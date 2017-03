Pistruii, o mobilă Biedermeier, gleznele groase, temperamentul - orice se poate moşteni pe linie de familie şi, câteodată, loteria ereditară îţi reparti­zea­ză şi ceva nedorit, cum ar fi o boală. Astfel, femeile ale căror bunici şi mame au suferit de o decalcifiere a oaselor pre­zintă un risc triplu de osteoporoză. Şi cancerul, pro­blemele venelor şi ale danturii sunt fa­vorizate de o predispoziţie anume. Totuşi, scăderea densităţii osoase, de exemplu, nu este determinată în exclusi­vitate de zestrea genetică, ci şi de faptul că persoa­na în cauză face sau nu sport, fumează sau nu. Joa­că un rol deloc neglijabil şi modelele de com­portament preluate din familie, de pil­dă în ceea ce priveşte alimentaţia. Cerce­tătorii n-au reuşit până în prezent să ex­plice în detaliu modul cum interacţio­nează stilul de viaţă, condiţiile de mediu şi materialul genetic. Cu toate acestea, ei ne reco­mandă să cercetăm ce afecţiuni apar mai frecvent în istoria familiei noastre. Dacă mama cuiva a suferit un infarct în jurul vârstei de 65 de ani sau chiar mai devreme, acesta este un avertisment demn de luat în seamă, deoarece semnalizează exis­tenţa unui risc crescut. Cine descoperă o ase­menea "verigă slabă" printre rudele apropiate ar trebui s-o aducă la cunoştinţă neîntârziat medicului său de familie. Şi să considere informaţia respectivă o şansă, fiind­că profilaxia specifică şi diagnosticarea precoce per­mit prevenirea majorităţii acestor afecţiuni sau tratarea cu succes, în urma depistării lor într-un sta­diu incipient. În cele ce urmează, vom trece în re­vistă principalele boli ce se pot moşteni din familie.În situaţia în care mama şi bunica au avut osteo­poroză, riscul nepoatei de a dezvolta aceeaşi afec­ţiu­ne se triplează - aceasta ar fi vestea proastă. Iar cea bună: structura de rezistenţă a corpului nostru posedă o viaţă interioară proprie, se distruge şi se reconstruieşte în permanenţă. De aceea, chiar şi femeile cu o predispoziţie nefavorabilă îşi pot forti­fica scheletul. Studiile cele mai recente arată că sportul de rezistenţă, practicat consecvent, repre­zintă protecţia optimă împotriva osteoporozei. Con­tracţia musculară intensă stimulează formarea de celule ce regenerează ţesutul osos. Importante sunt şi expunerea regulată la soare (pentru ca orga­nismul să poată sintetiza vitamina D), ca şi un aport suficient de calciu (îl găsim, printre altele, în broc­coli, spanac şi produse lactate). Întrucât, într-o pri­mă fază, demineralizarea oaselor nu se ma­nifestă prin dureri, femeile care au avut în familie cazuri de osteoporoză ar trebui ca, începând de la 40-45 de ani, să-şi măsoare anual densitatea osoasă la femur sau şold, cel mai bine printr-un examen DEXA. Dacă se dovedeşte că scheletul devine fra­gil, se vor prescrie medicamente care activează reînnoirea ţesutului osos.Sunt un exemplu clasic de moştenire din fami­lie. Când tatăl şi mama suferă de varice, două fiice din trei riscă şi ele să se îmbolnăvească. Însă cine ia măsuri din timp poate preveni insuficieţa ve­noasă, ori măcar o amână cu ani buni. Ajutorul cel mai eficient pentru men­ţi­nerea picioarelor într-o stare de sănătate perfectă este miş­carea. În timpul plimbă­rilor, al joggingului sau al mersului pe bicicletă, mus­culatura picioarelor exercită o anumită presiune asupra venelor profunde, activând în acest fel fluxul sangvin direcţionat înapoi, spre ini­mă. Sunt benefice şi jeturile de apă rece, ca şi gimnastica picioarelor. În schimb, surplusul de greutate cor­porală, statul îndelungat în picioare sau pe scaun şi fumatul grăbesc degradarea venelor. Dacă varicele au început deja să iasă în evidenţă, ciorapii medi­cinali pot ajuta la prevenirea unei tromboze şi, eventual, la evitarea operaţiei.Medicii n-au aflat încă din ce cauză, la aproxi­mativ 10% dintre femei, mucoasa uterină, endome­trul, creşte în afara uterului, de obicei pe ovare, trompe, intestine, rect sau peritoneu. Endometrio­za, care provoacă dureri violente în abdomenul in­ferior, apare frecvent în unele familii. Simpto­mele ei sunt multă vreme tolerate sau, pur şi simplu, ignorate. Deci, întrebaţi-vă neapărat mama şi surorile dacă au dureri care se intensifică la începutul ciclului, pentru a ceda apoi, când zilele menstruaţiei s-au terminat. Sângerările vaginale mici, durerile în timpul actului sexual şi urmele de sânge în urină pot indica de asemenea existenţa endometriozei. Cu cât se intervine mai repede - de regulă, cu o terapie hor­monală sau cu o operaţie pentru îndepăr­tarea ţesutului excedentar - cu atât şansele de vindecare sunt mai mari.Numeroase femei ştiu deja că această afec­ţiune neurologică are la origine o predispoziţie. Dar din anul 2005, nu mai există niciun dubiu - presupunerea a fost confirmată ştiinţific. Gene­ticienii