E bine ştiut că o noapte prea scurtă se citeşte în primul rând pe obraz: cear­căne, o faţă palidă, o ex­presie de om abă­tut. Lipsa de somn n-a întinerit nicio­dată pe nimeni. În schimb, somnul este un mo­ment unic de regenerare a între­gului or­ga­nism. Maximul de activi­tate celulară se atinge noap­­tea, cu un vârf la ora 1 di­mineaţa. Atunci celulele profită de li­niş­tea orga­nismului pentru a se diviza, pen­tru a-şi vindeca rănile produse de agre­siu­nile exterioare, pentru a-şi reface ener­gia. Dacă vom ţine minte că ceea ce în­seam­nă cosmosul pentru noi, însem­năm noi pentru celulele noastre, vom de­veni, poate, mai înţelepţi. Aşa cum noi ne plân­gem de influenţa nefastă a mediului am­biant, pentru celulele organis­mului nos­tru, mediul ambiant suntem noi. Deci iată suficiente motive pentru a ne culca la vreme şi pentru a dormi destul.Bun pentru moral şi indispensabil pentru sinteza vitaminei D, soarele este totodată şi res­ponsabilul nu­mă­rul unu al îm­bătrânirii pielii înainte de 50 de ani. Cer­cetătorii au con­s­tatat că nu exis­tă, prac­tic, mo­­­dificări fizio­lo­gice la nivelul ţe­­sutu­ri­lor cuta­na­te înain­te de a­ceas­tă vâr­stă. "Pră­buşirile" de ţesuturi, ridu­ri­le, sunt datorate în principal ac­ţiu­nii ra­zelor ul­travio­le­te. Deci, profitaţi de soa­re, dar fără a abu­za, şi folosiţi pro­duse cosme­tice cu un grad intens de protec­ţie antiso­la­ră. Mergeţi prin soare, dar nu ză­ceţi în el.Începând cu vârsta de 20 de ani, dis­curile intervertebrale îşi pierd din elas­ti­citate. Pentru a vă menţine un spate să­nă­tos şi pentru a evita blocajele care vă com­promit supleţea şi elas­ticitatea miş­cărilor, re­nunţaţi la sporturile violente, feriţi-vă de poziţiile greşite şi de pur­tarea unor mari greutăţi.Acordaţi prioritate ele­men­telor care vă împiedică orga­nis­mul să îmbătrâ­neas­că: vitamine - afla­te din abun­den­ţă în fructe şi legume proas­pete, dar şi cal­ciu, pre­zent în produsele lactate. Acesta din urmă are însuşirea de a păstra capi­ta­lul osos, care după 30 de ani are ten­dinţa de a scădea cu 3% în fiecare an, du­când la scleroze şi tasări de vertebre.Şi muşchii au tendinţa de a se lăsa, dacă nu îi punem să mun­cească. Şi, fără ei, atât si­lueta fe­meilor, cât şi a băr­ba­ţi­lor îşi pierde ro­bus­­teţea şi as­pec­tul tonic. Şi ac­tivi­tatea fi­zică mai are un avan­taj: ea dina­mi­zea­ză circu­la­ţia sân­gelui din cap şi până în pi­cioare, ame­lio­rând ast­fel schim­bu­rile la ni­velul ţesu­tu­rilor cu­ta­­na­te. Ac­ti­vi­ta­tea ce­lu­lelor se di­na­mi­zea­ză şi, ca ur­mare, tăria pielii. Inu­til de a fa­ce în acest scop un sport de per­for­manţă: mer­geţi pe jos în fiecare zi, urcaţi scările evi­tând liftul, faceţi câteva exer­ciţii de gimnas­tică pe zi. E de ajuns.Ele determină mari lip­suri în ali­men­tarea or­ga­nis­mului cu ele­mentele esen­ţia­le, peri­cli­tân­du-vă, dacă nu sunt su­pra­vegheate cu grijă, sănă­tatea. Dar cel mai rău este fap­tul de a pierde repede câteva kilo­gra­me, care apoi se repun. Aceste va­riaţii în­tind pielea şi, adesea, după curele