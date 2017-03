Doamnă director Sânziana Pop,Vă mulţumesc din suflet pentru ajutorul pe care mi l-aţi acordat anul trecut. Operaţii la ochi am făcut două, dar niciuna nu a reuşit. În con­ti­nuare sunt nevăzătoare, cu alte multe complicaţii, pe care le am de la diabet. În 27 ianuarie, am avut un ac­ci­­dent vascular la cap şi am paralizat pe partea dreaptă. Vă rog din suflet, sunt imobilizată la pat, mai ajutaţi-mă o dată. Locuiesc cu fiica mai mare şi cu cei doi fii ai ei într-o locuinţă socială, în Plo­ieşti, la etajul 4. Când m-au dus la urgenţe, la spi­tal, a trebuit să cheme o ambulanţă specială cu pom­pieri, ca să poată să mă coboare, şi când m-au adus de la spital, la fel, am chemat pompierii ca să mă urce de la ambu­lanţă, până sus la etajul 4. În numele Tatălui Ce­resc, vă rog să-mi daţi o mâ­nă de ajutor. Vă mulţumesc din tot sufletul!Conturile mele sunt deschise la ING Bank: în lei RO23INGB0000999903232393; în Euro: RO64INGB0000999906040725.Mult stimată doamnă Sânziana Pop,Vă scriu aceste rânduri cu lacrimi în ochi, la­crimi de mulţumire. Oare cum m-aş putea re­com­­pensa pentru ajutorul dat prin publicarea mesajului meu disperat în revista "Formula AS"? V-aş dărui dacă aş putea toate florile de pe pă­mânt. Atunci când încerci înfricoşat să-ţi repari să­nătatea şi n-ai resurse materiale şi nici posi­bilitatea de a te deplasa singură, tocmai atunci vin din cer banii pentru ajutor. Nu vă pot reda în cuvinte emoţiile şi starea pe care o trăieşti. Mulţumesc din suflet tu­tu­ror celor care m-au susţinut moral şi material, în­tr-o neagră cumpănă a vieţii. Fără ajutorul dvs., al celor necunoscuţi mie, n-aş putea trece peste aces­te momente grele. Pentru mine aţi fost mâna lui Dum­ne­zeu, căruia mă rog zi şi noapte să vă aibă în pază. Dragă prietenă "Formula AS", condu­să de ex­cep­ţionala doamnă Sân­zia­na Pop şi neo­bo­siţii săi redactori, vă iubesc pentru că existaţi şi mă rog lui Dumnezeu să fiţi nemuritori.Cu deosebită stimă,