De streajă bisericii

De ziua morţilor

Înmormântare, iarna

Ţăranii aşteaptă moartea cu suflet senin. Nu şi-o doresc, dar nici nu se tem de ea. "Me­men­to mori" (amin­teşte-ţi că vei muri) nu este de azi sau de ieri. Astfel, viaţa capătă alt sens, de­vine exem­plară sau pe aproape. Toate religiile şi filosofia îl sfă­tuiesc pe om să trăiască fiecare zi - bucu­rându-se de ea - ca şi cum ar fi ul­tima; adică îm­păcat cu sine: cu gândurile şi fap­tele sale. Dacă toţi oamenii ar pu­tea trăi aşa, întreaga noas­tră planetă ar fi cuprinsă de Rai şi poate nici n-ar mai exista Despărţirea.În familiile tradiţionale, copiii învaţă de mici rugăciunile, începând cu Îngeraşul. La sfârşitul ru­găciunii, se cere aşa: "Dă-mi, Doamne, să­nă­tate şi mintiucă bună, (minte, înţelepciune) fe­reşte-mă, Doamne, de silă, de ruşine, de moarte grabnică (năprasnică) şi de ce nici nu-mi aduc aminte". Prin această cerere s-a efectuat pro­tec­ţia divină. Cum în aproape toate familiile copiii erau numeroşi - de la cinci până la zece-doisprezece -, părinţii îm­povăraţi de treburi, oricât de buni şi atenţi ar fi fost, nu i-ar fi putut supraveghea îndeajuns. Prin ru­găciune, fiecare copil se punea singur în grija şi sub protecţia lui Dumnezeu. Sila, ruşinea şi moar­tea grabnică sunt considerate cele mai cumplite rele, atingerile cele mai grave ce se pot aduce vieţii. Fără să înţeleagă de la început ce spun, repetând aceste cuvinte, copiii realizează că există moarte. Ba şi participă la toate înmormântările - o jumătate de oră la început - pen­tru a primi colăcei, covrigi, dulciuri şi bani. După ce s-au rugat pentru sine, sunt învăţaţi să se roage pentru sănătatea părinţilor, a bunicilor, fraţilor, su­ro­rilor şi pri­e­te­nilor. La sfârşit, se roagă şi pen­tru cei "plecaţi": "Iar­tă, Doamne, pe mo­şii şi stră­moşii mei, pe unchi, pe mătuşi, pe veri, pe vere şi pe toate nea­mu­rile mele", ru­gă­ciu­­nile co­pii­lor fi­ind ascultate mai bine, având ei mai puţine gre­şeli.Astfel, de mici, ei ştiu că fac parte dintr-o familie şi din­tr-un neam de Aici şi de Dincolo, pentru care tre­buie să se roage.De obicei, copiii mici nu sunt lăsaţi la cimitir să va­dă până la capăt ceremonia. Un copil de cinci ani, că­ruia îi murise bunicul, s-a strecurat şi a prins mo­mentul coborârii sicriului în groapă. Mama lui s-a spe­riat îngrozitor, l-a luat lângă ea şi încerca să afle cum a ajuns acolo. Copilul plânsese mult după bu­ni­cul său. De data aceasta nu mai plângea şi a spus: "Mă­mică, să ştii că nu mai sunt aşa de supărat după bu­nicu', îmi pare bine că nu va fi singur în groa­pă". "Dar cu ci­ne va fi?" "Cu Dum­­nezeu." În jurul copilului toa­­­tă lumea plân­gea în ho­­ho­te.Există destul de mulţi ţărani care ştiu cum şi când vor pleca şi-şi orânduiesc treburile de pe această lume după cum le este gândul şi voia. Aceştia sunt aleşii, oa­menii curaţi, care au trăit într-o ordine neîn­tre­ruptă, cea creştină. Cei care şi-au iubit semenii ca pe ei înşişi, respectând po­run­ca, şi care îşi pun în­tre­barea cu moartea fără teamă şi se roagă pentru a pri­mi răspunsul. Iar răspunsul vine la vremea lui. Ca să-l primească, să merite să-l primească, se roagă toată viaţa. Ca cerere permanentă este moartea bu­nă, naturală, nu cea grabnică. Despre cei care mor de moarte nă­prasnică se spune că au murit în mânia lui Dum­nezeu, că indiferent cât de buni şi corecţi păreau în faţa lumii, lui Dumnezeu nu erau plăcuţi. Pentru a şti când şi cum se va întâmpla "marea trecere", unii ţin toată viaţa vinerile: ajunează şi postesc. Alţii spun pe de rost sau citesc zilnic Visul Maicii Domnului. Aceş­tia ştiu şi ziua, şi ora morţii, le comunică celor apro­piaţi.O bătrână ştia pe de rost Visul Maicii Dom­nului şi-l spunea în fiecare zi. Soţul ei, lângă care avusese o viaţă foarte fericită, murise în urmă cu opt luni. Într-o zi, i-a spus nepoatei cu care lo­cuia: "Auzi, apucă-te şi văruieşte în casă, spală tot, aşează, că tre­buie să mă duc". "De ce să te duci?", a zis ne­poa­ta, "că se apro­pie Cră­ciunul, nu mai vorbi aşa." "Eu trebuie să mă duc, pen­tru că a venit taică-tu bun şi mi-a spus să mă pregătesc, să ter­min tot ce am de făcut, că tre­buie să plec cu el." Peste o săp­tămână, ne­poata a terminat cură­ţenia. Bătrâna a chemat pre­o­tul, s-a spovedit, s-a îm­părtăşit şi a doua zi di­mi­neaţă, la ora patru, l-a însoţit pe bărbatul ei. Se spu­nea des­pre ea că la nuntă a mân­cat împre­ună cu mirele un po­rum­bel şi mirii care mănâncă pri­ma oară carne de po­rumbel mor în ace­laşi an. Despre porum­bei se crede că dacă unul moa­re, celă­lalt nu-şi mai ca­ută altă pe­re­che, nu mai mă­nâncă şi nu supra­vie­ţuieşte mai mult de un an. Po­rum­belul este considerat emble­ma fi­­de­lităţii.O femeie tânără, care sărea mereu în ajutorul celor care aveau nevoie, stătea de vorbă cu o bună prietenă. Dintr-odată s-a oprit şi, fără nicio legătură cu tema discuţiei, a spus: "Eu mă scol întotdeauna înainte de răsăritul soarelui. Când nu mă voi putea trezi înaintea soarelui, voi muri". Prietena ei a rămas în­mărmurită, neputând să scoată nicio vorbă, ne­re­uşind s-o întrebe nici de unde ştie acest lucru, nici de ce i-l spune.La câteva luni după această stranie comu­ni­care, fi­ind lovită la cap, a intrat în comă, reve­nin­du-şi de câ­teva ori pentru puţine secunde şi, după cinci zile, în­tr-o luni dimineaţă, nu s-a mai trezit înainte de ră­să­rit. Soarele s-a tot călătorit de atunci înainte peste somnul ei adânc.Era slujitor al bisericii: crâşnic. Pe lângă statura impunătoare, Dumnezeu îi dăruise frumuseţe, o deş­tep­tăciune ieşită din comun şi o voce cum nu se poate auzi. Îi plăcea să spună că nu are duşmani, pentru că nu ura pe nimeni. Şi dacă "duşmanul" lui avea o cât de infimă dreptate, el i-o acorda întreagă. Era şi clo­potar. De-acum era bătrân şi bolnav, dar nu-şi lăsa ser­viciul. Avea obiceiul să-şi povestească visele de cum deschidea ochii. Într-o sâmbătă di­mi­neaţă a spus: "Am văzut în vis patru îngeri negri cu patru pra­puri negri coborând din cer la noi, în faţa casei. Au co­borât repede, au stat puţin legănând pra­purii şi s-au urcat înapoi, la fel de repede. Ce să fie, oare?" Nu i-a răs­puns nimeni nimic, dar nici nu avea nevoie de lă­muriri. Cum în timpul nopţii îi fusese foarte rău, a ve­nit Sal­va­rea. Înainte să urce, una din­tre fiice l-a să­ru­tat pe obraz şi el i-a spus încet: "Draga tatii, nu ne vom mai vedea". A doua zi, duminică dimi­neaţa, la opt fără cinci minute, i-a spus medicului: "Doctore, mi se opreşte sufletul", şi a trecut în stă­pâ­ni­rea celor patru în­geri în­do­liaţi. La pu­ţină vreme au în­­ceput să bată clo­­potele la toate bi­­se­ricile din oraş. De da­ta aceas­ta, su­fle­tul lui stătea în loc şi le as­culta. A lăsat cu limbă de moarte să fie în­gro­pat în um­bra tur­lei bi­se­ricii, în par­tea de nord-est, şi dorinţa i-a fost în­deplinită.Nimeni nu se mai îndoieşte de faptul că su­fle­tul este nemuritor. (Şi cei mai mari atei ajung să re­cu­noas­că până la urmă că o­mul nu este materie bru­tă care dispare cu totul, oda­tă cu depunerea lui în lut.)