dras­tice de slă­bire se ob­servă o lăsare a sâni­lor, a pântecelui şi a bra­ţe­lor.Căldura provoacă dilatarea vaselor san­guine, ramolismentul ţesuturilor, iar o imer­­siune pre­lun­gi­tă pro­duce o pier­dere im­por­tan­tă de apă din ţesu­turi. În schimb, du­şul rece sti­mu­lea­ză cir­cu­laţia san­gui­nă, face ma­saj, iar pros­pe­ţi­mea apei face pie­lea mai tonică. In­di­ferent cât de cald este duşul pe care îl faceţi la în­ce­put, ter­mi­naţi totdeauna cu apă rece!Indiferent ce tip de piele aveţi, hi­dra­ta­rea ei ajunge pentru a-i întări apărarea na­turală şi pentru a întârzia cu ani de zile apa­riţia pri­melor riduri, care sunt cauzate mai ales de deshidratare. Pentru a îndeplini această func­ţie a îngrijirii ex­trem de eficace, nu ezitaţi să folosiţi cre­me hidratante de noapte şi zi.Hidratarea corpului din interior este cel mai bun mijloc de a elimina toxinele şi de a lupta contra fenome­nului de des­hi­dra­tare care intervine cu anii, şi nu doar la nivelul pielii. În fond, apa repre­zintă 70% din greutatea corpului la 20 de ani şi 50-60% spre şaizeci de ani. Pen­tru a bea fără efort această cantitate de li­chid, puteţi consuma la fel de bine sucuri de fructe (fără zahăr şi acid), infuzii de plante şi lapte. Dar atenţie, fără zahăr!Îndreptaţi-vă spatele, ţineţi umerii drepţi şi sugeţi-vă pântecele. În câteva se­­cunde veţi câştiga 10 ani, câţiva centi­metri şi un mod de a păşi mai alert. De în­dată ce veţi izbuti, încordaţi-vă muş­chii fesieri şi îndreptaţi-vă gâtul. Ţinută si­gură de re­gină.* Începând cu vârsta de 10 ani, zilnic mor 100.000 de celule cerebrale;* de la 20 de ani, auzul începe să scadă;* de la 30 de ani, sistemul imu­nitar devine mai slab;* de la 40 de ani, oasele devin mai poroase şi mai instabile;* de la 50 de ani, se atrofiază muş­chii, se măresc depunerile de gră­simi.Longevitatea se mai poate obţine şi prin re­medii naturale nemedica­men­toa­se. Iată câteva dintre ele:Se iau câte 25-30 g, de trei ori pe zi, ca atare sau adău­gată în apă, lapte, suc de roşii sau orice suc de fructe.- câte o jumătate de kilogram pe zi. Conţin de patru ori mai multe proteine decât un ou.Se iau trei drajeuri pe zi, timp de o lună. Se face pau­ză o lună, apoi cura se repetă. Se consumă 5-6 cutii pe an.Se iau câ­te 10 g (o linguriţă) de ames­tec dimi­neaţa, men­ţinut sub­lingual. Să se con­su­me cu o oră înain­te de micul dejun. După con­su­mul unui borcan de miere cu lăptişor de mat­că, se face o pauză de şap­te zile, după care se repetă., 20%, în alcool. Se iau câte 20-30 picături, de trei ori pe zi, cu o oră înainte de masă.- 20 g pe zi, dimineaţa, pe ne­mân­cate, timp de o lună. Se repetă de patru ori pe an, uneori cura trebuie pre­lun­gită tot anul, cu pauze de câte o săp­tămână după fiecare lună.Se iau câte 3-8 drajeuri pe zi, se sug sau se înghit, înainte de mese. Se fac cure de 40-60 de zile, separate prin pauze de 30 de zile.Se iau două linguriţe de oţet amestecate cu 100 ml apă, la care se adau­gă 1-2 pi­cături de soluţie Lugol (5% iod şi 10% iodură de pota­siu), în cure îndelungate.