineaţa pe stomacul gol. Se bea 1/2 l apă, treptat (timp de o oră). Nu mâncaţi câteva ore. Seara se consumă doar 100 g de seminţe de dovleac crude. Se procedează la fel în zilele următoare.* Trei-patru căţei de usturoi se zdrobesc, se acoperă cu apă rece şi se lasă la macerat peste noapte. Se ia o linguriţă din zeama respectivă pentru copii, şi o lingură pentru adulţi, din 12 în 12 ore, timp de 10 zile (respectaţi orele).* Două grame de pulbere din frunze de pelin (Herba Ab­sinthii) se amestecă cu miere, se consumă dimineaţa pe sto­macul gol. Nu depăşiţi doza, pe­linul este toxic.* Ceai din frunze de afin (Vac­cinium myrtillus) în care se fierb 4-5 cuişoare (dimineaţa pe stomacul gol).* Morcovi cruzi, raşi (pe sto­ma­cul gol).* Pentru paraziţi intestinali, vezi răspunsul meu pentru "Vreau să scap de pa­raziţi".* Pentru candida: Canesten Gyn - la interior şi Canesten cremă la exterior.* Pentru colon iritabil: cărbune medicinal (far­macie).* Pentru diaree cronică: Stomach Forte (10 plan­te asiatice),Înnegrirea degetului mare de la picior (şi apoi a piciorului) de regulă nu se produce din cauza unei simple circulaţii periferice deficitare, ci ca urmare a arteritei, prin obstrucţia arterelor membrelor inferioare. Se formează cheaguri, înfun­darea vasu­lui, învineţirea de­getului mare, apoi a piciorului. Apar crampe, du­reri în timpul mer­sului. Cu cât dure­rile apar pe dis­tanţe mai mici, cu atât afectarea este mai severă. Fără tra­ta­ment, se ajunge la amputarea pro­gresivă a piciorului.* Se exclude fumatul. Glice­mia, colesterolul şi trigliceridele trebuie să fie la valori normale. Korill - scade colesterolul şi tri­gliceridele.* Pentoxifilin, Germania (se foloseşte pentru tratarea arteritei, numai conform sfatului medi­cului), Aspenter, Sortis.* Luaţi legătura cu d-l dr. Gheorghe Savu, Caracal, telefon 0722/66.52.82 (sau internet), e-mail: savughe@yahoo.com privind Royalexcelium 2 x 1 pe zi; Ganoderma (ciupercă med. tablete) 3 x 1/zi. Ceai de Roibos şi Ganoderma, 300 ml la 10 kg greutate corporală.* În F. AS nr. 2010 este numărul de telefon al d-lui doctor (fără nume), tel. 0731/07.46.55, privind tratarea arteritei.* Ceai pentru arterită (F. AS nr. 2010): Aloe Vera - 10 g (de la florărie, frunzele); Răşină de brad - 5 g; Şofran (Crocus sativus) - 2 g; Flori de salcâm (Flores Acaciae) - 10 g; Foi de dafin - 10 g; Troscot (Herba Polygoni) - 10 g; Genţiană/Ghinţură rădăcină (Radix Gentianae) - 10 g; Frasin frunze (Fraxini) - 10 g; Fenicul (Foeniculum vulgare, fructus) - 5 g; Angelica (Angelica sinensis) - 10 g; Ienupăr boabe (Iuniperus communis) - 10 g. (Obs. Ange­lica şi Ienupărul nu se vor folosi de femeile însărcinate.)Se amestecă toate plantele. O linguriţă cu plante la 250 ml apă rece se lasă la macerat 14 ore. Se foloseşte de 3 ori pe zi câte o cană cu ceai, cu 20 de minute înaintea meselor principale.Extern: Loţiune "Dr. Boici".Incidenţa cancerului pulmonar a crescut foarte mult în ultimii ani, în timp ce rata de supravieţuire este în scădere, mai cu seamă în stadiile avansate. Ca orice afecţiune tumorală, presupune o diviziune haotică a celulelor şi, din păcate, se pot produce metastaze, extinderea către alte organe a acestei teri­bile afecţiuni. Boala poate apărea strict ca o afecţiune pulmonară sau poate fi metastazarea altei forme de cancer. Studiile clinice efectuate pe deri­vaţi fosforilaţi ai inozitolului (produsul Inocell), au arătat că aceştia reduc metastaza, normalizează rata de diviziune necontrolată a celulelor, au o puternică acţiune antioxidantă şi cresc capacitatea de apărare a organismului. De asemenea, reduc efectele secun­dare apărute în urma tratamentelor prin chimio­te­rapie, făcând astfel posibilă chiar continuarea trata­mentului. Studiile efectuate în clinici de specialitate (Croaţia, Japonia, Canada) au urmat scheme indivi­dualizate de tratament, de 10 cps/zi, în timpul chi­mioterapiei, şi 6 cps/zi, după chimioterapie. Pe lân­gă supravegherea medicală permanentă, regim alimentar echilibrat, suplimente cu minerale, Coen­zima Q10 Dual (formulă cu microparticule cu coen­zima Q10) şi evitarea mediului toxic (inclusiv fumatul), vă recomand să încercati o cură de 3-6 luni cu Inocell. Pentru informaţii suplimentare, mă puteţi contacta la tel: 0721/61.71.65.Multă sănătate!