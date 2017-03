Stimată doamnă director,Mă numesc Gheorghe Georgian Emanuel, lo­cu­iesc în localitatea Brăila, str. Doinei nr. 41. Am 22 de ani, sunt bolnav cu handicap grav, iar diag­nosticul meu este parapareză spastică. Sunt operat de 6 ori, dar nu mi-a reuşit nicio intervenţie, iar acum sunt imobilizat într-un scaun cu rotile. Boala mea este din naştere şi evoluează pe zi ce trece. Am dureri foarte mari de picioare şi mâini, iar pi­cioa­rele nu le mai simt aproape deloc. Îmi trebuie foarte multe fructe, vitamine, chiar şi medicamente, dar nu am posibilitatea să mi le cumpăr. Indemnizaţia mea este de doar 960 lei pe lună, iar părinţii mei sunt despărţiţi de 4 ani.Vă rog, doamnă director, să mă ajutaţi şi pe mi­ne, cum aţi ajutat atâtea suflete necăjite. Îmi trebuie şi lemne de foc, ca să mă pot încălzi. Nu mă lăsaţi! Am mare nevoie de ajutorul dumneavoastră!Scrisoarea mea este însoţită şi de acte medicale. Vă mulţumesc,Mă numesc Lungu Maria, am 60 de ani şi lo­cu­iesc în loc. Bălţeşti, nr. 227, jud. Prahova. Sunt pen­sionară şi bolnavă. De la început vreau să vă spun că citesc această minunată revistă de peste 20 de ani, nu m-am putut lipsi de ea, indiferent ce greu­tăţi am avut. Acum 5 ani şi ceva, v-am sem­nalat un caz al unor oameni necăjiţi pe care i-aţi ajutat şi dvs., şi cititorii revistei. Acum vin şi eu în faţa dvs. cu ne­cazul meu: anul trecut, în noiembrie, mi-a luat foc casa de la un scurtcircuit. Focul s-a declanşat în podul casei, pe care doar ce o reno­vasem. Au venit pompierii, au stins focul, dar în urma lor a rămas dezastru! Am reuşit să ne salvăm îmbră­cămintea şi ce era mai impor­tant din casă, aşa că nu dorim ali­mente sau haine. Necazul meu ma­re este că din cauza zăpezii ca­re a căzut în can­ti­tăţi mari în iarna aceas­ta, podul este la un pas să cadă peste noi. Soţul meu este tot pen­sionar, suntem bolnavi, banii ni-i dăm pe me­­di­camente. Pe dea­supra, avem un băiat cu gra­dul II de han­di­cap. Aţi ajutat mulţi oameni ne­căjiţi, de aceea, vă rog cu lacrimi în ochi, ajutaţi-ne şi pe noi! Doresc sprijin în bani, ca să-mi pot reface aco­perişul şi restul casei. Mă simt depă­şi­tă de si­tua­ţie şi de aceea vă cer aju­­torul. O să fac şi un îm­pru­mut la C.A.R.-ul pen­sio­narilor şi sper să-l ob­ţi­nem.Dumnezeu să vă dea putere şi multă sănătate, să conduceţi acest minunat ziar, mulţi ani de aici îna­­inte, ca să puteţi ajuta şi mai mulţi oameni. Cu mult respect pentru tot ceea ce faceţi,Mult stimată doamnă Sânziana Pop,Vi se adresează o familie compusă din şapte copii plus pă­rinţii, care nu mai ştiu cum să o scoată la capăt cu greutăţile vieţii de zi cu zi. Dificultăţile sunt şi la nivelul spaţiului de locuit, mult prea mo­dest pen­tru familia noastră, de doar do­uă ca­mere la bloc, modelul de apartament fără ca­dă. Întâmpinăm neajunsuri şi în gospodărie, căci ma­şina de spălat s-a defectat şi nu putem reuşi să ne mai cumpărăm alta, de asemenea, frigiderul e stri­cat şi nu reuşim să-l înlocuim, pentru că banii îi dăm pe alimentele de zi cu zi.Ca să putem face faţă facturilor, am luat bani cu împrumut de la o firmă locală, iar acum suntem în pericol de evacuare. Copilaşii sunt cuminţi, vioi ca vrăbiuţele, harnici, merg cu sfinţenie la şcoală, ei neştiind nici măcar o clipă ce mare pericol îi paşte. Avem un singur salariu, eu, mama copiilor fiind casnică şi sunt multe probleme financiare.Ne rugăm bunului Dumnezeu să se afle în lumea asta largă vreun suflet bun de creştin care să ne ajute şi pe noi să revenim pe linia de plutire. Cu mulţumiri din inimă,