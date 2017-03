Poate că numele lui nu vă spune mare lu-cru, dar dacă sunteţi fani ai filmelor şi serialelor americane, nu se poate să nu fi auzit măcar o dată un cântec de-al lui. Melodiile compuse şi interpretate de Joshua Radin au fost cu­prinse pe coloana sonoră a peste 100 de filme şi a unor seriale de succes, precum: "Doctor House", "Anatomia lui Grey", "Stagiarii" (Scrubs) sau "Ruleta destinului" (One Tree Hill).Joshua Radin are 42 de ani şi s-a născut pe 14 iunie 1974, în orăşelul Shaker Heights din Ohio. Prima lui dragoste nu a fost aşa cum v-aţi imagina, muzica, ci pictura. De altfel, este absolvent al Uni­versităţii Northwestern, secţia Arte Plastice, şi timp de mai mulţi ani a fost profesor de artă, scenarist şi a lucrat şi într-o galerie de artă.S-a apucat de cântat şi compus abia la 28 de ani, când a primit în dar de la tatăl său, o chitară. S-a apucat intens de studiat de unul singur, a învăţat re­pede s-o stăpânească, iar prima lui compoziţie - melodia intitulată "Winter", a ajuns, în 2004, pe coloana sonoră a serialului "Stagiarii" (Scrubs), mulţumită prietenului său - actorul, regizorul şi scenaristul Zach Braff, care a jucat timp de 10 ani rolul John "J.D." Dorian în serial. Acesta a repre­zentat debutul oarecum uimitor şi uluitor al lui Joshua în lumea muzicii."?n mod ciudat, nu eu am ales muzica, ci ea m-a ales pe mine. Ani la rând mi-am căutat un pu­blic spectator. Mai întâi, am făcut asta cu ajutorul picturii - am pictat tablouri şi am căutat oameni care să îmi admire lucrările şi să le cumpere. Apoi mi-am încercat norocul la scris - am scris scenarii şi am încercat să le vând, ca să devină filme şi să capăt astfel aprecierea celor din jur. Tot timpul am căutat spectatori pentru creaţiile mele. Muzica a fost însă primul lucru pe care l-am îmbrăţişat mai mult ca pe un hobby, şi, culmea, spectatorii la care visam m-au găsit fără prea mare efort. M-am trezit că oamenii ce ascultaseră melodia «Winter», de pe coloana sonoră de la «Sta­giarii», au început să mă întrebe unde mai pot găsi melodii de-ale mele. Iar eu le răspundeam: «Ei bine, nu am alte melodii». Peste noap­te, hobby-ul meu deve­nise carieră. Am fost extrem de norocos. Nu m-am gândit că pot să cânt ca să-mi câş­tig existenţa, pentru că nu m-am considerat niciodată destul de talentat ca să fac din muzică o carieră. Se pa­re însă că m-am înşelat", se confesa el într-un interviu.?ncurajat de reacţia oa­me­­nilor care doreau să as­culte "mai multe piese de-ale lui", Joshua s-a apucat de com­pus, iar în 2006, la 32 de ani, scotea primul lui album, intitulat "We Were Here". Era un disc cu muzică sim­plă, nesofisticată, melodii folk pline de sensibilitate, ce descriau durerea simţită de artist după despărţirea de iubita lui de atunci. Şi chiar dacă fusese încurajat de tot felul de necunoscuţi să compună şi mai multă muzică, Joshua nu s-a aşteptat să se bucure chiar de aşa mare succes. A fost extrem de surprins atunci când a primit feli­citări şi aprecieri, nu numai de la compatrioţii lui, ci chiar şi de peste Ocean, din Europa.Şi de data aceasta, regizorul Zach Braff preia de pe acest disc o nouă melodie pentru coloana sonoră a filmului "Ultimul sărut" (2006) - o co­medie romantică, în care a jucat rolul principal şi al cărei scenariu îl scrisese.?ncurajat de succes, în 2008, Joshua lansează cel de-al doilea disc al lui - "Simple Times". Din nou, una dintre melodiile lui ajunge să ilustreze coloana sonoră a serialului "Stagiarii", iar în Anglia discul se vinde în peste 250 mii de exemplare, un lucru deloc neglijabil. Zach Braff nu a fost însă singurul artist de la Hollywood ce a considerat că melodiile lui Joshua pot deveni muzică de film. Imediat după debut, cântăreţul a devenit compo­zitorul preferat al multor producători de televiziune. "Zach a fost prima persoa­nă care m-a auzit cântând şi s-a gândit imediat că melo­dia compusă de mine merge pusă pe o coloană sonoră. El m-a încurajat s-o înregis­trez şi i-a dus discul lui Bill Lawrence, regizorul serialu­lui «Stagiarii». De atunci încoace, aproape pentru fie­care melodie compusă de mine, m-a sunat cineva să mă întrebe «Putem să fo­lo­sim cântecul ăsta pe coloana sonoră a filmului...?»", po­vestea el într-un interviu.Au trecut aproape 13 ani de la debutul lui Joshua Ra­din în lumea muzicală ame­ricană, şi până acum a lansat nu mai puţin de 7 discuri, ce au ajuns pe primele locuri în topuri. Cel mai nou dintre ele se numeşte "The Fall" şi a fost lansat pe 27 ianuarie a.c.Iar dacă din concertul de la Bucureşti nu vor lipsi melodiile cele mai cunoscute ale artistului, precum - "Winter", "I'd Rather Be With You" şi "Brand New Day", veţi putea asculta cu siguranţă şi cele mai noi creaţii ale sale. Joshua are şi un invitat special, şi anume, trupa lui Tiberiu Albu (câştigătorul "Vocii României") - "Fameless".(Concertul are loc pe 5 martie la Hard Rock Café. Biletele au preţuri cuprinse între 125 şi 85 de lei şi pot fi găsite în reţeaua Iabilet.)