În Maramureş se cre­de că sufletul este o pa­să­re mică de tot, nevăzută, care stă trei zile în casă, dea­supra uşii. Mai de­mult se punea acolo o lu­mâ­nare aprinsă, ca să ai­bă lu­mină. Sufletul-pa­să­re ascultă, aude şi vede tot ce se în­tâmplă în casă în această vre­me. În seara înmor­mântării, după ce toată lu­mea pleacă în ca­me­ra un­de a stat mor­tul, familia pu­­ne pe masă o faţă de masă albă, pe care se cer­ne făină prin dosul sitei. Pe făină se pun trei pahare foarte pline (rase): unul cu apă, unul cu lap­te şi unul cu vin sau ţuică. Pa­­­harele se pun la dis­tan­ţă unul de altul şi uşa se închide bi­ne, ca nimeni să nu poată in­tra acolo. A doua zi, se verifică paha­rele şi făina. Dacă din­tr-un pa­har lip­seşte li­chid, cei ră­maşi vor da de po­­mană acel fel. Dacă fă­ina este "cră­pa­tă", vor da de po­­mană pâi­ne. Toţi cei care au vrut să ştie ce-şi do­reşte mor­tul spun că pe făină au văzut nişte urme foar­te mici, ca de pa­să­re, dar că nimeni nu ştie să exis­te undeva o pasăre atât de mică, urmele fiind cam cât capul unui băţ de chibrit.Această pasăre vine şi după aceea, din când în când, să vadă ce mai fac cei rămaşi. În mod spe­cial, vine şi se lasă luată în seamă când se fac paras­­tasele. Acestea sunt la trei zile, la şase săp­tămâni, la un an şi la şapte ani. După şapte ani, răposatul intră în rândul neamului. În afară de parastasele mari, se fac pomeniri în fiecare an de ziua numelui - dacă are sfânt în calendar -, de ziua morţii, la Mo­şii de iarnă şi de vară, la Luminaţie. Zilnic se fac ru­gă­­ciuni de către cei rămaşi, pe toată durata vieţii lor. Iar cei care-şi cinstesc morţii au o viaţă lungă şi fru­­moa­să.Sufletul poate să ia forma unei păsări din lumea noastră şi să se lase văzut. Iată ce povesteşte Făt Aurel din Dăneşti. "Când am făcut parastasul de şase săptămâni după moşucu' (bunicu'), a venit un pi­ţigoi şi a intrat în bucătărie. Uşa de la pod era în­chisă şi n-a putut intra în pod. A zburat prin toată casa: s-a pus pe draperie, s-a aşezat pe so­bă, pe du­lap, pe prosoapele de pe pereţi, pe toate lucrurile din casă. A intrat în cămară şi iarăşi a venit în casă. Erau nişte copii veniţi la parastas, care plângeau să le dau pasărea. Nu le-am dat-o. L-am prins în mână şi i-am dat dru­mul afară. A zburat şi s-a pus pe sârma pe care umbla lan­ţul ce lega câi­nele. A dat din ari­pioa­re fericit, a ci­ripit şi şi-a luat zbo­rul. Mama a zis: «Acela n-a fost piţigoi, ace­la a fost su­fl­e­tul moşu­cu­lui»."Dar în cre­dinţa popu­lară, sufletul poate fi şi fluture, şi floa­re, şi frunză, şi iarbă, şi vânt, şi cuvânt. Cel mai mult se vor­­­beş­te însă despre su­fletul-pa­să­re.Pe vremuri, din cauza lip­sei asistenţei medicale, mu­­reau foarte multe femei tinere, la puţină vreme du­pă ce dădeau naştere unui co­pil. Nu era obli­ga­toriu ca moar­tea să survină după pri­­ma naş­tere. Une­ori se în­tâm­pla la a patra sau la a cin­­cea şi ră­mâneau mai mulţi orfani. Acestor femei li se făcea un sicriu special. În partea stân­gă, în dreptul ini­mii, se fă­cea la sicriu o ferăstruică pătrată, în care se punea sticlă. Se numea fereastra sufletului. Amin­­­tirea acestei ferestruici se păstrează într-un bocet sfâ­şie­tor:"De-ar fi lăsat DumnezeuTrei fereşti la copârşeuPe una să bată vântu'Pe una să cânte cucu'Pe una să mă uit euSă-mi treacă de doru' tău".