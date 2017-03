- Întâi, să observăm că, deşi mesajul este în prin­cipal unul moral, protestele au şi motive ma­teriale, chiar dacă în mod indirect. Revendicările nu sunt de factură sindicală: nu se cer măriri de lefuri, pensii sau alte beneficii, dar ţintesc stoparea corupţiei şi pedepsirea hoţilor. Or, asta înseamnă şi oprirea furtului din propriile noastre buzunare, pentru că politicienii corupţi s-au înfruptat din banii statului, deci ai noştri. Fiecare din noi a plătit, de pe urma corupţiei, bani mulţi şi ani mulţi. Chiar liderul PSD, Liviu Dragnea, a recunoscut că, timp de 27 de ani, s-a furat pe rupte, din toate părţile. Atunci, clasa politică are o răspundere majoră. Pagubele urişe, care ne-au afectat pe toţi, au fost produse de toate partidele aflate la guvernare. Altfel am fi trăit, altul era bugetul ţării şi poate şi realizările ei, dacă nu ar fi fost furate zeci de miliarde de euro. Protestele mai arată un fapt deo­sebit de important: societatea românească nu este integral apatică, resemnată şi incapabilă să reacţioneze la ce o lezează, aşa cum am fi crezut. Există un segment semnificativ în ea, care este bine informat, viu, puternic, deloc indiferent şi care cere guvernului un lucru de bun simţ: să func­ţioneze corect. Iată de ce demonstraţiile au im­presionat nu numai la noi, ci şi în străinătate. Ro­mânia nu s-a mai găsit de la revoluţie încoace pe primele pagini ale marilor ziare occidentale. Cu obiectivul neatins încă, proasta funcţionare a gu­ver­nului ar trebui să facă protestele să continue. Cabinetul Grindeanu nu prezintă garanţia că nu va în­cerca pe mai departe, prin alte mijloace, să preju­dicieze interesele românilor, să pună căpăstru Justiţiei şi să-i scape de puşcărie pe corupţi. Cei care ies seară de seară în Piaţa Victoriei din Bucu­reşti sau în pieţele altor mari oraşe din ţară o fac exact din acest motiv. Şocant este că partidele aflate la putere nu înţeleg sau nu vor să ia în serios mesajul străzii. Au pus în circulaţie o serie de scenarii, care mai de care mai absurde, căci cu cât e mai gogonată minciuna cu atât este mai crezută. Cică oamenii au fost scoşi în stradă de Soros, de SRI sau de multinaţionale. Preşedintele Iohannis a fost acuzat că a declanşat o nouă mineriadă. Pro­pagandiştii PSD şi ALDE nu au nici pro­prietatea termenilor, nici simţul realităţii. La drept vorbind, Klaus Iohannis n-ar fi putut aduna la proteste nici zece inşi. Nu că ceilalţi acuzaţi ar fi fost cu mult mai capabili sau cel puţin la fel de interesaţi să orga­nizeze proteste. Tot ce au făcut în ultima lună cei de la putere arată că OUG 13, de la care a por­nit scandalul, nu a fost o greşeală, ci parte a unei strategii. Şi mă tem că, după tot ce s-a întâm­plat, n-au învăţat decât că trebuie să-şi rafineze mijloa­cele pentru a-şi atinge scopurile. Oricum, paşii îna­poi pe care i-au făcut sub presiu­nea străzii şi mai ales a Comisiei Europene şi a SUA, recte re­tragerea ordonanţei şi demisia minis­trului Justiţiei, Florin Iordache, nu marchează o schimbare de atitudine. Atitudinea se vă­deşte în discursul lor, care a rămas tot unul anti-Justiţie, anti-european, anti-democratic. Deci, ră­mân aceleaşi şi obiecti­vele. Şi-atunci, cum să înce­teze protestele? Bătălia se va muta în Parlament, unde PSD şi ALDE au o "majoritate obtuză", cum a nu­mit-o Vasile Dâncu. Deci, cel mai probabil, de­mons­traţiile, care au fost paşnice, creative şi pline de umor, vor continua. Cuvântul de ordine al parti­ci­panţilor este "rezist" şi trimite la rezistenţa prin inteligenţă. Dacă se notau toate sloganurile de pe pancartele manifes­tanţilor sau rostite de cei din Pia­ţa Victoriei, aveam un ghid al guvernării co­recte. Fără minciună, hoţie, violenţă, cu trans­pa­ren­ţă decizională... În virtutea acestor manifestări ex­cepţionale, România a fost dată ca un exemplu de reacţie democratică, pentru apărarea statului de drept, în toată presa interna­ţională.