de la universităţile din Bonn şi Köln au izolat gena respon­sabilă pen­tru predispoziţia la migrene. Ea modifică excitabilitatea neuronilor cerebrali, ceea ce le dereglează funcţionarea în anumite condiţii. Astfel sunt eliberaţi neurotrans­miţători care declanşează senzaţia de du­rere. Deocamdată nu se ştie dacă şi când va fi fruc­tificată această descoperire printr-o nouă meto­dă de tratament. Până atunci, pacienţii se bazează în continuare pe reţetele standard: medicamente în fazele acute - în special analgezice şi triptani - şi evitarea, pe cât posibil, a factorilor declanşatori individuali. Printre aceştia se numără supraso­licita­rea, mesele neregulate, excesul sau privarea de somn şi tulburările hormonale.Dacă o rudă de gradul întâi - adică unul din părinţi sau din fraţi - a suferit un infarct miocardic sau un accident vascular cerebral înainte de a îm­plini vârsta de 65 de ani, aceasta ne îndeamnă să presupunem o predispoziţie ereditară. Totuşi, pen­tru ca arterele să se fragilizeze, favorizând astfel îmbolnăvirea vaselor coronariene sau un infarct, trebuie ca la motorul care ne întreţine viaţa să se slăbească şi alte şuruburi. Când se adaugă hiperten­siunea, diabetul, supraponderalitatea, fumatul, co­lesterolul mărit şi stresul cronic, riscul creşte. Dar mare parte din aceşti factori s-ar putea anihila printr-o alimentaţie corectă, după cum a demon­strat un studiu al Ministerului Sănătăţii din Spania. El arată că aşa-numita dietă mediteraneană, care constă în multe legume, fructe, peşte, seminţe şi ulei de măsline (în loc de carne, mezeluri şi lactate) reduce la jumătate riscul bolilor cardiovasculare. Însă, chiar dacă au un stil de viaţă sănătos, persoa­nele cu antecedente în familie ar trebui să-şi facă din doi în doi ani un control la cardiolog, cu EKG de efort şi ecografie cardiacă.Predispoziţia este doar unul dintre aspecte - iar diabetul dovedeşte cu prisosinţă acest lucru. Pe de-o parte, dacă amândoi părinţii au fost diabetici, riscul de a dezvolta un diabet de gradul doi creşte cu până la 50%. Pe de altă parte, boala care a că­pătat proporţii de masă în zilele noastre era aproape necunoscută până la mijlocul celui de-al şaptelea deceniu al secolului trecut - iar genele nu se mo­difică într-un timp atât de scurt. Abia un stil de viaţă nesănătos, cu mese copioase, exces de dul­ciuri şi prea puţină mişcare, a dat peste cap meta­bo­lismul insulinei, ridicând procentul de zahăr din sânge până la valori nepermise. De aceea, cine are diabetici printre rudele apropiate ar trebui să-şi supravegheze strict modul de viaţă şi să-şi facă mi­nimum o dată pe an o analiză a glicemiei măsurate pe stomacul gol.Periajul dentar de două ori pe zi nu este sufi­cient. În orice caz, nu la cei ce suferă de parodon­toză, o inflamaţie a aparatului dento-maxilar, moş­tenită din familie. Predispoziţia genetică creea­ză condiţii propice pentru declanşarea unei reacţii în lanţ cu rezultate distructive: placa bacteriană se solidifică, dând naştere tartrului, care oferă teren favorabil pentru proliferarea bacteriilor. Acestea atacă mai întâi lizereul gingival (porţiunea de gin­gie înnegrită din pricina elementelor metalice ale lucrărilor dentare), iar ulterior coletul dintelui şi chiar osul maxilarului, astfel încât există în final şi pericolul de a pierde dintele respectiv. Este necesar ca, o dată sau de două ori pe an, să ne prezentăm la un cabinet stomatologic pentru un de­tar­traj profesionist. O metodă exce­lentă de diagnosticare precoce este screenin­gul parodontal, care constă în măsu­rarea adâncimii pungilor gingivale cu ajutorul unei sonde fine. De reţinut: fu­matul accelerează procesele inflamatorii din cavitatea bucală, fiind factorul de risc nr. 1 al parodontozei.Să începem cu cifrele liniştitoare: numai 5-10% dintre cazurile de cancer îşi au, într-adevăr, originea în predispoziţia moştenită. O contribuţie mult mai mare o aduc factorii declanşatori, ca fumatul sau alimentaţia greşită, care nu reprezintă o fatalitate, ci se pot evita. Potrivit statisticilor în­tocmite de World Cancer Research Fund (WRCF), o treime din tumori ar putea fi prevenite, pur şi simplu, printr-o alimentaţie sănătoasă. Dar şi in­fecţiile, ca şi radiaţiile ultraviolete, pot determina malignizarea celulelor. Se constituie ca excepţie anumite forme rare de cancer mamar şi de colon. Există o probabilitate de 80% ca femeile care au moştenit un defect la nivelul genelor BRC A1 şi BRC A2 să se îmbolnăvească de carcinom mamar. Dacă se cunosc în familie două sau mai multe asemenea cazuri de afecţiuni ma­lig­ne şi mai ales dacă persoanele în cauză au avut vârste sub 50 de ani, ar fi indicată, ca măsură de sigu­ranţă, verificarea genelor respec­tive prin­tr-o analiză de labo­rator. Şi să nu uităm că un cancer de sân depistat pre­coce are şanse de vindecare în proporţie de 80-90%.