La început era un câine ca oricare altul, biet hoinar prin cartier. Mic dar vânjos, cu picioare scurte şi o codiţă şi mai scur­tă, cu blana neagră-maronie bă­tucită şi ochi mari, inteligenţi, urechi mai mereu ciulite, de parcă făcea parte din serviciile secrete, nu ieşea în evi­denţă cu nimic faţă de ceilalţi semeni ai neamului câinesc. Doar mersul îi era ciudat, fiindcă şchio­păta, probabil în urma unei lovituri. De aceea eu i-am spus Şchio­pone. Apoi l-am zărit din ce în ce mai des dând târ­coale maşinii noastre şi blo­cului în care lo­cuiam. Ne urmărea? Intuiţie de căţel? Habar nu am cum a-nceput.Ne aştepta întins pe labele din faţă, sau re­laxat, pe coadă, dar cu urechile ciulite pentru mo­mentul de întâlnire. Venea timid după noi până la grădina ce o aveam lângă bloc. Văzându-l aşa de insistent, am început să-i vorbim, să-l hrănim, dar mai ales să-l iubim. Ne adresam lui ca unui vechi prieten, iar el ne răsplătea cu tot felul de ghiduşii. Îl strigam şi de la balcon, pentru câte un mic dejun, iar el privea insistent aşteptând hrana. Puneam deoparte pentru el mâncare mai mereu şi nu realizam că devenise de-al casei. Nu ne-am dat seama nici măcar de faptul că nu noi l-am adoptat pe el, ci el pe noi. Şi mai ales pe mine...A-nceput să mă conducă la serviciu. Mă în­soţea cu pas vioi până în faţa liceului, apoi se întorcea cuminte, în cartier. Nu ştiu cu ce-şi ocu­pa timpul până veneam acasă, dar îl găseam în­tins pe labele din faţă, prezent la apel.Spectacolul drumului de dimineaţă era unul magnific. Ritual: deschideam uşa blocului şi el urca treptele şi îmi sărea în braţe. Ne salutam bucuroşi de revedere. Nu conta că eu eram îm­brăcată cu vreo rochie uşoară sau deschisă la culoare sau cu ciorapi, el tot aşa sărea, astfel că am ajuns la serviciu de vreo câteva ori cu pete de la lăbuţele lui sau vreun fir dus la ciorap. Îmi dădea apoi ocol admirându-mă, iar eu îl mân­gâ­iam din tot sufletul, pentru încă o dimineaţă ală­turi de el.Plecam la pas amândoi liniştiţi, o vreme. Apoi pe el îl apucau năzbâtiile. Se tupila prin tufişuri, ţopăia, marca teritorii, îşi lua avânt şi alerga ca un atlet la 100 de m garduri. Se întorcea gâfâind cu limba scoasă, aşteptând să-l laud pentru per­formanţă. "Bravo", îi ziceam... "Ce atlet!... Ce băiat frumos şi cuminte! Copilul lui mama!". Îl obişnuisem să ne oprim la un mic magazin de un­de îi cumpăram parizer, crenvurşti, cârnaţi, pa­teu, salam şi altele. Era atât de isteţ, încât atunci când ne aproiam de magazinul cu pricina înce­tinea pasul, se oprea (la-nceput dorea şi el să in­tre până a înţeles că nu e magazin pentru căţei ci pentru oameni), se întindea pe lăbuţele din faţă sau şedea ca o statuie egipteană, cu urechile ciu­lite şi privirea aţintită pe uşă. Ne împrieteniserăm deja şi cu vânzătoarele care asistau entuziasmate la spectacolul nostru. Prinseseră drag de el şi cum ne zăreau - doamna şi căţelul - pregăteau pacheţelul cu mâncare. Demonstraţia se repeta aproape zilnic. Rar a lipsit de la apel.Dar aşa era el. Ne protejam unul pe altul. Vorbeam despre el cu colegii şi vecinii. Înce­pu­seră să-l cunoască. Îl vedeau dimineaţa înso­ţindu-mă. Un câine mândru şi deosebit.Aşa a trecut o vreme. Apoi a-nceput să apară tot mai rar. Mă întrebam pe unde hoinăreşte. Câteodată, apărea de niciunde în drumul meu. Uneori îmi părea bolnav. Alteori trist şi îngân­durat. Încercam să-l întreb pe unde circula. Parcă se ferea să-mi răspundă. Nu ştiu cât era de bătrân, dar în scurtele noastre întrevederi am observat că i se atenuaseră instinctele ascuţite de la începutul poveştii de prietenie. Apoi... n-a mai venit deloc. I-am dus dorul. Am sperat.A dispărut cu totul. Unde?Nu vreau să mă gândesc la el nici mort, nici în vreun adăpost.Vreau să cred că trăieşte o altă poveste de prietenie, cu altă persoană.Unde eşti Şchiopone? A rămas doar amintirea unui căţel special.