- Ne aflăm în faza în care politicienii vor să pună mâna pe Justiţie şi Justiţia vrea să pună mâna pe politicieni. În acest război, un rol teribil joacă televiziunile mogulilor, care lovesc în toţi cei care vor să cenzureze derapajele puterii sau să limiteze corupţia. Magistraţii sunt şi acum traşi la răspun­dere, iar Consiliul Superior al Magistraturii are toate mijloacele pentru asta. De pildă, deja jude­că­toarea Camelia Bogdan, care l-a condamnat pe Dan Voiculescu, a fost exclusă din magistratură, într-o primă instanţă. Să sperăm că îşi va dovedi nevino­văţia la Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie, alt­fel, hotărârile date de ea vor fi sub semnul du­biu­lui. De asemenea, procurorul Mircea Negu­lescu, de la DNA Prahova, a fost silit să demi­sio­neze, după ce au fost făcute publice nişte înregis­trări care nu-i fă­ceau cinste. Însă, alianţa PSD-ALDE nu se mulţu­meşte cu ce face CSM, ci inten­ţionează să mute controlul asupra magistraţilor, la Parlament. Cât despre ameninţarea procurorilor, Pu­terea a început cu şefii Parchetului General, Augustin Lazăr, şi al DNA, Codruţa Kovesi, pe care vrea să-i revoce din funcţii, sub pretextul că şi-au depăşit atribuţiile, când au început ancheta asupra miniştrilor care au adoptat OUG 13.De evoluţia lucrurilor depinde spre ce ne în­dreptăm: spre un stat care controlează corupţia sau spre un control total al corupţiei asupra statu­lui. Deocamdată, situaţia e nedecisă. Ce reuşeşte DNA este să mai rărească corupţia, dar nu îndea­juns. E şi foarte greu, pentru că avem o corupţie endemică, adică una în toate straturile sociale, la toate nive­lu­rile de decizie, inclusiv în Justiţie. Ma­rea temere este ca, sub influenţa schimbării vân­tului la Putere, o parte din Justiţie să nu cumva să-şi schimbe ati­tu­dinea, să treacă la achitări în masă, la tergi­ver­sarea dosarelor de corupţie, să folo­sească prea mult ştampila cu NUP.- Dincolo de cifrele comunicate de Codruţa Kovesi, am remarcat aceeaşi încordare între pute­rea executivă şi DNA. Guvernul a fost reprezentat de Ana Birchall, ministru interimar al Justiţiei în acel moment, care a criticat DNA. Printre altele, ea a calificat drept un insucces faptul că a crescut numărul de dosare în care instanţele au pronunţat achitări. Însă, ăsta e un semn bun. Înseamnă că Justiţia funcţionează şi că, unde nu sunt probe concludente, nu dictează codamnări, în mod abuziv. Altfel, dacă toate dosarele întocmite de procurori ar obţine condamnări, ar însemna că eşti condam­nat încă de la Parchet, că nici nu are rost să mai mergi în instanţă. În SUA sau în alte state dez­voltate, numărul de achitări e mult mai mare şi nimeni nu vedea asta ca pe ceva rău. În rest, rapor­tul DNA n-a surprins şi nici n-a dezamăgit. Am observat însă că, de această dată, nu a mai fost o atmosferă de festivitate, ca până acum.- Prima schimbare şi cea mai aşteptată a fost la Ministerul Justiţiei, protofoliul preluat de Tudorel Toader, un specialist, pare-se, incontestabil, cu o avere şi mai puţin contestabilă sub aspectul mă­rimii ei. Toader a fost membru al Curţii Constitu­ţionale, membru al Comisiei de la Veneţia, rector al Universităţii "Alexandru Ioan Cuza" din Iaşi. El este noutatea în guvern, restul fiind doar permutări. Rămâne de văzut dacă îşi va reconfirma bunul renume sau va face jocuri politice inadmisibile. Ministrul pentru Mediul de Afaceri, Florin Jianu, demisionase încă de la începutul protestelor, pentru a nu gira acţiunile guvernului, cu care nu era de acord. În locul său a fost numit Alexandru Petrescu, care era la Ministerul Economiei. Iar Ministerul Economiei a fost preluat de Mihai Tu­dose, care a mai fost ministru pe vremea lui Victor Ponta. La Ministerul Afacerilor Europene a fost în­locuită Mihaela Toader cu celebra Rovana Plumb, şi ea fost ministru în guvernul Ponta. În concluzie, această remaniere a fost, în cea mai mare parte, forţată de demisia lui Florin Jianu, care a făcut un gest de onoare la care trebuia să recurgă tot guvernul. Poate că dacă Liviu Dragnea, premie­rul de facto, şi Sorin Grindeanu, prim-ministrul for­mal, ar fi luat în seamă acest gest, precum şi în­dem­nurile unui Mihai Chirica, fost vicepre­şedinte al PSD şi fost lider al partidului la Iaşi, daunele de imagine ale partidului şi ale guvernului ar fi fost mai mici. Însă, PSD, sub conducerea autoritară a lui Dragnea, a aruncat acuzaţii asupra lui Jianu, minimalizând atitudinea sa demnă, l-a mazilit pe Chirica, pentru a închide gura şi altora din partid care ar dovedi coloană vertebrală, şi a organizat contra-manifestaţii, după obiceiul din vremea lui Ion Iliescu, pentru a pune românii unii împotriva altora. Nu avem, deci, a aştepta niciun fel de schim­bare în bine a partidului şi nici a gu­vernului.